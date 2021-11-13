Військові навчання НАТО в Чорному морі - загроза для РФ, - Путін

Президент Росії Володимир Путін стверджує, що навчання НАТО в Чорному морі нібито становить загрозу для РФ, оскільки альянс використовує стратегічну авіацію з бойовою зброєю.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Россия 24", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Газету.ру".

За його словами, Міноборони Росії запропонувало провести у Чорному морі навчання у відповідь на дії НАТО, але президент Путін "вважав це недоцільним".

Він наголосив, що немає необхідності нагнітати обстановку, тому російські військові обмежуються лише супроводом літаків та кораблів НАТО.

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