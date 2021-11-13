За підтримки США в Києві відбудеться перший Національний хакатон з кіберзахисту за участі фахівців НАТО
За підтримки посольства США у Києві 15-19 листопада відбудеться захід із посилення українського кіберзахисту з представниками США та НАТО.
Як повідомляє Цензор.НЕТ про це інформує твіттер посольства США в Україні.
У поівдомленні говориться: "15-19 листопада в Києві відбудеться перший Національний хакатон з кіберзахисту з представниками сектору безпеки і оборони та ІТ, фахівців НАТО, США та українських експертів, а також професіоналів з наукових кіл і освітніх закладів".
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olele
показати весь коментар13.11.2021 12:48 Відповісти Мені подобається 0
Юрій Ан
показати весь коментар13.11.2021 13:05 Відповісти Мені подобається 0
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