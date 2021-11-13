Білоруські військові знімали загородження на кордоні з Польщею, а мігранти застосовували сльозогінний газ, - польські прикордонники. ВIДЕО
У ніч на 13 листопада білоруські військові намагалися прорвати огорожу на кордоні з Польщею за допомогою службового автомобіля. Крім того, мігранти застосували щодо польських служб сльозогінний газ, який отримали від білоруських силовиків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це зазначається у Twitter польських прикордонників.
Вночі, в районі Черемхи білоруські солдати намагалися зруйнувати тимчасове прикордонне загородження.
"Вони зривали стовпи паркану і намагалися прорвати службовою машиною колючий дріт. Польські служби були засліплені лазерними променями і стробоскопами", - йдеться в повідомленні.
Також поруч група з близько 100 мігрантів чекала можливості незаконного перетину кордону.
"Білоруси видали їм сльозогінний газ, який застосовувався щодо польських служб. Цій і подальшим спробам нелегально перетнути кордон ми запобігли", - додали в польській прикордонній службі.
Nieopodal ok.100-os.grupa migrantów oczekiwała na możliwość nielegalnego przekroczenia granicy. Białorusini wyposażyli cudzoziemców w gaz łzawiący, który został użyty w kierunku polskich służb. Tej oraz kolejnym próbom nielegalnego przekroczenia gr. 🇵🇱🇧🇾zapobiegliśmy pic.twitter.com/aUq2WLbv0T— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 13, 2021
Як відомо із серпня 2021 року польські прикордонники запобігли близько тисячам спроб нелегального перетину кордону з території Білорусі мігрантами з Близького Сходу та країн Африки.
Польща звинувачує Білорусь у навмисно створеному міграційному тиску на РП та ЄС.
До кінця листопада у прикордонній зоні Польщі з Білоруссю діє надзвичайний стан.
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маємо гуманітарну інвазію рф у ЄС із території анексованої РБ силами мусульманського "навозного контінгєнта" за передоплатою самим тим контингентом
- Ни одного нищего здесь я не видел. Вооот с такими все цепями, - мужчина показывает примерную ширину браслета. - А какие планшеты у них?! У вас, думаю, не скоро такие появятся. Идут тут через веску (деревню - бел.). Я им говорю: на асфальт иди, чего ты в деревню лезешь? А он достает планшет - у него там все уже начерчено. И пошел себе до леса через веску. Но в дома не ходят, - говорит собеседник.
...В основном до деревни мигранты добираются на такси. Здесь их высаживают на перекрестке около креста, говорит собеседник.
- Спрашиваю у водителя, сколько дали тебе? Говорит - сотку. Это из Гродно. Из Минска - двести будет. Долларов, конечно. За день может сделать два рейса. Если поднатужится, то, может, и три рейса, - пересказывает диалог с таксистом мужчина. - Страха то такого большого нет. Если уже придут грабить, то отдам им своих кур полудохлых. Ну а что еще делать? - https://charter97.org/ru/news/2021/11/13/443999/
Скоро в новостях: "Белорусские пограничники сбросили на территорию Польши с вертолетов очередную партию нелегалов"...
І там під охороною почати займатись їх асиміляцією. При тому ставитись до них як до можливих диверсантів та злочинців.
А там за роки частина асимілюється. Частина вирішить вернутись заробивши на білет додому. А частина буде ліквідована під час спроби диверсії.
РЕСУРС ТРЕБА ВИКОРИСТОВУВАТИ РОЗУМНО.
На азорські острови,завезли гортензію і хвойні,вони витісняють материнські лаврові ліси і таку ж фауну.
Азійського коропа завезли в Північну Америку,тепер суща біда.
Мусульмани завозяться в Европу.....
Чета бульбафюрер быстро перепрыгнул со статуса международного контрабандиста людьми в статус международного военного преступника)
так шо там не братство, а просто рабство. и Лука это знает.