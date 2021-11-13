Білорусі потрібні кілька дивізіонів російських "Іскандерів" на західному та південному напрямку, - Лукашенко
Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що йому потрібні кілька російських дивізіонів "Іскандер" на кордоні з Україною. А також на західному напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на БЕЛТА.
За його словами, білоруські війська треба оснастити новою російською технікою.
"Нам треба вміти воювати проти тієї техніки, яка до нас прийде. Нам треба не літати в хмарах, а не забувати, що так, ракетами нас можуть накрити, але наземну операцію вони ніколи не проведуть в Білорусі - ми до цього готові, у нас сили спеціальних операцій", - зазначив Лукашенко.
Він підкреслив, що розраховує отримати від Росії оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер".
"Мені треба кілька дивізіонів на західному, на південному напрямку, нехай стоять... Ми бачимо, де і ракетою треба завдати удару, і "Точку" задіяти, і "Бук-МБ", - додав Лукашенко.
Зазначимо, ракетні комплекси "Іскандер" застосовуються для знищення засобів ППО і ПРО противника, а також інших стратегічних об'єктів на відстані до 500 кілометрів.
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Якщо ні, то чому?
Не зря в Мордоре ракетчики тренируются на картах где изображён Староконстантинов...
А время идет быстро и сожрать все не сожрете и девок всех не перелюбите!!!! Надеюсь Америка при жизни вас отловит, ну а нет все равно растворитесь!!!
Он планирует устроить такой беспредел и гибридную войну в соседних странах, что знает:
В конце-концов его будут вынуждены останавливать силой и прямым физическим устранением.
а тот - который будет !