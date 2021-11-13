Двоє воїнів загинули, підірвавшись на невідомому ворожому пристрої. Одного військового поранено внаслідок російського обстрілу. За минулу добу війська РФ 8 разів відкривали вогонь, - ООС
Упродовж минулої доби, 12 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це йдеться у ранковому зведенні прессцентру штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, в районі населеного пункту Зайцеве ворог двічі відкривав вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем та міномети калібру 120 мм.
В напрямку Попасної та Новоолександрівки противник здійснив обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Також повідомвляється, що в бік Новотроїцького російські найманці вели вогонь з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
Поблизу Новолуганського окупанти два рази обстріляли наші позиції, використовуючи автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
Біля Широкиного противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
"Внаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої двоє військовослужбовців дістали поранення, несумісні з життям. Один воїн зазнав вогнепального поранення. Йому надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця – задовільний", - зазначають в штабі.
Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів.
Крім того, в зведенні відмічено, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
За даними штабу, станом на 7 годину ранку, 13 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
В напрямку Троїцького ворог здійснив обстріл із станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
З початку поточної доби втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил в наслідок дій ворога немає.
Українські військовослужбовці контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.
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Хай горять у пеклі москалі
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
От такий хєрант України, її захисник від путіна-убивці на 8 році війни!!