Військові навчання НАТО в Чорному морі - загроза для РФ, - Путін
Президент Росії Володимир Путін стверджує, що навчання НАТО в Чорному морі нібито становить загрозу для РФ, оскільки альянс використовує стратегічну авіацію з бойовою зброєю.
Про це він заявив в ефірі телеканалу "Россия 24", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Газету.ру".
За його словами, Міноборони Росії запропонувало провести у Чорному морі навчання у відповідь на дії НАТО, але президент Путін "вважав це недоцільним".
Він наголосив, що немає необхідності нагнітати обстановку, тому російські військові обмежуються лише супроводом літаків та кораблів НАТО.
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вожжа називається штабний корабель USS Mount Whitney, флагман Шостого флоту США
отой, що в один залп сягає москви
У России проблемы с авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов", который уже 5 лет находится на ремонте. Сроки возврата корабля в эксплуатацию снова сдвинули. Об этом сообщило российское издание РИА "Новости" со ссылкой на информированный источник. Планировалось, что "Адмирал Кузнецов" вернется в строй в конце 2021 года. Однако отремонтировать его не успевают. Сроки перенесли как минимум на год якобы по причине "погодных условий". "Готовность к докованию будет обеспечена к концу текущего года. Но с учетом погодных условий докование произойдет, скорее всего, в теплое время следующего года", - сообщил источник. Стоит отметить, что докование крейсера россияне планировали осуществить летом нынешнего года, что позволило бы вернуть "Адмирала Кузнецова" российскому флоту в 2022 году. Однако теперь конечная дата неизвестна - https://www.dialog.ua/war/239698_1636296645
их даже чукчи гоняли ведь кучу лет, и только водкой сломили чукчей
Часто слышно как нынешние кремлёвские гопники вбивают в головы ватноголовой биомассе пропагандистскую догму "об угрозе расширения НАТО". Понятно, что это пропагандистский бред, вбиваемый в головы пастве тоталитарно-мафиозными режимами, чтобы продолжать под этот шумок дербанить свои страны и жировать на этом, пока население трясётся в страхе от пропагандистских завываний подобного типа от прикормленных теле-пастухов. Рассмотрим ситуацию для примера в географическом разрезе, с востока на запад. На востоке Япония, Южная Корея, Тайвань - 3 дружественные страны США. Южную Корею США вообще спасли от полной гибели в виде возможной полной оккупации полуострова северокорейским режимом - копией чудовищного, людоедского режима сталинистского типа с концлагерями и т. п. А сейчас Южная Корея - одна из наиболее влиятельных стран мира, с высокотехнологичной промышленностью, один из грандов мирового судостроения с ВВП почти равным ВВП России её огромными доходами от нефти, газа и другого высоколиквидного сырья, но в Южной Корее, в отличие от сырьевой России этот ВВП - практически полностью высокотехнологичный, то есть основан на интеллекте.
Далее на запад - Китай, Монголия, страны Центральной Азии, Грузия, Украина, Беларусь, Прибалтика Финляндия, и только самый краешек Норвегии. То есть Россия граничит с НАТО только в виде стран Прибалтики. Таким образом никак нельзя считать, что НАТО якобы "намеренно окружает Россию в милитаристских целях". Скорее наоборот. Прибалтика вошла в НАТО, так как это миролюбивые страны, они веками такими были. но несколько раз их оккупировала Россия. Вот для защиты от этого, для сохранения своей независимости от возможной оккупации с востока, что уже не раз было, они и присоединились к НАТО - в оборонительных целях. Разве не так? И пропагандисты ведь не освещают эту тему в подобном разрезе, не правда ли? Поэтому всякий раз, когда смотрите российский зомбоящик, знайте, что вами манипулируют в пропагандистских, политиканских целях, и это делает давно уже дискредитировавший себя в глазах мирового сообщества режим, находящийся ныне за стенами Кремля
но мне кажется, что еще не все роли ЗЕ-лей сыграны.....
Угроза для людей это кремлевские шизофреники, может они там все сифилисом мозга заболевают!!!!
PS: Только боюсь, зЕлох не разрешит...
Вот за кем ваш триколор?Ведь царя то - стяги,
Да и Власову помог: «идти из Варяги».
Ради все чего- потуги?К чему -перемены:
Превращать страну в бедлам, надо ль флага смены?
-Бессомненно, чтобы скрыть, кто за этим всем стоит
Нужны часты смены, флага перемены.
Но в петрушке - суть одна, часто так бывает,
На чем флаги все стоят, кацап забывает.
Ведь оттуда ветер веет- гордо знамя реет.
Что , кацап? Он - не смышленный. Когда он прозреет?
Потому в Чечне есть слезы. Веселы ль березы?
Для чего им кол осины, если знать - где козни?
ПОСЛЕСЛОВИЕ...Что история страны, той - где проживаешь,
Если хочешь видеть в ней, теньгу, что меняешь?
Аль воротишь ее вспядь? Неужто изменишь?
Парадокс, ведь: не поверишь- предсказать не смеешь.