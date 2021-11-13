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Лерос про протокол його допиту в ДБР: Текст дуже схожий на той, що я говорив

Лерос про протокол його допиту в ДБР: Текст дуже схожий на той, що я говорив

Позафракційний нардеп Гео Лерос стверджує, що опублікований Цензор.НЕТ фрагмент протоколу його допиту в ДБР не є фейком, оскільки текст, зазначений в ньому, дуже схожий на той, що він говорив під час допиту.

Про це Лерос зазначив в коментарі Цензор.НЕТ.

"Текст дуже схожий на той, що я говорив. Але у мене немає протоколів допиту, тому важко сказати, що текст слово в слово, але смію припустити, що так. Не розумію, навіщо хтось злив цей документ", - сказав парламентарій. 

Нагадаємо, 13 листопада Цензор.НЕТ опублікував фрагмент допиту нардепа Лероса в ДБР. Натомість в ДБР стверджують що цей документ - фейк. 

Читайте також: Лерос про показаний Зеленському середній палець: Такої поведінки не має бути у ВР, але я не шкодую про скоєне

Як повідомлялося, 11 листопада нардеп Гео Лерос повідомив, що йому вручають підозру за "за середній палець у Верховній Раді".

Пізніше ДБР офіційно поінформувало, що Леросу повідомлено про підозру за середній палець у бік Зеленського та Єрмака

Автор: 

ДБР (3464) Лерос Гео (383)


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Топ коментарі
+39
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13.11.2021 15:54
+20
Просто зазвичай дурники з пальця сміються, а Зедурник пальця лякається)))
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13.11.2021 16:05
+18
Лерос красава. Так тролити Бубочку і жополизів з ДБР -це не на піаніно пуем грати...А-ха-ха!
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13.11.2021 15:57
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Конечно не фейк. Но вертухаям стыдно, за то что они говорили и что писали. Вот и говорят, что "это совсем не то".
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13.11.2021 15:54 Відповісти
Лероса - в Президенты!
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13.11.2021 16:47 Відповісти
Греції ?😏
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13.11.2021 17:10 Відповісти
ліги сміху конкурентної кварталу 96?
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13.11.2021 17:39 Відповісти
Як навіщо ? Щоби поржать с зебілов 😂
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13.11.2021 15:54 Відповісти
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13.11.2021 15:54 Відповісти
Лерос красава. Так тролити Бубочку і жополизів з ДБР -це не на піаніно пуем грати...А-ха-ха!
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13.11.2021 15:57 Відповісти
Это уровень нашей новой зеленой власти. Дебил на дебиле дебилом погоняют. Во всех сферах и на всех уровнях.
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13.11.2021 16:00 Відповісти
Ихтамнет
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13.11.2021 16:01 Відповісти
Просто зазвичай дурники з пальця сміються, а Зедурник пальця лякається)))
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13.11.2021 16:05 Відповісти
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13.11.2021 16:06 Відповісти
Навіщо злили цей протокол?
Да чисто чтобы поржать!
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13.11.2021 16:11 Відповісти
Ну раз ГБР пьет водку в субботу и им некогда, я за них вступлюсь. Тезисно.

1. Никакого допроса Лероса в ДБР не было.
2. Допрос был, но сотрудники ДБР в нем не участвовали.
3. Да, сотрудники ДБР допрашивали Лероса, но в этот момент они были в отпуске.

ПыСы. Протокол допроса Лероса можно купить в любом Военторге.
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13.11.2021 16:12 Відповісти
😁👏👏👏👏👏👏👏
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13.11.2021 16:30 Відповісти
не у відпустці, а за день до допиту звільнено 😂😂😂😂😂😂
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13.11.2021 22:44 Відповісти
не стоит на этого нарцисса и социопата вообще обращать внимания.
вызывать на допросы - глупо, только рекламу ему создавать,
этой истеричке нужен зритель. нет зрителя - нет истерик.
пусть этот тыкает пальцы, хоть задницы показывает - он полный ноль, пшик и пустое место.
не обращать внимания, как на душевнобольных в психушке, пусть дальше выставляет себя идиотом.
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13.11.2021 16:19 Відповісти
Ну уж нет,благодаря Лерусу,народ Украины больше не может удерживаться от фака зекрысе -теперь оно будет получать их в большом количестве)
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13.11.2021 16:27 Відповісти
******** Гундяеву поклоны бейте от нас, челом
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13.11.2021 16:35 Відповісти
Под ником этой Магдалены явно просвечивается тупой зеленый овощ.
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13.11.2021 16:39 Відповісти
Походу хуже - скорее свинособака
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13.11.2021 16:41 Відповісти
Я дивлюся ти своєї ганчірки соромишся
Ты чьих холоп будешь?
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13.11.2021 16:40 Відповісти
Свинособака ти на зрозумілій мові пиши
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13.11.2021 16:43 Відповісти
Не розумію твого свинособачого шльондра кацапська
Ти хоч гуглом переклади що ти там потвора написала
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13.11.2021 16:48 Відповісти
Ну то що я тобі шльондра кацапська написав ти з копіювала , а зверху знову на якійсь тарабарщині написала
Ти що тупа ?
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13.11.2021 16:55 Відповісти
Ти що дійсно тупа що українську вивчити не можете?
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13.11.2021 17:02 Відповісти
Ты, Магдалена, очень сильно многоникового Пырлу оно же Сева стополец с сайта Корреспондент напоминаешь. По стилю и тупости.
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13.11.2021 17:03 Відповісти
Точно, ты дырявая Пырла и есть. Это точь в точь его ответы.
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13.11.2021 17:06 Відповісти
Тю,то шо ты настрочила уже лет двадцать показывала нам зекрыса,высунув язык, со сцены -все подсовковое пространство голую сраку его видели раз сто
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13.11.2021 16:50 Відповісти
Ой,свинособаке нечего ответить и оно применяет свой обычный даунский прием -"сам дурак")это очень мило,зесрань,но глупо -не поможет уже ни тебе ,ни зекрысе)
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13.11.2021 16:55 Відповісти
Не связывайтесь с этим больным на голову зеленым трансгендером. Оно вчера под мужским ником строчило, сегодня - под женским гадит
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13.11.2021 16:57 Відповісти
і то правда.
Але ж спамити потрібно!
До речі, місяці зо два тому це чудо-юдо появилося на сайті після річної відсутності...
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13.11.2021 17:48 Відповісти
За то,что депутатик покалечил людей и их имущество - ему ничего,а за паршивый средний палец готовы шкуру содрать.
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13.11.2021 16:34 Відповісти
Считаю Лероса украинским Дон Кихотом, уверен он не останется одиноким.
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13.11.2021 16:37 Відповісти
"Доблесне" ДБР побачило палець одного депутата, а вот фейс іншого депутата за кермом автомобіля майже три місяці не можуть побачити.
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13.11.2021 18:09 Відповісти
 
 