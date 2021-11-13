Лерос про протокол його допиту в ДБР: Текст дуже схожий на той, що я говорив

Позафракційний нардеп Гео Лерос стверджує, що опублікований Цензор.НЕТ фрагмент протоколу його допиту в ДБР не є фейком, оскільки текст, зазначений в ньому, дуже схожий на той, що він говорив під час допиту.

Про це Лерос зазначив в коментарі Цензор.НЕТ.

"Текст дуже схожий на той, що я говорив. Але у мене немає протоколів допиту, тому важко сказати, що текст слово в слово, але смію припустити, що так. Не розумію, навіщо хтось злив цей документ", - сказав парламентарій.

Нагадаємо, 13 листопада Цензор.НЕТ опублікував фрагмент допиту нардепа Лероса в ДБР. Натомість в ДБР стверджують що цей документ - фейк.

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Як повідомлялося, 11 листопада нардеп Гео Лерос повідомив, що йому вручають підозру за "за середній палець у Верховній Раді".

Пізніше ДБР офіційно поінформувало, що Леросу повідомлено про підозру за середній палець у бік Зеленського та Єрмака