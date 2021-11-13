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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Києві від COVID-19 померло 53 особи, виявили 1839 нових випадків. Серед захворілих 117 дітей, - Кличко. КАРТА

У Києві виявили за минулу добу 1839 хворих на коронавірус. 53 людини померли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у Фейсбуці.

"1839 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 53 людини померли. Всього, за період пандемії, в Києві 6824 летальних випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 278 411", – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли минулої доби: 1000 жінок віком від 18 до 93 років та 722 чоловіки віком від 18 до 95 років. А також 75 дівчаток від 26 днів до 17 років і 42 хлопчики від 3 місяців до 17 років.

Серед тих, хто померли: 31 жінка від 53 до 87 років, 22 чоловіки від 36 до 89 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Києві від COVID-19 померло 43 особи, виявили 1802 нові випадки. Серед захворілих 130 дітей, - Кличко. КАРТА

До лікарень столиці госпіталізували 147 хворих на коронавірус та 278 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 843 людини. Загалом коронавірус подолали 239 222 мешканці столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 451, у Дніпровському — 299 та в Дарницькому районі — 270 випадків", – зазначив Віталій Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київщина посилила карантин. Відсьогодні для користування громадським транспортом потрібен COVID-сертифікат

За добу в Києві від COVID-19 померло 53 особи, виявили 1839 нових випадків. Серед захворілих 117 дітей, - Кличко 01

Київ (19400) Кличко (3505) коронавірус (19922)


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Один Киев уделал весь Израиль по этим показателям

November 12 (GMT)

303 new cases and 2 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

November 11
399 new cases and 2 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
November 10

510 new cases and 2 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
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13.11.2021 13:26 Відповісти
глупый человек, шо ж ты сравниваешь? Израиль пик волны проходил в середине сентября, шоб ты понимал на тот момент там было защищено 65% населения.
В середине сентября там болело 10 тыс в день, в Израиле живет в 4 раза меньше людей, значит в пересчете на население Украины - это порядка 40 тыс в день болело.
Умирало конечно меньше - порядка 25 чел. в день, или под 100 в пересчете на населения Украины. Но опять - не нужно забывать поговорку: есть ложь, наглая ложь и статистика
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13.11.2021 14:44 Відповісти
глупый человек, шо ж ты сравниваешь? Израиль сделал 3,258,875 тестов на 1 млн населения, а Украина 350,182 на миллион - в 10 раз меньше. Так что можешь показатели Украины множить на 10, а уж потом делить на 4 и потом сравнивать с показателями Израиля.
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13.11.2021 15:35 Відповісти
и это только те кто сделал тест ...
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13.11.2021 14:21 Відповісти
 
 