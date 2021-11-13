За підтримки США в Києві відбудеться перший Національний хакатон з кіберзахисту за участі фахівців НАТО

За підтримки посольства США у Києві 15-19 листопада відбудеться захід із посилення українського кіберзахисту з представниками США та НАТО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це інформує твіттер посольства США в Україні.

У поівдомленні говориться: "15-19 листопада в Києві відбудеться перший Національний хакатон з кіберзахисту з представниками сектору безпеки і оборони та ІТ, фахівців НАТО, США та українських експертів, а також професіоналів з наукових кіл і освітніх закладів".

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