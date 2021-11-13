Ми хочемо, щоб патрульні на місці могли перевіряти водіїв на вміст наркотиків в організмі, - Монастирський

МВС пропонує на місці перевіряти водіїв на наявність наркотиків. У цьому має допомогти місцева влада.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку заяву зробив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера".

"У нас є драгери для перевірки стану алкогольного сп'яніння, але немає можливості на місці перевірити стан наркотичного сп'яніння. Хоча в Європі є експрес-тести, які швидко і точно показують наявність або відсутність наркотичних речовин в організмі людини. Я думаю, що на це ми можемо вплинути спільно з місцевою владою", - заявив Монастирський.

На його думку, це має зменшити перебування таких людей за кермом.

"Я думаю, що це можливо вирішити найближчими місяцями", - додав міністр.

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