Використання Білоруссю мігрантів рівносильне торгівлі людьми, - заява ЄС і України в Генасамблеї ООН
Використання мігрантів режимом в Білорусі рівносильне торгівлі людьми.
З такою заявою на засіданні Генасамблеї ООН виступили Україна і країни ЄС, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
Автори документа рішуче засуджують "цю нелюдську і неприпустиму поведінку" і виключають"будь-які спроби третіх країн використовувати торгівлю людьми, міграцію або контрабанду людей".
Країни закликали "білоруський режим" негайно припинити цю практику та інші гібридні загрози життю і здоров'ю людей, включаючи постійне блокування доступу до гуманітарної допомоги.
"Білорусь зараз широко використовує міграцію в політичних цілях. Ця практика рівносильна контрабанді людей або торгівлі людьми. Вона свідчить про цинізм білоруського режиму, який наражає на небезпеку життя і здоров'я людей, щоб відвернути увагу від порушень прав людини і жорстоких репресій в країні", - йдеться в заяві.
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Коли вони поперлися через Беларусь "за кращим життям" у Європі, вони не сподівалися що їх зустрине стіна з колючого дроту. Вони розраховували на гостинність м'якотілих европейців, які ВЖЕ раніш приймали "біженців" і забезпечували їм безтурботне існування за рахунок своїх платників податків.
Без ***** він би так не знахабнів, але ... туди їому і дорога)
Міжнародний террор їм обом боком вилізе.
На многих кадрах попавших в сеть так называемые мигранты стримили с новейших айфонов , или других не дешовых моб устройствах , выкладывание видео в сеть , в чужой стране говорит уже о том что они обзавелись симками местных моб операторов , потому что с трудом верится что они используют роуминг на других кадрах мигранты общаются по телефону и тут вопрос - с кем ? в чужой стране они могут общатся по телефону , опять же если это роуминг то они не плохо так стоят раз могут себе его позволить . + большинство прилично одето , и по сезону подготовленно а это уже о чем то да говорит ведь все они с жарких стан плюс сам билет в сытую европу отнюдь не дешёв ну и ключевое все те места откуда они поприбывали так или иначе связаны с местами где режимы тесно взаимодействующие с русней
Мігрант (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. migrans, migrantis - переселенець; той, хто переселяється) - це людина, що свідомо та з власної волі перетинає державні або адміністративно-територіальні кордони з метою зміни місця проживання