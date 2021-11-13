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Україна та Велика Британія підписали угоду на будівництво 8 ракетних катерів, - ЗМІ

Україна та Велика Британія підписали угоду на будівництво 8 ракетних катерів, - ЗМІ

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко за дорученням Кабміну підписав українсько-британську рамкову угоду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZN.UA.

За інформацією видання, ця угода передбачає виділення коштів на будівництво восьми ракетних катерів, придбання у Сполученого Королівства двох тральщиків і створення в нашій країні двох військово-морських баз. Йдеться про кредит на суму 1,7 млрд фунтів стерлінгів, наданий Україні Великобританією на десять років.

Для України досягнуті домовленості означають, що завдяки Великій Британії наша країна покриває першочергові потреби ВМС, які мають бути готовими до стримування агресії Росії з боку Чорного та Азовського морів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримає ракетне озброєння і військові кораблі від Великої Британії, - посол Пристайко

Нагадаємо, що домовленостей щодо розвитку та зміцнення Військово-морських сил України було досягнуто рік тому. Під час торішнього візиту Зеленського до Сполученого Королівства було підписано меморандум про посилення співпраці між Україною та Великобританією у військовій та військово-технічній сферах. Меморандум передбачав залучення фінансування Британського експортно-кредитного агентства (UKEF) у розмірі 1,25 млрд фунтів стерлінгів. А цього літа в Одесі було підписано меморандум про проєкти морського партнерства між консорціумом промисловості Великобританії та ВМС України.

Підписана у Лондоні угода деталізує фінансову сторону домовленостей України та Великобританії.

Велика Британія (5534) Пристайко (498)


