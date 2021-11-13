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Війська РФ від початку доби 5 разів відкривали вогонь на Донбасі: втрат серед українських військових немає

Війська РФ від початку доби 5 разів відкривали вогонь на Донбасі: втрат серед українських військових немає

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це йдеться у повідомленні штабу ООС в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

В напрямку Троїцького ворог здійснив обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі населеного пункту Чермалик противник задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-17.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє воїнів загинули, підірвавшись на невідомому ворожому пристрої. Одного військового поранено внаслідок російського обстрілу. За минулу добу війська РФ 8 разів відкривали вогонь, - ООС

Біля населеного пункту Гнутове російські найманці обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Катеринівки, що на Луганщині, окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В бік Золотого-4 ворожі війська здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Також читайте: Із загиблими внаслідок підриву на невідомому пристрої військ РФ підполковником Русланом Прусовим та майстер-сержантом Вадимом Федосеєвим попрощаються завтра в Миколаєві

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - зазначили у прессцентру штабу ООС.

обстріл (28156) Донбас (22354) бойові дії (3666) операція Об’єднаних сил (6725)


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13.11.2021 17:46 Відповісти
ЗЕленські не жаліються Європі, як путін? Вже звикли? Так і треба?
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13.11.2021 17:52 Відповісти
В ноябре темнота на позициях 93-ей ОМБр Холодный Яр наступает слишком быстро...


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13.11.2021 18:18 Відповісти
Однією пришелепнутою меньше

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13.11.2021 18:41 Відповісти
Вот просто интересно: ВОГ-17 ведь взводится при выстреле. Рашоорки стучат им об камень прежде чем подвесить на свои беспилотники?
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13.11.2021 20:30 Відповісти
 
 