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Новини
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Вперше чую. Я з ним поговорю, - Путін про погрози Лукашенка перекрити транзит газу до Європи

Вперше чую. Я з ним поговорю, - Путін про погрози Лукашенка перекрити транзит газу до Європи

Президент Росії Володимир Путін заявив, що нічого не чув про погрози Олександра Лукашенка перекрити транзит газу до Євросоюзу. Але пообіцяв поговорити з ним про це.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, слова Путіна навів російський ресурс  "РИА Новости".

"Я, чесно кажучи, про це в перший раз чую. Тому що я двічі розмовляв з Олександром Григоровичем за останній час, він мені жодного разу про це не сказав, навіть не натякнув", - заявив Путін.

За його словами, Лукашенко в принципі може зупинити транзит, і це буде порушенням контрактних зобов'язань.

"Хоча нічого хорошого в цьому немає, і я, звичайно, з ним поговорю на цю тему. Якщо він просто не в серцях це сказав", - додав Путін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі запровадження санкцій можемо перекрити транзит газу через Білорусь. Ми обігріваємо Європу, а вони нам іще погрожують, - Лукашенко

Білорусь (7922) Лукашенко (2653) путін (23733) транзит газу (1012)


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Топ коментарі
+22
Два тупых фюрера играют с импотентной Европой в плохого-хорошего полицейского
Смотришь на это и понимаешь что Европа требует хотя бы несколько ковровых бомбардировок Берлина и Парижа со стороны России. Чтобы европейские импотентные дегенераты наконец поняли что имеют дело с государством-террористом и ответные методы должны быть быстрыми и жесткими и не вот это соплежуйство.
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13.11.2021 12:05
+16
Я, чесно кажучи, про це в перший раз чую.

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13.11.2021 12:04
+9
Лукашенко не сможет перекрыть газ в Европу, потому что беларусская труба - давно собственность Газпрома. Григорович лет 15-20 назад её продал.
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13.11.2021 12:13
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Я, чесно кажучи, про це в перший раз чую.

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13.11.2021 12:04 Відповісти
У ***** ботокс потёк в уши, вот он ничего и не слышит.
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13.11.2021 13:04 Відповісти
Два тупых фюрера играют с импотентной Европой в плохого-хорошего полицейского
Смотришь на это и понимаешь что Европа требует хотя бы несколько ковровых бомбардировок Берлина и Парижа со стороны России. Чтобы европейские импотентные дегенераты наконец поняли что имеют дело с государством-террористом и ответные методы должны быть быстрыми и жесткими и не вот это соплежуйство.
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13.11.2021 12:05 Відповісти
да, но это касается и нас...пока не бомбят Киев вроде и нет войны....
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13.11.2021 12:08 Відповісти
Да они сразу сдадутся в плен, там воевать некому, одни трансгендеры.
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13.11.2021 12:16 Відповісти
Шлюха любит когда с ней играют. Может она не понимает что с ней играют а скорее всего она просто на ето закрывает глаза так как за ето ей платят
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13.11.2021 12:18 Відповісти
Не выйдет. Они уже не те. Нет тех германских воинов времен Вермахта.
Не могут люди, которые тратят миллиарды на права небинарных трансулиток в теле розовых пони, вести себя как воины.

