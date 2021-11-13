Збройні сили РФ постійно утримують потужне наступальне угруповання навколо України, - заступник голови ОП Машовець

Збройні сили Росії постійно утримують потужне наступальне угруповання навколо України.

Про це заступник глави Офісу Президента України з питань національної безпеки і оборони Роман Машовець заявив під час інтерв’ю виданню "Military Times", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на фейсбук Головного управління розвідки Міноборони України.

За словами Машовця, протягом другої половини 2021 року російські війська провели комплекс широкомасштабних командно-штабних навчань поблизу державного кордону України. Після завершення навчань до місць постійної дислокації повернувся лише особовий склад. Бойова та інша військова техніка, як-от танки, бойові машини та ракетні системи "Іскандер", залишилися біля кордону України. Це дозволяє російській владі в дуже короткі строки здійснити передислокацію особового складу та сформувати ударні угруповання, готові до наступальних дій на території України.

Також заступник глави Офісу Президента України зазначив, що Російська Федерація не просто демонструє військову агресію, а веде повномасштабну гібридну війну проти України та всього західного суспільства.

"Росія своїми діями та збройною агресією щодня підриває основи демократичного світу, а Україна зараз не лише має військовий конфлікт із Російською Федерацією за свої території, а фактично виступає як велика стіна для захисту всього світу", – заявив Машовець.

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