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Із загиблими внаслідок підриву на невідомому пристрої військ РФ підполковником Русланом Прусовим та майстер-сержантом Вадимом Федосеєвим попрощаються завтра в Миколаєві

Із загиблими внаслідок підриву на невідомому пристрої військ РФ підполковником Русланом Прусовим та майстер-сержантом Вадимом Федосеєвим попрощаються завтра в Миколаєві

Завтра, 14 листопада, о 9.00 у військовій частині 79 окремої десантно-штурмової бригади розпочнеться церемонія прощання з підполковником Прусовим Русланом Халиловичем та майстер-сержантом Федосеєвим Вадимом Вікторовичем, які загинули 12 листопада внаслідок підриву на невідомому пристрої військ РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням фейсбук-сторінку 79 окремої десантно-штурмової бригади.

"Завтра, 14 листопада, о 9.00 у військовій частині 79 окремої десантно-штурмової бригади за адресою проспект Героїв України, 72 (Миколаїв) розпочнеться почнеться церемонія прощання з підполковником Прусовим Русланом Халиловичем та майстер-сержантом Федосеєвим Вадимом Вікторовичем", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, 12 листопада двоє українских воїнів загинули, підірвавшись на невідомому ворожому пристрої. Пізніше з'ясувалось, що внаслідок підриву загинули підполковник Руслан Прусов та майстер-сержант Вадим Федосеєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє українських воїнів загинули внаслідок підриву на невідомому пристрої військ РФ, від початку доби два обстріли, - ООС

Автор: 

Миколаїв (1790) Донбас (22354) втрати (4380) Ян Осока (1495) операція Об’єднаних сил (6725)


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13.11.2021 14:34 Відповісти
Достойной ответки нет. Значит потери будут.Байрактары должны были их усмирить. Но видимо нет разрешения.
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13.11.2021 14:53 Відповісти
прими Господи их души, завтра идём
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13.11.2021 15:13 Відповісти
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13.11.2021 16:14 Відповісти
Царство небесне Героям, вічна пам'ять, щирі співчуття родинам.
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13.11.2021 16:53 Відповісти
Слава героям!!!
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13.11.2021 18:44 Відповісти
Слава Нації!

Смерть ворогам !!!
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13.11.2021 19:31 Відповісти
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13.11.2021 19:58 Відповісти
 
 