УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7310 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
5 128 35

Збройні сили РФ постійно утримують потужне наступальне угруповання навколо України, - заступник голови ОП Машовець

Збройні сили РФ постійно утримують потужне наступальне угруповання навколо України, - заступник голови ОП Машовець

Збройні сили Росії постійно утримують потужне наступальне угруповання навколо України.

Про це заступник глави Офісу Президента України з питань національної безпеки і оборони Роман Машовець заявив під час інтерв’ю виданню "Military Times", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на фейсбук Головного управління розвідки Міноборони України.

За словами Машовця, протягом другої половини 2021 року російські війська провели комплекс широкомасштабних командно-штабних навчань поблизу державного кордону України. Після завершення навчань до місць постійної дислокації повернувся лише особовий склад. Бойова та інша військова техніка, як-от танки, бойові машини та ракетні системи "Іскандер", залишилися біля кордону України. Це дозволяє російській владі в дуже короткі строки здійснити передислокацію особового складу та сформувати ударні угруповання, готові до наступальних дій на території України.

Також заступник глави Офісу Президента України зазначив, що Російська Федерація не просто демонструє військову агресію, а веде повномасштабну гібридну війну проти України та всього західного суспільства.

"Росія своїми діями та збройною агресією щодня підриває основи демократичного світу, а Україна зараз не лише має військовий конфлікт із Російською Федерацією за свої території, а фактично виступає як велика стіна для захисту всього світу", – заявив Машовець.

Читайте також: РФ шукає можливість просунутися далі на українську територію, - Кулеба

Автор: 

армія рф (17291) Машовець Роман (16)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
Через це Україні потрібно ставати сильнішою по всіх сферах.
показати весь коментар
13.11.2021 10:52
+4
Деньги есть, я в РФ 40 лет прожил!! Потом грузчиком на 7 причале работал!!! Разные грузы таскал - накопил чуток!!!! Найду, чем встретить!!!! А цветы я маме подарю ,или девушке!!!!!
показати весь коментар
13.11.2021 11:06
+2
А Украина в ето время вместо усиливать армию, набирать квалифицированных контрактников с хорошо оплачиваемой зарплатой и закупать вооружение выплачивает Ахметову 30млрд. грн за *зельоную енергию*. которой фактически нету. Сами себя в ж***пу пальцем ******
показати весь коментар
13.11.2021 10:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вже 7 років стращають.
показати весь коментар
13.11.2021 10:08 Відповісти
Главное это бы их не кормить, три тысячи км границы накладно для них будет чтобы страшить, плохо что Германия с Китаем кормит московскую Орду,
показати весь коментар
13.11.2021 10:19 Відповісти
А Украина в ето время вместо усиливать армию, набирать квалифицированных контрактников с хорошо оплачиваемой зарплатой и закупать вооружение выплачивает Ахметову 30млрд. грн за *зельоную енергию*. которой фактически нету. Сами себя в ж***пу пальцем ******
показати весь коментар
13.11.2021 10:31 Відповісти
Все по закону, прийнятому здається ще за часів зєка у 2012 році. І ця гадська влада за два з половиною роки не знайшла часу відмінити закон зєка.
показати весь коментар
13.11.2021 10:45 Відповісти
А прошлая власть вообще увеличила и продлила обьем *зельоных тарифов*.
показати весь коментар
13.11.2021 11:04 Відповісти
Россия страна бензоколонка, просто сейчас высокие цены на нефть и газ. Но скоро везение закончится и они развалятся.
показати весь коментар
13.11.2021 10:33 Відповісти
Сарказм или как? Есть такой русскоязычный сайт ЯП самый большой , там со всего мира участники и вот оттуда я про кацапию и что у них происходит практически из первых рук узнаю ,это можно двумя словами описать - пи..ц неописуемый и они сами это понимают.
показати весь коментар
13.11.2021 10:48 Відповісти
Ну, где-то 50 на 50.
показати весь коментар
13.11.2021 11:02 Відповісти
ага посмотри цены на нефть в 2016 и 2020 ....
показати весь коментар
13.11.2021 10:41 Відповісти
Они удерживают!!!! А мы в Днепре - что у нас готово к нападению????
Как будто ничего не происходит!!!! Блок посты все убрали , дороги отремонтировали- МИЛОСТИ ПРОСИМ!!!!
А может стоит население готовить, тренировать.!!! Ну хоть что то -ЕСЛИ ПОПРУТ!!!!!
ХОТЬ ЧТО-ТО!!!! Или мы просто мясо!!!
Частный сектор , молодеж и не молодеж - МЫ ГОТОВЫ ИХ ВСТРЕТИТЬ????????
Что у нас есть для этого?????
показати весь коментар
13.11.2021 10:46 Відповісти
судя по новостям из Днепра у вас должны быть цветы
показати весь коментар
13.11.2021 10:51 Відповісти
Не вижу я цветов!!!! Вижу с Утра кучу крутых тачек у АТБ и всем по Х,,,,й на то ,что там на фронте!!!!!
Один ответ - ОНИ ТАМ БАБЛО НАВЕРХУ ДЕЛЯТ !!!!
А я не хочу в это верить!!!!!! НЕ хочу и не буду!!!!! Хорошего дня!!!!
показати весь коментар
13.11.2021 10:56 Відповісти
купи автомат, нет денег на автомат, купи цветы и встречай
показати весь коментар
13.11.2021 11:02 Відповісти
Деньги есть, я в РФ 40 лет прожил!! Потом грузчиком на 7 причале работал!!! Разные грузы таскал - накопил чуток!!!! Найду, чем встретить!!!! А цветы я маме подарю ,или девушке!!!!!
показати весь коментар
13.11.2021 11:06 Відповісти
Витрати на психотерапевта.
показати весь коментар
13.11.2021 11:27 Відповісти
Прошел мед коммисию в военкомате !!! Годен!!!!
А мне с собой комфортно!!!! Значит пока все ок!!!! Но психотерапевта я как зубного могу посещать- по необходимости!!!!
показати весь коментар
13.11.2021 11:41 Відповісти
Тоді почини клавіатуру, бо складається враження що в тебе великі труднощі з психікою.
показати весь коментар
13.11.2021 11:57 Відповісти
Так в Полтаве всё тоже самое. Жлобье ездит на крутых и не очень тачках, рыбку на речке ловят, музычку слушают... Живут своей быдлячей жизнью будто и нет фронта на Востоке. Им всё "какая разница". Всем пох...
показати весь коментар
13.11.2021 19:00 Відповісти
Смотря на всё это иногда хочется чтобы Ху*ло таки реально е*нул. Что бы быдло обыватели таки наконецто хоть немного всполошились, что бы жизнь им малиной такой не была.
показати весь коментар
13.11.2021 19:05 Відповісти
Через це Україні потрібно ставати сильнішою по всіх сферах.
показати весь коментар
13.11.2021 10:52 Відповісти

