"Існує великий ризик війни з Росією" - начальник штабу оборони Великої Британії Картер

Начальник штабу оборони Великої Британії генерал Нік Картер заявив, що нинішні відносини між Росією та рештою світу викликають більшу тривогу, ніж під час холодної війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це Картер заявив в інтерв'ю Times Radio.

За словами високопосадовця, існує "великий ризик" раптової війни.

"Ми живемо в набагато конкурентнішому світі, ніж були навіть 10 або 15 років тому", - сказав він.

На його думку, характер конкуренції між країнами і великими державами веде до посилення напруженості.

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"Ми маємо бути обережними, щоб люди не допустили, аби войовничий характер деяких наших політиків опинився в становищі, коли ескалація конфлікту веде до прорахунків", - додав начальник штабу оборони Великої Британії.

"Багатьох традиційних дипломатичних інструментів та механізмів, з якими ми з вами виросли під час холодної війни, більше немає. Зараз настав період, коли світ більш багатополярний", - заявив Картер.

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