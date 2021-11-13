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Путін заявив про готовність Лукашенка та Меркель до діалогу щодо міграційної кризи на кордоні ЄС

Путін заявив про готовність Лукашенка та Меркель до діалогу щодо міграційної кризи на кордоні ЄС

Президент Росії Володимир Путін заявив, що президент Білорусії Олександр Лукашенко та канцлер Німеччини Ангела Меркель готові йти на діалог один з одним щодо міграційної кризи на кордоні ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російський Інтерфакс.

Путін висловив сподівання, що найближчим часом відбудеться прямий контакт білоруської влади з лідерами ЄС, зокрема з канцлером Німеччини.

"Я так зрозумів з розмов і з Олександром Григоровичем Лукашенком, і з канцлером Меркель, вони готові поговорити один з одним", - сказав президент РФ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Як ви доїхали сюди? Москва!", - деякі мігранти в Білорусі дісталися до польського кордону через столицю РФ. ВIДЕО

При цьому, за словами Путіна, не слід забувати, звідки виникли кризи, пов'язані з мігрантами, Білорусь не є "першовідкривачем цих проблем".

"Вони мають і політичний, і військовий, і економічний характер. Військовий, тому що всі брали участь, скажімо, в операціях в Іраку, а зараз там дуже багато курдів з Іраку. І в Афганістані 20 років воювали, зараз більше там афганців", – сказав російський президент.

Також читайте: Білорусі потрібні кілька дивізіонів російських "Іскандерів" на західному та південному напрямку, - Лукашенко

Це є військово-політичні причини, зазначив Путін, але є й економічні проблеми.

Білорусь (7922) Лукашенко (2653) Меркель (1139) мігранти (1105) перемовини (2846) путін (23733) Євросоюз (13300)


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Топ коментарі
+27
Просто у Польші і Литви на кордоні країна-терорист і тепер їх життя - це війна.

Нічого не поробиш. Ми в такій же ситуації.
От тільки, на відміну від нас, поляки і литовці цього не заслуговують: вони десятиріччями не мітингували проти нато, за руський язік і не обирали януковичів та недолугу , зелену мафію 😡
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13.11.2021 18:46
+27
Тепер стало ясно , як в Божий день , для чого Лука і кремлівський фюрер , шантажували поляків мігрантами !

Тільки для того , щоби із Лукою почали рахуватися і розмовляти в Європі !
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13.11.2021 18:49
+21
Европа любит бегать по граблям.
Уступки международным террористам заканчиваются предсказуемо.
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13.11.2021 18:50
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🤣🤣🤣
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13.11.2021 18:45 Відповісти
Просто у Польші і Литви на кордоні країна-терорист і тепер їх життя - це війна.

Нічого не поробиш. Ми в такій же ситуації.
От тільки, на відміну від нас, поляки і литовці цього не заслуговують: вони десятиріччями не мітингували проти нато, за руський язік і не обирали януковичів та недолугу , зелену мафію 😡
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13.11.2021 18:46 Відповісти
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13.11.2021 20:48 Відповісти
Ну, ну !
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13.11.2021 18:46 Відповісти
А Польша готова???😂
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13.11.2021 18:46 Відповісти
хрєн на підносі хто одержить від Польщі.
поляки не гнуться
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13.11.2021 18:50 Відповісти
Консенсус - Половину у Германію, половину в Орду.
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13.11.2021 18:48 Відповісти
У этих "волхвов" на руках только белорусские визы, так, что к Германии не должно быть претензий. В таком случае предлагаю в этот консенсус включить ещё и Украину, а ещё лучше - направить эту миграционную бомбу к затейнику, прямо в кремль. А наилучший вариант - открутить головы этим двум отморозкам.
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14.11.2021 12:19 Відповісти
плять, кино и немцы !

не дай Бог, вы надумаете випихнути "біженців-террористів" в Україну !
посольство Бундесів згорить а на стіні буде напис:

"руїнами Рейхстага Бундес-посольства задоволений !
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13.11.2021 18:48 Відповісти
Тепер стало ясно , як в Божий день , для чого Лука і кремлівський фюрер , шантажували поляків мігрантами !

