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У Німеччині поки не вирішили, чи залучати Україну до сертифікації "Північного потоку-2"

У Німеччині поки не вирішили, чи залучати Україну до сертифікації

Федеральне агентство з мереж Німеччини поки не винесло рішення на запит України про її залучення до процесу сертифікації газогону "Північний потік-2".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс" у суботу, 13 листопада.

"Рішення про запит на залучення наразі не ухвалене. Дата рішення не визначена", - цитує "Інтерфакс" прессекретаря агентства Фіте Вульфа.

Нагадаємо, 10 вересня російський газовий монополіст "Газпром" оголосив про завершення будівництва "Північного потоку-2". Згодом повідомлялось, що у Німеччині розпочали процес сертифікації газопроводу. Одразу дві українські державні компанії - "Нафтогаз України" і Оператор газотранспортної системи України (ОГТСУ) - попросили долучити їх до цього.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Група сенаторів США ініціювала нові санкції щодо "Північного потоку-2"

Німеччина (7312) сертифікат (426) Північний потік (2460)


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Топ коментарі
+8
немецкие шлюхи первые заинтересованы запуску сп2 так они стают практически монополистами в европе и будут с рашкой диктовать свои цены
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13.11.2021 16:53
+7
Якщо долучать Україну,то Шредер випаде, випадково, з моцковської багатоповерхівки.
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13.11.2021 16:57
+7
Та запустять його. Європейці бояться втратити своє сите і спокійне життя.
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13.11.2021 17:05
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немецкие шлюхи первые заинтересованы запуску сп2 так они стают практически монополистами в европе и будут с рашкой диктовать свои цены
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13.11.2021 16:53 Відповісти
Залучать. Але зовсім без права голосу. Що б і Москву ніяким чином не скривдити і видимість законності показати.
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13.11.2021 16:53 Відповісти
Залучайте, залучайте з правом ВЕТО!
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13.11.2021 16:54 Відповісти
Пшли нах!
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13.11.2021 16:54 Відповісти
Якщо долучать Україну,то Шредер випаде, випадково, з моцковської багатоповерхівки.
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13.11.2021 16:57 Відповісти
Та запустять його. Європейці бояться втратити своє сите і спокійне життя.
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13.11.2021 17:05 Відповісти
тим паче коли їм намЕкнули великими цінами і ( штучно зтвореною) малою подачею по українській трубі )))
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13.11.2021 18:24 Відповісти
вони ще не вирішили.... держава, одна з найпотужніших транзитерів газу з найбільними газосховищами може бути не залучена до процесу договорів по транзиту.
а це як??? може їм сказати як бацька. а ми можем і зовсім перекрити трубу нах...
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13.11.2021 17:06 Відповісти
Это примерно то же самое что привлекать кабанчика к организации шашлыка. Его роль в мероприятии конечно весома, но... кхм...
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13.11.2021 17:34 Відповісти
Краще Білорусь , вони вам разом з кацапами ще і сп3 побудують для мігрантів 🙂
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13.11.2021 17:13 Відповісти
Та вроде уже побудували , а севпоток-2 пойдет за долги севпотока-3... А ШО ДЕЛАТЬ... ХЕХ...
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13.11.2021 17:37 Відповісти
Головне щоб у Штатах визначились із забороною,а там хоч повішайтесь разом з ******.
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13.11.2021 17:19 Відповісти
Долучай не долучай, а севпоток-2 - на случай каазламордых долгов, шо бы там не говорили.
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13.11.2021 17:21 Відповісти
Нам можно только беженцев с Ирака и Афгана.
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13.11.2021 17:27 Відповісти
Вы с дуба грохнулся? Зачем? Официальный фрицестаг так не говорит, наоборот поддерживает пшеков шобы не пропускали туристов на необладнаних пунктах перетину кордону и шобы все было по правилу перетину кордону... Откуда черпаете лайноньюз?
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13.11.2021 17:32 Відповісти
не наскакуйте !

