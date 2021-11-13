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Новини
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Ми хочемо, щоб патрульні на місці могли перевіряти водіїв на вміст наркотиків в організмі, - Монастирський

Ми хочемо, щоб патрульні на місці могли перевіряти водіїв на вміст наркотиків в організмі, - Монастирський

МВС пропонує на місці перевіряти водіїв на наявність наркотиків. У цьому має допомогти місцева влада.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку заяву зробив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера".

"У нас є драгери для перевірки стану алкогольного сп'яніння, але немає можливості на місці перевірити стан наркотичного сп'яніння. Хоча в Європі є експрес-тести, які швидко і точно показують наявність або відсутність наркотичних речовин в організмі людини. Я думаю, що на це ми можемо вплинути спільно з місцевою владою", - заявив Монастирський.

На його думку, це має зменшити перебування таких людей за кермом.

"Я думаю, що це можливо вирішити  найближчими місяцями", - додав міністр.

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Автор: 

наркотики (1447) шоу Шустера (309) Монастирський Денис (392)


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Топ коментарі
+18
требовать какой-то неведомый "зеленый документ" у всей страны просто потому что так захотелось - пожалуйста...
взять кровь на анализ у преступника - закон запрещает если он не даст согласие.
***..й дурдом
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13.11.2021 00:34
+14
А местная власть тут при чем? Приборы закупить? Так у местной власти есть на кого местные бюджеты тратить. Вообще центр опуел
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13.11.2021 00:54
+10
Хто у нас їздить під наркотою ?
Роботяги ?
Ото ж!

а ЗЄльоних ти трогать нє могі,
бо у них чотири ногі та
склизький хвост 🙁

ЗЕлені потвори неприкасаємі
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13.11.2021 01:53
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Він дебіл ? П'яниць за кермом вже побороли, взялися за наркоманів ?
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13.11.2021 00:32 Відповісти
Прийміть Закон

Вся власть у ЗЄ-льоних

Чи знову Порох виноватий ?
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13.11.2021 01:50 Відповісти
Холуй зелёный , ты лично отмазал трухина
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13.11.2021 08:49 Відповісти
требовать какой-то неведомый "зеленый документ" у всей страны просто потому что так захотелось - пожалуйста...
взять кровь на анализ у преступника - закон запрещает если он не даст согласие.
***..й дурдом
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13.11.2021 00:34 Відповісти
Ця проблема лежить в соціальній площині, треба виховувати суспільство яке буде усвідомлювати до яких наслідків приводить водіння авто в нетверезому стані. Тим що будуть кожного року піднімати штрафи до захмарних цифр, нічого не доб'ються. Штрафуйте хоть на мільйон гривень. Штрафи підняли, а п'яні як їздили за кермом, так і будуть їздити.
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13.11.2021 00:46 Відповісти
та не, скушаете булочку с маком и будете оштрафованы как опиумный наркоман, зезезе получи ваши деньги, а ыы будете сосать лапу, ну а у мажоров хер вы анализов дождётесь ...
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13.11.2021 04:31 Відповісти
Ну -да от🤢👹🐐трухина так ине дождались
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13.11.2021 09:03 Відповісти
Монастырский просто занимается пиаром. Вон у подростка 16 лет больше недели не могут взять тест на наркотики. А он человека насмерть задавил.
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13.11.2021 10:42 Відповісти
Едешь в больницу и сдаешь мочу есть такая процедура.просто тут нужны тесты на которых намутят денег.так же как и с камерами техосмотрами га дорогах
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13.11.2021 07:13 Відповісти
А местная власть тут при чем? Приборы закупить? Так у местной власти есть на кого местные бюджеты тратить. Вообще центр опуел
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13.11.2021 00:54 Відповісти
Местная власть уголь и газ на отопление города не могут закупить.
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13.11.2021 10:44 Відповісти
всосуй на мiсцi - разом i поржете...
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13.11.2021 00:54 Відповісти
мусора хочуть гидувати законом.
мати презом наркота - чому і ні? - мають право....
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13.11.2021 00:57 Відповісти
И даже у Трухина?
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13.11.2021 00:59 Відповісти
ні ..
зелений закон виборочний, звикайте...
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13.11.2021 01:01 Відповісти
А шо ж у цих зелених умніків на стадіоні пішло не так свого часу , раз це так просто , як виявилося?
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13.11.2021 01:27 Відповісти
все так - стадо ідіотів і все як беня заказав-гавкнув і пішло....
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13.11.2021 01:31 Відповісти
Давно пора. В Польщі, якщо виникає найменша підозра у вживанні водієм наркотиків, то за викликом поліції миттю приїде навіть лабораторія на колесах, в невеликому автобусі. І це вже не експрес тест - там обладнання найвищого класу і вони на місці знайдуть все, будь-яку речовину.
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13.11.2021 01:39 Відповісти
Хто у нас їздить під наркотою ?
Роботяги ?
Ото ж!

