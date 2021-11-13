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Військові навчання НАТО в Чорному морі - загроза для РФ, - Путін

Військові навчання НАТО в Чорному морі - загроза для РФ, - Путін

Президент Росії Володимир Путін стверджує, що навчання НАТО в Чорному морі нібито становить загрозу для РФ, оскільки альянс використовує стратегічну авіацію з бойовою зброєю.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Россия 24", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Газету.ру".

За його словами, Міноборони Росії запропонувало провести у Чорному морі навчання у відповідь на дії НАТО, але президент Путін "вважав це недоцільним".

Він наголосив, що немає необхідності нагнітати обстановку, тому російські військові обмежуються лише супроводом літаків та кораблів НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія має намір у листопаді провести випробування нового ракетного корабля в Чорному морі

Автор: 

НАТО (6392) путін (23733) військові навчання (2774) Чорне море (1656)


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Топ коментарі
+28
Чёрное море не твое внутреннее море, более того береговая линия РФ в черном море составляет только десять процентов, так что пошло нах пуйло сраное
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13.11.2021 12:13
+16
Действия полиции угрожает ворам грабящим банк.
Заявление воров.
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13.11.2021 12:20
+12
Ага. Угрожают ***** помешать захвату Украины. Не обращайте внимание. Типичное поведение гопника, которому угрожает очкарик у которого не оказалось мелочишка
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13.11.2021 12:13
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Ага. Угрожают ***** помешать захвату Украины. Не обращайте внимание. Типичное поведение гопника, которому угрожает очкарик у которого не оказалось мелочишка
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13.11.2021 12:13 Відповісти
может через портал во Вселенной отправить Прашку куда то за миллионы парсеков от Земли??????
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13.11.2021 13:49 Відповісти
что, Вова, страшно ?

«Тебя посодют, а ты не воруй! Крым
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13.11.2021 14:23 Відповісти
Чёрное море не твое внутреннее море, более того береговая линия РФ в черном море составляет только десять процентов, так что пошло нах пуйло сраное
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13.11.2021 12:13 Відповісти
Сцыт когда страшно
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13.11.2021 17:17 Відповісти
Військові навчання РФ у Чорному морі загроза Україні,Туреччині, Болгарії, Румунії, Молдові і всьому людству! Перекрити їм Босфор і Дарданели , всі порти у Світі ! Путін і його шобло вороги людства!
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10.02.2022 04:33 Відповісти
Угроза в твоей шизанутой башке, НАТО не нужны такие голодранцы как рашка
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13.11.2021 12:14 Відповісти
А в Беларуси и на Донбассе- венец мира.
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13.11.2021 12:18 Відповісти
Якби НАТО хотіло територію так званої роССії з бородатими і вшивими холопами,то давно б захопила.
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13.11.2021 12:19 Відповісти
Боже, яке воно дурне.
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13.11.2021 12:19 Відповісти
Действия полиции угрожает ворам грабящим банк.
Заявление воров.
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13.11.2021 12:20 Відповісти
Как только этот слабоумный до этого додумался )) Ну ,а типа Крым с Донбассом,то не было для этого перспективой ? )))
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13.11.2021 12:20 Відповісти
боялся насмешить НАТО до смерти своими корьітами
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13.11.2021 12:21 Відповісти
Будь-які дії, що на шкоду пі...дарації - УКРАЇНІ ДО ВПОДОБИ!!! -
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13.11.2021 12:21 Відповісти
Ну і ... Жеріть, падли! І най вам,гнидам, УКРАЇНА поперек горлянки встане !!!
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13.11.2021 12:24 Відповісти
Хан нашвабрии грозно морщит ботоксный лоб. Держите его семеро.))
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13.11.2021 12:22 Відповісти
Не и, муйло и впрям думает , шо все вокруг - такие же дурачки как и он.... С его слов НАТО+ США нэви, не то шо в Севасе, в самом Черном море - ему загроза... П.дло, замалчивает, шо НАТА с амеро-японскими нэви ему не представляют угрозы в самом ВЛДВ... - https://youtu.be/jcUd1Mrkra4 Корабли США и Японии прибыли во Владивосток
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13.11.2021 12:24 Відповісти
Блин, чем дальше, тем больше убеждаюсь что метр шыисят совсем з головой не дружет. Везде враги. А почему он на Литву и Латвию не наезщает ? Там тоже НАТО.
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13.11.2021 12:28 Відповісти
Це море укрів, набий собі на лобі ***** сране
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13.11.2021 12:31 Відповісти
харашо ж йому вожжа під хвіст попала
вожжа називається штабний корабель USS Mount Whitney, флагман Шостого флоту США
отой, що в один залп сягає москви

