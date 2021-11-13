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Ми потребуємо понад 2000 камер фіксації порушень правил дорожнього руху, - МВС

Ми потребуємо понад 2000 камер фіксації порушень правил дорожнього руху, - МВС

В Україні бракує понад дві тисячі відеокамер для автомобільної фіксації порушень правил дорожнього руху. МВС вивчає кілька варіантів закупівлі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив глава МВС України Денис Монастирський в ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера".

"Ми потребуємо  понад 2000 камер (автофіксації - ред.) по території України, щоб ефект був показовим. Зараз опрацьовуємо з кількома компаніями варіанти закупівлі цих камер, щоб встановити їх наступного року", - заявив він.

Монастирський також розповів про розгортання на українських дорогах автомобілів-"фантомів" для фіксації порушень.

"Також найближчим часом на вулиці українських міст будуть випущені автомобілі-"фантоми". Без розпізнавальних знаків автомобіль буде їздити і фіксувати правопорушення", - розповів Монастирський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВС планує до кінця наступного року встановити відеокамери у більш ніж 200 відділках поліції, - Єнін

Автор: 

відеофіксація (113) ПДР (476) шоу Шустера (309) відеонагляд (108) Монастирський Денис (392)


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Топ коментарі
+13
Зачем вам камеры если вы даже определить на трасе в борисполь ( где куча камер) не в состоянии кто за рулём?...
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13.11.2021 06:43
+12
І що буде?
Невже будете саджати мажорів та ЗЕ-депутатів?

Не вірю !
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13.11.2021 01:40
+6
і ще камер з 2000 на вас, чесних мусорів, зовсім не погано було б....
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13.11.2021 01:44
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І що буде?
Невже будете саджати мажорів та ЗЕ-депутатів?

Не вірю !
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13.11.2021 01:40 Відповісти
Хряк-депутатів.
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13.11.2021 02:09 Відповісти
За шо саджати? На кожному світлофорі повісити камери і греби лопатою гроші до бюджету - бо дебіли рушають на жовтий, на ось-ось буде зелений. Або я зупинюся не на стоп лінії, а десь там...
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13.11.2021 05:56 Відповісти
і ще камер з 2000 на вас, чесних мусорів, зовсім не погано було б....
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13.11.2021 01:44 Відповісти
Якби ще з кожним порушенням штраф подвоювався. А так до сраки ті копійки нашим мажорчикам.
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13.11.2021 01:48 Відповісти
Треба систему втрати балів вводити за порушення- в Іспанії у тебе є максимум 15,при найгрубшому порушенні втрачаєш 6, тому коли залишається <6, то права вилучають і на перездачу.
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13.11.2021 06:55 Відповісти
мусорня їсти хоче, воювати ні - знайомо-зелене....
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13.11.2021 02:01 Відповісти
от же ж падли товстенні на потребуеві...
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13.11.2021 03:08 Відповісти
дитяча руця за мною? - з покоління в покоління передаеться.
наші внуки, правнуки, праправнукі за кацапнею прийдуть...
пощади не буде..
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13.11.2021 05:25 Відповісти
Ми хочемо слідкувати за кожним рухом піддослідних скотиняк.
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13.11.2021 05:40 Відповісти
Нема проблем - зверніться до волонтерського євробляхерського руху! Вони допоможуть!
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13.11.2021 06:21 Відповісти
Ось хто і саме звідки на чергове народне повстання вирушить на приклад до столиці - то їм цікаве.
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13.11.2021 06:35 Відповісти
Провокатор кацапский? Повстання захотел? Еще один проплаченный бунт и страны не будет.
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13.11.2021 07:32 Відповісти
Зачем вам камеры если вы даже определить на трасе в борисполь ( где куча камер) не в состоянии кто за рулём?...
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13.11.2021 06:43 Відповісти
Чепухня тупая! Всё они в состоянии, да вот только хотение отсутствует.
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13.11.2021 09:11 Відповісти
то був Автопілот. Проблема в Збою программи. Всі претензії до Айтішників. Переводім стрєлкі мастєрскі.
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13.11.2021 09:21 Відповісти
моностирському варто звернутись до малюські,в нього віп камери і сказав що всіх задовільнить.
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13.11.2021 06:59 Відповісти
И это правильно! Пилоты задрали всех без исключения. Драть тварей, как Сидоровых коз.
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13.11.2021 07:30 Відповісти
Так а может сразу по камере в кабинеты чиновников? Думаю собрать можно будет в бюджет на порядок больше чем с 10 млн. автомобилистов
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13.11.2021 07:39 Відповісти
А трухина они смогут зафиксировать?
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13.11.2021 07:40 Відповісти
Может пусть за свои купят? А то получается, купи нам камеру мы тебя с ее помощью оштрафуем.
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13.11.2021 08:10 Відповісти
Ок, але умова! Вішаєте одну камеру - звільняєте одного поліцмена-дармоїда!

