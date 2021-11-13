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Новини
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Варфоломій виключив свою відставку з Вселенського престолу через проблеми зі здоров'ям

Варфоломій виключив свою відставку з Вселенського престолу через проблеми зі здоров'ям

Вселенський патріарх Варфоломій не розглядає можливість відставки з престолу через проблеми зі здоров'ям. Минулого тижня йому зробили операцію в США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Константинопольської патріархії.

Повідомляється, що Варфоломій напередодні повернувся до Стамбула і провів зустріч з ієрархією престолу в Туреччині.

"Патріарх висловив своїм братам і соратникам-архієреям свою глибоку подяку за проявлені ними повагу, любов і підтримку і при цьому спростував чутки про те, що він має намір піти з престолу за станом здоров'я", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вселенський патріарх Варфоломій закликав вірян вакцинуватися проти COVID-19

Варфоломій (216) Константинопольський патріархат (129) відставка (1459)


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Топ коментарі
+7
Видужуйте, Пане Отче! Здоров"я та наснаги Вам, та Божої помочі у всьому!
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13.11.2021 14:18
+6
Боже,Спаси и Сохрани Его Святейшество....
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13.11.2021 14:29
+5
Боже, бережи нашого православного Папу Вафоломія !
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13.11.2021 13:55
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Не дочекаєтесь московити..
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13.11.2021 13:50 Відповісти
РПЦ МП уже собирались непостные пирожки на его похоронах кушать ?
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13.11.2021 13:54 Відповісти
не...там *****...
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13.11.2021 14:18 Відповісти
а начинка то о какая начинка.. просто прелесть к блинам... типа вот такой

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13.11.2021 14:25 Відповісти
Якщо ще вимочити в полонію чи "новичку", щоб дужче смакувало.
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14.11.2021 08:13 Відповісти
Боже, бережи нашого православного Папу Вафоломія !
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13.11.2021 13:55 Відповісти
а почему операция и даже в сша? а просто молитва?шо, не помогает?
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13.11.2021 14:17 Відповісти
Старой КГБистской вонючке Гундяю от болячек очень помогает водка, наркота и содомия... А Вы, Миша , не так лечите свои геморрой и деменцию?
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13.11.2021 14:27 Відповісти
исключительно верой, молитвой и томосом, как и учила прошлая власть
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13.11.2021 15:24 Відповісти
Видужуйте, Пане Отче! Здоров"я та наснаги Вам, та Божої помочі у всьому!
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13.11.2021 14:18 Відповісти
Боже,Спаси и Сохрани Его Святейшество....
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13.11.2021 14:29 Відповісти
Здоров"я Вам, Владико на многая літа.
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13.11.2021 15:14 Відповісти
А из-за чего тогда?
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13.11.2021 16:36 Відповісти
 
 