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Топ коментарі
+16
Британія,на відміну від Франції і Німеччини адекватна і дружня Україні країна.Британці розуміють,що саме Україна,на передовій цивілізації Європи.
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13.11.2021 12:24
+9
не нужно идеализировать ВеликоБританию, ведь это колониальная империя, и за ней тянется тяжкий исторический шлейф экспансиональной политики.. однако, Её колонии живут, процветают и развиваются, в отличии от колоний Мацквы, которым вместо развития подсовывают пропагандистский шмурдяк "про царя и дедываивале"..
Поэтому я думаю, что отношения между Украиной и Великобританией это отношения по расчёту, которые сулят Украине сохранение государственности, развитие оборонных способностей, борьба с коррупцией и экономическое развитие..
однозначно, лайк за подписание этого военного контракта!
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13.11.2021 12:34
+8
"В шесть раз дороже -только бы не порошенковский завод. С любовью к Украине. зеля"
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13.11.2021 12:19
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"В шесть раз дороже -только бы не порошенковский завод. С любовью к Украине. зеля"
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13.11.2021 12:19 Відповісти
Порошенко завод этот давно Тигипко продал
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13.11.2021 12:40 Відповісти
Тигипко такой же жук как и Барыга .
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13.11.2021 12:42 Відповісти
Жук он или нет неважно, важно то что в Украине корабли строить негде и некому
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13.11.2021 12:45 Відповісти
Да ,это так ..но так это именно потому ,что такие жуки разбомбили в хлам всю Украину .
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13.11.2021 12:46 Відповісти
На барыгином заводе только вёдра склепать могут ,зато продадут как Мистрали ...
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13.11.2021 12:42 Відповісти
Нехай краще це буде дорожче і ЯКІСНО у британців - аніж незрозуміло що у порошенка.
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13.11.2021 13:23 Відповісти
Чогось у мене є велика підозра , що наразі Україна невзмозі в адекватні терміни за адекватну ціну збудувати ракетний катер. Хоча б тому, що морських нептунів ще нема і будуть не скоро, а враховуючи те, як неохоче працює держзамовлення на сухопутні, то краще покластися на досвід британців - великої морської держави.
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13.11.2021 18:47 Відповісти
Британія,на відміну від Франції і Німеччини адекватна і дружня Україні країна.Британці розуміють,що саме Україна,на передовій цивілізації Європи.
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13.11.2021 12:24 Відповісти
не нужно идеализировать ВеликоБританию, ведь это колониальная империя, и за ней тянется тяжкий исторический шлейф экспансиональной политики.. однако, Её колонии живут, процветают и развиваются, в отличии от колоний Мацквы, которым вместо развития подсовывают пропагандистский шмурдяк "про царя и дедываивале"..
Поэтому я думаю, что отношения между Украиной и Великобританией это отношения по расчёту, которые сулят Украине сохранение государственности, развитие оборонных способностей, борьба с коррупцией и экономическое развитие..
однозначно, лайк за подписание этого военного контракта!
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13.11.2021 12:34 Відповісти
П iдтримую. Беззаперечно.
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13.11.2021 13:24 Відповісти
Тобто не треба українські катери та й «нептуни», під які вони проектувались. Не треба Українські підприємства, на яких українці працюють.
Головне - розпиляти бюджет і побільше закордонних відряджень для чинуш...
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13.11.2021 12:24 Відповісти
Нептун это ракета наземного базирования, у нее нет морского варианта
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13.11.2021 12:43 Відповісти
Це берегова модифікація, а планувалась і морська і навіть для авіації...
Але ж нафік воно бубочкє???
Воно татри закупило, замість кразів, для шасі нептунів, що на самі ракети вже й грошей не вистачило...
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13.11.2021 16:35 Відповісти
«Мы построим первые четыре катера в Великобритании, позволяя при этом украинским судостроителям наблюдать, учиться и тренироваться. А вторая часть - четыре ракетные катера - будут строиться в Украине. И это будет прекрасно для украинского кораблестроения и также для ВМС, так вы получите эти способности здесь, в Украине», - уточнил атташе.
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13.11.2021 17:35 Відповісти
В скільки разів ці катери дрожче, за українські???
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13.11.2021 18:08 Відповісти
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13.11.2021 12:25 Відповісти
Видно. Что то сьела.
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13.11.2021 13:25 Відповісти
Підтримка і співпраця з Британією, без сумніву, радує. Та якою ж потрібно бути падлюкою, щоб знищувати своє, чи для плісняви воно не своє, лише бізнес?
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13.11.2021 12:35 Відповісти
А что за катера? Если даже и ракетные!?
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13.11.2021 13:18 Відповісти
Я думаю так - даже если у нас и есть опыт кораблестроения и т.д но надо смотреть на вещи реально и жить в реальности, то что UK нам помогает это очень большой + и они даже согласились помочь нашим ВМС, эти ракетные катера нашим морякам как очередной, полезный опыт "во всех направлениях" потому что, что бы наши не строили или какие то новые разработки это ни в какую не идёт в сравнение с флотом например даже той же Турции(которая во времена Османов очень сильно отставала в этом плане и немцы помогли построить флот в 1800-1916 годы) а про Великобританию я даже говорить не стану так как это мощная морская держава и я знаю что во времена СССР 60% кораблей и прочей морской техники строили в Украине и были технологии и сейчас есть и кадры для этого всего есть но веду я к тому что посмотрите в каком сейчас состоянии эти корабли даже в той же РФ а про Украину я молчу это рухлядь во первых а во вторых сейчас не 1980 год и надо понимать что сейчас живём а не тогда хоть у нас и есть разработки и т.д надо перенимать опыт кораблестроения раздвинутых стран(сейчас речь идёт не только о геополитическом западе) так как у нас нет времени что сейчас думать и в то же время развивать своё кораблестроения и идти вперёд, эту тему можно обсуждать "годами" но все равно я бы даже не стал сравнивать корабли которые строились в Украине во времена СССР и сейчас есть на вооружении РФ и в каком они состоянии и сравнивать флот той же Великобритании, США и даже Германии лучше уже они чем "отпрыски СССР"...
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13.11.2021 13:30 Відповісти
Відчуваю що щось нормальне написано - але все одно не в'їжджаю .
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13.11.2021 14:15 Відповісти
Шот я не розумію - зелений виродок на морі воювати зібрався? Гроші нікуди вже вкладать, тільки в катери і зосталося? Корабли та катери дорого коштують - як їх виготовлення так і утримання, і війна на морі в цій калюжі нічого не вирішуватиме. Вже ж повоювали двома катерами та буксиром, багато навоювали? Байрактари хай би купляв та виготовляв, ніхто б слова не сказав - це дійсно потрібно.
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13.11.2021 14:13 Відповісти
***** приказал бабки тратить на корабли,где у кацапни подавляющее преимущество. нам бы нужны береговые противокорабельные комплексы.
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14.11.2021 19:08 Відповісти
лучше чем айленды и марки
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13.11.2021 14:20 Відповісти
Бритам-респект.Боже-бережи королеву...
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13.11.2021 14:33 Відповісти
видно даже сліпому, Британія - друг, кацапи - ворог!!!!
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13.11.2021 14:53 Відповісти
Україні потрібно поглиблювати та посилювати трансатлантичну взаємодію зі США, Канадою, Сполученим Королівством, бо сподіватись на "наших західних партнерів" на кшталт німеччини, франції чи ше якої там італії чи австрії - марна справа(принаймі у найближчій та середньостроковій перспективі). Ті самі поляки це вже добре зрозуміли, і зараз отримують від США ефективні системи ппо, танки, ********** літаки та інше озброєння. До речі, свого часу німці казали -якби ***** раптом напав на Польщу(чи прибалтійські країни) - вони б не надто поспішали стати на їх захист, навіть попри "5-ту статтю"... Тому співпраця з Великою Британією у військовій сфері для нас має стати гарним шансом посилити свій воєнний потенціал і зміцнити стосунки з одвічними ворогами параші англосаксами. І з часом максимально локалізувати виробництво на нашій території та отримати доступ до ******** технологій (це може бути реально якщо прибрати агентів ***** типу єрмака-татарова та іншої подібної гидоти з високих кабінетів на Банковій та Грушевського)
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13.11.2021 19:37 Відповісти
За часів Хмальницького Гетьманщина мала дружні стосунки з Британією де вже панував О.Кромвель.

А от стосовно того що запорожці хитрістю захопили французам Дюнкерк, то від лягушатників що тоді подяки не дочекались- (кардинал Мазаиіні замість обіцяної оплати ледве дозволив взяти трофеї захоплених іспанців), що тепер- макрон витанцьовує під дудку москалів. Під газову дудку
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13.11.2021 22:29 Відповісти
Полюбуйтесь на хитромудрых английских гарантов. Кроме высказывания глубоких озабоченностей могут ещё и оружие папуасам продать. Не партнёр, а броня!
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15.11.2021 13:41 Відповісти
 
 