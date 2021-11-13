Поблизу кордону з Білоруссю знайдено тіло сирійського мігранта, - польська поліція

Польська поліція виявила поблизу кордону з Білоруссю в районі населеного пункту Вулька Терехівське тіло громадянина Сирії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написала у Twitter поліція Підляського воєводства Польщі.

"Вчора в лісі неподалік кордону під Вулькою Тереховською виявлено тіло молодої людини сирійської національності", - йдеться в повідомленні поліції.

Поліцейські не змогли встановити точних причин смерті 20-річного мігранта.

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