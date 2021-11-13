Ми хочемо, щоб патрульні на місці могли перевіряти водіїв на вміст наркотиків в організмі, - Монастирський
МВС пропонує на місці перевіряти водіїв на наявність наркотиків. У цьому має допомогти місцева влада.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку заяву зробив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера".
"У нас є драгери для перевірки стану алкогольного сп'яніння, але немає можливості на місці перевірити стан наркотичного сп'яніння. Хоча в Європі є експрес-тести, які швидко і точно показують наявність або відсутність наркотичних речовин в організмі людини. Я думаю, що на це ми можемо вплинути спільно з місцевою владою", - заявив Монастирський.
На його думку, це має зменшити перебування таких людей за кермом.
"Я думаю, що це можливо вирішити найближчими місяцями", - додав міністр.
Топ коментарі
+18 Роман Пиляшенко #411494
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+14 а ес #372967
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+10 Алекс Мышкевич
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Вся власть у ЗЄ-льоних
Чи знову Порох виноватий ?
взять кровь на анализ у преступника - закон запрещает если он не даст согласие.
***..й дурдом
мати презом наркота - чому і ні? - мають право....
зелений закон виборочний, звикайте...
Роботяги ?
Ото ж!
а ЗЄльоних ти трогать нє могі,
бо у них чотири ногі та
склизький хвост 🙁
ЗЕлені потвори неприкасаємі
а тут скушаете булочку с маком и будете опиумным наркоманом ...
та тут і без аналізів все зрозуміло... 😂
ми теж на риже, алеж поправилися раз, ще буде два...
за вами слово за свое...
поражаюся вашому необоснованому оптімізму....
Чи добивалися поліцаї опротестування незаконних рішень судів по звільненню від відповідальності винних в ДТП? Ні!
Чи притягувалися до відповідальності ті посадові особи, що склали "абияк" документи по ДТП для суду? Ні!
Чи притягувалися до відповідальності посадові особи, що надали право управління автомобілем майбутнім порушникам ПДР? Навіть якщо в суді вияснялося що вони ПДР не знають? Ні!!!
То про що іде мова?
"У нас є драгери для перевірки стану алкогольного сп'яніння, але немає можливості на місці перевірити стан наркотичного сп'яніння. Хоча в Європі є експрес-тести, які швидко і точно показують наявність або відсутність наркотичних речовин в організмі людини. Я думаю, що на це ми можемо вплинути спільно з місцевою владою" Джерело:
Украина за...ся потом иски из ЕСПЧ оплачивать от таких терпил