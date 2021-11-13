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Новини
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Поблизу кордону з Білоруссю знайдено тіло сирійського мігранта, - польська поліція

Поблизу кордону з Білоруссю знайдено тіло сирійського мігранта, - польська поліція

Польська поліція виявила поблизу кордону з Білоруссю в районі населеного пункту Вулька Терехівське тіло громадянина Сирії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написала у Twitter поліція Підляського воєводства Польщі.

"Вчора в лісі неподалік кордону під Вулькою Тереховською виявлено тіло молодої людини сирійської національності", - йдеться в повідомленні поліції.

Поліцейські не змогли встановити точних причин смерті 20-річного мігранта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білоруські військові знімали загородження на кордоні з Польщею, а мігранти застосовували сльозогінний газ, - польські прикордонники. ВIДЕО

нелегали (383) Польща (8468) Сирія (1857) міграція (368)


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Топ коментарі
+15
Почалось. Зараз Лука заверещить.
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13.11.2021 14:31
+13
а міг би той сирієць преспокійно собі жити в рідній сирії, багатіючій від транзиту катарського чи схожого на нього газу в європу, якби не башар асад і не його далекий північний друг
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13.11.2021 15:05
+10
Таракан не зупиниться, поки його не розчавлять
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13.11.2021 14:34
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Почалось. Зараз Лука заверещить.
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13.11.2021 14:31 Відповісти
Таракан не зупиниться, поки його не розчавлять
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13.11.2021 14:34 Відповісти
Хто його чавити буде?
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13.11.2021 14:36 Відповісти
В том и дело,что некому.
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13.11.2021 14:42 Відповісти
да ест ь кому Небесная Канцелярия Бог но видимо пока по планам не время еще... наверное Лука обязан что то выполнить более гадливое или понесет наказание за согрешения.. не нам судить... хотя эмоции и моральность давно перешли Рубикон...
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13.11.2021 14:50 Відповісти
а міг би той сирієць преспокійно собі жити в рідній сирії, багатіючій від транзиту катарського чи схожого на нього газу в європу, якби не башар асад і не його далекий північний друг
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13.11.2021 15:05 Відповісти
Бабця МЕРКЕЛЬ підписала договір с ***** и здала сірійців , і лівійців здала
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13.11.2021 20:24 Відповісти
"Петрови-боширови".
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13.11.2021 16:02 Відповісти
Да НУ??? В натуре ,,,,, Грибов на халяву нажрался.
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13.11.2021 17:09 Відповісти
Перекинули через прикордонний паркан?
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13.11.2021 14:35 Відповісти
Однозначно. Бункерфюреру нужны трупы сирийцев на границе с ЕС, и чем больше теп, особенно детских, тем лучше.
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13.11.2021 14:46 Відповісти
перекидали вчора ті двоє російських десантників, яким і самим врятуватись не вдалось...запутались
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13.11.2021 15:07 Відповісти
Поляки им не очень рады.
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13.11.2021 14:36 Відповісти
Разумеется, сирийская зверушка была «православной» и любила «святую Русь», только жить рвалась почему-то в «гейропу».
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13.11.2021 14:37 Відповісти
Перша "ластівка". Того гляди зі сторони Білорусі буду перекидати трупи на територію Польші.
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13.11.2021 14:37 Відповісти
зарить в тому ж лісі як міндобриво для дерев.... знав куди лізе і по що лізе...
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13.11.2021 14:38 Відповісти
хіба ж мін-добриво...біо-добавка
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13.11.2021 15:10 Відповісти
Дуже сподіваюся, що скоро там почнуть знаходити трупи кацапських десантників.
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13.11.2021 14:39 Відповісти