Тільки для того , щоби із Лукою почали рахуватися і розмовляти в Європі !
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13.11.2021 18:49 Відповісти
поляки не зігнуться
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13.11.2021 18:50 Відповісти
Це ми, Україна!, зробили з "пастуха бяшек" міжнародного політика-"миротворця" коли погодились на Мінські перемовини "на нейтральній території" в 2014.
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13.11.2021 19:56 Відповісти
Вже накатив?
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13.11.2021 22:14 Відповісти
Знову фрау "нагинає".
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13.11.2021 18:49 Відповісти
-скоріше то є цар з-за поребрика ...
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13.11.2021 19:13 Відповісти
Типо Европа пересмотрит свои принципы и признает главаря террористов?
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13.11.2021 18:49 Відповісти
Типа, уссатый оставляет у себя бородатых бабаев, а Европа снимает санкции и башляет ему на их содержание валюту.
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13.11.2021 18:53 Відповісти
Европа любит бегать по граблям.
Уступки международным террористам заканчиваются предсказуемо.
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13.11.2021 18:50 Відповісти
приймуть цього року 2 тис. шайтанів,
наступного два Хла привезуть 100 тис.

з терористами біло-рашкою переговорів не ведуть !
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13.11.2021 18:53 Відповісти
***** легітимізує дояра як хотів легітимізувати даунських сєпарів.
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13.11.2021 18:57 Відповісти
Шляпа! Нет сепаров, есть коллаборанты.
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14.11.2021 02:03 Відповісти
Хрін за редьку не солодший,а ти кацапчику з них ,що такий обізнаний?
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14.11.2021 08:11 Відповісти
Баба Меркель не зря в сауне с ***** терлись. Уже о чем то договорились. А вы говорите Европа, ценности и тд. да одни проституктки. Если случится так как говорит ***** то следующие будем мы ловить тысячи беженцев вперемешку с росийскими танками.
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13.11.2021 18:57 Відповісти
Ахаха - значить нічого ніхто робити не буде.
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13.11.2021 18:58 Відповісти
ну да мля,
сначала вам - проблемы
потом - вам их решение и устранение
но на условиях
фуйла,
так кто управляет хаосом ?
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13.11.2021 18:59 Відповісти
А какой вы говорите в Украине европейский банк работает? Ето же получается типо если взять в заложники работника банка то и кредит анулируют еще и денег в нагрузку дадут лишьбынебылавайны. А чего и нет? Лукашонке и ***** можно а простому гражданину низзя?
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13.11.2021 19:00 Відповісти
лукашенко-президент чого ??? воно-Меркель може зустрічатись з "лукавим" коли зніме з себе галстук канцлера ФРН. . .
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13.11.2021 19:01 Відповісти
а що каже з цього приворду Брюссель ?

ци бабця Анжела возомнила себе Брюселем ?
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13.11.2021 19:05 Відповісти
Ну вона ж "возомніла" себе навіть Лондоном коли запросила біженців в ЄС. ... Єдиним справжнім політиком жіночої статі була Маргарет Тетчер. ...
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13.11.2021 20:02 Відповісти
Т.е., ***** заявляет, шо никем не признанный бульбофюрер и вскоре приватная гражданка Германии о чем-то согласились договориться. И шо с того?
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13.11.2021 19:21 Відповісти
" и вскоре приватная гражданка "

пока она не приватная, то успеет дров наломать. Ей то чё?
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13.11.2021 19:47 Відповісти
уже практически приватная.
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13.11.2021 20:35 Відповісти
А куда вы все без Германии денетесь? *)
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13.11.2021 19:23 Відповісти
и что Украине с той Германии кроме предательства ?
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13.11.2021 20:41 Відповісти
А шо дойчи кудата сабрались уезжать.
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13.11.2021 21:57 Відповісти
с меркель? давай. если таракан будет нести то что он несет последние недели то ангела его в дурку немецкую или польскую сдаст
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13.11.2021 19:36 Відповісти
А с людоедами племён Амазонки фрау не хочет пообщаться на счёт их меню
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13.11.2021 19:39 Відповісти
Путин заявил о готовности Лукашенко Источник:

