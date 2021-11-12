УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10976 відвідувачів онлайн
Новини
11 110 33

З "Укрексімбанку" остаточно звільнили двох нападників на журналістів "Схем" - Тельбізова та Осіпова, яких поновили на посадах

З

Наглядова рада та правління "Укрексімбанку" таки вирішили звільнити двох обвинувачуваних у нападі на журналістів програми "Схеми", яких напередодні поновили на посадах у фінустанові.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомила членкиня наглядової ради Вікторія Страхова.

Йдеться про звільнення директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова. Їм інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, а також побиття та мордування.

Страхова каже, що наглядова рада ухвалила рішення, вивчивши всі обставини інциденту, і звернулася до правління банку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Учасника нападу на журналістів "Схем" Тельбізова зустріли оваціями в Укрексімбанку після поновлення на посаді. ВIДЕО

"Члени наглядової ради дійшли до висновку, що подальше перебування Тельбізова та Осіпова на посадах створює загрозу для всієї системи безпеки банку та для його стабільної та безперервної діяльності в цілому, що створює істотні операційні та репутаційні ризики", — йдеться у заяві.

Страхова додає, що правління банку на позачерговому засіданні ухвалило рішення звільнити посадовців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поновлення нападників на журналістів на посадах в "Укрексімбанку" не є справедливим: вони мають понести відповідальність, - голова наглядової ради банку Гордієнко

11 листопада стало відомо, що цих двох обвинувачуваних у нападі на журналістів програми "Схеми" поновили на посадах в "Укрексімбанку". Натомість ще одного фігуранта справи звільнили.

У пресслужбі "Укрексімбанку" наголошували, що одержання працівником статусу обвинуваченого у кримінальному провадженні не є підставою для відсторонення або звільнення.

Раніше двох нападників на журналістів поновили на посадах в "Укрексімбанку". Одного з них, директора департаменту банківської безпеки Укрексімбанку Ігоря Тельбізова, у банку зустріли оваціями.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.

11 жовтня суд призначив Мецгеру запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Марченко вимагає від Укрексімбанку показати результати службового розслідування нападу на журналістів: "Ці люди не вважають, що вчинили протиправно"

 

Автор: 

журналістика (1754) цензура (363) Укрексімбанк (478) Мецгер Євген (103)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+29
А ті, що "оваціювали" залишились?
Тоді це черговий пук в калюжу.
показати весь коментар
12.11.2021 23:35
+21
Непонятно, почему еще не разогнали эту бл..дскую наглядову раду и этих уе..бков-служащих госбанка, приветсвовавших преступника в своих рядах...
показати весь коментар
12.11.2021 23:40
+16
знов будуть овації, чи шо?
показати весь коментар
12.11.2021 23:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
знов будуть овації, чи шо?
показати весь коментар
12.11.2021 23:30 Відповісти
Які овації, якщо зрада так і пре!
показати весь коментар
13.11.2021 01:07 Відповісти
У цьому банку треба провести децимацию, як у римській армії, коли легіон ганьбився то страчували кожного десятого

І був порядок та дисципліна 🤔
показати весь коментар
13.11.2021 02:11 Відповісти
Тобто всіх відправити в 95 квартальний гей клуб на "страту"?
https://www.youtube.com/watch?v=ScREiUIqu9I https://www.youtube.com/watch?v=ScREiUIqu9I