Це все маячня- поки не буде невідворотності покарання.
Займіться роботою!!
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13.11.2021 08:10 Відповісти
В моєму містечку поставте пару штук біля відділення поліції, там їм прямо на сходи вже гадять, а вони не помічають.
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13.11.2021 08:24 Відповісти
Снимите нахрен камеры с Бориспольской трассы и поставтье в нужные места... Один хрен от них там (на Бориспольской трассе) толку никакого...
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13.11.2021 08:33 Відповісти
Трухин! Падлы! Совести у вас нет, а не камер.
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13.11.2021 09:09 Відповісти
А французькі вертольоти пам'яті авакова в кількості 55 шт. ДЕ?
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13.11.2021 09:26 Відповісти
вчора бачив мусорський пікап isudzu dmax, з наліпками, дискотекою і т.д. скажіть для чого мєнтам така машина ? це типу вокери техаські рейнджери ? у Львові ? чи через 2 роки її списати і закинути на ранчо відставного орденоносного пузатого мусора ?
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13.11.2021 09:48 Відповісти
полицизационная диджилитация Украины...
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13.11.2021 10:01 Відповісти
А может по линии фронта камер , оборудования , видео итд!!!! А здесь и так справитесь??? И зарплаты нормальные и дома кормят!!!!! Может жопой чаще шевелить???? А камеры потом - ПОСЛЕ ПОБЕДЫ!!!!
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13.11.2021 11:03 Відповісти
В чем проблема?
Продайте аваковские вертолеты - денег НА ВСЕ ХВАТИТ!
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13.11.2021 11:08 Відповісти
вам не вистачае камер у в"язниці для мусарні
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13.11.2021 11:09 Відповісти
Никто не знает, что нарушение зафиксировано, поэтому никто не узнает, что нужные люди тихо все порешают по своих нарушениях...
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13.11.2021 11:54 Відповісти
Ни для кого не секрет что существует база номеров на которые камеры не реагируют. И существует такса за включение номера в эту базу. Потому никто и не узнает.
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13.11.2021 12:58 Відповісти
панове можновладці, про Харків не забудьте
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13.11.2021 13:40 Відповісти
Почніть із себе,поставте камери на митниці,в прокуратурі,судах,Сервісних центрах МВС,МСЕК,віділах поліції,ВР,в комітетахВР,в облдержадміністраціях і т.д.
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13.11.2021 14:18 Відповісти
По меньше воруйте !!И хватит вам не на 2000 камер , а на 20 тысяч камер!!!
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13.11.2021 16:00 Відповісти
До выборов про это никто не говорил, налогоплательщик имел другие планы трат своих налогов,ваши камеры - чепуха,труха это доказал всей стране.
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13.11.2021 16:17 Відповісти
Зачем камеры, если нарушители оказываются безнаказанными?
Штраф для мажора - смешно.
Штраф должен начинаться от 10% стоимости этого авто в автосалоне.
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13.11.2021 16:42 Відповісти
 
 