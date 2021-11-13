Порошенко відмовився від варіанта Путіна щодо Донбасу у 2015 році, - Лукашенко

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, розповів, що у президента Росії Володимира Путіна була нібито "хороша" пропозиція щодо врегулювання конфлікту на Донбасі в 2015 році, але тодішній президент України Петро Порошенко від неї відмовився.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на БЕЛТА.

Він згадав, як взимку 2015 року після поразки української армії в Дебальцевому на переговорах з Путіним у Червоній Поляні обговорювалася ситуація на Донбасі. І російський президент просив передати тодішньому українському президенту Петру Порошенку, що нібито був готовий "зробити все для того, щоб відновити нормальне життя".

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"Він (Володимир Путін - ред.) каже: "Передай Порошенко, я готовий зробити все для того, щоб відновити нормальне життя на Донбасі. Ми знайдемо гроші, щоби люди гідно, нормально жили", - розповів Лукашенко.

За його словами, умовою було лише проведення місцевих виборів на Донбасі.

"Місцеві органи влади сьогодні провели вибори, завтра-післязавтра нове покоління прийде і все забудеться. Фашисти знищили 30 млн людей! Але ми ж з німцями спілкуємося. І Путін запропонував хороший варіант. Я поїхав до Порошенка, по поличках розклав. Відмовитися - не можна. Відмовився. Чому? Тому що комусь цей конфлікт дуже потрібен! Ми розуміємо зараз, кому!", - додав Лукашенко.

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Він також зазначив, що намагався сприяти мирному врегулюванню і допомагати нинішньому президенту України Володимиру Зеленському.

"Візьміть Володю Зеленського. Як до своєї дитини до нього ставився. Він: "Ось це, Олександр Григорович, куди? Ось це, а це?" Я до нього ставився по-людськи, допомагав! Але я розумів конфлікт: він не любить Путіна, не розуміє. Путін жорстко поставив себе. А я між ними "бігав", думав, все-таки ми ж втрьох, ми ж слов'яни", - зазначив Лукашенко.

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