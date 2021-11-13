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Це викликає серйозну стурбованість, - Байден про ситуацію на кордоні Білорусі та Польщі

Це викликає серйозну стурбованість, - Байден про ситуацію на кордоні Білорусі та Польщі

Сполучені Штати стурбовані ситуацією на польсько-білоруському кордоні, де тисячі мігрантів намагаються потрапити до Європейського Союзу.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Я думаю, що це викликає серйозну стурбованість. Ми повідомили про нашу стурбованість Росії, і ми повідомили про нашу стурбованість Білорусі", - сказав Байден у Білому домі.

Раніше в ЄС закликали Росію вплинути на режим Олександра Лукашенка, щоби він перестав привозити мігрантів до Білорусі.

ЄС звинувачує Лукашенка в тому, що він навмисно заохочує потік мігрантів до Мінська, а потім відправляє їх під охороною до кордонів із Польщею, Литвою та Латвією, де тисячі людей зараз опинилися у жахливих умовах.

Як відомо, ЄС готується 15 листопада схвалити новий пакет санкцій проти Білорусі за штучне створення міграційної кризи. За інформацією західних ЗМІ, під санкції можуть потрапити глава МЗС Владімір Макей та білоруська авіакомпанія "Белавіа", а також головний аеропорт країни. З’являлися чутки про те, що під санкції можуть потрапити також "Аерофлот" і Turkish Airlines.

Лукашенко, який уже перебуває під міжнародними санкціями за придушення протестів, пригрозив вжити заходів у відповідь проти будь-яких санкцій, у тому числі шляхом припинення транзиту природного газу через Білорусь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден та фон дер Ляєн занепокоєні потоками нелегальних мігрантів з Білорусі, - Білий дім

Байден (2883) Білорусь (7922) мігранти (1105)


