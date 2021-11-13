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Новини Агресія Росії проти України
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Путін про саміт "Нормандської четвірки": Цим механізмом слід скористатися для вирішення проблем Донбасу

Путін про саміт

Лідери країн "нормандської четвірки" обговорюють можливість проведення саміту. Президент Росії Володимир Путін вважає, що цим механізмом треба скористатися для вирішення проблеми Донбасу.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Россия 24", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "РИА Новости".

"Я поки останніх наполегливих пропозицій з цього приводу не чув, хоча ми це обговорюємо. Я вважаю, що інших механізмів у нас немає, і ці механізми, як би важко не було сьогодні, складно не було вирішувати проблему, але цим механізмом потрібно скористатися. Потрібно використовувати для того, щоб хоча б наблизитися до вирішення проблем, про які ми зараз говоримо", - підкреслив Путін.

Зазначимо, що Путін оминув той факт, що саме представники РФ регулярно уникають зустрічей в нормандському форматі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія відмовилась від проведення зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки" 11 листопада, - Лавров. ВIДЕО

Автор: 

Лавров (1574) путін (23733) Донбас (22354) нормандська четвірка (1526)


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Топ коментарі
+3
Главная проблемма Донбасса-это ты сам!
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13.11.2021 11:27
+2
Ти вже скористався Домбасом який верещав путінпамагі.
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13.11.2021 11:27
+1
Не убийца украинцев?Просто хитрая лиса?Звучит как комплимент.
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13.11.2021 11:25
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Хитрая лиса😃
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13.11.2021 11:21 Відповісти
Не убийца украинцев?Просто хитрая лиса?Звучит как комплимент.
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13.11.2021 11:25 Відповісти
Надр уметь признавать ум и хитрость врага. Дураком или ****** назвать- это уровень детского садика.
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13.11.2021 11:32 Відповісти
все его хитрости для нас, как на ладони. другой вопрос, что ему удается подкупать еврочинуш.
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13.11.2021 11:33 Відповісти
А в чем хитрость и ум? Врать напропалую и валять дурака?
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13.11.2021 12:00 Відповісти
Не задумывались почему Форбс, тайм и тд.. его постоянно ставят в тройку рейтинга самых влиятельных людей мира?
Или там дураки?
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13.11.2021 12:12 Відповісти
Они и гитлера ставили в своё время. Угроза разрушить и уничтожить весь мир-это влияние и ещё какое.
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13.11.2021 12:17 Відповісти
Он вчера говорил, что этим механизмом пользоваться не будет. Уже передумал?
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13.11.2021 11:22 Відповісти
Он брешет ,мерзавчик.Бить надо.
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13.11.2021 11:36 Відповісти
Ти вже скористався Домбасом який верещав путінпамагі.
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13.11.2021 11:27 Відповісти
Главная проблемма Донбасса-это ты сам!
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13.11.2021 11:27 Відповісти


В России за сутки зафиксировали 39 256 новых случаев коронавируса.

В России за прошедшие сутки от коронавируса скончался 1241 заражённый, что является максимумом за всю пандемию.

Таким образом, с начала пандемии число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло до 254 167.

Это официально, зная тамошних брехунов, статистика может быть на много хуже.
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13.11.2021 11:29 Відповісти
В нас, на жаль, не ліпше. На росії 140млн., а в нас 40мл. У них 40000 за добу, а у нас 25000. Так де гірше? Чи наші не брешуть?!
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13.11.2021 16:01 Відповісти
Ваші брешуть в рази більше.
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13.11.2021 16:11 Відповісти
Горбатого могила исправит.Не будет им счастья.Все в рай загремят!Украинофобы.Нам надо тероборону усиленно готовить и дистанционные средства поражения. Коллаборанты налаживают ,,производство собственных средств массового поражения" По факту -новейшие ордынские средства зайдут к мятежникам под прикрытием, дескать, собственного производства.Украина должна ,как никогда сплотиться и громить пятую колонну паникеров.
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13.11.2021 11:33 Відповісти
Только выход из минских соглашений и пусть эти выродки кукарекают, что хотят!
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13.11.2021 11:38 Відповісти
В Раше сейчас населения не больше 120-118млн человек. От ковида сдохло около 2 млн. Нужно перестать бояться этих скотов. Они решают проблемы как в Грозном и Сирии- войной с безоружным гражданским населением , стирая с лица Земли городами. Как только получают отворотку,обсираются. Ху@ ло может рассуждать о чем угодно, но не факт , что если чего , за эту гниду погибать никто не будет. У Раши сейчас минимальная мотивация к войне. Одно дело защищаться , другое лезть убивать и грабить в мирные страны.
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13.11.2021 11:42 Відповісти
Ось через таких як ти, ляже багато хто з нашої сторони. Противника треба завжди оцінювати об'єктивно. Такі, як ти, домашні мотиваори будуть йти попереду або в розвідці боєм. Тільки так.
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13.11.2021 11:54 Відповісти
Там и 100 лямов давно нет.
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13.11.2021 12:05 Відповісти
Механизм решения проблемы простой. Убирайтесь вон лишнехромосомные собаки со своим вооружением с территории Украины и через пару недель не будет ни войны, ни эскалации, ни конфликта!!!
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13.11.2021 11:58 Відповісти
Сдохни,ботоксное падло.
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13.11.2021 12:02 Відповісти
Мне за 60, но я понимаю , что должен быть первым нет иллюзий - только на передовую. Обязан воевать , а не отсиживаться за границей. Оцениваю все объективно - нельзя отдавать свою землю,кто нибудь знает другой способ кроме как воевать с захватчиками. При оккупации рашей погибнет больше- Гулаги и террор никто не отменял.
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13.11.2021 12:03 Відповісти
Він що, досі не зрозумів, що бандерівці не здаються?
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29.03.2022 21:24 Відповісти
 
 