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Новини
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Глави МЗС України, Німеччини та Франції 15 листопада проведуть перемовини в рамках програми Східного партнерства

Глави МЗС України, Німеччини та Франції 15 листопада проведуть перемовини в рамках програми Східного партнерства

В.о. міністра закордонних справ ФРН Гайко Маас планує зустрітися наступного понеділка в Брюсселі з українським колегою Дмитром Кулебою та французьким візаві Жан-Івом ле Дріаном.

Про це поінформувала на брифінгу в п’ятницю речниця німецького МЗС Андреа Зассе, передає Цензор.НЕТ із посиланням на  Укрінформ.

Зустріч, за словами речниці, відбудеться у рамках програми Східного партнерства.

Зассе не підтвердила, але й не спростувала те, що одною з тем може стати ситуація з мігрантами, які намагаються потрапити в ЄС через Білорусь. Дипломат також не відповіла на запитання, чи обговорюється взагалі у політичних колах така можливість.

"Для Німеччини важливо розв’язати кризу, яку створив Лукашенко, разом з партнерами в ЄС і його окремими членами", - заявила представниця МЗС, додавши, що є "різні пропозиції та заходи", деякі з яких будуть обговорюватися під час наради голів МЗС ЄС наступного понеділка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глави МЗС Франції та Росії на полях Генасамблеї ООН обговорять Україну, Лівію та Афганістан

Автор: 

Східне партнерство (123) Кулеба Дмитро (3604) Ле Дріан (98) Гайко Маас (201)


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Топ коментарі
+5
чувакам скучно і робити не хрен?
кацапня все те на ..ю бачіла...
смішні... - ну зберіться, виразите занепокоеннья...
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13.11.2021 01:21
+5
Почнуть уламувати на прийом тих тунеядців-шукачів халявного життя.
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13.11.2021 06:40
+4
Французи з німцями вирішили "і рибку з"їсти і "хєр" сторонкою обійти" - і не посраться з кацапами стосовно тої каші що вони з Лукою "замутили" і вирішить питання - "Що робить з "туристами" в Білорусі?"Адже зараз "цікава картина" виходить: Німеччина з Францією приймать "туристів" не хочуть: приймуть - матимуть проблеми з своїми народами (а на носі - вибори) Відмовляться приймать - оскандаляться на міжнародному рівні як "вороги демократії" і невизнавачі "західних демократичних цінностей" Так що "цугцванг"!!! Прямо як по висловлюванню Черчілля: "Між ганьбою і війною вони вибрали ганьбу Отримали і війну і ганьбу!" Замість того щоб 10 років тому "відкрутить голову" Асаду (як це зробили американці з Хусейном) вони почали з ним панькаться Отримали купу "захребетників"з Сірії Іраку і інших мусульманських "задворок" А тепер не знають що з ними робить - працювать вони не хочуть (і не вміють - мавпу до конвеєра не поставиш) Отримали спалах злочинності А тепер саме цими "проблемами" їм кацапи "яйця тиснуть"!
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13.11.2021 07:10
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чувакам скучно і робити не хрен?
кацапня все те на ..ю бачіла...
смішні... - ну зберіться, виразите занепокоеннья...
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13.11.2021 01:21 Відповісти
Нам як тій історії із царським портретом та солдатом

також глибоко наплювати на думку рашки 😏
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13.11.2021 01:46 Відповісти
поляки самі від тоі гидоти кацапськоі зара ************ як можуть..
а в нас опа - кован на допомогу...
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13.11.2021 01:52 Відповісти
Хто уповноважив ковбасників та жабоїдів говорити від усієї Європи?

Де наші союзники поляки та балти ?
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13.11.2021 01:43 Відповісти
Почнуть уламувати на прийом тих тунеядців-шукачів халявного життя.
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13.11.2021 06:40 Відповісти
Французи з німцями вирішили "і рибку з"їсти і "хєр" сторонкою обійти" - і не посраться з кацапами стосовно тої каші що вони з Лукою "замутили" і вирішить питання - "Що робить з "туристами" в Білорусі?"Адже зараз "цікава картина" виходить: Німеччина з Францією приймать "туристів" не хочуть: приймуть - матимуть проблеми з своїми народами (а на носі - вибори) Відмовляться приймать - оскандаляться на міжнародному рівні як "вороги демократії" і невизнавачі "західних демократичних цінностей" Так що "цугцванг"!!! Прямо як по висловлюванню Черчілля: "Між ганьбою і війною вони вибрали ганьбу Отримали і війну і ганьбу!" Замість того щоб 10 років тому "відкрутить голову" Асаду (як це зробили американці з Хусейном) вони почали з ним панькаться Отримали купу "захребетників"з Сірії Іраку і інших мусульманських "задворок" А тепер не знають що з ними робить - працювать вони не хочуть (і не вміють - мавпу до конвеєра не поставиш) Отримали спалах злочинності А тепер саме цими "проблемами" їм кацапи "яйця тиснуть"!
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13.11.2021 07:10 Відповісти
Шо фріці та жабоїди мостяться вже впихнути нам чорнозадих у рамках "партнерства"?
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13.11.2021 08:03 Відповісти
Да не хер там Украине делать и обсуждать! Нас втягивают в этот процесс, хотя каким боком там Украина? Эти утырки минские соглашения уже реализовали? Нет?! Ну так а на хер нам чужое горе чтобы брать на себя какую-то отвественность за то, что там устроил у них Лукашенко! Пусть сами решают!
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13.11.2021 11:42 Відповісти
"Украины, Германии и Франции"

на Украину запостят исламские трудовые резервы.

а иначе - каким там боком Украина?
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13.11.2021 11:47 Відповісти
И так уже всё забрали у Украины и не разу не заплатили.
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13.11.2021 12:51 Відповісти
Украину пора включить в шангенскую зону
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13.11.2021 16:39 Відповісти
 
 