З "Укрексімбанку" остаточно звільнили двох нападників на журналістів "Схем" - Тельбізова та Осіпова, яких поновили на посадах

Наглядова рада та правління "Укрексімбанку" таки вирішили звільнити двох обвинувачуваних у нападі на журналістів програми "Схеми", яких напередодні поновили на посадах у фінустанові.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомила членкиня наглядової ради Вікторія Страхова.

Йдеться про звільнення директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова. Їм інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, а також побиття та мордування.

Страхова каже, що наглядова рада ухвалила рішення, вивчивши всі обставини інциденту, і звернулася до правління банку.

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"Члени наглядової ради дійшли до висновку, що подальше перебування Тельбізова та Осіпова на посадах створює загрозу для всієї системи безпеки банку та для його стабільної та безперервної діяльності в цілому, що створює істотні операційні та репутаційні ризики", — йдеться у заяві.

Страхова додає, що правління банку на позачерговому засіданні ухвалило рішення звільнити посадовців.

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11 листопада стало відомо, що цих двох обвинувачуваних у нападі на журналістів програми "Схеми" поновили на посадах в "Укрексімбанку". Натомість ще одного фігуранта справи звільнили.

У пресслужбі "Укрексімбанку" наголошували, що одержання працівником статусу обвинуваченого у кримінальному провадженні не є підставою для відсторонення або звільнення.

Раніше двох нападників на журналістів поновили на посадах в "Укрексімбанку". Одного з них, директора департаменту банківської безпеки Укрексімбанку Ігоря Тельбізова, у банку зустріли оваціями.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.

11 жовтня суд призначив Мецгеру запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

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