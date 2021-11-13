Поблизу кордону з Білоруссю знайдено тіло сирійського мігранта, - польська поліція
Польська поліція виявила поблизу кордону з Білоруссю в районі населеного пункту Вулька Терехівське тіло громадянина Сирії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написала у Twitter поліція Підляського воєводства Польщі.
"Вчора в лісі неподалік кордону під Вулькою Тереховською виявлено тіло молодої людини сирійської національності", - йдеться в повідомленні поліції.
Поліцейські не змогли встановити точних причин смерті 20-річного мігранта.
Топ коментарі
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показати весь коментар13.11.2021 14:31
+13 Alexander Bereznuk #425456
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+10 Dust
показати весь коментар13.11.2021 14:34
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а когда похолодает, трупов будет намного больше.
нужно дать желающим возможность выбраться оттуда.
желающих отвозить бесплатно в закрытых автобусах в ближайший аэропорт и отправлять на историческую родину.
это будет дешевле, чем постоянно сдерживать их на границе.
1) Людина куди проривалася? У Німеччину ...
2) Вона отримала дозвіл від посольства Німеччини у Сірії на те щоб туди їхать? Ні ...
3) Людина отримала дозвіл від польських властей на прохід до Німеччини через територію Польщі? Ні ...
Тобто людина свідомо йшла на порушення закону! Це все одно що жаліть придурка який умисно перевищив швидкість на дорозі і врізався в дерево чи ідіота що пішов через річку по тонкому льоду!
Когда ордынцы начали перебрасывать метательными машинами умерших от легочной чумы жмуриков через городские стены....после чего в европе умерло 2/3 населения..