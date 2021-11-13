Єрмак обговорив з віцепрем’єром Канади Фріланд шляхи взаємодії в межах "Кримської платформи", - ОПУ

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з віцепрем’єр-міністром – міністром фінансів Канади Христею Фріланд.

Як зазначає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента.

Зазначається, що Єрмак поінформував співрозмовницю про розвиток безпекової ситуації на сході України.

"Вдячні за консолідовану підтримку світової спільноти та Канади. Ми це відчуваємо", – зазначив керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак наголосив на важливості сприяння з боку Канади в реалізації євроатлантичних прагнень України, а також висловив подяку за непохитну підтримку незалежності й територіальної цілісності нашої держави.

Сторони торкнулися питання складної ситуації, що виникла внаслідок міграційної кризи на європейсько-білоруському кордоні.

"Христя Фріланд привітала зусилля глави Української держави в боротьбі з олігархічною системою, зокрема ухвалення закону про деолігархізацію", - стверджують в Офісі Президента.

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Керівник Офісу Президента і віцепрем'єр-міністр Канади окремо обговорили шляхи подальшого розвитку взаємодії в межах "Кримської платформи".

Андрій Єрмак також поінформував Христю Фріланд про результати здійсненого напередодні візиту до Сполучених Штатів.