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Протокол допиту Лероса: Якби Зеленський вчив історію, знав би: середній палець означає - я не боюся і готовий битися у політичному полі. ДОКУМЕНТ

Протокол допиту Лероса: Якби Зеленський вчив історію, знав би: середній палець означає - я не боюся і готовий битися у політичному полі. ДОКУМЕНТ

Показаний президентові Володимиру Зеленському середній палець від позафракційного нардепа Гео Лероса є свідченням того, що він не боїться і готовий битися виключно у політичному полі.

Про це Лерос заявив на допиті в ДБР, повідомляє Цензор.НЕТ, в роспорядженні якого є протокол допиту Лероса від 12 листопада цього року. 

Лерос детально зупиняється на історії походження цього жесту (битва між французами та англійцями при Азенкурі).

"Якщо б президент Зеленський не грав пісюном на роялі, а вчив історію у своєму криворізькому університеті, він би знав цю унікальну історичну подію. Тому цей жест, про який саме йдеться в підозрі, означав, що я не боюся і готовий битися виключно у політичному полі", - відповів Лерос на запитання слідчого стосовно того, кому і що саме він хотів повідомити, показуючи цей жест.

Він також зазначив, що якби йому дали договорити того дня з трибуни в ВР, він би сказав саме це.

Цензор.НЕТ публікує фрагмент допиту нардепа Лероса в ДБР.

Протокол допиту Лероса: Якби Зеленський вчив історію, знав би: середній палець означає - я не боюся і готовий битися у політичному полі 01

Читайте також: Лерос про показаний Зеленському середній палець: Такої поведінки не має бути у ВР, але я не шкодую про скоєне

Нагадаємо, 11 листопада нардеп Гео Лерос повідомив, що йому вручають підозру за "за середній палець у Верховній Раді".

Пізніше ДБР офіційно поінформувало, що Леросу повідомлено про підозру за середній палець у бік Зеленського та Єрмака

Автор: 

Зеленський (23642) ДБР (3464) Лерос Гео (383)


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Топ коментарі
+70
однако это дело Зе-лоха против среднего пальца лероса окончательно похоронит рейтинг нашего оманского ослика...
- и шавок ДБР в придачу..
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13.11.2021 13:17
+57
"Від дурня немає особливої шкоди до того часу, поки інші дурні не вибирають його своїм лідером".......
(народна мудрість)
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13.11.2021 13:12
+54
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13.11.2021 13:25
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ЗЕ!шобла долбанутая. Ну показал Лерос фак, ну посмеялся бы народ, посрался бы чуток в чате. Но нет. Нада было из безобидного фака раздувать трагедию вселенского масштаба. Этот фак ЗЕ! ещё долго будут поминать и ,кажется, рейтинг свой он уже похоронил
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13.11.2021 20:13 Відповісти
еще и следака ДБР, который это всё записал, отправить на повышение
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19.11.2021 17:20 Відповісти
- Діду, а ви працювали на німців?
-Ні!!!
- А чому на фотографії ви зігуєте?
- Та, то просто мені запропонували служити в СС, а я їм отак праву руку вперед протягую, і говорю - "ХВИЛИНОЧКУ!!!"
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13.11.2021 20:51 Відповісти
ПыСы. А коли показують півлоктя руки, то це просто означає, що, нажаль, можу задовольнити ваше прозання лише на 50%.......
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13.11.2021 20:58 Відповісти
"не все, а половину")
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13.11.2021 21:57 Відповісти
Лерос молодец!
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13.11.2021 22:28 Відповісти
Да он ЛУЧШИЙ ! Смело и остроумно паршивейшего порношута мало кто на место ставил !Виктория Сюмар тоже 👏 СУПЕР - " яке видношення 🤢🤡ти,❤️ маешь до Майдану ? Ти ЧЛЕНОМ НА РОЯЛИ ГРАВ …"
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14.11.2021 12:26 Відповісти
Выдала я такой пример готовности к политической борьбе. Хочет "крутой" водитель припарковаться и елозит взад вперёд туды сюды, как неук. Собралась уже колона машин. Ему посигналили. Он в ответ через люк своего авто показал символ готовности к политической борьбе. Водители других автомобилей проявили историческую безграмотность и популярно ему объяснили своё понимание этого жеста. Он потом долго отплёвывался и вытирал сопли.
Перечитала я ещё раз этапы его становления.После окончания Адвокадской академии - адвокадской деятельностью не занимался , занимался дизайнами в кино после полугодичных курсов в Берлине. Сомнительных моментов очень много- особо его деятельность с муралами в Киеве( 3.9 млн), вдруг советник У Клико, а после кино про "реформы" МВД в главных ролях Аваков и Порошенко советник по информатике в министерстве.
Кране неприятно, чтоГеорг Курехян(Гео Лерос по матери) скрывает свои армянские корни. На память приходит присказка:"Там где прошёл армянин , там еврею делать нечего". Ощущение что он просто жулик и армянский маланец хам , который переплюнул жида порхатого.
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14.11.2021 14:12 Відповісти
Гросмейстер Бендера@Lviv_UA_SU



