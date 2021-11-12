Головні новини 12 листопада: втрати на фронті, полоненого українця зарізали в колонії окупантів, - головні новини України

Двоє захисників України підірвалися на вибуховому пристрої окупантів, у колонії в Макіївці зарізали полоненого українця, нардеп Лерос отримав другу підозру, - головні новини 12 листопада.

Втрати на Донбасі

Підполковник Руслан Прусов та майстер-сержант Вадим Федосеєв підірвалися на пристрої військ РФ. Вони були військовослужбовцями 79 окремої десантно-штурмової бригади.

Полоненого українця зарізали в макіївський колонії

Руслану Макарцю було 37 років. У Макіївці він відбував покарання за "шпигунство" на користь українських спецслужб. Спочатку інформація про причини його смерті була суперечливою, потім омбудсман Денісова повідомила, що Макарець загинув від ножових поранень.

Свідчення ката "Ізоляції" Куликовського

На опублікованих СБУ кадрах Куликовський розказує, як саме катував полонених.

За словами журналіста Асєєва, Куликовський співпрацював з українськими спецслужбами.

Лерос отримав ще одну підозру

Цього разу – за те, що не спростував свої слова про брата голови ОП Єрмака Дениса. Нардепа підозрюють у невиконанні рішення суду. Покарання за цією статею - до 3 років позбавлення волі. Сьогодні Леросу мали обирати запобіжній захід (прокуратура вимагала домашнього арешту), але засідання перенесли на 16 листопада.

Підозра ексміністру енергетики Демчишину

За версією слідства, ексміністр енергетики Володимир Демчишин у 2014-2015 рр. сприяв терористичній групі чи терористичній організації, торгуючи вугіллям з окупантами на Донбасі.

Літак нардепа "ОПЗЖ" Козака не пустили у повітряний простір України

Бізнес-джету не дали прилетіти через те, що його власник перебуває під санкціями. Не допомогло навіть те, що літак змінив бортовий номер.

Підсанкційному соратнику Козака Медведчуку санкції між тим не завадили відремонтувати свій розкішний маєток-палац.

Україна – на плато коронавірусу

Про це заявив прем’єр міністр Денис Шмигаль. За його словами, вже наступного тижня можна очікувати на спад захворюваності.

За добу на коронавірус захворіли понад 24 тис. українців, померли 750.

Згідно з опитуванням, близько 1 млн українців вважають, що вакцина може зробити їх мутантами.

Повернення кривдника журналістів до "Укрексимбанку" зустріли оплесками

Відео вражає. Директор департаменту банківської безпеки Ігор Тельбізов, який викручував оператору руку та не випускав журналістів з кабінету, повертається до роботи під оплески, мовби герой.