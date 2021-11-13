За добу в Києві від COVID-19 померло 53 особи, виявили 1839 нових випадків. Серед захворілих 117 дітей, - Кличко. КАРТА
У Києві виявили за минулу добу 1839 хворих на коронавірус. 53 людини померли.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у Фейсбуці.
"1839 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 53 людини померли. Всього, за період пандемії, в Києві 6824 летальних випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 278 411", – повідомив Віталій Кличко.
Захворіли минулої доби: 1000 жінок віком від 18 до 93 років та 722 чоловіки віком від 18 до 95 років. А також 75 дівчаток від 26 днів до 17 років і 42 хлопчики від 3 місяців до 17 років.
Серед тих, хто померли: 31 жінка від 53 до 87 років, 22 чоловіки від 36 до 89 років.
До лікарень столиці госпіталізували 147 хворих на коронавірус та 278 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Одужали минулої доби 843 людини. Загалом коронавірус подолали 239 222 мешканці столиці.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 451, у Дніпровському — 299 та в Дарницькому районі — 270 випадків", – зазначив Віталій Кличко.
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В середине сентября там болело 10 тыс в день, в Израиле живет в 4 раза меньше людей, значит в пересчете на население Украины - это порядка 40 тыс в день болело.
Умирало конечно меньше - порядка 25 чел. в день, или под 100 в пересчете на населения Украины. Но опять - не нужно забывать поговорку: есть ложь, наглая ложь и статистика