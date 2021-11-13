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"Як ви доїхали сюди? Москва!", - деякі мігранти в Білорусі дісталися до польського кордону через столицю РФ. ВIДЕО

Один із мігрантів у таборі нелегалів у Білорусі, що прагнуть потрапити до Євросоюзу заявив, що прибув сюди з Москви.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри розмови з мігрантом з'явилися у соцмережах.

Мігрант зазначив, що він трохи говорить російською мовою. За його словами, він сам з Малі, а у Білорусь він потрапив через Москву. За це він сплатив дві тисячі доларів. 

Як же несподівано.... Мацква...
🔥Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/TKhfqSgsm7

— Анатолій Штефан Штірліц (@Shtirlitz53) November 13, 2021

Білорусь (7922) мігранти (1105) нелегали (383) росія (64846)


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Топ коментарі
+62
Хто б сумнівався! Колись казали: "Всі дороги ведуть в Рим!"
А зараз можна сказать: "Все лайно тече через Москву!"
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13.11.2021 15:32
+31
Во Франции и Германии граждане, наверное, аж приплясывают от нетерпения, не дождутся пока эти все поголовно нейрохирурги и астрофизики до них дотопают.
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13.11.2021 15:40
+25
На вигляд емігрант - типовий європеєць зразка 2050 року.
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13.11.2021 15:38
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Хто б сумнівався! Колись казали: "Всі дороги ведуть в Рим!"
А зараз можна сказать: "Все лайно тече через Москву!"
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13.11.2021 15:32 Відповісти
"Все лайно тече из Москвы!" Так, я думаю, правильней будет.
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13.11.2021 16:46 Відповісти
В ответ на миграционную агрессию по минскому нелегитимному режиму должен быть нанесен удар максимальной силы всеми доступными средствами и способами. Удар должен наноситься по минскому режиму и одновременно причинить ущерб путинскому режиму. Только такой удар способен пресечь миграционную агрессию, организованную не только Лукашенко, но и Путиным против стран ЕС.

Европейский Союз должен ввести в одностороннем порядке в отношении ошизевшего от безнаказанности минского диктатора и Республики Беларусь следующие санкции:

1). Закрыть границу. Запретить перемещение товаров и людей, через внешнюю границу Европейского Союза в Республику Беларусь. Таким образом, будет нанесен существенный удар не только по РБ, но и по России. Почти 2 ⁄ 3 сухопутной торговли России с Европой проходит через Республику Беларусь.

2). Полностью прекратить все финансовые трансакции, в том числе обслуживание пластиковых карт, выданных белорусскими банками, и трансграничные переводы, включая осуществляемые по системам Western Union, Moneygram, PayPal и пр.

3) Отключить Республику Беларусь от международных финансовых систем Visa и MasterCard.

4). Отозвать SSL сертификаты белорусских интернет-провайдеров, что приведет к тотальному коллапсу банковской системы, бюджетного процесса и расчетов между предприятиями. Россия в данном случае не сможет помочь, так как у нее нет ни одной компании, присваивающей такие сертификаты высшего уровня).

