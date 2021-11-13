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Київщина посилила карантин. Відсьогодні для користування громадським транспортом потрібен COVID-сертифікат
Київська область з 13 листопада посилює карантин. Зокрема, вводяться нові правила для транспорту - пускатимуть лише COVID-безпечних пасажирів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Київської обласної державної адміністрації у Facebook.
Як зазначили у Київській ОДА, громадський транспорт в межах області та до Києва курсуватиме за звичайним графіком. Разом з тим, їздити в автобусах, маршрутках і електричках мають право тільки COVID-безпечні пасажири.
Так, пасажири повинні мати при собі один з цих документів:
- COVID-сертифікат, який підтверджує вакцинацію;
- негативний результат ПЛР- чи експрес-тесту, отриманий не пізніше як за 72 години до дня поїздки;
- довідку про одужання від коронавірусу.
Топ коментарі
+6 Andriy Marchyk
показати весь коментар13.11.2021 10:46
+5 Antton Pappayev #491292
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+4 Привет
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(https://rg.ru/2019/12/19/rodina-brezhnev.html)"
З одним щепленням сертифікат не дають і одне щеплення діє тільки на жовту зону.
С каких это пор вакцинированные стал безопасными? Так же заражаются и заражают.
По данным исследований, которые в своё время провел Испанский НИИ им. Т. Торквемады:
- около 30% получивших прививку никогда больше не будут ходить на работу;
- не менее 32% теперь вынуждены избавляться от волосяного покрова в нижней части лица и подносовой впадине;
- 99,9% вакцинированных не в состоянии пробежать 100 м быстрее чем за 10 сек;
- только 0,0027% принявших две инъекции вакцины от Ковид19 в состоянии прыгнуть выше 2 м 35 см.
- не менее 50% вакцинированных НИКОГДА больше не испытают радость материнства;
- почти 48% сделавших прививки вынуждены пользоваться бюстгальтерами;
И самое страшное - почти 100% после второй дозы прививки вынуждены будут почти ежедневно на протяжении ВСЕЙ ЖИЗНИ совершать дефекацию!