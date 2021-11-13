У Німеччині поки не вирішили, чи залучати Україну до сертифікації "Північного потоку-2"
Федеральне агентство з мереж Німеччини поки не винесло рішення на запит України про її залучення до процесу сертифікації газогону "Північний потік-2".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс" у суботу, 13 листопада.
"Рішення про запит на залучення наразі не ухвалене. Дата рішення не визначена", - цитує "Інтерфакс" прессекретаря агентства Фіте Вульфа.
Нагадаємо, 10 вересня російський газовий монополіст "Газпром" оголосив про завершення будівництва "Північного потоку-2". Згодом повідомлялось, що у Німеччині розпочали процес сертифікації газопроводу. Одразу дві українські державні компанії - "Нафтогаз України" і Оператор газотранспортної системи України (ОГТСУ) - попросили долучити їх до цього.
Топ коментарі
+8 юрий иванов #418646
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+7 Ксен Ляпін
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+7 Порохобандерівець
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а це як??? може їм сказати як бацька. а ми можем і зовсім перекрити трубу нах...
Пресс-секретарь фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге по вопросам внешней политики Нильс Шмид предложил разместить в Украине мигрантов, застрявших на границе между Польшей и Беларусью. Об этом политик https://www.deutschlandfunk.de/lukaschenko-gegen-die-eu-wie-belarus-gefluechtete-als.2897.de.html?dram:article_id=504436 заявил в интервью агентству Deutschlandfunk в среду, 10 ноября.
У Німеччині поки не вирішили, чи залучати Україну до сертифікації "Північного потоку-2" "- бугага ,забзділи що у них бабла на взятки не вистачить зеленій блювотині?
а как шо-то где-то по-взрослому... так извините - не доросли ))))
Хочу сердечно попросить прощения за весь тот п@здец который вытворяет правительство моей страны.Искренне надеюсь что всё в скором будущем изменится,со своей стороны занимая твёрдую гражданскую позицию по поддерже украины при любой возможности доношу её до своего окружения.
У меня всё.Искренне ваш.
Слава Украине!!!
А Польша Тешинскую область. И СССР не нападал на Польшу. Когда мы ввели войска этого государства уже не существовало...