Помимо этого, руководству Польши, Литвы и Латвии нужно дать поручение органам безопасности своих стран возбудить уголовные дела в отношении Лукашенко, т. н. министра иностранных дел РБ - Макея, руководителей КГБ и МВД и пр. по фактам организации актов агрессии с использованием нелегальных мигрантов против их стран. - https://cyprus-daily.news/boris-demash-yurij-*******-migratsionnaya-vojna-kremlya-protiv-zapada/?fbclid=IwAR17rxwXXjnlBUDWsAtRITMGDJbO80FlGAx2g0kzcGds1rT0uVw3pchk3T8
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13.11.2021 16:58 Відповісти
Маєте рацію! А, якщо не допоможе, стріляти гумовими кулями в усіх, хто торкнеться огорожі.
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13.11.2021 17:24 Відповісти
На вигляд емігрант - типовий європеєць зразка 2050 року.
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13.11.2021 15:38 Відповісти
Якшо екс-бундесканцлерин фізично не сдохне то раніше. Бо дєло її живєє всєх живіх.
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13.11.2021 15:42 Відповісти
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13.11.2021 16:26 Відповісти
французи вже давно не тi...i взагалi... а якщо це кохання?
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13.11.2021 16:28 Відповісти
Кохання. Та ще і аля труа.
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13.11.2021 16:41 Відповісти
Мали Мали на... ....ой миль пардон (цензура....)
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13.11.2021 16:44 Відповісти
фу!
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13.11.2021 17:35 Відповісти
2050 Ви дали з запасом, до повного почорніння
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13.11.2021 17:26 Відповісти
це війна - і назвіть її хоч гібридною хоч як ....- і поки що фашизД пУтлер виграе її у ліберало-дЕрьмократів...стратегічно тим паче
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13.11.2021 15:38 Відповісти
Дивлячись на мешканців Москви, з висновками б не поспішав.
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13.11.2021 15:52 Відповісти
я дивлюсь на мешканців Гента - наприклад..., чи Дюсельдорфа ( інколи)...
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13.11.2021 16:23 Відповісти
на 2 тисячі долларів він в африці був би шейхом))
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13.11.2021 15:39 Відповісти
мi тута нi прiчьом...а ****
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13.11.2021 15:39 Відповісти
Во Франции и Германии граждане, наверное, аж приплясывают от нетерпения, не дождутся пока эти все поголовно нейрохирурги и астрофизики до них дотопают.
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13.11.2021 15:40 Відповісти
"Астопедики..." !!!
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13.11.2021 16:32 Відповісти
Лукашенко берёт по 2000 дол с рыла для "препровождения" на территорию ЕС. А этот парень уже пожил в Москве и знает, что это не Франция.
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13.11.2021 15:45 Відповісти
главное свобода и жизнь человека! основные принципы деятельности каких организаций ??
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13.11.2021 15:52 Відповісти
І тільки для дебілів з Євросоюза во всьому винен бульбофюлєрш
Як лялька з рукою ***** у своїй дупі може щось вирішувати
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13.11.2021 15:57 Відповісти
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13.11.2021 16:13 Відповісти
Ты меня любиш???
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13.11.2021 16:33 Відповісти
Любовь зла - полюбишь в тайге и Ху..ла
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13.11.2021 16:35 Відповісти
Мдя-а... До такого я не допетрав...
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13.11.2021 16:53 Відповісти
Через Украину тоже едут, и по студенческой визе и по туристической.
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13.11.2021 16:14 Відповісти
Запишите на магнитофон свининьІй вереск и крутите его муслимам с утра до вечера.
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13.11.2021 16:15 Відповісти
Мне тебя уже жалко
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13.11.2021 18:00 Відповісти
Ой за дивним збігом , в Малі орудує угрупування вагнеру ...ну це ж збіг нічого більшого
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13.11.2021 16:17 Відповісти
Панове, вже вкотре повторюю, що інші країни тільки використовують в своїх цілях міграцію, ну і стимулюють в тому числі і війною. Але основна причина мільйонної міграції це бідність, безробіття, відсутність безпеки. І до цього непогано приклалися багаті країни старої Європи. Зараз або вони терміново будуть виправляти становище, або їх чекає те, що зараз в тих країнах, звідки ці мігранти
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13.11.2021 16:18 Відповісти
Беженцы или наемники?
https://www.youtube.com/watch?v=roZzCDRF7WE
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13.11.2021 16:21 Відповісти
Хтось з мігрантів летить через Москву, хтось з них говорить трохи російською, а хтось із біженців в галифє з маузером в кармані.
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13.11.2021 16:22 Відповісти
Вот это поворот, не может быть!)))
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13.11.2021 16:28 Відповісти
та ни пане загорилы на сборе турнепса под гомелем....яки там нэгры це славяне с могелева пан бульба и пане репа
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13.11.2021 16:47 Відповісти
Ипать как неожиданно...
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13.11.2021 16:31 Відповісти
Ага...
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13.11.2021 16:34 Відповісти
Внизапна!
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13.11.2021 16:36 Відповісти
эээ булбашь пашэму такой щайтанаме чьорный...негр?та не загорел на кортошкенама
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13.11.2021 16:45 Відповісти
на дрезине там все рядом
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13.11.2021 16:48 Відповісти
Не высадят. Их свинособачьи силовики сопровождают. И передают на границе белорашкинским. А те уже их ведут до границы.
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13.11.2021 17:15 Відповісти
А зачем они там? Это же просто административная граница, не государственная.
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13.11.2021 17:27 Відповісти
Там не только погранцы, там и войска стоят. Крым оккупирован дикарями, Вы не знали?
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13.11.2021 17:37 Відповісти
Мне на порядки в стране-помойке плевать. Это вам их необходимо знать, вы их провинция.
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13.11.2021 18:02 Відповісти
от куда цивилизованым людям знать про это, у них нет друзей для путешествий с такими экзотическими паспортами. Они вообще не пользуются подобными маршрутами.
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13.11.2021 18:03 Відповісти
все лучше чем голод и +50....и гибоны и питоны
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13.11.2021 16:49 Відповісти
масквабаданама шайтанама жолтама тюльпанеееееее весниканама разлюкэ
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13.11.2021 16:51 Відповісти
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13.11.2021 16:53 Відповісти
Скоріше б уже -15°С, щоб задниці чорні приморозило!
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13.11.2021 16:56 Відповісти
вначалі бажано затяжні осінні дощі....
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13.11.2021 18:05 Відповісти
С КАЦАПСТАНА даже негры бегут. Как ВАТНИКИ говорят в ГЕЙРОПУ.Скоро с паРашки даже тараканы начнут мигрировать .
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13.11.2021 17:06 Відповісти
Заплатить две штуки баксов, чтобы тебя гнали с собаками и под оружием на границу, просто редкостный балбес.
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13.11.2021 17:32 Відповісти
интересно, когда до еуропы дойдет, что на самом деле происходит?? и когда они начнут реально щемить кацапов??
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13.11.2021 17:38 Відповісти
Йома-йо!!Їду туди на заробітки,з Москви в Мінськ 2000баксів--оце підйом!!Це з одного,а в машині мінімум 4-и,о поперло москалям,почитай Клондайк
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13.11.2021 18:37 Відповісти
Хіба це може здивувати? білими нитками шито - робота кремлівських провокаторів
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14.11.2021 11:08 Відповісти
 
 