В Міноборони РФ підтвердили загибель двох російських десантників на білоруському полігоні

Міноборони РФ підтвердило факт загибелі двох російських десантників на білоруському полігоні "Гозький".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ТАСС повідомили в російському оборонному відомстві.

"Внаслідок раптового сильного пориву вітру біля землі сталося сходження парашутистів двох військовослужбовців за контрактом, які мали високу кваліфікацію інструкторів парашутної підготовки. У обох парашутистів згасли куполи…Незважаючи на зусилля лікарів, від отриманих травм обидва російські військовослужбовці за контрактом померли", - зазначили в Міноборони РФ.

"Встановлюються всі обставини того, що сталося", - додає відомство.

При цьому один із двох загиблих російських військовослужбовців під час десантування у Гродно намагався врятувати їх обох за допомогою запасного парашута.

"Один із військовослужбовців зробив спробу зупинити неконтрольоване падіння обох, використавши свій запасний парашут", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Двоє російських десантників розбилися під час десантування на білоруському полігоні