МАРАЗМАТИК ведь заявлял , что он тут ни при чем 😀
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13.11.2021 19:41 Відповісти
Хло всегда "ни при чем" - он всего лишь сутенер,
что у лугандонцкв,
что у Луки Мудищева...
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13.11.2021 20:44 Відповісти
Варто піддатись шантажисту один раз і він тебе роздягне до послідньої нитки. Це відоме правило і тому з шантажистами і терористами не розмовляють
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13.11.2021 19:43 Відповісти
це в кіно і для плебса - а в реаліях ой як "розмовляють....", як доказ виплати тих же США із всіма їхніми спецслужбами і всім іншим...., а особливо сьогодні - в час цифри ( технологій)... а тим паче коли террорист ціла ядерна країна та шизонутий пУтлер ...
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13.11.2021 19:56 Відповісти
******** КГБешник ни разу не палит своих агентов
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13.11.2021 19:44 Відповісти
отработанная десятилетиями тактика ***** - сначала подкинуть проблему...потом предложить свою помощь в решении этой проблемы... потом считать себя гениальным миротворцев...
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13.11.2021 19:44 Відповісти
тут питання в іншому : хто це собі може дозволити - і що на це , можуть відповісти інші ...
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13.11.2021 19:57 Відповісти
саме сумне в тому... що ніхто ні в кого не питає (як оті бісові білі КАМАЗи.. хто нас питає? хто просить ту начеб то допомогу?... а вони пруть бегемотами... під зпаплюженою ними ж вивіскою - гуманітарний конвой...)
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13.11.2021 20:21 Відповісти
поляки показали як треба поводитись з "женщинами и детьми", з білими КАМАЗами та зельоними чєловєчками -

копняками за паребрик !

не зважаючи на "обєспокоєнності"
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13.11.2021 20:48 Відповісти
можливо.... та поляки вже 7 років бачать стурбованність і безпорадність проти *********** іхтамнетів на сході України...наш гіркий досід хоч комусь став в нагоді (та не нам)
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13.11.2021 20:51 Відповісти
Меркель поскакала сливать интересы евросоюза?
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13.11.2021 19:46 Відповісти
саме так !

будь який договорняк Анжели з Хлом та Лукою зачіпає інтереси всього ЄС !!!!
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13.11.2021 20:50 Відповісти
За любую гадость и провокацию Меркель готова ,, на все,,для главного террориста мира. Такая покорность и ,, любовь,, к Ху@лу - КГБШное прошлое фрау. Она всегда драла зад за рашу. С ЕС проходит любой шантаж- фактически никакого союза нет- европолитики давно куплены рашей. Раше можно все. Как это похоже на 39 год- тогда Гитлера тоже все целовали и зарабатывали на нем бабки....Какое беспомощное гавно этот Евросоюз. Стоит ли туда стремиться - от жадности и тупости быть союзу шавками андрофагов - полуобезьян.
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13.11.2021 19:46 Відповісти
Не, не стоит сюда стремиться. Стремиться надо в СССР - суровый и надёжный оплот дружеских независимых государств.
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13.11.2021 19:48 Відповісти
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13.11.2021 19:59 Відповісти
Історично склалось що завдяки Америці і плану Маршала Німеччина не тільки відродилась з попелу 2 Світової але й стала "паротягом Євросоюзу". Ціна за це повна "кастрація" німецького духу. Сьогодні німці це "політкоректні" юдофіли і жіноподібні ссавці з технічними навичками своїх предків... Вони вже не здатні воювати. Розніжені, манірні, з ретельно імплантованим почуттям вини за 2 Світову. Після другої Світовою був суд над фашизмом але воювали один проти одного два фашистських режими. І один - сталінський - Захід повністю звільнив від відповідальності! Ось Вам і результат - німецькі тигри стали тушканчиками а кацапські шакали ведмедями...
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13.11.2021 20:14 Відповісти
Чё за бред? По вашему именно ГДР сохранила гордых и свободолюбивых дойчей в отличие от размезней из ФРГ? Да откуда вы лезете все с такими бреднями?
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13.11.2021 21:03 Відповісти
из Лахти вестимо...
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13.11.2021 21:13 Відповісти
Свого часу відвідав соціальні служби на території бувшої ГДР. Там всі були в ступорі від тих "толерантних" вимог які прийшли разом з бундесами. Особливо в роботі з девіантними підлітками які можуть абсолютно безкарно творити все що їм заманеться і навіть з 12 років вимагати аліменти від батьків і жити окремо насолоджуючись безвідповідальним паразитичним існуванням. Право на "самовираження" виродилось в "антидисципліну" як масове явище серед молоді. Я розумію що бувші "хіппі" з віком стали "яппі" але тут ситуація вийшла зовсім на інший рівень некометентності і замість "яппі" отримали "гаммі".
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13.11.2021 21:22 Відповісти
Ну да ну да. Как можно жить в обществе, в котором тебя не макают в говно потому что ты чёрный\баба\гей\свой_вариант? Как можно первого мая ходить не в ногу со строем? Сопляки эти немцы...
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13.11.2021 21:35 Відповісти
Дядьку! Розберіться з своєю системою вірувань зваживши на те що свобода невід'ємна частина відповідальності.
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14.11.2021 01:37 Відповісти
всі винні, крім хйла))))
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13.11.2021 22:56 Відповісти
там все интереснее. как раз сегодня по ящику чувак какой то из Польши рассказывал

