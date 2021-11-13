Білорусі потрібні кілька дивізіонів російських "Іскандерів" на західному та південному напрямку, - Лукашенко

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що йому потрібні кілька російських дивізіонів "Іскандер" на кордоні з Україною. А також на західному напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на БЕЛТА.

За його словами, білоруські війська треба оснастити новою російською технікою.

"Нам треба вміти воювати проти тієї техніки, яка до нас прийде. Нам треба не літати в хмарах, а не забувати, що так, ракетами нас можуть накрити, але наземну операцію вони ніколи не проведуть в Білорусі - ми до цього готові, у нас сили спеціальних операцій", - зазначив Лукашенко.

Він підкреслив, що розраховує отримати від Росії оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер".

"Мені треба кілька дивізіонів на західному, на південному напрямку, нехай стоять... Ми бачимо, де і ракетою треба завдати удару, і "Точку" задіяти, і "Бук-МБ", - додав Лукашенко.

Зазначимо, ракетні комплекси "Іскандер" застосовуються для знищення засобів ППО і ПРО противника, а також інших стратегічних об'єктів на відстані до 500 кілометрів.