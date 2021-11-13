Вперше чую. Я з ним поговорю, - Путін про погрози Лукашенка перекрити транзит газу до Європи
Президент Росії Володимир Путін заявив, що нічого не чув про погрози Олександра Лукашенка перекрити транзит газу до Євросоюзу. Але пообіцяв поговорити з ним про це.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, слова Путіна навів російський ресурс "РИА Новости".
"Я, чесно кажучи, про це в перший раз чую. Тому що я двічі розмовляв з Олександром Григоровичем за останній час, він мені жодного разу про це не сказав, навіть не натякнув", - заявив Путін.
За його словами, Лукашенко в принципі може зупинити транзит, і це буде порушенням контрактних зобов'язань.
"Хоча нічого хорошого в цьому немає, і я, звичайно, з ним поговорю на цю тему. Якщо він просто не в серцях це сказав", - додав Путін.
Топ коментарі
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Смотришь на это и понимаешь что Европа требует хотя бы несколько ковровых бомбардировок Берлина и Парижа со стороны России. Чтобы европейские импотентные дегенераты наконец поняли что имеют дело с государством-террористом и ответные методы должны быть быстрыми и жесткими и не вот это соплежуйство.
Не могут люди, которые тратят миллиарды на права небинарных трансулиток в теле розовых пони, вести себя как воины.
Мы остались одни.
А не газ, который идёт по его территории.
Не для цього весь цей концерт був поставлений.
Со временем все и так наладится!!! А пока надо не пустить эту заразу в Украину!!!!
Жирик - это жупел для внутреннего потребления, Лука - для внешнего. Чтобы Кремль на их фоне казался вменяемым. Те же яйца «злой и добрый следователь», только в профиль. Опустив Таракана, Песков заявил, что Россия ничего перекрывать не собирается.
- Можно!
Лягушка начала выеживаться - и на спине, и кролем, и по-лягушачьи! Мужик удивленно смотрит… Лягушка - мужику:
- А можно я с поплавка попрыгаю?
Мужик говорит, что можно. Она опять выеживается, и бомбочкой, и головой, и с выкрутасами. Мужик в полном шоке. Лягушка напрыгалась и говорит:
- А можно я с вами посижу?
Мужик разрешает. Она садится рядом и спрашивает:
- А как вас зовут?
Мужик говорит:
- Николай Петрович…
В это время всплывает другая лягушка и спрашивает:
- А можно я здесь поплаваю?
Первая лягушка:
- ДА ПОШЛА ТЫ В ЖОПУ!!! Правильно, Николай Петрович !??
Віримо-віримо.