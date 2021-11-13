"Як ви доїхали сюди? Москва!", - деякі мігранти в Білорусі дісталися до польського кордону через столицю РФ. ВIДЕО

Один із мігрантів у таборі нелегалів у Білорусі, що прагнуть потрапити до Євросоюзу заявив, що прибув сюди з Москви.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри розмови з мігрантом з'явилися у соцмережах.

Мігрант зазначив, що він трохи говорить російською мовою. За його словами, він сам з Малі, а у Білорусь він потрапив через Москву. За це він сплатив дві тисячі доларів.