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Новини Війна
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"Існує великий ризик війни з Росією" - начальник штабу оборони Великої Британії Картер

Начальник штабу оборони Великої Британії генерал Нік Картер заявив, що нинішні відносини між Росією та рештою світу викликають більшу тривогу, ніж під час холодної війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це Картер заявив в інтерв'ю Times Radio.

За словами високопосадовця, існує "великий ризик" раптової війни.

"Ми живемо в набагато конкурентнішому світі, ніж були навіть 10 або 15 років тому", - сказав він.

На його думку, характер конкуренції між країнами і великими державами веде до посилення напруженості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ навмисно порушує міжнародні норми, це може призвести до війни, - глава британського генштабу Картер

"Ми маємо бути обережними, щоб люди не допустили,  аби войовничий характер деяких наших політиків опинився в становищі, коли ескалація конфлікту веде до прорахунків", - додав начальник штабу оборони Великої Британії. 

"Багатьох традиційних дипломатичних інструментів та механізмів, з якими ми з вами виросли під час холодної війни, більше немає. Зараз настав період, коли світ більш багатополярний", - заявив Картер. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Економічна криза, викликана COVID-19, може спровокувати нову світову війну, - начальник генштабу ЗС Великої Британії Картер

Велика Британія (5534) росія (64846) Картер Нік (7)


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Топ коментарі
+41
Якщо що,це для сліпих-війна України з лапотно-балалаєчним лайном триває вже 8-й рік...
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13.11.2021 15:53
+41
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13.11.2021 16:02
+30
Короче, уже все в открытую вещают о войне, это плохой знак..
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13.11.2021 15:48
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Похоже времена апокалиптические, и восторжествует добро. Я надеюсь!
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13.11.2021 17:13 Відповісти
Быть тому ,добру.🙂
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13.11.2021 18:44 Відповісти
ПНХ! Путлер псина и маст дай!
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13.11.2021 17:17 Відповісти
А ракети Україні англійці вже продали,чи тільки обходяться попередженнями про наступ кацапів?
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13.11.2021 17:26 Відповісти
Це давно всі розуміють і Українська розвідка - також, бо вчора у нас в місті, якось біса почали перевіряти гучномовці та серени на працездатність. Ніколи не перевіряли, а тут на тобі...
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13.11.2021 17:49 Відповісти
Як сказали у бубочки - ніяких немає загроз від ескалації військових на росії біля українського кордону . Так що міжнародним експертам варто заспокоїтись.
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13.11.2021 17:51 Відповісти
Терпіння росіян скоро лопне...

