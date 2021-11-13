Протокол допиту Лероса: Якби Зеленський вчив історію, знав би: середній палець означає - я не боюся і готовий битися у політичному полі. ДОКУМЕНТ

Показаний президентові Володимиру Зеленському середній палець від позафракційного нардепа Гео Лероса є свідченням того, що він не боїться і готовий битися виключно у політичному полі.

Про це Лерос заявив на допиті в ДБР, повідомляє Цензор.НЕТ, в роспорядженні якого є протокол допиту Лероса від 12 листопада цього року.

Лерос детально зупиняється на історії походження цього жесту (битва між французами та англійцями при Азенкурі).

"Якщо б президент Зеленський не грав пісюном на роялі, а вчив історію у своєму криворізькому університеті, він би знав цю унікальну історичну подію. Тому цей жест, про який саме йдеться в підозрі, означав, що я не боюся і готовий битися виключно у політичному полі", - відповів Лерос на запитання слідчого стосовно того, кому і що саме він хотів повідомити, показуючи цей жест.

Він також зазначив, що якби йому дали договорити того дня з трибуни в ВР, він би сказав саме це.

Цензор.НЕТ публікує фрагмент допиту нардепа Лероса в ДБР.

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Нагадаємо, 11 листопада нардеп Гео Лерос повідомив, що йому вручають підозру за "за середній палець у Верховній Раді".

Пізніше ДБР офіційно поінформувало, що Леросу повідомлено про підозру за середній палець у бік Зеленського та Єрмака