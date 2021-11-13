У Німеччині поки не вирішили, чи залучати Україну до сертифікації "Північного потоку-2"

Федеральне агентство з мереж Німеччини поки не винесло рішення на запит України про її залучення до процесу сертифікації газогону "Північний потік-2".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс" у суботу, 13 листопада.

"Рішення про запит на залучення наразі не ухвалене. Дата рішення не визначена", - цитує "Інтерфакс" прессекретаря агентства Фіте Вульфа.

Нагадаємо, 10 вересня російський газовий монополіст "Газпром" оголосив про завершення будівництва "Північного потоку-2". Згодом повідомлялось, що у Німеччині розпочали процес сертифікації газопроводу. Одразу дві українські державні компанії - "Нафтогаз України" і Оператор газотранспортної системи України (ОГТСУ) - попросили долучити їх до цього.

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