"Існує великий ризик війни з Росією" - начальник штабу оборони Великої Британії Картер
Начальник штабу оборони Великої Британії генерал Нік Картер заявив, що нинішні відносини між Росією та рештою світу викликають більшу тривогу, ніж під час холодної війни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ про це Картер заявив в інтерв'ю Times Radio.
За словами високопосадовця, існує "великий ризик" раптової війни.
"Ми живемо в набагато конкурентнішому світі, ніж були навіть 10 або 15 років тому", - сказав він.
На його думку, характер конкуренції між країнами і великими державами веде до посилення напруженості.
"Ми маємо бути обережними, щоб люди не допустили, аби войовничий характер деяких наших політиків опинився в становищі, коли ескалація конфлікту веде до прорахунків", - додав начальник штабу оборони Великої Британії.
"Багатьох традиційних дипломатичних інструментів та механізмів, з якими ми з вами виросли під час холодної війни, більше немає. Зараз настав період, коли світ більш багатополярний", - заявив Картер.
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Він би захватив цілий світ, але дуже довго тримався Донецький аеропорт...
Бажати війни і перерозподілу може тільки той, хто не розуміє - що таке війна. Або впевнений в перемозі і в тому, що сам в окопах жити не буде.
Нема в росії ресурсів для довгої війни... Так, до Києва добратись можуть. Але що зможе вийти і добратись до дому... Війна для росії - кінець держави.
со всех сторон окруженная цивилизацией.
Кожен генерал , який служив ще лейтенантом при СРСР - знає як різняться військовослужбовці українці і їхні
Але відвагою ніколи не відрізнялись - у атаку йшли, бо боялись свого керівництва (начальства)
більше смерті. Що вони посіяли, те і пожнуть.
СЛУХАЙТЕ, маю ідею, а може ОП та Бубачка слухає Шоу Екстрасенсів!? Може треба туди когось із Великобританії чи США запросити!? Маю надію шо Бубочка таки обісреться з переляку, коли усвідомить інфу.
Украина на чужие земли не зарится а бездействовать при окупации это по крайней мере безнравственно как из стороны украинской власти так и состороны тех кто нас удерживает от освобождения окупированых територий всеми возможными и доступными средствами.
Почему-то Германия и Франция очень ,,озаботились,,при применении безпилотника по гаубице которая активно обстреливала територию Украины а о том что гибнут ежедневно те кому они запретили использовать оружие выше 100мм им незаботясь насрать.
Великобритания готова оперативно перебросить в Украину до 600 военнослужащих, в том числе не менее 400 спецназовцев. Об этом сообщило накануне издание https://www.mirror.co.uk/news/world-news/british-special-forces-ready-deploy-25453247 Mirror со ссылкой на источники.
"Оперативная группа до 600 британских военнослужащих готова быть развернутой в Украине на фоне опасений, что Россия готова вторгнуться", - говорится в сообщении.
Тогда и какая-то либо война не понадобится.