Нарешті закон про викривачів корупції, яким так розмахував Зеленський, запрацював.
Сьогодні першу підозру вручили Леросу, який викрив торгівлю посадами братом Єрмака
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13.11.2021 22:42 Відповісти
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13.11.2021 23:03 Відповісти
Доречі:
Хоча середній палець історично й символізував фалос, він уже втратив своє первісне значення і більше не сприймається як щось непристойне, вважає Айра Роббінс, професор права Вашингтонського університету, який вивчав роль жесту в історії кримінальної юриспруденції.

"Це не прояв хтивого інтересу, - запевняє експерт. - Цей жест укоренився у повсякденному житті - як у нашій країні, так і в інших. Він означає дуже багато інших речей - протест, злість, хвилювання. Це вже не просто фалос".
https://www.bbc.com/russian/society/2012/02/120111_middle_finger_history
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13.11.2021 23:19 Відповісти
Допоки ми ще не всралися від пальця Лєроса, та пальця Наді Савченко у ВРУ, треба розробити законодавство знаків. Моргнув вова раз-- вийді! разбойнік!. Моргнув 2 - хочу до вбиральні. Моргнув 3- стуліть роти. Якщо весь час моргає-- передоз
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14.11.2021 01:16 Відповісти
Молодець Лерос. Дивитися як Зеленський з Єрмаком зі спущеними штанами будуть будуть призначати українцям борги не варто. А вони саме на таке здатні разом з матроною Тимошенко, і треба бути до цього готовими.
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14.11.2021 02:49 Відповісти
Ну и...? Правдолюб? Или любишь цитаты от пиндюков из ОПы?
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14.11.2021 08:25 Відповісти
А если бы этот Лерос учил историю, то знал бы, что когда кому то что то показываешь предварительно не мешает спилить мушку))
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14.11.2021 08:18 Відповісти
Зеленский ***** и должен сидеть. Называть эту тварь презом, это унижение
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14.11.2021 08:20 Відповісти
Президент вже в день інавгурації показав середній палець усім українцям. П'ята колона перемогла (
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14.11.2021 08:46 Відповісти
Вова , тут тобі ще " передають привіт " . .
.
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14.11.2021 09:58 Відповісти
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14.11.2021 10:01 Відповісти
У тебя шакалины серлещевой ,забыть спросили Ваша кодла зеублюдочная. - сплошной фрик !
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14.11.2021 16:02 Відповісти
Це лише байка, не дуже розумна. Хоча б тому, що без середнього пальця можна стріляти з лука. Виборці зе та інші ідіоти можуть перевірити на собі. Насправді лучників готували з дитинства, замінити їх було ніким, тож вороги відтинали їм ДВА ПАЛЬЦІ - вказівний і середній. От тоді дійсно не постріляєш... І саме ці пальці у вигляді V долонею ВПЕРЕД демонстрували лучники ворогу, причому ще задовго до Азенкура... І цей жест досі вважається в Британії непристойним. Подивіться хтоніки, де Віні Черчіль вітає британців з перемогою. Завжди долонею ДО СЕБЕ.
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14.11.2021 12:39 Відповісти
А щодо жесту, то мабуть Лерос просив музичну паузу, сподівався, що президент їм зіграє. Може там десь у кущах був рояль...
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14.11.2021 12:40 Відповісти
Пипець ...

