ЦВК оголосила попередження 13 кандидатам у депутати на довиборах до Ради

Центральна виборча комісія оголосила попередження за порушення термінів подання остаточних фінансових звітів 13 кандидатам у народні депутати на проміжних виборах в одномандатних виборчих округах №184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область) 31 жовтня.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні ЦВК у п’ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу комісії.

"Центральна виборча комісія проаналізувала відомості від ОВК № 184 та № 197 і встановила, що розпорядники поточних рахунків виборчих фондів деяких кандидатів порушили терміни подання до окружних виборчих комісій остаточних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів", - ідеться в повідомленні.

На підставі виявлених порушень ЦВК оголосила попередження 13 кандидатам у народні депутати України в ОВО № 184 та № 197 на проміжних виборах 31 жовтня за порушення термінів подання остаточних фінансових звітів.

Попередження оголошено, зокрема: кандидатам в ОВО № 184 – Баркаренку О.Г., Лагуті Г.В., Лазаревій Т.В., Помазану А.С., Пономарьову О.Є., та кандидатам, в ОВО № 197 – Голубу В.В. (1992 р.н.), Голубу В.В., Звягінцевій Т.П., Козачук О.О., Кур’яту П.П., Кухарчуку Д.В., Панкевичу Б.Р., Подчапку А.О.

Як відомо, 31 жовтня в Україні відбулися проміжні вибори до Верховної Ради у двох виборчих округах - №184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область).

9 листопада ЦВК встановила офіційні результати виборів, згідно з якими в ОВО № 184 переміг кандидат від "Слуги народу", ексголова Херсонської ОДА Сергій Козир (62,6%), в ОВО № 197 - також кандидат від "Слуги народу", мер міста Золотоноша Віталій Войцехівський (46,1%).

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