Із загиблими внаслідок підриву на невідомому пристрої військ РФ підполковником Русланом Прусовим та майстер-сержантом Вадимом Федосеєвим попрощаються завтра в Миколаєві
Завтра, 14 листопада, о 9.00 у військовій частині 79 окремої десантно-штурмової бригади розпочнеться церемонія прощання з підполковником Прусовим Русланом Халиловичем та майстер-сержантом Федосеєвим Вадимом Вікторовичем, які загинули 12 листопада внаслідок підриву на невідомому пристрої військ РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням фейсбук-сторінку 79 окремої десантно-штурмової бригади.
"Завтра, 14 листопада, о 9.00 у військовій частині 79 окремої десантно-штурмової бригади за адресою проспект Героїв України, 72 (Миколаїв) розпочнеться почнеться церемонія прощання з підполковником Прусовим Русланом Халиловичем та майстер-сержантом Федосеєвим Вадимом Вікторовичем", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, 12 листопада двоє українских воїнів загинули, підірвавшись на невідомому ворожому пристрої. Пізніше з'ясувалось, що внаслідок підриву загинули підполковник Руслан Прусов та майстер-сержант Вадим Федосеєв.
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