Протокол допиту Лероса: Якби Зеленський вчив історію, знав би: середній палець означає - я не боюся і готовий битися у політичному полі. ДОКУМЕНТ
Показаний президентові Володимиру Зеленському середній палець від позафракційного нардепа Гео Лероса є свідченням того, що він не боїться і готовий битися виключно у політичному полі.
Про це Лерос заявив на допиті в ДБР, повідомляє Цензор.НЕТ, в роспорядженні якого є протокол допиту Лероса від 12 листопада цього року.
Лерос детально зупиняється на історії походження цього жесту (битва між французами та англійцями при Азенкурі).
"Якщо б президент Зеленський не грав пісюном на роялі, а вчив історію у своєму криворізькому університеті, він би знав цю унікальну історичну подію. Тому цей жест, про який саме йдеться в підозрі, означав, що я не боюся і готовий битися виключно у політичному полі", - відповів Лерос на запитання слідчого стосовно того, кому і що саме він хотів повідомити, показуючи цей жест.
Він також зазначив, що якби йому дали договорити того дня з трибуни в ВР, він би сказав саме це.
Цензор.НЕТ публікує фрагмент допиту нардепа Лероса в ДБР.
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Нагадаємо, 11 листопада нардеп Гео Лерос повідомив, що йому вручають підозру за "за середній палець у Верховній Раді".
Пізніше ДБР офіційно поінформувало, що Леросу повідомлено про підозру за середній палець у бік Зеленського та Єрмака
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-Ні!!!
- А чому на фотографії ви зігуєте?
- Та, то просто мені запропонували служити в СС, а я їм отак праву руку вперед протягую, і говорю - "ХВИЛИНОЧКУ!!!"
Перечитала я ещё раз этапы его становления.После окончания Адвокадской академии - адвокадской деятельностью не занимался , занимался дизайнами в кино после полугодичных курсов в Берлине. Сомнительных моментов очень много- особо его деятельность с муралами в Киеве( 3.9 млн), вдруг советник У Клико, а после кино про "реформы" МВД в главных ролях Аваков и Порошенко советник по информатике в министерстве.
Кране неприятно, чтоГеорг Курехян(Гео Лерос по матери) скрывает свои армянские корни. На память приходит присказка:"Там где прошёл армянин , там еврею делать нечего". Ощущение что он просто жулик и армянский маланец хам , который переплюнул жида порхатого.
Нарешті закон про викривачів корупції, яким так розмахував Зеленський, запрацював.
Сьогодні першу підозру вручили Леросу, який викрив торгівлю посадами братом Єрмака
Хоча середній палець історично й символізував фалос, він уже втратив своє первісне значення і більше не сприймається як щось непристойне, вважає Айра Роббінс, професор права Вашингтонського університету, який вивчав роль жесту в історії кримінальної юриспруденції.
"Це не прояв хтивого інтересу, - запевняє експерт. - Цей жест укоренився у повсякденному житті - як у нашій країні, так і в інших. Він означає дуже багато інших речей - протест, злість, хвилювання. Це вже не просто фалос".
https://www.bbc.com/russian/society/2012/02/120111_middle_finger_history
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Ібукович сидить собі в Ростові у "думає" (якщо ма чим) , йомайо , невже ж так можно було ?!
Пом"ятаю , як Юля називала Зека Птеродактеля - "пустим місцєм" , а потім на Банковій носом рили й знайшли якусь херню з газом , яку увесь світ сказав "політичне перслідування" . А тут назвала херанта "пустим місцем" зразу кваліфікуємо кримінальний злочин !!!
Який нахер ЕС ?! Азійопа повна ....
The middle finger gesture was used in ancient times as a symbol of sexual intercourse, in a manner meant to degrade, intimidate and threaten the individual receiving the gesture. It also represented the https://en.wikipedia.org/wiki/Phallus phallus , with the fingers next to the middle finger representing https://en.wikipedia.org/wiki/Testicle testicles; from its close association, the gesture may have assumed https://en.wikipedia.org/wiki/Apotropaic_magic apotropaic potency. In the 1st-century https://en.wikipedia.org/wiki/Mediterranean Mediterranean world, extending the finger was one of many methods used to divert the ever-present threat of the https://en.wikipedia.org/wiki/Evil_eye evil eye .