Мы остались одни.
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13.11.2021 12:32 Відповісти
Ботоксный фюрер Путлер - это патологический лжец, подлец, хулиган, вор, убийца, мошенник, но это гибридный мошенник, а свои убийства он совершает чужими руками. От России сейчас смердит фашистской вонью. Ботоксный фюрер Путлер и его хамоватые вертухаи в своих корыстных интересах подсаживают сейчас русских на иглу фашистской пропаганды
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13.11.2021 12:40 Відповісти
два калірованих *******-путін і лукашенко.
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13.11.2021 12:07 Відповісти
Лукашенко не сможет перекрыть газ в Европу, потому что беларусская труба - давно собственность Газпрома. Григорович лет 15-20 назад её продал.
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13.11.2021 12:13 Відповісти
Почему не может? Он же трубу продал, даже и не полностью.
А не газ, который идёт по его территории.
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13.11.2021 12:20 Відповісти
Не. Ну вот вы продали машину. Она уже чужая собственность, а тут вам покататься захотелось. Ну там бензин свой залили и поехали. Так выходит?
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13.11.2021 13:31 Відповісти
Да и Беларашку Бульбофюрер уже продал но ему как дурачку пока разрешают прыгать и радоваться чтобы не огорчать сумашедшего одновременно вводя ему лекарства
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13.11.2021 12:20 Відповісти
Мерзкая Меркельша напоследок вытаскивает Ху.ло на большую сцену политики.Все как везде и всегда- делают из людей идиотов
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13.11.2021 12:14 Відповісти
Пусть дурак перекроет. Тогда Украине лучше будет.
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13.11.2021 12:21 Відповісти
хто ці норативи "справедливого Пу" - просуває ???? "він все вирішить - він все зробить - закінчить війну на Данабсі і поверне Крим - перейде в правове поле з сусідами " . . .. ви ********* - журналісти
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13.11.2021 12:22 Відповісти
Сегодня бенефис ***** с его баснями?
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13.11.2021 12:23 Відповісти
у козломордой падали понос через вафлеглоталку начался
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13.11.2021 12:42 Відповісти
Поговори и поставь в угол
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13.11.2021 12:24 Відповісти
*баный постсоветский паноптикум. Послал же Бог соседей..
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13.11.2021 12:30 Відповісти
Если раньше опасались, шо кремлевский убийца деградирует, то сейчас мы видим уже готового дегенерата.
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13.11.2021 12:31 Відповісти
Про "порушення контрактних зобов'язань" насмішив до сліз!
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13.11.2021 12:32 Відповісти
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13.11.2021 12:33 Відповісти
пуТлер лишний раз подчеркнул типа «самостоятельность» Лукашенко. Мол он сам принимает решения что и где болтать.😀😀😀
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13.11.2021 12:33 Відповісти
Путин делает вид, что не в курсе. Европа делает вид, что верит.
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13.11.2021 12:36 Відповісти
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13.11.2021 12:40 Відповісти
Tak cerez Ukrainu gaz pojdiot,Litve takze zakancyvajet trubu mezdu Polsoj i LItvoj,tut gaz daze s finov daxodit ili terminal.Mozno budet obojti Belorus
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13.11.2021 12:40 Відповісти
З якого переляку газ піде чер Україну??????
Не для цього весь цей концерт був поставлений.
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13.11.2021 12:52 Відповісти
Если бы Америка помогла президенту Дудаеву , из путина бы не выросло такое ох.....шее , самоуверенное чудище!!!! Но , винить Америку ,или родителей путина , что такое выростили- глупо!!!
Со временем все и так наладится!!! А пока надо не пустить эту заразу в Украину!!!!
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13.11.2021 12:41 Відповісти
Вал Мишель




