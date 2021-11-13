Росія не є стороною конфлікту на Донбасі. Ми ніколи не погодимось з протилежним, - Путін

Президент Росії Володимир Путін стверджує, що Москва ніколи не погодиться з тим, що є однією зі сторін збройного конфлікту на Донбасі.

За його словами, це не закріплено в мінських угодах. Про це Путін заявив в ефірі телеканалу "Россия 24", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "РИА Новости".

"У мінських угодах ніде не сказано, що Росія є стороною конфлікту. Ми ніколи з цим не погоджувалися і не погодимося. Ми такими не є", - заявив Путін.

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