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13.11.2021 12:34 Відповісти
Кстати, а что там флагман расие ? Тот что кузя. Порезали на метал ?
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13.11.2021 12:40 Відповісти
"Кузя" - герой України, нє вийдєт, і нє надєйтєсь

У России проблемы с авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов", который уже 5 лет находится на ремонте. Сроки возврата корабля в эксплуатацию снова сдвинули. Об этом сообщило российское издание РИА "Новости" со ссылкой на информированный источник. Планировалось, что "Адмирал Кузнецов" вернется в строй в конце 2021 года. Однако отремонтировать его не успевают. Сроки перенесли как минимум на год якобы по причине "погодных условий". "Готовность к докованию будет обеспечена к концу текущего года. Но с учетом погодных условий докование произойдет, скорее всего, в теплое время следующего года", - сообщил источник. Стоит отметить, что докование крейсера россияне планировали осуществить летом нынешнего года, что позволило бы вернуть "Адмирала Кузнецова" российскому флоту в 2022 году. Однако теперь конечная дата неизвестна - https://www.dialog.ua/war/239698_1636296645
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13.11.2021 12:46 Відповісти
по причине "погодных условий" ? Ну да, смешно. Это случайно не там верфь во время стройки навернулась ?
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13.11.2021 13:06 Відповісти
Надо же, а по виду на прогулочный корабль похож..
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13.11.2021 19:40 Відповісти
визжат о вяличии, обсераясь от одного корабля - было же дело в Балтийское море зашел 1 ракетный крейсер, или эсминец - так русня срочно все жестянки свои вывела в море, типо шоб не уничтожил их... один корабль - и вяликие на бутылке. даже не верится что эти чмошники нас в рабстве держали сотни лет
их даже чукчи гоняли ведь кучу лет, и только водкой сломили чукчей
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13.11.2021 12:35 Відповісти
НАТО - это защита мира от различных бандитских режимов, например от таких как мафиозно-клептократический полуфашистский режим, который сейчас обитает за кремлёвскими стенами и чей ставленник ботоксный фюрер Путлер сейчас на троне.
Часто слышно как нынешние кремлёвские гопники вбивают в головы ватноголовой биомассе пропагандистскую догму "об угрозе расширения НАТО". Понятно, что это пропагандистский бред, вбиваемый в головы пастве тоталитарно-мафиозными режимами, чтобы продолжать под этот шумок дербанить свои страны и жировать на этом, пока население трясётся в страхе от пропагандистских завываний подобного типа от прикормленных теле-пастухов. Рассмотрим ситуацию для примера в географическом разрезе, с востока на запад. На востоке Япония, Южная Корея, Тайвань - 3 дружественные страны США. Южную Корею США вообще спасли от полной гибели в виде возможной полной оккупации полуострова северокорейским режимом - копией чудовищного, людоедского режима сталинистского типа с концлагерями и т. п. А сейчас Южная Корея - одна из наиболее влиятельных стран мира, с высокотехнологичной промышленностью, один из грандов мирового судостроения с ВВП почти равным ВВП России её огромными доходами от нефти, газа и другого высоколиквидного сырья, но в Южной Корее, в отличие от сырьевой России этот ВВП - практически полностью высокотехнологичный, то есть основан на интеллекте.
Далее на запад - Китай, Монголия, страны Центральной Азии, Грузия, Украина, Беларусь, Прибалтика Финляндия, и только самый краешек Норвегии. То есть Россия граничит с НАТО только в виде стран Прибалтики. Таким образом никак нельзя считать, что НАТО якобы "намеренно окружает Россию в милитаристских целях". Скорее наоборот. Прибалтика вошла в НАТО, так как это миролюбивые страны, они веками такими были. но несколько раз их оккупировала Россия. Вот для защиты от этого, для сохранения своей независимости от возможной оккупации с востока, что уже не раз было, они и присоединились к НАТО - в оборонительных целях. Разве не так? И пропагандисты ведь не освещают эту тему в подобном разрезе, не правда ли? Поэтому всякий раз, когда смотрите российский зомбоящик, знайте, что вами манипулируют в пропагандистских, политиканских целях, и это делает давно уже дискредитировавший себя в глазах мирового сообщества режим, находящийся ныне за стенами Кремля
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13.11.2021 12:36 Відповісти
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13.11.2021 12:36 Відповісти
вот так и Голобородько президентом стал, а ведь мог и на зоне сидеть.