https://www.facebook.com/100001843255365/videos/1574331952910906
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13.11.2021 17:57 Відповісти
Пока мы воюем с кацапами, они только тихонько попукивают. Что-то большее сделать они боятся.
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13.11.2021 18:13 Відповісти
Путлер - ******** падло. Оно не боится, оно выжидает наиболее удобный момент.
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13.11.2021 18:23 Відповісти
Удобный момент закончился в 2014.
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13.11.2021 18:42 Відповісти
Мэй би. Кто знает?
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13.11.2021 18:51 Відповісти
З Україною ***** ще не закінчив, я вас запевняю. Все тільки починається... Він не заспокоїться поки не забере південний схід України, щоб чорне та азовське море, стали внутрішніми морями ерефії. Він це хотів зробити ще в 2014 році, тоді не вийшло і я впевнений що ***** досі від цієї ідеї не відмовився
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13.11.2021 19:10 Відповісти
Як чорне море може бути внутрішнім? ))) Турція і Греція в курсі?)))
Він би захватив цілий світ, але дуже довго тримався Донецький аеропорт...
Бажати війни і перерозподілу може тільки той, хто не розуміє - що таке війна. Або впевнений в перемозі і в тому, що сам в окопах жити не буде.
Нема в росії ресурсів для довгої війни... Так, до Києва добратись можуть. Але що зможе вийти і добратись до дому... Війна для росії - кінець держави.
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13.11.2021 23:12 Відповісти
А Греція тут до чого? Може Румунія і Болгарія, Турки та грузини?
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14.11.2021 09:47 Відповісти
з'їв бо то він з'їв - та хто ж йому даст
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14.11.2021 18:52 Відповісти
Для всіх існує небезпека війни з кацапстаном, окрім нашої зебуїнської недовлади. Ці, якщо що, першими ж махнуть на ростов
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13.11.2021 18:14 Відповісти
Як тільки Лондон припинить підтримувати паразитично-геноцидальних олігархів в Україні, про Росію можна буде забути. Україна приєднає Білорусь і свої підмосковські території. Але іудоглобалізатори контролюють політику Лондона, не відмовляться від геноциду України, а будуть продовжувати цей геноцид разом з Росією, прикриваюючись дуркуватою риторикою.
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13.11.2021 18:20 Відповісти
Україна ніколи не буде приєднувати Білорусь, щє чого нам не вистачало) До речі, це і є глобалізація, на яку ви лаєтесь. А Лондон ніяких олігархів не підтримує, він підтримує британців.
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13.11.2021 18:44 Відповісти
Білорусь з Україною завжди були в одній державі, і в Київській Русі, і в Литовській Русі, в Речі Посполитій, Російській імперії, Союзі, завжди, це тільки іудоглобалізаторські ліберасти почали нацьковувати недоумків одне на одного, щоб розділити і владарювати. Всі статки олігархів накопичуються в Лондоні, де їхні гроші там їх господар.
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13.11.2021 18:54 Відповісти
Ви несете повну ахінею. За шість років життя в Британії я не зустрів жодного "іудоглобалізаторського лібераста". Де Ви їх бачили чи чули? В Британії приватна власність священна. Те що ми дозволяємо на національному рівні всіляким покидькам "прихватизовувати" наші національні здобутки то це наша внутрішня проблема. Щось від вас кацапами тхне - "лібєрасти", "іудоглобалісти"... Для повноти картини не вистачає лише "пауасів, ********** і "папістів"...
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13.11.2021 20:49 Відповісти
А ховрашків там бачили? Це не ми дозволяємо прихватизовувати, це гроші іудоглобалізаторської медіаохлократії нас не питають. А кацапи вам все тхне, що не показують в масмедіа бродських, коломойських і пінчуків.
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13.11.2021 22:38 Відповісти
Ви сперечаєтесь з кацапським ботом
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13.11.2021 23:07 Відповісти
youtu.be/k-EzU4tfEzA?t=92
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14.11.2021 04:53 Відповісти
Не звертайте уваги, це путлерсос.
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14.11.2021 06:20 Відповісти
идиот, белорусы и украинцы это разные народы))))
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14.11.2021 14:05 Відповісти
Котрі розуміють одне одного без перекладача.
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14.11.2021 14:08 Відповісти
я и прибалтов и хорватов понимаю, теперь они мне братья?))))) твоей тупости нет границ
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14.11.2021 14:14 Відповісти
Прибалтійські мови без перекладача не зрозумілі. Хорватську потрібно частково вивчати. Білоруська зрозуміла як є. Якщо послухати говір українського Полісся і порівняти з Білоруським поліссям, то зрозумієш, що це одне й те ж.
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14.11.2021 14:59 Відповісти
ті и кацапскую неплохо знаешь, ті же им брат, по разуму)))))
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17.11.2021 15:37 Відповісти
Что-то я тебя, корова, толком не пойму, смыслов выдаеш немного, все мычиш му-му.
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17.11.2021 15:57 Відповісти
ты уверен что ты хоть что то понимаешь?)))) ты наверное братан кивы?)))) так же умен и красив?)))) быдло деревянное
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17.11.2021 16:00 Відповісти
Так повоюйте як з таким монстром як СРСР, з яким були в стані холодної війні і чуть не гарячої під час Карібської кризи, без застосування зброї економічними методами!
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13.11.2021 18:36 Відповісти
кацапия, это часть суши
со всех сторон окруженная цивилизацией.
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13.11.2021 18:37 Відповісти
Ты с бутылки для начала встань, аналитег лишнехромосомный. То то по Ростовом кладбище за последние годы в три раза увеличилось: их там нет епта, с подземными водами Киев взяли три раза))
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13.11.2021 21:41 Відповісти
Москаля треба тримати напівголодним і на короткім ланцюзі, за Єльцина Буш та Клінтон відгодували кацапів та попустили ланцюг, а тепер маємо скаженого собаку.
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13.11.2021 19:13 Відповісти
Ланцюг попустили ще в 45-му...
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14.11.2021 06:26 Відповісти
Кремлядські кацапи як шакали - ніколи не нападають на сильні країни, тільки на маленькі і ослаблені. Навіть при Зе клоунах Україна є країною з сильною армією яка може до Кобзона відіслати 20 - 30 000 кацапів.
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13.11.2021 19:29 Відповісти
Україну РФ пробує захватити "з середини" ...
Кожен генерал , який служив ще лейтенантом при СРСР - знає як різняться військовослужбовці українці і їхні
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13.11.2021 19:45 Відповісти
Кацапи себе завжди вважали найхитрішими людьми у всьому світі, це їх народна риса характеру.
Але відвагою ніколи не відрізнялись - у атаку йшли, бо боялись свого керівництва (начальства)
більше смерті. Що вони посіяли, те і пожнуть.
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14.11.2021 01:17 Відповісти
Вони не такі хитрі, як злі і підступні хижаки.
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14.11.2021 16:50 Відповісти
Підступні так, хижаки - ні, після Чечні кацапи хвости попіджимали.
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14.11.2021 22:29 Відповісти
Значится вступаем в война
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13.11.2021 20:06 Відповісти
Лапоть, а что пропердетб то хотел?
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13.11.2021 21:38 Відповісти
Розумні люди кажуть що є війська, ОП Бубачкі - кажуть нема, досвідчені та прозорливі люди кажуть що є небезпека нападу, ОП Бубачкі кажуть що теж нема.
СЛУХАЙТЕ, маю ідею, а може ОП та Бубачка слухає Шоу Екстрасенсів!? Може треба туди когось із Великобританії чи США запросити!? Маю надію шо Бубочка таки обісреться з переляку, коли усвідомить інфу.
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13.11.2021 23:01 Відповісти
Та він з першого дня старається... казав же: "... путін насилає на нас танки, а ми йому на Тверскую наших красавіц..."
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14.11.2021 06:32 Відповісти
Прокинулися.
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13.11.2021 23:03 Відповісти
Ляпнула.
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14.11.2021 01:32 Відповісти
Не совсем так. Дело в том что "мировая система" основанная на бесконечном печатании пустых банкнот трещит по швам. "Ковидная" афёра резко ускорила глобальную инфляцию: в Штатах она за год составила 50-100%. Правящие верхушки видят, в качестве варианта, большую войну, или несколько таковых, дабы "списать" грядущую финансовую катастрофу на неё.
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13.11.2021 23:08 Відповісти
Хто-хто, а британці знають, що кажуть.
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14.11.2021 01:35 Відповісти
давайте уже уничтожайте этот мирок здесь будущего всё равно нет...
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14.11.2021 09:36 Відповісти
Самое худшее для Украины это ожидание войны а не сама война.Так как при ожидании и постоянной боевой готовности ВСУ деградирует а так как мокшанская армия и так деградирована и ей уже это не угрожает то и Украину ***** хочет опустить до своего уровня.
Украина на чужие земли не зарится а бездействовать при окупации это по крайней мере безнравственно как из стороны украинской власти так и состороны тех кто нас удерживает от освобождения окупированых територий всеми возможными и доступными средствами.
Почему-то Германия и Франция очень ,,озаботились,,при применении безпилотника по гаубице которая активно обстреливала територию Украины а о том что гибнут ежедневно те кому они запретили использовать оружие выше 100мм им незаботясь насрать.
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14.11.2021 13:37 Відповісти
От і нема чого чекати допомоги від ЄС у випадку наступу військ рф. Одна надія на США, Англію і Канаду. І виконувати поради від Німеччини -- стріляти собі в ногу.
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14.11.2021 16:59 Відповісти
москалі зимою не нападають, а виключно весною чи літом! Взимку в них сплячка, як у ведмедів.
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14.11.2021 14:43 Відповісти
Вони не збираються зимувати в окопах, а розраховують на тиждень, а потім бути при владі.
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14.11.2021 17:03 Відповісти
После заявления британского военного происходит следующее -