а ЗЄльоних ти трогать нє могі,
бо у них чотири ногі та
склизький хвост 🙁

ЗЕлені потвори неприкасаємі
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13.11.2021 01:53 Відповісти
в Польше ...
а тут скушаете булочку с маком и будете опиумным наркоманом ...
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13.11.2021 04:33 Відповісти
коли він "кермує" Теслою на евакуаторі ?

та тут і без аналізів все зрозуміло... 😂
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13.11.2021 01:55 Відповісти
ви, рідні, на гімно зелене зьїхали..
ми теж на риже, алеж поправилися раз, ще буде два...
за вами слово за свое...
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13.11.2021 04:36 Відповісти
ви правда думаете, що президента маете?
поражаюся вашому необоснованому оптімізму....
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13.11.2021 04:47 Відповісти
тюрма і 2000 камер по вас плачють, беручня в законі.
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13.11.2021 04:58 Відповісти
Докуя хотелок чмо зелене.
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13.11.2021 07:16 Відповісти
Пане Монастирський не знає, що "експрес-методи" виявлення наркотичних речовин в біосередовищах водіїв не
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13.11.2021 07:25 Відповісти
є доказом в суді наявності стану сп'яніння! Більш достовірним є лабораторне дослідження (сечі) методом газової хроматографії. Окрім того Висновок про стан сп'яніння людини може винести тільки лікар (фельдшер) певного медичного закладу, який пройшов відповідне навчання. Наказ МОЗ та МВС 1452/735 2015 року та Інструкція до нього не залишає від хотілок пана Монастирського жодних фантазмів. Краще надати лабораторіям ХТД в кожній області ******* ХРОМАТОГРАФИ, які зможуть достовірно виявити в сечі та крові (слині, волоссі, нігтях) обстежуваного ВСІ можливі психоактивні речовини, що стане юридично достовірним доказом в суді!
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13.11.2021 07:44 Відповісти
Ну - перевіряють патрульні на місцях наявність алкоголю - багато допомагає? Колись людина , яку всі не втомлюються проклинать - Ленін , чітко вказав , що проблема не в недостатній жорстокості покарань , а у відсутності їх невідворотності з точки зору закону! А він мав юридичну освіту - знав що казав!
Чи добивалися поліцаї опротестування незаконних рішень судів по звільненню від відповідальності винних в ДТП? Ні!
Чи притягувалися до відповідальності ті посадові особи, що склали "абияк" документи по ДТП для суду? Ні!
Чи притягувалися до відповідальності посадові особи, що надали право управління автомобілем майбутнім порушникам ПДР? Навіть якщо в суді вияснялося що вони ПДР не знають? Ні!!!
То про що іде мова?
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13.11.2021 08:22 Відповісти
Перевіряти и пропонувати . Гумор. Взагалі то краще одразу стріляти ,так краще для всіх.
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13.11.2021 08:45 Відповісти
ДО ЯКИХ ПІР ДОРОГАМИ УКРАЇНИ БУДУТЬ ЇЗДИТИ ПЯНІ ТА НАРКМАНИ ВОДІЇ !!! ПОКАРАННЯ МАЄ БУТИ ОДНОРАЗОВИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ !!! А ДЛЯ КОГО ЦЯ ЛАЗІВКА - право не здавати тест ?????!!! Коли буде цьому край!! РНБО , ВЕРХОВНА РАДА МАЮТЬ ПРИЙНЯТИ ВИЧЕРПНІ РІШЕННЯ !!!!
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13.11.2021 09:57 Відповісти
Патрульні повинні мати змогу робити екстренні мінети один одному і всім бажаючим.
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13.11.2021 10:13 Відповісти
Вы даже после лаборатории анализы на наркотики теряете. Где анализ Зайцевой, Трухина, Голобородько, ьфу, Зеленского ?
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13.11.2021 10:39 Відповісти
А як перевірити хто був за кермом і чи було в автівці кермо взагалі???
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13.11.2021 11:28 Відповісти
Туалеты с собой возить будут,или в кустах сдавать нужно? ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЕ,ВЕЗИТЕ В БОЛЬНИЧКУ, или под шумок наделим полномочиями медиков,как с сертификатами?
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13.11.2021 11:56 Відповісти
Да,и сразу вводите денежную компенсацию за заведомо ложное обвинение в употреблении...НА МЕСТЕ.
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13.11.2021 12:00 Відповісти
ми багато чого можемо таки перейняти у Европи ..., але патрульні - МВС України ... до чого тут місцева влада
"У нас є драгери для перевірки стану алкогольного сп'яніння, але немає можливості на місці перевірити стан наркотичного сп'яніння. Хоча в Європі є експрес-тести, які швидко і точно показують наявність або відсутність наркотичних речовин в організмі людини. Я думаю, що на це ми можемо вплинути спільно з місцевою владою" Джерело:
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13.11.2021 12:09 Відповісти
принудительный забор крови можна трактовать как пытку и мучение человека
Украина за...ся потом иски из ЕСПЧ оплачивать от таких терпил
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13.11.2021 12:52 Відповісти
А хрен тебе Монастырскимй , а не контроль за наркотиками в поле!! мы уже были в СССР!!Где каждый гад-инспектор из ГАИ качал свои права!!!
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13.11.2021 16:03 Відповісти
 
 