Єрмак обговорив з віцепрем’єром Канади Фріланд шляхи взаємодії в межах "Кримської платформи", - ОПУ
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з віцепрем’єр-міністром – міністром фінансів Канади Христею Фріланд.
Як зазначає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента.
Зазначається, що Єрмак поінформував співрозмовницю про розвиток безпекової ситуації на сході України.
"Вдячні за консолідовану підтримку світової спільноти та Канади. Ми це відчуваємо", – зазначив керівник Офісу Президента.
Андрій Єрмак наголосив на важливості сприяння з боку Канади в реалізації євроатлантичних прагнень України, а також висловив подяку за непохитну підтримку незалежності й територіальної цілісності нашої держави.
Сторони торкнулися питання складної ситуації, що виникла внаслідок міграційної кризи на європейсько-білоруському кордоні.
"Христя Фріланд привітала зусилля глави Української держави в боротьбі з олігархічною системою, зокрема ухвалення закону про деолігархізацію", - стверджують в Офісі Президента.
Керівник Офісу Президента і віцепрем'єр-міністр Канади окремо обговорили шляхи подальшого розвитку взаємодії в межах "Кримської платформи".
Андрій Єрмак також поінформував Христю Фріланд про результати здійсненого напередодні візиту до Сполучених Штатів.
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Антон Вайно , ви колись чули цього москаля?
Спілкування фсб-шного завхоза з іноземними посадовцями свідчить про те, що Вазелінський, "по-тихому, знову таки з порушенням Законодавства України, підписав якийсь документ, який надає дерьмаку прово виступати від імені України.
І це при тому, що дерьмак, навіть, не держслужбовець. Ніхто представляє Україну на перемовинах, ще й під час війни.
Обговорили кленові канадські віники для бані, держаки для лопат з канадського клену та сироп для браги. Треба ж чимось Бубочку опохмелять, після тяжкої праці?
И что на это скажут наши завсегдатаи из Канады?
Джерело:
Зеленського вже зовсім від влади відсторонено?!
як, людина без жодного державного статусу може обговорювати державні справи? ну от як і в які державі ще таке є?