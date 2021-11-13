Минулої доби вакциновано від коронавірусу майже 300 тис. осіб в Україні, - МОЗ
Минулої доби, 12 листопада, в Україні 299 854 людини були вакциновані від COVID-19. Одну дозу отримали 135 727 людей, повністю імунізовані - 164 127 людей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МОЗ.
Зазначається, що станом на сьогоднішній ранок понад 12 мільйонів людей отримали принаймні одну дозу вакцини від COVID-19!
"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 121 804 людини, з них отримали одну дозу – 12 121 802 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 586 461 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 20 708 263 щеплення", - звітують в міністерстві охорони здоров'я.
91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.
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І тільки не треба мені бажати інфарктів та інсультів, бо карма обов'язково тобі за це прилетить, твій алкоголізм же не минув без наслідків.
Це дуже важливе питання,без нього нiяк,ага...
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А наши розумововідсталі мають таку можливість, але не користаються нею. От як це пояснити, пане Яр? Я реально не припиняю дивуватись відсутності почуття самозбереження у українців.
- Не всіх дурних война вбила! (Поки розумні країну на фронті захищали , дурні в тилу розмножувалися!)
Про це пише http://www.4studio.com.ua/ Четверта студія з посиланням на прес-службу ЛОДА.
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