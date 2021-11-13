"Як ви доїхали сюди? Москва!", - деякі мігранти в Білорусі дісталися до польського кордону через столицю РФ. ВIДЕО
Один із мігрантів у таборі нелегалів у Білорусі, що прагнуть потрапити до Євросоюзу заявив, що прибув сюди з Москви.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри розмови з мігрантом з'явилися у соцмережах.
Мігрант зазначив, що він трохи говорить російською мовою. За його словами, він сам з Малі, а у Білорусь він потрапив через Москву. За це він сплатив дві тисячі доларів.
Як же несподівано.... Мацква...— Анатолій Штефан Штірліц (@Shtirlitz53) November 13, 2021
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Топ коментарі
+62 Яр Холодний
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+31 belge
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+25 Василь Довганенко #437088
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А зараз можна сказать: "Все лайно тече через Москву!"
Европейский Союз должен ввести в одностороннем порядке в отношении ошизевшего от безнаказанности минского диктатора и Республики Беларусь следующие санкции:
1). Закрыть границу. Запретить перемещение товаров и людей, через внешнюю границу Европейского Союза в Республику Беларусь. Таким образом, будет нанесен существенный удар не только по РБ, но и по России. Почти 2 ⁄ 3 сухопутной торговли России с Европой проходит через Республику Беларусь.
2). Полностью прекратить все финансовые трансакции, в том числе обслуживание пластиковых карт, выданных белорусскими банками, и трансграничные переводы, включая осуществляемые по системам Western Union, Moneygram, PayPal и пр.
3) Отключить Республику Беларусь от международных финансовых систем Visa и MasterCard.
4). Отозвать SSL сертификаты белорусских интернет-провайдеров, что приведет к тотальному коллапсу банковской системы, бюджетного процесса и расчетов между предприятиями. Россия в данном случае не сможет помочь, так как у нее нет ни одной компании, присваивающей такие сертификаты высшего уровня).
Помимо этого, руководству Польши, Литвы и Латвии нужно дать поручение органам безопасности своих стран возбудить уголовные дела в отношении Лукашенко, т. н. министра иностранных дел РБ - Макея, руководителей КГБ и МВД и пр. по фактам организации актов агрессии с использованием нелегальных мигрантов против их стран. - https://cyprus-daily.news/boris-demash-yurij-*******-migratsionnaya-vojna-kremlya-protiv-zapada/?fbclid=IwAR17rxwXXjnlBUDWsAtRITMGDJbO80FlGAx2g0kzcGds1rT0uVw3pchk3T8
Як лялька з рукою ***** у своїй дупі може щось вирішувати
https://www.youtube.com/watch?v=roZzCDRF7WE