Глави МЗС України, Німеччини та Франції 15 листопада проведуть перемовини в рамках програми Східного партнерства

В.о. міністра закордонних справ ФРН Гайко Маас планує зустрітися наступного понеділка в Брюсселі з українським колегою Дмитром Кулебою та французьким візаві Жан-Івом ле Дріаном.

Про це поінформувала на брифінгу в п’ятницю речниця німецького МЗС Андреа Зассе, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зустріч, за словами речниці, відбудеться у рамках програми Східного партнерства.

Зассе не підтвердила, але й не спростувала те, що одною з тем може стати ситуація з мігрантами, які намагаються потрапити в ЄС через Білорусь. Дипломат також не відповіла на запитання, чи обговорюється взагалі у політичних колах така можливість.

"Для Німеччини важливо розв’язати кризу, яку створив Лукашенко, разом з партнерами в ЄС і його окремими членами", - заявила представниця МЗС, додавши, що є "різні пропозиції та заходи", деякі з яких будуть обговорюватися під час наради голів МЗС ЄС наступного понеділка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глави МЗС Франції та Росії на полях Генасамблеї ООН обговорять Україну, Лівію та Афганістан