Жирик - это жупел для внутреннего потребления, Лука - для внешнего. Чтобы Кремль на их фоне казался вменяемым. Те же яйца «злой и добрый следователь», только в профиль. Опустив Таракана, Песков заявил, что Россия ничего перекрывать не собирается.
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13.11.2021 12:48 Відповісти
мало ли какую "Пургу несет" эта Письков
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13.11.2021 12:53 Відповісти
Интересно будет послушать как, после ухода в небытие куйла, вся пропагандоновская рашистская сволота, завоет и закричит о диктаторе и как их под угрозами заставляли врать…. Неужеи пример обстановки сразу после смерти сралина ничему эту свору не научил? Или они действительно верят в то что их святой куйло есть Дункан Маклауд?
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13.11.2021 12:59 Відповісти
Шо ж ты фраер сдал назад? Придётся усатому ************* и путлеру кормить поить и танцевать этих самых курдских мигрантов…. Своих внутренних забот же рашке не хватает, хотели Европе подговнить, но что то пошло не так, поляки и прибалты молодцы на страже оказались!
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13.11.2021 12:54 Відповісти
Сидит мужик на речке - ловит рыбу. Всплывает лягушка и говорит: - Мужик, можно я возле поплавка поплаваю? Мужик сначала офигел (ну нифига себе - говорящая лягушка!) а потом подумал и сказал:
- Можно!
Лягушка начала выеживаться - и на спине, и кролем, и по-лягушачьи! Мужик удивленно смотрит… Лягушка - мужику:
- А можно я с поплавка попрыгаю?
Мужик говорит, что можно. Она опять выеживается, и бомбочкой, и головой, и с выкрутасами. Мужик в полном шоке. Лягушка напрыгалась и говорит:
- А можно я с вами посижу?
Мужик разрешает. Она садится рядом и спрашивает:
- А как вас зовут?
Мужик говорит:
- Николай Петрович…
В это время всплывает другая лягушка и спрашивает:
- А можно я здесь поплаваю?
Первая лягушка:
- ДА ПОШЛА ТЫ В ЖОПУ!!! Правильно, Николай Петрович !??

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13.11.2021 12:55 Відповісти
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13.11.2021 12:56 Відповісти
***** став глухим!?
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13.11.2021 13:02 Відповісти
Гопник Вован разводит ботанов и лохов. А ботаны и лохи настолько сцутся гопника что закрывают глаза на очевидную правду. Гопник просто предлагает им - не смотрите сюда и все. А то вам еще придется как то реагировать, а возьму и перо вам воткну, а оно вам надо.
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13.11.2021 13:09 Відповісти
Чесно кажучи, хіба він щось чесно казав?
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13.11.2021 14:22 Відповісти
Если Лукашенко перекроет газопровод (а по словам Путина может, но это будет нехорошо), то Газпром будет громко возмущаться и жаловаться, Лавров разведет руками, а Путин скажет, что вечно проблемы со странами-транзитерами, вот Северный поток-2 идёт из России прямо в Германию и никаких транзитеров. Запускайте и будет вам (европейцам) щастье!
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13.11.2021 15:09 Відповісти
Два вбивці погрожують Європі а у відповідь чують тільки занепокоєння , закінчиться це дуже сумно
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13.11.2021 15:41 Відповісти
Согласен с мнением о том, что если бы пуйло скинул бы по пару бомб на Берлин и Париж ,то эти трёхличные европейские курвы сразу бы проснулись и поняли , кто такой этот пуйло-*****, убийца и мировой террорист №1.
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13.11.2021 15:49 Відповісти
Особо нравится реакция западных партнеров, им уже не ссут в глаза, им уже накладывают в головы кал армейским пловником, а они все просят друга влядимира. Тьху, поцы бесхребетные
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13.11.2021 16:01 Відповісти
С какого это перепугу пыня залебездил перед Западом...
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13.11.2021 17:09 Відповісти
"Я йому казав, щоб він про перекриття транзиту газу сказав. Але я не чув, щоб він казав це. Ну що я йому сказав." Шановна Європа! Ви ще довго щодо цих двох будете занепокоюватися? Вони ж вас всіх вже давно за тупих валянків мають.
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13.11.2021 17:19 Відповісти
Ой. Вперше чуєш ...
Віримо-віримо.
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13.11.2021 18:07 Відповісти
ТА не, пыня одной ногой стоит в труне, бо его рак доiдае. Быстрее всего, это блеет кремлядь от комитета 300, старых совко .ердунов (последние дни просоветско-геббельсовсКАГА маразма)... Меня другое турбуе, ни одно семя канадского красного клена пока шо не принялось, как у меня так и у смежницы. Надеюсь на зиму посеянные семена пройдут процесс адаптации и взойдут ( в центре Украины). НАДЕЕМСЯ НА ЛУЧШЕЕ. УКРАИНА БУДЕ!!!
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13.11.2021 18:29 Відповісти
Кста, я рад шо Вы - дома.
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13.11.2021 18:32 Відповісти
 
 