но мне кажется, что еще не все роли ЗЕ-лей сыграны.....
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13.11.2021 14:31 Відповісти
А "військові навчання РФ біля кордонів України - загроза Україні От і "порозумілися"!
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13.11.2021 12:39 Відповісти
Для РФ НАТО такая же угроза , как и комбаин ДЖОН ДИР для хлебороба!!!!
Угроза для людей это кремлевские шизофреники, может они там все сифилисом мозга заболевают!!!!
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13.11.2021 12:44 Відповісти
Пора предложить НАТО учение приближённые к боевым условиям, на территории Украины! Высадка десанта и обезвреживание террористов на полуострове Крым!
PS: Только боюсь, зЕлох не разрешит...
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13.11.2021 12:50 Відповісти
Большая часть побережья Черного моря принадлежит странам НАТО ( Турция, Румыния, Болгария), кроме этого черноморскими державами являются и страны сотрудничающие с НАТО и желающие туда вступить ( Грузия и Украина) Почему бы им в таком случае им и их союзникам не проводить учения в практически своей море. ( это по сути такое же право как проводить учения для РФ но только с большей долей законности, потому что Рф использует в своих учениях и акватории оккупированных территорий Крыма и Абхазии).)
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13.11.2021 12:50 Відповісти
Рф-угроза МИРУ во всём мире. Так было со времен московии, так есть и так будет,покуда не исчезнет это квазигосударство.
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13.11.2021 12:51 Відповісти
Угроза не паРаше , а ее планам по захвату юга Украины !
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13.11.2021 12:57 Відповісти
ты ж, придурок, когда-то хотел ввступать в НАТУ?)))
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13.11.2021 12:57 Відповісти
Все что делает то или иное государство для самообороны от агрессии РФ, РФ считает угрозой для себя. Объясняется это очень просто - если банда гопников получает ответку у всех на виду - это позор для главаря гопников и его холуев. За это главаря могут и убить. Альфа самец бабуинов должен быть всегда крут и нахален. Когда рашисты понимают что могут получить отпор - они всегда истерят - а ну как крепостные поймут что царь не настоящий.
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13.11.2021 13:02 Відповісти
вот тут не ясно. что вепсянский карликовый пигмей имел в виду? какое отношение эта на мордовия имеет к черному морю? у них ведь есть море лаптевых, карское и кусочек северного ледовитого океана с белыми медведями.
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13.11.2021 13:02 Відповісти
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13.11.2021 13:06 Відповісти
ОДА КАЦАПУ.

Вот за кем ваш триколор?Ведь царя то - стяги,
Да и Власову помог: «идти из Варяги».
Ради все чего- потуги?К чему -перемены:
Превращать страну в бедлам, надо ль флага смены?

-Бессомненно, чтобы скрыть, кто за этим всем стоит
Нужны часты смены, флага перемены.
Но в петрушке - суть одна, часто так бывает,
На чем флаги все стоят, кацап забывает.

Ведь оттуда ветер веет- гордо знамя реет.
Что , кацап? Он - не смышленный. Когда он прозреет?
Потому в Чечне есть слезы. Веселы ль березы?
Для чего им кол осины, если знать - где козни?

ПОСЛЕСЛОВИЕ...Что история страны, той - где проживаешь,
Если хочешь видеть в ней, теньгу, что меняешь?
Аль воротишь ее вспядь? Неужто изменишь?
Парадокс, ведь: не поверишь- предсказать не смеешь.
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13.11.2021 13:14 Відповісти
А Путлер может послать туда свой авианосец "Адмирал Кузнецов". Этим он подставит под двойной удар английских моряков. Они ещё не отдышались после того как "Кузя" Ла-Манш проходил. А може это и полезно от Ковида.
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13.11.2021 13:50 Відповісти
Да там не факт, что этот авиапоносец ещё на плаву. Последние новости про него были что он угробил плавучий док. Может его там притопили уже, чтоб он больше не наносил убытков.
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13.11.2021 19:38 Відповісти
"Навчання у відповідь" бояться проводити - переживають що Натівці і увесь світ животи від реготу понадртвають !
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13.11.2021 14:20 Відповісти
Які навчання! Літакопаду мало, "корита" ще будете топити! Одного "Ашота" достатньо вам і без військових навчань НАТО.
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13.11.2021 14:30 Відповісти
На жаль, але тут вимушений буду згодитися з воно, що воно правий. Так. Навчання НАТО і не тільки в Чорному морі для воно - загроза. І навіть серйозніша ніж воно дума. Ну стосовно "не буди лиха..." всі знають крім мабуть воно.
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13.11.2021 17:26 Відповісти
Существование смехстраны Россия - угроза всему миру. Имхо, угроза должна быть уничтожена!
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13.11.2021 18:09 Відповісти
Дебилы, ..дь. Угроза для рф это учения рф в Белоруссии.
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13.11.2021 19:36 Відповісти
Низький уклін Вам Українські інженери-розробники...У вас золоті руки і Ви у нас люди на вагу золота як і наші військові!!!
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14.04.2022 21:27 Відповісти
 
 