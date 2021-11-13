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ЦВК оголосила попередження 13 кандидатам у депутати на довиборах до Ради

ЦВК оголосила попередження 13 кандидатам у депутати на довиборах до Ради

Центральна виборча комісія оголосила попередження за порушення термінів подання остаточних фінансових звітів 13 кандидатам у народні депутати на проміжних виборах в одномандатних виборчих округах №184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область) 31 жовтня.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні ЦВК у п’ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу комісії.

"Центральна виборча комісія проаналізувала відомості від ОВК № 184 та № 197 і встановила, що розпорядники поточних рахунків виборчих фондів деяких кандидатів порушили терміни подання до окружних виборчих комісій остаточних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів", - ідеться в повідомленні.

На підставі виявлених порушень ЦВК оголосила попередження 13 кандидатам у народні депутати України в ОВО № 184 та № 197 на проміжних виборах 31 жовтня за порушення термінів подання остаточних фінансових звітів.

Попередження оголошено, зокрема: кандидатам в ОВО № 184 – Баркаренку О.Г., Лагуті Г.В., Лазаревій Т.В., Помазану А.С., Пономарьову О.Є., та кандидатам, в ОВО № 197 – Голубу В.В. (1992 р.н.), Голубу В.В., Звягінцевій Т.П., Козачук О.О., Кур’яту П.П., Кухарчуку Д.В., Панкевичу Б.Р., Подчапку А.О.

Як відомо, 31 жовтня в Україні відбулися проміжні вибори до Верховної Ради у двох виборчих округах - №184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область).

9 листопада ЦВК встановила офіційні результати виборів, згідно з якими в ОВО № 184 переміг кандидат від "Слуги народу", ексголова Херсонської ОДА Сергій Козир (62,6%), в ОВО № 197 - також кандидат від "Слуги народу", мер міста Золотоноша Віталій Войцехівський (46,1%).

Також читайте: ЦВК зареєструвала Козиря, Войцехівського і Кострійчука народними депутатами від "Слуги народу"

Автор: 

ЦВК (1177) дострокові вибори (128)


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технічні кандидати... А воно їм треба, оті звіти?
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13.11.2021 02:19 Відповісти
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13.11.2021 02:36 Відповісти
як на мене, панове, то меньшій за срефана, то і не слуг.... а так, хрень пробіґла....
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13.11.2021 03:03 Відповісти
яке ж рідкісне імно - вся ваша ота ЦВК і ДБр....
тварюка на тварюці...
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13.11.2021 03:25 Відповісти
Печатки цвк в сейфі дерьмака, ха-ха((
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13.11.2021 08:58 Відповісти
А коли вибори будуть в Парламент Стародубської республіки.?

Відбулася знакова геополітична подія - самопроголошена, невизнана Стародубська республіка, створила офіційний сайт! http://star-respublik.do.am/ http://star-respublik.do.am/ Розпочався новий етап боротьби за свободу, демократію і права людини в усьому світі.

Стародубська республіка офіційно створена 26 вересня 2007 року. (Цей день у Східній Європі оголошується вихідним). Ініціаторами відновлення Стародубської державності, стали українські журналісти, представники козацьких організацій світу.

Правлячою партією в Республіці є Маленька партія снайперів.

В.о.Президента і керівник Генштабу - академік , полковник козацтва, відомий журналіст Віктор Тригуб. Найближчим часом у режимі он-лайн, відбудуться вибори Президента на офіційному сайті держави.

Діє РНБО, Уряд, Верховна Рада.

Республіка має потужні військові амбіції. Знаходиться у стані офіційно проголошеної війни з Гренландією, Монголією, Румунією і Швейцарією. Готується оголошення ще кількох військових кампаній.

Стародубська республіка стала символом стійкості, свободи, незламності, витонченого гумору.

Входить у альянс з козацькою республікою Задунайська Січ, Кубанською Народною республікою. Підтримує республіки Сіленд і князівство Себорга.

Республіка розпочинає випуск поштових марок, грошових одиниць, сувенірну продукцію. Розпочинає дипломатичну діяльність.

Уряд відкритий до взаємовигідної співпраці!

Прес-служба Секретаріату Президента Стародубської республіки


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13.11.2021 09:22 Відповісти
А чому Голуб В.В. даічі згадано? Двічі ухилився від фінансового звіту чи його двійник теж не подав?
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13.11.2021 10:18 Відповісти
 
 