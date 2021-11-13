За добу в Києві від COVID-19 померло 53 особи, виявили 1839 нових випадків. Серед захворілих 117 дітей, - Кличко. КАРТА

У Києві виявили за минулу добу 1839 хворих на коронавірус. 53 людини померли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у Фейсбуці.

"1839 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 53 людини померли. Всього, за період пандемії, в Києві 6824 летальних випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 278 411", – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли минулої доби: 1000 жінок віком від 18 до 93 років та 722 чоловіки віком від 18 до 95 років. А також 75 дівчаток від 26 днів до 17 років і 42 хлопчики від 3 місяців до 17 років.

Серед тих, хто померли: 31 жінка від 53 до 87 років, 22 чоловіки від 36 до 89 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Києві від COVID-19 померло 43 особи, виявили 1802 нові випадки. Серед захворілих 130 дітей, - Кличко. КАРТА

До лікарень столиці госпіталізували 147 хворих на коронавірус та 278 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 843 людини. Загалом коронавірус подолали 239 222 мешканці столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 451, у Дніпровському — 299 та в Дарницькому районі — 270 випадків", – зазначив Віталій Кличко.

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