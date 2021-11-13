Путін про саміт "Нормандської четвірки": Цим механізмом слід скористатися для вирішення проблем Донбасу
Лідери країн "нормандської четвірки" обговорюють можливість проведення саміту. Президент Росії Володимир Путін вважає, що цим механізмом треба скористатися для вирішення проблеми Донбасу.
Про це він заявив в ефірі телеканалу "Россия 24", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "РИА Новости".
"Я поки останніх наполегливих пропозицій з цього приводу не чув, хоча ми це обговорюємо. Я вважаю, що інших механізмів у нас немає, і ці механізми, як би важко не було сьогодні, складно не було вирішувати проблему, але цим механізмом потрібно скористатися. Потрібно використовувати для того, щоб хоча б наблизитися до вирішення проблем, про які ми зараз говоримо", - підкреслив Путін.
Зазначимо, що Путін оминув той факт, що саме представники РФ регулярно уникають зустрічей в нормандському форматі.
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Или там дураки?
В России за сутки зафиксировали 39 256 новых случаев коронавируса.
В России за прошедшие сутки от коронавируса скончался 1241 заражённый, что является максимумом за всю пандемию.
Таким образом, с начала пандемии число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло до 254 167.
Это официально, зная тамошних брехунов, статистика может быть на много хуже.