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Порошенко відмовився від варіанта Путіна щодо Донбасу у 2015 році, - Лукашенко

Порошенко відмовився від варіанта Путіна щодо Донбасу у 2015 році, - Лукашенко

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, розповів, що у президента Росії Володимира Путіна була нібито "хороша" пропозиція щодо врегулювання конфлікту на Донбасі в 2015 році, але тодішній президент України Петро Порошенко від неї відмовився.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на БЕЛТА.

Він згадав, як взимку 2015 року після поразки української армії в Дебальцевому на переговорах з Путіним у Червоній Поляні обговорювалася ситуація на Донбасі. І російський президент просив передати тодішньому українському президенту Петру Порошенку, що нібито був готовий "зробити все для того, щоб відновити нормальне життя".

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"Він (Володимир Путін - ред.) каже: "Передай Порошенко, я готовий зробити все для того, щоб відновити нормальне життя на Донбасі. Ми знайдемо гроші, щоби люди гідно, нормально жили", - розповів Лукашенко.

За його словами, умовою було лише проведення місцевих виборів на Донбасі.

"Місцеві органи влади сьогодні провели вибори, завтра-післязавтра нове покоління прийде і все забудеться. Фашисти знищили 30 млн людей! Але ми ж з німцями спілкуємося. І Путін запропонував хороший варіант. Я поїхав до Порошенка, по поличках розклав. Відмовитися - не можна. Відмовився. Чому? Тому що комусь цей конфлікт дуже потрібен! Ми розуміємо зараз, кому!", - додав Лукашенко.

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Він також зазначив, що намагався сприяти мирному врегулюванню і допомагати нинішньому президенту України Володимиру Зеленському.

"Візьміть Володю Зеленського. Як до своєї дитини до нього ставився. Він: "Ось це, Олександр Григорович, куди? Ось це, а це?" Я до нього ставився по-людськи, допомагав! Але я розумів конфлікт: він не любить Путіна, не розуміє. Путін жорстко поставив себе. А я між ними "бігав", думав, все-таки ми ж втрьох, ми ж слов'яни", - зазначив Лукашенко.

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Лукашенко (2653) Порошенко (15154) путін (23733) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+133
Так ведь Петр Алексеевич наверное прямо сказал....вначале вывод всех рюських скотов с Донбасса...а потом местные выборы....а ***** хотело и хочет...что бы эти выборы прошли под дулами автоматов его скотов...
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13.11.2021 18:18
+102
Божевільний тарган в себе нехай спочатку вибори проведе.
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13.11.2021 18:14
+89
как показали прошедшие семь лет, Порох классически развел Путина как лоха..
это военно-дипломатический успех Украины и наших партнеров США и Великобритании!
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13.11.2021 18:22
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таракан, скользкая ************* шавка, не кизди.

уявляю, що це була за пропозицiя...

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14.11.2021 00:13 Відповісти
Дуже цікаво. Виходить, що першим про необхідність "щось робити з Україною", тобто, якось переводити "гарячу" війну у якийсь інший вимір заговорив саме Шойгу. Саме під час Дебальцево. А нам розказують, що то була поразка. Навіть коли так, то наші разом з собою забрали на той світ скільки "їхтамнєтів", що навіть "їхтамнєтовскій" міністр оборони запереживав: як лічний состав завтра накази буде виконувати, як наслідком наказу може бути "ласкаво просимо до пекла!"
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14.11.2021 00:23 Відповісти
да, на северных подступах к Дебальцево они замкнули кольцо окружения. Но наша артиллерия и минометчики накрошили при этом очень много росиян и их приспешников. В начале июня 2015-го кацапы сунулись в Марьинку, ну там уже как полагается, не свезло, бабы еще нарожают
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14.11.2021 00:47 Відповісти
Лакей ***** подал голос. Насколько же тяжёлая обстановка была для Пороха. Не на кого опереться было.
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14.11.2021 00:55 Відповісти
"...І російський президент просив передати тодішньому українському президенту Петру Порошенку, що нібито був готовий "зробити все для того, щоб відновити нормальне життя"..."

Під виразом "зробити все" ***** мало на увазі що він готовий повіситись?
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14.11.2021 05:39 Відповісти
Мы же втроем славяне))). Особенно зеленский и ***** - ну просто прирожденные славяне.
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14.11.2021 08:37 Відповісти
Давно нужно было провести выборы на бамбасе, выполнить все условия бамбасобыдла и Путина, дождаться вывода расистский войск, войти на бамбас самим и вернуть там все в 2013 год, результаты выборов отметить, сепаров пересажать.
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14.11.2021 09:54 Відповісти
скільки тобі рочків, що пишеш і, мабуть, віриш в таку муйню? спитай у Молдови чи Грузії як з )(уйлом домовлятися.
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14.11.2021 12:57 Відповісти
Вірити цьому агрофюрерру може тільки людина несповна розуму, або наш нинішній преЗЕдент. Бреше як тупа собака на місяць.
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14.11.2021 12:53 Відповісти
а ПП наверное передал шоб хулио шел нахуабей с такими предложениями, потому тот так обиделся тогда. Фашисты (оба) рассуждают о фашистах, как мило... конченый усатый таракан
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14.11.2021 13:15 Відповісти
Олигарх Порошенко несомненно герой украинского народа
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14.11.2021 13:40 Відповісти
Так і є, він цього заслуговує непрогинанням під кацапський Кремль.
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14.11.2021 13:53 Відповісти
Спочатку кацапи нафіг з Донбасу, а потім через 10 - 12 років вибори, тільки так
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14.11.2021 13:52 Відповісти
Правильно зробив, що відмовився.
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14.11.2021 14:04 Відповісти
УДИВИТЕЛЬНО НЕ ТО ЧТО ЭТИ УПЫРИ ДЕЛАЮТ..А ТО СКОЛЬКО НАРОДУ ЭТУ АХИНЕЮ ОБСУЖДАЮТ АНАЛИЗИРУЮТ ПЫТАЮТСЯ ТАМ ЧТО ТО НАЙТИ...ПУСТОТА АЖ ЗВЕНИТ ...ТАКАЯ ЖЕ РЕАКЦИЯ В ВИДЕ ПОЛНОГО ИГНОРА ДОЛЖНА БЫТЬ СО СТОРОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ...ЭТИ НИЧТОЖЕСТВА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИЗОЛИРОВАННЫ ОТ СОЦИУМА В ПСИХУШКАХ И ПОДВЕРГНУТЬСЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОМУ ЛЕЧЕНИЮ А ПОВОЗМОЖНОСТИ ПОДВЕРГНУТЫ ЭВТАНАЗИИ ....СЛИШКОМ МНОГО КРОВИ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ ОНИ СОВЕРШИЛИ...
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14.11.2021 15:21 Відповісти
тест
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14.11.2021 17:32 Відповісти
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