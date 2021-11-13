Польща планує відгородитися від Білорусі стіною до середини 2022 року, - глава МВС країни Камінський
Польща до кінця першої половини наступного року має намір значно зміцнити кордон із Білоруссю.
Про це повідомив у суботу в ефірі радіостанції РМФ ФМ глава польського МВС Маріуш Камінський, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми хочемо, щоб огорожу було встановлено до кінця першого півріччя 2022 року, це буде споруда завдовжки 180 км, заввишки 5,5 м, там буде використано найсучасніші рішення", - сказав він.
"Уздовж річки Буг ми використаємо системи безпеки іншого типу", – додав він.
За словами міністра, наразі кордон із Білоруссю охороняють 13 тис. військовослужбовців, 4,5 тис. прикордонників та 2 тис. поліцейських. "Нас постійно провокують, але наші служби добре підготовлені", - зазначив Камінський.
Він також повідомив, що "табір (мігрантів. - Ред.) біля кордону розростається і перебуває під контролем білоруських служб, які доставляють необхідні матеріали".
Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі ускладнилася минулого понеділка, коли до кордону з Польщею з білоруського боку підійшли кілька тисяч мігрантів із країн Близького Сходу, які хочуть перебратися до ЄС. Польські офіційні особи назвали те, що відбувається, найскладнішим моментом від початку кризи на кордоні.
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К слову, тот проект, что Сеня затвердил, он плохой. Можно было делать несколько дешевле и значительно эффективнее.