В Міноборони РФ підтвердили загибель двох російських десантників на білоруському полігоні
Міноборони РФ підтвердило факт загибелі двох російських десантників на білоруському полігоні "Гозький".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це ТАСС повідомили в російському оборонному відомстві.
"Внаслідок раптового сильного пориву вітру біля землі сталося сходження парашутистів двох військовослужбовців за контрактом, які мали високу кваліфікацію інструкторів парашутної підготовки. У обох парашутистів згасли куполи…Незважаючи на зусилля лікарів, від отриманих травм обидва російські військовослужбовці за контрактом померли", - зазначили в Міноборони РФ.
"Встановлюються всі обставини того, що сталося", - додає відомство.
При цьому один із двох загиблих російських військовослужбовців під час десантування у Гродно намагався врятувати їх обох за допомогою запасного парашута.
"Один із військовослужбовців зробив спробу зупинити неконтрольоване падіння обох, використавши свій запасний парашут", – йдеться у повідомленні.
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Мы в жoпе... ответил Кролик.
А жoпа это в будущем или прошлом? спросила Алиса.
Жoпа это всегда.... ответил грустный Кролик
(голосом Жириновского) это Рассиия!..
Складається враження , що москалі взагалі не люди .
Мораль сієї новості є такова - а що там робили російські десантники
Але питається в задачі, що ви парашні там робили в ху!
Видно руки, видно ноги, видно роги.