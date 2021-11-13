Лерос про протокол його допиту в ДБР: Текст дуже схожий на той, що я говорив
Позафракційний нардеп Гео Лерос стверджує, що опублікований Цензор.НЕТ фрагмент протоколу його допиту в ДБР не є фейком, оскільки текст, зазначений в ньому, дуже схожий на той, що він говорив під час допиту.
Про це Лерос зазначив в коментарі Цензор.НЕТ.
"Текст дуже схожий на той, що я говорив. Але у мене немає протоколів допиту, тому важко сказати, що текст слово в слово, але смію припустити, що так. Не розумію, навіщо хтось злив цей документ", - сказав парламентарій.
Нагадаємо, 13 листопада Цензор.НЕТ опублікував фрагмент допиту нардепа Лероса в ДБР. Натомість в ДБР стверджують що цей документ - фейк.
Як повідомлялося, 11 листопада нардеп Гео Лерос повідомив, що йому вручають підозру за "за середній палець у Верховній Раді".
Пізніше ДБР офіційно поінформувало, що Леросу повідомлено про підозру за середній палець у бік Зеленського та Єрмака
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Да чисто чтобы поржать!
1. Никакого допроса Лероса в ДБР не было.
2. Допрос был, но сотрудники ДБР в нем не участвовали.
3. Да, сотрудники ДБР допрашивали Лероса, но в этот момент они были в отпуске.
ПыСы. Протокол допроса Лероса можно купить в любом Военторге.
вызывать на допросы - глупо, только рекламу ему создавать,
этой истеричке нужен зритель. нет зрителя - нет истерик.
пусть этот тыкает пальцы, хоть задницы показывает - он полный ноль, пшик и пустое место.
не обращать внимания, как на душевнобольных в психушке, пусть дальше выставляет себя идиотом.
Ты чьих холоп будешь?
Ти хоч гуглом переклади що ти там потвора написала
Ти що тупа ?
Але ж спамити потрібно!
До речі, місяці зо два тому це чудо-юдо появилося на сайті після річної відсутності...