Ібукович сидить собі в Ростові у "думає" (якщо ма чим) , йомайо , невже ж так можно було ?!

Пом"ятаю , як Юля називала Зека Птеродактеля - "пустим місцєм" , а потім на Банковій носом рили й знайшли якусь херню з газом , яку увесь світ сказав "політичне перслідування" . А тут назвала херанта "пустим місцем" зразу кваліфікуємо кримінальний злочин !!!

Який нахер ЕС ?! Азійопа повна ....
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14.11.2021 14:08 Відповісти
Даже у Януковича хватило ума не садить в тюрьму студента,бросившего в него яйцо.Над Яныком тогда тоже потешались.Будет Зелупе о чем с Яныком в Ростове поговорить.
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14.11.2021 18:34 Відповісти
Гуглите Юрий Павленко, позывной Хорт.
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14.11.2021 23:19 Відповісти
Після такого виступу в дебеєр я аж почав поважати цього позафракційного тіпа депутата...
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14.11.2021 18:48 Відповісти
В мене просте запитання до цього депутата: що ти зробив для виборців? Чи ти думаєш, що робота народного депутата - це піар і самопіар?
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14.11.2021 19:00 Відповісти
Напомнил 73% избирателей,что они тупые идиоты!
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14.11.2021 20:24 Відповісти
А что для тебя сделала фашистка Третьякова,бондаренко,заказывавший прямо в Раде ПРОСТИТУТОК ,Колян-катлета,Трухин ,покалечивший 4 человека ,Юрченко ,тыривший пиво и презервативы …………………
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14.11.2021 23:58 Відповісти
еще насильник иванисов. их там легион, имя им слуги урода
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19.11.2021 17:24 Відповісти
Не знаю, що за неуч вчив це хамло історії, але свме історично такий жест означав фалос...

The middle finger gesture was used in ancient times as a symbol of sexual intercourse, in a manner meant to degrade, intimidate and threaten the individual receiving the gesture. It also represented the https://en.wikipedia.org/wiki/Phallus phallus , with the fingers next to the middle finger representing https://en.wikipedia.org/wiki/Testicle testicles; from its close association, the gesture may have assumed https://en.wikipedia.org/wiki/Apotropaic_magic apotropaic potency. In the 1st-century https://en.wikipedia.org/wiki/Mediterranean Mediterranean world, extending the finger was one of many methods used to divert the ever-present threat of the https://en.wikipedia.org/wiki/Evil_eye evil eye .
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14.11.2021 23:17 Відповісти
Ты сам хамло ,Гео Лерос - наш ДЖЕЙМС БОНД, Герой ,Супер смельчак !Красавец необыкновенны
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15.11.2021 00:02 Відповісти
он сам напечатал на листочке этот бред полоумного извращенца и бахвалится.
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15.11.2021 03:45 Відповісти
Вы больше не верите, в то "что все знают"?)
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15.11.2021 09:03 Відповісти
я точно ничего не принимаю на веру и нет ничего такого, "что все знают")
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15.11.2021 16:31 Відповісти
ДБР и прокуратура пробили очередное дно. Мне даже стало интереско увидеть аргументацию и хоть какое нибудь экспертное мнение о том, чем выставленный средний палец отличается от выставленного мизинца? Основываться на каких-то там национальных или исторических примерах других наций, это всё равно что сравнивать жесты у разных народов. Есть народы, которые наш жест "хорошло" (большой палец поднятый вверх) воспринимается как оскорбление! Представляю что было бы, если-бы Лерос сказал-бы, что Зе петух, а ДБР открыло-бы производство на основании того, что где-то там, по мнению урок в Сумской зоне петух это пассивный ********! А главным экспертом выступил-бы некий вор в законе Федя Уманский, который знает всю фению и живёт по понятиям. Люди это же форменный пиз.............ц!!!!!!!!!!! Дожились! Надеюсь, со временем, мы узнаем фамили каждого идиота, причастного к этому "расследованию".
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17.11.2021 11:23 Відповісти
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