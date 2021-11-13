Варфоломій виключив свою відставку з Вселенського престолу через проблеми зі здоров'ям
Вселенський патріарх Варфоломій не розглядає можливість відставки з престолу через проблеми зі здоров'ям. Минулого тижня йому зробили операцію в США.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Константинопольської патріархії.
Повідомляється, що Варфоломій напередодні повернувся до Стамбула і провів зустріч з ієрархією престолу в Туреччині.
"Патріарх висловив своїм братам і соратникам-архієреям свою глибоку подяку за проявлені ними повагу, любов і підтримку і при цьому спростував чутки про те, що він має намір піти з престолу за станом здоров'я", - йдеться в повідомленні.
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