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Топ коментарі
+3
немає ніякої "міграційної кризи"
маємо гуманітарну інвазію рф у ЄС із території анексованої РБ силами мусульманського "навозного контінгєнта" за передоплатою самим тим контингентом
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13.11.2021 11:44
+3
_Бабайден - пустомеля грёбаная и неизменно на деле поддерживал кремль ещё со времён ссср, не говоря уж о периоде "миротворца" проклятого, это ясно.
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13.11.2021 11:54
+1
задолбали уже эти обеспокоеные, лучше бы молчали и не высовывали свои рожи
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13.11.2021 11:58
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немає ніякої "міграційної кризи"
маємо гуманітарну інвазію рф у ЄС із території анексованої РБ силами мусульманського "навозного контінгєнта" за передоплатою самим тим контингентом
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13.11.2021 11:44 Відповісти
О. Байден обратился к Путину. Путин этого ждал. Сейчас начнёт Путин говорить.
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13.11.2021 11:49 Відповісти
Оце врезав Пуйлу.
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13.11.2021 11:53 Відповісти
_Бабайден - пустомеля грёбаная и неизменно на деле поддерживал кремль ещё со времён ссср, не говоря уж о периоде "миротворца" проклятого, это ясно.
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13.11.2021 11:54 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2021/11/13/iryna-gerashhenko-pro-migraczijnu-kryzu-na-kordoni-z-bilorussyu-meta-putina-rozkoloty-yevrosoyuz-prykryvayuchys-zhinkamy-i-ditmy/ Ірина Геращенко про міграційну кризу на кордонах Білорусі та ЄС: мета Путіна - розколоти Євросоюз, прикриваючись жінками і дітьми
Міграційна криза на кордонах Євросоюзу - це частина гібридної війни Путіна проти ЄС і західного світу. Про це в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» заявила співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко. Вона наголосила - ця криза так само загрожує й Україні, тому влада має негайно зміцнити кордони і об'єднати зусилля з європейськими партнерами.
«Мета Путіна - розколоти Європейський Союз і суспільство на тих, хто говорить про захист кордонів, і тих, хто стоїть на захисті гуманітарних принципів. Коли ти бачиш дітей, жінок, в тобі прокидається гуманність і ти думаєш, як ти можеш їм допомогти. Хоча це абсолютно спрямована провокація по розколу Європейського Союзу», - переконана Геращенко.
«В цьому контексті нас в першу чергу мають цікавити дії української влади і наскільки закритий український кордон», - наголосила Ірина Геращенко.
«Що має зробити українська влада? Очевидно, що запізно відбулась Рада нацбезпеки і оборони. Ми маємо більш активно зараз стати з Європейським Союзом в спайці і вже зараз залучити україно-польсько-литовську бригаду для захисту нашого кордону. Всі три країни в цьому зацікавлені», - говорить Геращенко.
«Залучити спеціальну європейську агенцію «FRONTEX» (Європейську Агенцію з прикордонної та берегової охорони), щоб посилювати наші кордони. У нас є чудова співпраця з EUBAM, проект на україно-молдовському кордоні. Треба долучити максимально європейців для того, щоб захищати наші кордони», - наголошує Геращенко.
«Кордон - це завжди і прикордонники. Я закликаю монобільшість, щоб в наступному році в бюджеті на 2022 рік не було такого, що прикордонники дискриміновані за оплатою праці. Це ненормально, що у них зарплати часто менше, ніж у Нацгвардії», - наголошує співголова «Європейської Солідарності».
«Чому Радбез ООН скликають європейці, а не Україна?Ми маємо реагувати. Мене дивує позиція української влади - ніби тут у нас немає небезпеки. Найсерйозніші американські видання говорять про скупчення військ поблизу наших кордонів. Це штучна криза, і ми не можемо підігрувати Лукашенку. Ми маємо об'єднатися з Європейським Союзом щодо поширення санкцій. А ми закупаємо там електроенергію», - резюмує Ірина Геращенко.
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13.11.2021 11:57 Відповісти
задолбали уже эти обеспокоеные, лучше бы молчали и не высовывали свои рожи
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13.11.2021 11:58 Відповісти
Анекдот 80-десятых:
"Вокзал.Отправляется поезд.
Из окна выглядывает еврей.
Какой-то амбал бац ему по морде.
-Мужик,ты сейезно или шутиш?
-Серьезно.
-Тебе повезло, я шуток не понимаю."
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13.11.2021 12:24 Відповісти
Ботоксне чмо разом з бульбофюрером шукає casus belli Доки не отримає в зуби, не заспокоється. Але воно твердо знає, що крім абєспакоєнності нічого не буде.
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13.11.2021 11:59 Відповісти
Наша песня хороша, начинай сначала! 🤣🤣🤣🤦
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13.11.2021 12:00 Відповісти
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13.11.2021 12:09 Відповісти
Насколько серьезная обеспокоенность
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13.11.2021 12:15 Відповісти
Блеать,ну это уже даже не смешно.
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13.11.2021 12:19 Відповісти
Вечно стурбованый. Да, куда уже делись американцы с яйцами.
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13.11.2021 12:22 Відповісти
А что они должны делать то, что бы у тебя сложилось мнение, что у них есть яйца? США сверхдержава, которая преследует свои интересы, а не является миротворцем коим себя позиционирует. И пока границы США в безопастности, они будут только выражать обеспокоенность, американский народ не даст ввязать себя в войну за ненужную им Европу и тем более украинских "друзей". Это и есть демократия, благо своего народа в первую очередь, остальное вторично. И они всегда такими были, потому и Великое государство.
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13.11.2021 12:33 Відповісти
Да? Почему тогда США так переживают мегаразвитием Китая который еще дальше чем Рашка и Европа и который в отличии от Рашки никому не угрожал?
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13.11.2021 12:53 Відповісти
Переживание это не та же обеспокоенность? И не пойму причем тут вообще Китай к европейским проблемам и политике США?
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13.11.2021 12:59 Відповісти
У дедушки климакс?
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13.11.2021 12:28 Відповісти
Как сейчас, так и несколько лет ранее кризис с мигрантами для Европы устроили именно кремлёвские гопники, ботоксный фюрер Путлер и его хунта. Так же как и теракты в Европе совершались по их заказу, исполнители вербовались через спонсируемого Кремлём людоеда Асада или через кадыровцев.
Европе уже давно надо понять, что только полный или хотя бы максимальный бойкот нынешних кремлёвских отморозков может как-то на них повлиять. Необходимо, чтобы каждый европеец, особенно из тех, кто хочет "взаимовыгодной торговли" с Рашкой, понимал, что когда они покупают что-то русское, эти деньги пойдут на различные диверсии против них же, против Европы, потому что ныне всем надо осознать, что Рашка - это враг Европы, причём враг вековой, злобный, хамоватый, коварный, хоть и отсталый, но завистливый, мстительный из-за своей ущербности с завышенной самооценкой и петушачьей хвастливостью, а для этого, чтобы поддерживать свою лживую самооценку, как для типичного быдла, ему надо постоянно унижать других
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13.11.2021 12:31 Відповісти
дебил, Пуйло до фюрера как тебе до Эйнштейна.
патлер блин, петлер.
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13.11.2021 12:53 Відповісти
А убийство Немцова - не вызывало обеспокоенность!!!
А может уже как то всем миром????
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13.11.2021 12:46 Відповісти
Всем миром что? Бороться с ядерной сверхдержавой силовым методом?) Особенно если учесть страстную любовь российских партнеров, Китая и Северной Кореи к США?
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13.11.2021 12:53 Відповісти
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13.11.2021 12:51 Відповісти
коли читаю " стурбованість від партнерів", починає сіпатись око. погане слово, чи воно вже дістало, хто пояснить?
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13.11.2021 12:52 Відповісти
Ранее в ЕС также призвали Россию повлиять на режим Александра Лукашенко, чтобы он перестал привозить мигрантов в Беларусь. Источник: \\\\\\\

"я у мамы дебил".
это выглядит не смешно - понятно шо они знают шо это Путин все делает, но можно же как то достойно попросить же? например запретив русне въезд в ЕС или что то еще. Лукаш сам бы и не пикнул, без приказа Путина.
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13.11.2021 12:55 Відповісти
стурбований Байден після Трампа майже вдвічі допустив підняття цін на нафту, а що Путіну треба він будується
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13.11.2021 13:37 Відповісти
Спи далі. А то потурбували: ледве розштурхали.
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13.11.2021 16:46 Відповісти
какое нынче мрдное - обеспокоенность, озабоченность, и т.п., вот же филологи .........
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14.11.2021 08:46 Відповісти
 
 