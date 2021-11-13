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Єрмак обговорив з віцепрем’єром Канади Фріланд шляхи взаємодії в межах "Кримської платформи", - ОПУ

Єрмак обговорив з віцепрем’єром Канади Фріланд шляхи взаємодії в межах

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з віцепрем’єр-міністром – міністром фінансів Канади Христею Фріланд.

Як зазначає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента.

Зазначається, що Єрмак поінформував співрозмовницю про розвиток безпекової ситуації на сході України.

"Вдячні за консолідовану підтримку світової спільноти та Канади. Ми це відчуваємо", – зазначив керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак наголосив на важливості сприяння з боку Канади в реалізації євроатлантичних прагнень України, а також висловив подяку за непохитну підтримку незалежності й територіальної цілісності нашої держави.

Сторони торкнулися питання складної ситуації, що виникла внаслідок міграційної кризи на європейсько-білоруському кордоні.

"Христя Фріланд привітала зусилля глави Української держави в боротьбі з олігархічною системою, зокрема ухвалення закону про деолігархізацію", - стверджують в Офісі Президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ще декілька країн приєднаються до Кримської платформи, - Кулеба

Керівник Офісу Президента і віцепрем'єр-міністр Канади окремо обговорили шляхи подальшого розвитку взаємодії в межах "Кримської платформи".

Андрій Єрмак також поінформував Христю Фріланд про результати здійсненого напередодні візиту до Сполучених Штатів.

Автор: 

Фріланд Христя (130) Єрмак Андрій (1371) Офіс Президента (2021) Кримська платформа (320)


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Топ коментарі
+17
Секретутка у 🤡🤢🐸 шута управляет Государствои
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13.11.2021 08:44
+13
Його робота слідкувати за порядком в адміністації і наявністю туалетного паперу. А він переговори веде. хоча вже з кожного чайника кричать про його зраду і агенство ГБ.
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13.11.2021 09:02
+8
Дарма Фріланд змарнувала свій час.
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13.11.2021 09:08
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Секретутка у 🤡🤢🐸 шута управляет Государствои
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13.11.2021 08:44 Відповісти
Він пуйловський наглядач за віслюком. А тепер ще й піариться, щоб мутрий наріт обрав його замість тупого віслюка. Чому тільки Цензор підключився до цієї компанії?
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13.11.2021 09:23 Відповісти
Руководитель администрации президента России
Антон Вайно , ви колись чули цього москаля?
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13.11.2021 08:59 Відповісти
Його робота слідкувати за порядком в адміністації і наявністю туалетного паперу. А він переговори веде. хоча вже з кожного чайника кричать про його зраду і агенство ГБ.
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13.11.2021 09:02 Відповісти
Дарма Фріланд змарнувала свій час.
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13.11.2021 09:08 Відповісти
У неї немає вибору.
Спілкування фсб-шного завхоза з іноземними посадовцями свідчить про те, що Вазелінський, "по-тихому, знову таки з порушенням Законодавства України, підписав якийсь документ, який надає дерьмаку прово виступати від імені України.
І це при тому, що дерьмак, навіть, не держслужбовець. Ніхто представляє Україну на перемовинах, ще й під час війни.
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13.11.2021 10:33 Відповісти
Якщо врахувати, що ще в 2019 році зустрічався з Уолкером, де зокрема "скорбив" за "убієнним" братом, то видно якісь повноваження були надані і зосталися.
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13.11.2021 10:49 Відповісти
странно что его еще допускают до контактирования с первыми лицами правительств.... наверное и руку жмут при встрече....
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13.11.2021 09:11 Відповісти
Пока Зелох труселя сушил?Этот шпион перебирает активно на себя все рычаги управления государством,Зе даже рядом не отсвечивает.
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13.11.2021 09:16 Відповісти
Зато в ФСБ он-лайн слушали переговоры "Козыря" с Канадой.
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13.11.2021 10:30 Відповісти
Ти йому про недовіру, а воно, як і любий москаль очі тобі муляє
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13.11.2021 09:17 Відповісти
Любая кухарка может управлять государством. Руководитель ОП уже это делает 2 года.
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13.11.2021 09:19 Відповісти
Кто нибудь слышал об исполнении зеленским функций и обязанностей Президента по внешней политике Украины? Зачем работник,который не выполняет свои функции?
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13.11.2021 09:24 Відповісти
Завхоз провів бесіду з віцепрем'єр-міністром - міністром фінансів Канади Христею Фріланд.
Обговорили кленові канадські віники для бані, держаки для лопат з канадського клену та сироп для браги. Треба ж чимось Бубочку опохмелять, після тяжкої праці?
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13.11.2021 09:32 Відповісти
Блазня вже і в нюх не ставлять. Лялька на мотузочках. Лошари, кого ви обрали в президенти? Корисні ідіоти.
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13.11.2021 09:33 Відповісти
забыли убдэшника пригласить ?
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13.11.2021 09:38 Відповісти
Брата "Козыря"? Интересно какое у него настоящее погоняло и почему оно не погибло во врея русско-украинской войны.
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13.11.2021 10:34 Відповісти
Хто такий Єрмак і які його посадові обов'язки? Я вже не кажу про те, що всі!!! іноземні партнери в тій, чи іншій формі заявили, що це - російськийагент і що таємною державною інформацією з ним ділитися не можна.
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13.11.2021 09:38 Відповісти
да кто он такой что с ним обьщаются как с министром?
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13.11.2021 09:44 Відповісти
Це приниження не тільки України,а в першу чергу Канади.Якщо такого рівня ОП випускає його на переговори,хіба в нас немає віце-прем'єрів, чи вони нижче рівня завгоспа?
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13.11.2021 09:45 Відповісти
ну как провел . когда премьеру сказали что с ней будет говорить завхоз президентского офиса она застыла от удивления . этой паузой воспользовался Ермак и пять минут рассказывал ей о дорогах детских площадках и миллиарде деревьев
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13.11.2021 09:47 Відповісти
"Христя Фріланд привітала зусилля глави Української держави в боротьбі з олігархічною системою, зокрема ухвалення закону про деолігархізацію"

