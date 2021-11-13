Ми потребуємо понад 2000 камер фіксації порушень правил дорожнього руху, - МВС
В Україні бракує понад дві тисячі відеокамер для автомобільної фіксації порушень правил дорожнього руху. МВС вивчає кілька варіантів закупівлі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив глава МВС України Денис Монастирський в ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера".
"Ми потребуємо понад 2000 камер (автофіксації - ред.) по території України, щоб ефект був показовим. Зараз опрацьовуємо з кількома компаніями варіанти закупівлі цих камер, щоб встановити їх наступного року", - заявив він.
Монастирський також розповів про розгортання на українських дорогах автомобілів-"фантомів" для фіксації порушень.
"Також найближчим часом на вулиці українських міст будуть випущені автомобілі-"фантоми". Без розпізнавальних знаків автомобіль буде їздити і фіксувати правопорушення", - розповів Монастирський.
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