Великобритания готова оперативно перебросить в Украину до 600 военнослужащих, в том числе не менее 400 спецназовцев. Об этом сообщило накануне издание https://www.mirror.co.uk/news/world-news/british-special-forces-ready-deploy-25453247 Mirror со ссылкой на источники.

"Оперативная группа до 600 британских военнослужащих готова быть развернутой в Украине на фоне опасений, что Россия готова вторгнуться", - говорится в сообщении.
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14.11.2021 16:23 Відповісти
Дай то Боже!!!
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14.11.2021 17:04 Відповісти
Это все равно что послать на смерть. 600 челов - это БТгр. Батальйон по фронту удерживает до 10 км. БТгр ну до 15 при протяженности границы с Беларусью в 1100 км
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14.11.2021 22:38 Відповісти
Всё это можно сократить в один день.Обрубать им интернети закрыть все банковские счета за рубежом и непринятия банковской сферы .Крах финансовой системы и полная опа сразу будет.Народ вынесет их сам.
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14.11.2021 17:57 Відповісти
А то что большинство финансовых ресурсов российских олигархов расположено в европейских и американских банках, которые можно легко заблокировать, генералу неизвестно?
Тогда и какая-то либо война не понадобится.
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14.11.2021 21:48 Відповісти
...успокойтесь Джэнералы : войны не будет! Прискорбно осознавать, но в данном случае Путин не даст команду : "Марш". Потому-что сложилась уникальная ситуация (такого не было при Порошенко) зелёные мародёры подчистую оголили тылы: уголь просрали, газ просрали, соседей просрали, свою добычу горючих ископаемых просрали , а тут на пороге Фельдмаршл Мороз Морозович с европейской Коллегою Снежной Королевой, этот союз, их Вальс и будет наблюдать В.В.Путин не сделав ни одного выстрела, феерверк от батарей центрального отопления местного царька Воха Зэлэнага
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15.11.2021 06:16 Відповісти
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