З "Укрексімбанку" остаточно звільнили двох нападників на журналістів "Схем" - Тельбізова та Осіпова, яких поновили на посадах
Наглядова рада та правління "Укрексімбанку" таки вирішили звільнити двох обвинувачуваних у нападі на журналістів програми "Схеми", яких напередодні поновили на посадах у фінустанові.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомила членкиня наглядової ради Вікторія Страхова.
Йдеться про звільнення директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова. Їм інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, а також побиття та мордування.
Страхова каже, що наглядова рада ухвалила рішення, вивчивши всі обставини інциденту, і звернулася до правління банку.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Учасника нападу на журналістів "Схем" Тельбізова зустріли оваціями в Укрексімбанку після поновлення на посаді. ВIДЕО
"Члени наглядової ради дійшли до висновку, що подальше перебування Тельбізова та Осіпова на посадах створює загрозу для всієї системи безпеки банку та для його стабільної та безперервної діяльності в цілому, що створює істотні операційні та репутаційні ризики", — йдеться у заяві.
Страхова додає, що правління банку на позачерговому засіданні ухвалило рішення звільнити посадовців.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Поновлення нападників на журналістів на посадах в "Укрексімбанку" не є справедливим: вони мають понести відповідальність, - голова наглядової ради банку Гордієнко
11 листопада стало відомо, що цих двох обвинувачуваних у нападі на журналістів програми "Схеми" поновили на посадах в "Укрексімбанку". Натомість ще одного фігуранта справи звільнили.
У пресслужбі "Укрексімбанку" наголошували, що одержання працівником статусу обвинуваченого у кримінальному провадженні не є підставою для відсторонення або звільнення.
Раніше двох нападників на журналістів поновили на посадах в "Укрексімбанку". Одного з них, директора департаменту банківської безпеки Укрексімбанку Ігоря Тельбізова, у банку зустріли оваціями.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.
Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.
Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.
11 жовтня суд призначив Мецгеру запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
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І був порядок та дисципліна 🤔
https://www.youtube.com/watch?v=ScREiUIqu9I https://www.youtube.com/watch?v=ScREiUIqu9I
Тоді це черговий пук в калюжу.
чудова описка
11 октября, 20:49
2705
Просто якесь середньовічне дикунство. Всі прекрасно знали про мутку з цим кредитом (інвестиція в дирлядндію), знали що бидло, не просто бидло, а ТУПЕ бидло, яке замість КУЛЬТУРНО відмазатись ТУПО нападає на журналістів. Ну чесно де мозок? А ЗАБРАТИ камери, обмежити волю це навіщо було робити. Бидло у всій красі та тупорилості. І це ТОП менеджемент? Серйозно? Де знайшли таких тупарів? Але "штат рабочега персанала" радується поверненню бидла, ніби воно зробило щось героїчне чи хоча-би ну хоть-щось вагоме. Ну то таке.
Питання №2. ХТО ці ублюдки, не менш тупі, які " не асилели усматреть нарусшения" під час службового розслідування. Може не потрібно за ДЕРЖАВНІ кошти утримувати даунів? Може нехай "йдуть" на вільні хліби?