Скоро їх буде сотні.. Від переохолодження
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13.11.2021 14:44 Відповісти
Не факт. Їм Бульба бараки будує. Мабуть буде їх залучати до трудової діяльності. Це не Європа. У Бульби за харчі треба ще погарувати...
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13.11.2021 14:57 Відповісти
одна ветвь черножопого рода уже никогда не станет жителями Германии.
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13.11.2021 14:49 Відповісти
Старушка Европа медлительная против многоходовочек бункерфюрера. Да пропустили бы и сразу на самолётах обратно в Сирию. Для бюджета ЕС не такие и большие деньги.
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13.11.2021 14:49 Відповісти
С пулей от Нагана в затылке
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13.11.2021 14:53 Відповісти
А выплаты за эту "мертвую душу" куратор из ФСБ уже оставляет себе?...
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13.11.2021 14:57 Відповісти
Путін та Лукашенка-вбивці,то хіба треба ще щось додавати...
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13.11.2021 15:11 Відповісти
Распятый мальчик номер 1
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13.11.2021 15:20 Відповісти
Він переплутав напрямок. Друг Сирії в протилежному напрямку.
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13.11.2021 15:23 Відповісти
как говорят. издох махмуд, так заройте его тут.
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13.11.2021 15:40 Відповісти
хохоту было...пельмешек налепят
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13.11.2021 16:15 Відповісти
сириец внезапно умер, когда попался на глаза местным жителям.
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13.11.2021 16:25 Відповісти
кацапские козлячие выродки будут удерживать заложников до последнего, пока все не погибнут. заградотряды будут и дальше гнать их только вперед не считаясь с количеством жертв.
а когда похолодает, трупов будет намного больше.
нужно дать желающим возможность выбраться оттуда.
желающих отвозить бесплатно в закрытых автобусах в ближайший аэропорт и отправлять на историческую родину.
это будет дешевле, чем постоянно сдерживать их на границе.
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13.11.2021 17:34 Відповісти
Млять тут некоторые комментаторы обзывают погибшего черножопым и зверушкой. Вы чё больные? Или уроды моральные? Погиб человек ,которого кацапы обманом заманили в свою аферу. Погиб на чужбине низачто,он не оккупант не бандит,скорее всего несчастный обманутый человек. Это ж не кацап,я бы вашу радость разделил.
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13.11.2021 18:31 Відповісти
А тепер давай "по поличках
1) Людина куди проривалася? У Німеччину ...
2) Вона отримала дозвіл від посольства Німеччини у Сірії на те щоб туди їхать? Ні ...
3) Людина отримала дозвіл від польських властей на прохід до Німеччини через територію Польщі? Ні ...
Тобто людина свідомо йшла на порушення закону! Це все одно що жаліть придурка який умисно перевищив швидкість на дорозі і врізався в дерево чи ідіота що пішов через річку по тонкому льоду!
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13.11.2021 20:36 Відповісти
4) Афганских, сирийских, хусейновских беженцев породил каазлабад, плюс ко всему приютил у себя выдав кацапвизы... А по большому счету каазлабад этих беженцев пытается втюрить Европе.
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14.11.2021 08:32 Відповісти
А я щось заперечую? Кожна людина має "свободу волі" Адже він міг-би залишиться в Сірії і пасти там овець чи вирощувать бавовну з пшеницею, а не витрачать купу грошей , пертися в Білорусь і ризикувать життям переходячи кордон для того щоб здохнуть у польському лісі ...
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14.11.2021 08:45 Відповісти
Да и йух с ним, пусть у тех голово болит, кто его привез в беларусь. А это, как я понимаю, либо рассеяне, либо бульбаши.
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13.11.2021 19:56 Відповісти
Сейчас начнут поголовно падать от короны и воспаления легких. Не то время выбрали для ночевок в беларуских лесах.
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13.11.2021 20:33 Відповісти
Надо быть внимательным, чтобы не случилось как в свое время в Кафе..
Когда ордынцы начали перебрасывать метательными машинами умерших от легочной чумы жмуриков через городские стены....после чего в европе умерло 2/3 населения..
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13.11.2021 22:10 Відповісти
 
 