Глави МЗС України, Німеччини та Франції 15 листопада проведуть перемовини в рамках програми Східного партнерства
В.о. міністра закордонних справ ФРН Гайко Маас планує зустрітися наступного понеділка в Брюсселі з українським колегою Дмитром Кулебою та французьким візаві Жан-Івом ле Дріаном.
Про це поінформувала на брифінгу в п’ятницю речниця німецького МЗС Андреа Зассе, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Зустріч, за словами речниці, відбудеться у рамках програми Східного партнерства.
Зассе не підтвердила, але й не спростувала те, що одною з тем може стати ситуація з мігрантами, які намагаються потрапити в ЄС через Білорусь. Дипломат також не відповіла на запитання, чи обговорюється взагалі у політичних колах така можливість.
"Для Німеччини важливо розв’язати кризу, яку створив Лукашенко, разом з партнерами в ЄС і його окремими членами", - заявила представниця МЗС, додавши, що є "різні пропозиції та заходи", деякі з яких будуть обговорюватися під час наради голів МЗС ЄС наступного понеділка.
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кацапня все те на ..ю бачіла...
смішні... - ну зберіться, виразите занепокоеннья...
також глибоко наплювати на думку рашки 😏
а в нас опа - кован на допомогу...
Де наші союзники поляки та балти ?
на Украину запостят исламские трудовые резервы.
а иначе - каким там боком Украина?