УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10976 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 816 7

Головні новини 12 листопада: втрати на фронті, полоненого українця зарізали в колонії окупантів, - головні новини України

Головні новини 12 листопада: втрати на фронті, полоненого українця зарізали в колонії окупантів, - головні новини України

Двоє захисників України підірвалися на вибуховому пристрої окупантів, у колонії в Макіївці зарізали полоненого українця, нардеп Лерос отримав другу підозру, - головні новини 12 листопада.

Втрати на Донбасі

Підполковник Руслан Прусов та майстер-сержант Вадим Федосеєв підірвалися на пристрої військ РФ. Вони були військовослужбовцями 79 окремої десантно-штурмової бригади.

Полоненого українця зарізали в макіївський колонії

Руслану Макарцю було 37 років. У Макіївці він відбував покарання за "шпигунство" на користь українських спецслужб. Спочатку інформація про причини його смерті була суперечливою, потім омбудсман Денісова повідомила, що Макарець загинув від ножових поранень.

Свідчення ката "Ізоляції" Куликовського

На опублікованих СБУ кадрах Куликовський розказує, як саме катував полонених.

За словами журналіста Асєєва, Куликовський співпрацював з українськими спецслужбами.

Лерос отримав ще одну підозру

Цього разу – за те, що не спростував свої слова про брата голови ОП Єрмака Дениса. Нардепа підозрюють у невиконанні рішення суду. Покарання за цією статею - до 3 років позбавлення волі. Сьогодні Леросу мали обирати запобіжній захід (прокуратура вимагала домашнього арешту), але засідання перенесли на 16 листопада.

Підозра ексміністру енергетики Демчишину

За версією слідства, ексміністр енергетики Володимир Демчишин у 2014-2015 рр. сприяв терористичній групі чи терористичній організації, торгуючи вугіллям з окупантами на Донбасі.

Літак нардепа "ОПЗЖ" Козака не пустили у повітряний простір України

Бізнес-джету не дали прилетіти через те, що його власник перебуває під санкціями. Не допомогло навіть те, що літак змінив бортовий номер.

Підсанкційному соратнику Козака Медведчуку санкції між тим не завадили відремонтувати свій розкішний маєток-палац.

Україна – на плато коронавірусу

Про це заявив прем’єр міністр Денис Шмигаль. За його словами, вже наступного тижня можна очікувати на спад захворюваності.

За добу на коронавірус захворіли понад 24 тис. українців, померли 750.

Згідно з опитуванням, близько 1 млн українців вважають, що вакцина може зробити їх мутантами.

Повернення кривдника журналістів до "Укрексимбанку" зустріли оплесками

Відео вражає. Директор департаменту банківської безпеки Ігор Тельбізов, який викручував оператору руку та не випускав журналістів з кабінету, повертається до роботи під оплески, мовби герой.

Автор: 

Макіївка (108) Медведчук Віктор (1707) полон (1555) санкції (11802) Донбас (22354) Укрексімбанк (478) Козак (161) Демчишин Володимир (57) полонені (2259) Лерос Гео (383) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Куликовський Денис (22)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
це не новини-
це сводки
з фронту
показати весь коментар
12.11.2021 23:08 Відповісти
Оleksа_UA
Не хочеться псувати настрій ні собі, ні вам… Але тепер Лещенко відповідає за інформаційну політику в Офісі Зеленського. Це коли дно пробите сотні разів. Кажуть, що Подоляка відсторонили і призначили ось це. Корупцію в Укрзалізниці вже подолав. Мільйони свої отримав
показати весь коментар
12.11.2021 23:11 Відповісти
да, матьора гнидда
показати весь коментар
12.11.2021 23:17 Відповісти
Меня по прежнему не дает покоя одна мысль: куда эта зесрань сйобывать из Украины собирается? Там на каждом срок висит. Неужели 73% таких безмозглых, даже без природного инстинкта самосохранения, выбрали по собственной воле собой руководить?
показати весь коментар
12.11.2021 23:41 Відповісти
Скорее всего 73% тогда думали, что хуже чем есть не будет.
показати весь коментар
13.11.2021 00:02 Відповісти
Эти бараны повелись на 2 лозунга "Я закончу войну" и "Олигархи будут в тюрьме". Теперь зебаранам рассказывают о "Большой стройке". Все...
показати весь коментар
13.11.2021 00:14 Відповісти
Та я таки вижу, что они спокойно, ни чего не боясь делают все что хотят и им абсолютно без разницы чего там пишут в интернетах про них ,и на второй срок пойдут и до него успешно загонят недовольных под плинтус с помощью лохтората которому картинку в телевизоре показать и все . Главное картинки менять почаще и в головах уже забывается , что было даже год назад
показати весь коментар
13.11.2021 01:25 Відповісти
 
 