И что на это скажут наши завсегдатаи из Канады?
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13.11.2021 09:51 Відповісти
Кто-нибудь знает главу офиса Премьер-министра Канады? И о чём с ним разговаривать?
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13.11.2021 10:10 Відповісти
Да пусть Ермак всю жизнь свою говорит о крымской платформе и больше никуда не суёт свой нос. Так будет лучше для государства.
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13.11.2021 10:28 Відповісти
У завхоза немає права говорити про "кримську платформу". Тим більше фсб-шного.
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13.11.2021 10:36 Відповісти
"Андрій Єрмак колись мав міцні ділові відносини з Росією. Його батько був одним із керівників КДБ. Операція "Вагнера" також показова в цьому плані. Пізніше він відповідав за обмін полоненими, і він уможливив те, що більше немає жодної людини з Беркута в цій країні, яка могла б бути притягнута до відповідальності за події Майдану. Їх випустили до Росії",- заявила вhttps://nv.ua/ukr/ukraine/politics/amerikanci-skazali-zelenskomu-ne-dilitisya-z-yermakom-danimi-pro-kanali-medvedchuka-interv-yu-50195138.html інтерв'ю НВ депутатка Європарламенту Віола фон Крамонhttps://nv.ua/ukr/ukraine/politics/amerikanci-skazali-zelenskomu-ne-dilitisya-z-yermakom-danimi-pro-kanali-medvedchuka-interv-yu-50195138.html
Джерело:
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13.11.2021 10:35 Відповісти
Канадійці не дурні і Єрмаком можуть тільки казочки розказати
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13.11.2021 11:54 Відповісти
а що
Зеленського вже зовсім від влади відсторонено?!
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13.11.2021 12:23 Відповісти
не подаю декларацію бо я не держслужбовець.
як, людина без жодного державного статусу може обговорювати державні справи? ну от як і в які державі ще таке є?
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13.11.2021 12:58 Відповісти
А кто такой пердак он что уже всем керует
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13.11.2021 14:11 Відповісти
 
 