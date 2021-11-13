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Росія не є стороною конфлікту на Донбасі. Ми ніколи не погодимось з протилежним, - Путін

Росія не є стороною конфлікту на Донбасі. Ми ніколи не погодимось з протилежним, - Путін

Президент Росії Володимир Путін стверджує, що Москва ніколи не погодиться з тим, що є однією зі сторін збройного конфлікту на Донбасі.

 За його словами, це не закріплено в мінських угодах. Про це Путін заявив в ефірі телеканалу "Россия 24", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "РИА Новости".

"У мінських угодах ніде не сказано, що Росія є стороною конфлікту. Ми ніколи з цим не погоджувалися і не погодимося. Ми такими не є", - заявив Путін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін пожалівся Меркель на українські безпілотники: "Київ все більше робить ставку на силові методи"

Автор: 

путін (23733) Донбас (22354) мінські угоди (2231)


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Топ коментарі
+38
Причём здесь ******* , он Террорист- УБИЙЦА №1 , которого необходимо УТИЛИЗИРОВАТЬ,как бен Ладена!!!
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13.11.2021 11:02
+34
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13.11.2021 10:59
+32
Клинический долб..б.
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13.11.2021 10:58
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жуйло як доказний злочинець не погодиться зі злочинами що створила Московія з Україною
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13.11.2021 14:20 Відповісти
А что у терориста.. нужно ещё спрашивать терорист ли он..? Это как в анекдоте.. Штирлиц никогда так не был близок к провалу.. так как сзади волочился парашют..
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13.11.2021 14:48 Відповісти
У цієї брехливої потвори число сатани на лобі просвічується
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13.11.2021 15:50 Відповісти
Та ми вже зрозуміли. Ти цю ***** 8 років повторюєш? Тільки запам'ятай одне, що гаагський суд, твій цей щоденний брєд до уваги не візьме
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13.11.2021 16:59 Відповісти
Цьому придурку №1 можна відповісти, що в Мінських угодах дійсно не написано що московія є стороною конфлікту. Так само як не написано і те, що москалики не є стороною конфлікту. То навіщо ти придурок їх підписував, якщо ти "думаєш (чим?)", що не є стороною конфлікту? Ті хто розумні (Меркель і Олланд) і не є стороною конфлікту, ті не тільки не підписували, а й не збиралися цього робити.
Я вже людина похилого віку. Розумію, що таке деменція. Але ж у ***** це вже "деменціяодноюногоювямі".
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13.11.2021 17:02 Відповісти
Авжеж, не погодитесь, бо для цього потрібна сміливість, якої у вас, мерзенних тварюк, зроду не було!
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13.11.2021 17:45 Відповісти
Да вас никто и спрашивать не будет
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13.11.2021 17:56 Відповісти
Росія не є стороною конфлікту, вона - його спонсор.
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13.11.2021 19:34 Відповісти
Россия -организатор, вдохновитель и самый активный участника войны на украинском Донбассе.
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13.11.2021 20:39 Відповісти
Слова террориста ничего не стоят и ничего не значат.
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13.11.2021 20:41 Відповісти
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