показати весь коментар
13.11.2021 10:53 Відповісти
Деньги тратят
показати весь коментар
13.11.2021 10:59 Відповісти
Враг вокруг, армия голодная, патроны взорвались на складах, все умрут от вируса, а кто не умрёт, того враг убьёт. Дайте жить спокойно.
показати весь коментар
13.11.2021 11:04 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2021 11:27 Відповісти
З моменту як стали незалежними, усі гетьмани тільки крали та робили державу слабкішою. Мої поздоровлення усім, маємо логічний результат. Ми та наши батьки, цих усіх президентов обирали, хто нам тепер доктор....
показати весь коментар
13.11.2021 11:35 Відповісти
не всі обирали...та й ті , що обирали вже відмовляються від вибору...
ще й треті півні не проспівали...
так що, вистроюйся в очередь
показати весь коментар
13.11.2021 13:46 Відповісти
московії потрібна Україна щоб стати росією-імперією і рухатись далі на Захід. а Україні московія потрібна лише в труні . зробимо кошмар для русковьіебаньіх ублюдков - разом
показати весь коментар
13.11.2021 12:10 Відповісти
Передайте ********, что война идёт. А то они удивляются постоянно.
показати весь коментар
13.11.2021 12:54 Відповісти
А хто ж їх буде хоронити.
показати весь коментар
13.11.2021 17:05 Відповісти
Наконец -то ОПа прозрела и увидела врага на границе
показати весь коментар
13.11.2021 20:17 Відповісти
Але я гадаю один полк з бронетехнікою таки можна зняти з переодової і перевести до Києві, де потрібно взяти під контроль всь урядовий квартал - Україна потребує української влади!
показати весь коментар
13.11.2021 20:27 Відповісти
 
 