показати весь коментар
13.11.2021 07:54 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2021 23:34 Відповісти
А ті, що "оваціювали" залишились?
Тоді це черговий пук в калюжу.
показати весь коментар
12.11.2021 23:35 Відповісти
Непонятно, почему еще не разогнали эту бл..дскую наглядову раду и этих уе..бков-служащих госбанка, приветсвовавших преступника в своих рядах...
показати весь коментар
12.11.2021 23:40 Відповісти
Та їх одразу, як профнепридатних звільняти треба було. Юридично безграмотні, відео неспроможні видалити. "І как он руководил очисткой".
показати весь коментар
12.11.2021 23:45 Відповісти
СтраЗова додає
чудова описка
показати весь коментар
12.11.2021 23:55 Відповісти
А с Мецгером шо? Или он уже на Канарах?
показати весь коментар
12.11.2021 23:56 Відповісти
Буде заступником Ермака.
показати весь коментар
13.11.2021 00:12 Відповісти
звільнився
показати весь коментар
13.11.2021 07:51 Відповісти
Я так міркую що в країні знайдуться бажаючі працювати в банку - від прибиральниці до наглядової ради. Звільнити всіх і запросити нових.
показати весь коментар
13.11.2021 00:11 Відповісти
А банковский планктон хоть похлопал,когда два идиота с вещами петляли оттуда?
показати весь коментар
13.11.2021 00:47 Відповісти
Планктон гірко плакав. Але то не ідіоти. Ідіоти ті, хто голосував за того, який і вибудував таку реальність. Це не я сказав, це Євген Комаровский.
показати весь коментар
13.11.2021 01:48 Відповісти
У держбанках, і не тільки, є системною проблемою призначення на посади лояльних підлеглих, зокрема, з числа родичів, знайомих з попередніх місць роботи, кумів, родичів знайомих, і т.п. Це призводить до виникнення кругової поруки, я вже не кажу, як це впливає на професійність. Ці оплески означають лише те, що всі хто плескав, залежні від тих, кому плескали, розуміючи, що не буде останніх - не буде і їх самих.
показати весь коментар
13.11.2021 09:18 Відповісти
членкиня
показати весь коментар
13.11.2021 00:54 Відповісти
Нащли козлов отпущения - службу безопасности. А надо бы уволить афериста-дружбана Евгению Мецгеру. Это же он приказывал выгнать и оскорблял. Та понятно, кто же ЗЕку красть будет. А за кредит в ОРДО все, проехали? Мецгер ни при чем? А ведь из-за этого сыр-бор был.
показати весь коментар
13.11.2021 01:24 Відповісти
Нападение на журналистов Схем. Мецгер написал заявление на увольнение с поста предправления Укрэксимбанка, набсовет отправил его в отставку

11 октября, 20:49
2705
показати весь коментар
13.11.2021 07:50 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2021 01:44 Відповісти
😂. Куплю сусідці !
показати весь коментар
13.11.2021 02:13 Відповісти
сколько зеленскому откат с кредита ?
показати весь коментар
13.11.2021 04:42 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2021 06:20 Відповісти
"Ящірка" вирішила пожертвувать "хвостом" - щоб врятувать "голову"...
показати весь коментар
13.11.2021 06:36 Відповісти
тепер залишається провести повну чистку серед "встречающих овациямы"
показати весь коментар
13.11.2021 07:48 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2021 07:56 Відповісти
А что делать с теми выродками и деградантами, что овациями встречали преступника и своего хозяина? Построили своё государство в государстве, где за пайку от хозяина готовы мать родную продать?! И это гос! банк! Всех разогнать, утырков на нары!
показати весь коментар
13.11.2021 08:08 Відповісти
Все змішалося в "домі Оболенських", то оваціями зустрічають то знову звільняють.
показати весь коментар
13.11.2021 08:15 Відповісти
Непогано було би просто перевірити РЕТЕЛЬНО професійну ефективність "хлопаюсчих в ладоши". Бидлометер зашкалює.
Просто якесь середньовічне дикунство. Всі прекрасно знали про мутку з цим кредитом (інвестиція в дирлядндію), знали що бидло, не просто бидло, а ТУПЕ бидло, яке замість КУЛЬТУРНО відмазатись ТУПО нападає на журналістів. Ну чесно де мозок? А ЗАБРАТИ камери, обмежити волю це навіщо було робити. Бидло у всій красі та тупорилості. І це ТОП менеджемент? Серйозно? Де знайшли таких тупарів? Але "штат рабочега персанала" радується поверненню бидла, ніби воно зробило щось героїчне чи хоча-би ну хоть-щось вагоме. Ну то таке.
Питання №2. ХТО ці ублюдки, не менш тупі, які " не асилели усматреть нарусшения" під час службового розслідування. Може не потрібно за ДЕРЖАВНІ кошти утримувати даунів? Може нехай "йдуть" на вільні хліби?
показати весь коментар
13.11.2021 09:05 Відповісти
Керівника пресслужби також потрібно звільнити за брехню.
показати весь коментар
13.11.2021 09:11 Відповісти
Я б побоявся б мати справу з цим банком в якому нападають на людей а працівники цього банку піддержують такі напади---вони ж можуть і замочити щоб гроші не віддавати
показати весь коментар
13.11.2021 09:31 Відповісти
Бляха-муха, мецгер, тельбизов, осипов - ну, чисто украинские фамилии, как и разные там зиленские, шиферы, картавые бойки и колесниковы, шуфричи, абрамовичи итд.
показати весь коментар
13.11.2021 10:06 Відповісти
Так звільнила, чи "вирішила" звільнити?
показати весь коментар
13.11.2021 13:54 Відповісти
 
 