Пресс-секретарь фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге по вопросам внешней политики Нильс Шмид предложил разместить в Украине мигрантов, застрявших на границе между Польшей и Беларусью. Об этом политик https://www.deutschlandfunk.de/lukaschenko-gegen-die-eu-wie-belarus-gefluechtete-als.2897.de.html?dram:article_id=504436 заявил в интервью агентству Deutschlandfunk в среду, 10 ноября.
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13.11.2021 18:26 Відповісти
И что дальше?
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13.11.2021 18:40 Відповісти
а дальше? наши чего-то отказались от столь заманчивого предложения...
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13.11.2021 18:42 Відповісти
А его бундес-фрицы ни во что не ставят, мало того, официальный Берлин поддерживает Польшу и не разрешает неофициально пропускать туристов с раисвизой.
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13.11.2021 19:05 Відповісти
їм треба порадитись із путєном
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13.11.2021 17:36 Відповісти
"
У Німеччині поки не вирішили, чи залучати Україну до сертифікації "Північного потоку-2" "- бугага ,забзділи що у них бабла на взятки не вистачить зеленій блювотині?
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13.11.2021 17:38 Відповісти
ЗЕНЕДОРАЗУМЕНИЕ -ни при чем, бо в сторонке нервно айкосит. Сертификацию будет курировать США. Бо из жизненного опыта всем известно, Когда кремлядь хочет подружиться с Европой пртив Штатов ,начинает отпускат углеводороды дешевле штатовских. Но когда Штаты лохают кремлядь, начинают отпускть газ-нефть Европе еще дешевле. Главное шобы кремлядь проглотила мормышку завышенных цен.
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13.11.2021 17:59 Відповісти
Не знаю как с СП2, а наша труба несёт очень токсичный газ! Спасает поставка чистого газа с ЕС!
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13.11.2021 17:45 Відповісти
Однозначно залучати . Україна як ніхто інший знає де лаптєногі могли напартачити .
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13.11.2021 17:51 Відповісти
В Германии пока не могут создать коалицию именно из-за СП 2 и Украины.СДПГ получает отпор от более мелких Членов.Так что Меркель некому доверить страну.
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13.11.2021 18:03 Відповісти
как мигрантов втюхивать так быстро решили ))))
а как шо-то где-то по-взрослому... так извините - не доросли ))))
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13.11.2021 18:21 Відповісти
Уважаемые Украинцы!!!
Хочу сердечно попросить прощения за весь тот п@здец который вытворяет правительство моей страны.Искренне надеюсь что всё в скором будущем изменится,со своей стороны занимая твёрдую гражданскую позицию по поддерже украины при любой возможности доношу её до своего окружения.
У меня всё.Искренне ваш.
Слава Украине!!!
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13.11.2021 18:21 Відповісти
Я приехал с Казахстана,куда такие как ты рюские свиньи сослали мой народ.Du verfickte Huhrensohn.
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13.11.2021 18:53 Відповісти
Что казахи плохого сделали Украине?
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13.11.2021 19:00 Відповісти
Може слід підвищеним тоном запитати Байдена чому не вирішується питання про залучення до сертифікації?
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13.11.2021 18:45 Відповісти
Польшу ещё туда добавит, Литву , Латвию и Эстонию, Грузию. Короче всю большую шестёрку.
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13.11.2021 18:54 Відповісти
Интересный факт: У СССР был союзный договор с Чехословакией. Он был готов начать войну с Германией, и даже начал переброску войск. Но до Чехословакии надо было добираться через Польшу, а Польша не только не пропустила войска СССР, но ещё и пригрозила обьявить ему войну (после чего войну ему обьявили бы и Англия с Францией и Мировая война началась бы уже в тот момент). Так что СССР был вынужден отказаться от войны с Гитлером. И искать какие то другие пути для выживания (а Польша под шумок сама откусила кусочек от Чехословакии).
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13.11.2021 20:03 Відповісти
Вы, товарищ Игорь Новиков, меньше читайте "новейшую путинскую историю России",
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13.11.2021 20:10 Відповісти
Да, но мюнхенский договор - это калька на Рапалльский сговор РФСР с будущей фашистской Германией от 1922-го года.
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13.11.2021 20:22 Відповісти
Бо англосаксы видели угрозу от крепнущей дружбы коммунофашистов. Потому попытались этому воспрепятствовать.
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13.11.2021 20:25 Відповісти
== Германия оккупировала Чехословакские Судеты==
А Польша Тешинскую область. И СССР не нападал на Польшу. Когда мы ввели войска этого государства уже не существовало...
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14.11.2021 08:02 Відповісти
Весь мир с вами.
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14.11.2021 08:00 Відповісти
Меня одного начала раздражать Германия?
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20.01.2022 18:22 Відповісти
 
 