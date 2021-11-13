В Україні за добу від COVID-19 померли 695 осіб, зафіксовано 23 572 нові випадки зараження, понад 25 тис. осіб одужали

Минулої доби, 12 листопада, в Україні зафіксовано 23 572 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 622, медпрацівників – 436).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними міністерства охорони здоров'я, також за минулу добу:

госпіталізовано – 4 564 особи;

летальних випадків – 695;

одужало – 25 415 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 203 149 осіб;

одужало – 2 620 094 особи;

летальних випадків – 76 302;

проведено ПЛР-тестувань – 15 189 223.