в ЕСС есть закон про миграцию и мигрантов. именно по нему в германии был кризис мигрантов лет пять назад. так вот. любая страна ес ОБЯЗАНА принять ЛЮБОГО мигранта если он заявит что он беженец. принять, разместить, одеть и профинансировать. А потом разбираться притесняют его дома или нет. в этом случаю поляки и литва приняли свои законы которые процедуру чуть меняют под предлогом "не успеваем обработать всех - пусть сидят в междустранье - область между границами. вот по этим законам поляки и выпихивают этих "беженцев" но не в РБ а за свою границу - проще говоря на контрольно-следовую полосу
те кто уже прорвался или шаг ступил на землю Польши - все. считается беженцем и к нему применяется закон. вот ***** и мог поломать Ангелу на верховенство общего закона над местными
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13.11.2021 19:47 Відповісти
за ошибки сори - батарейка в клаве садится и она начинает немножко глючить. а дома такой нет
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13.11.2021 19:48 Відповісти
Da tak bylo po zakonu on peresiol granicu,paprosil ubezyce i dolzni priniat navremia poka resit dat ubezyce ili net,jesli dobavyt sudi,apeliaciji tam i god projdiot.Teper nasi priniali zakon vvysylat obratno daze tex sto vosli v teritoriju 5 kilometrov.Realo v ES eto poderzybajet 15 stran iz 27.Net ES nam pretenziji neimejet oficialnyje lica vsio ponimajet
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13.11.2021 19:57 Відповісти
во во.
а что касается 5 км - показывали польское село прямо на границе. возле лес. вот из леса те кто перебежал выходят в село и еду просят. а их отлавливают и в "лагерь" для мигрантов отправляют
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13.11.2021 19:59 Відповісти
Polse mozet i tak u nas mozet tolko tex sto VIlniuse pokazyvajetsia zakryvajet,realno dumaju i 10 kilometrov projdut vernut obratno.Odnix nedavno s detmi pojmali 4 detej,semja,tak pokormyli,posmotreli bolni ili net otvezli obratno i otpustili v Belorus.Redko teper zaderzyvajet
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13.11.2021 20:06 Відповісти
А если мигрант не заявляет, что он - беженец, а лишь подтверждает, что он - мигрант? Тогда этот мигрант у вас рассматривается уже, как проезжающий транзитом?
Читала законы РБ. По беженцам все обязанности, как и по международному закону. По мигрантам: заполнить миграционную карту, оформить визу на выезд из РБ и все. Максимальное время пребывания - не более 5 дней /с различными исключениями/.
Теперь наконец поняла, почему эти мигранты, прибывающие в РБ, не объявляют себя беженцами /пока не прибыли в пункт назначения/.
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13.11.2021 20:32 Відповісти
Litve na dani moment prosmotreli 2400 prosb po politiceskomu ubezyce iz nix 6 dali ubezyce,drugim otkaz.Ecio 700 ostalis prosmotret,tak govorit migracijonaja sluzba.Jesli migrant i dokumentov netu,tak ego dolzni vyslat obratno.Bolsinstvo tut bez dokumentov.Dlia belorusov tak drugoje delo,tut obratno nevyslet
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13.11.2021 20:58 Відповісти
Читать законы РБ - себя не уважать. По каким законам силовики возят и силой талкают (не один случай) беженцев через границу Литвы, Польши, Латвии?
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13.11.2021 21:51 Відповісти
Походе поляки нашли против этого средство. Надо просто между "перешёл границу" и "попросил убежище" хорошенько претендента откиздить и выпихнуть обратно. И всё. problem solved
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13.11.2021 21:05 Відповісти
Teper ubezyce mozno prosit tolko propusknom punkte,kotory kak raz i zakryli poliaki, ili Polskoj ambasade Minske
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13.11.2021 21:13 Відповісти
Когда-то давно читал требования на получение убежища.. и там было написано, что подаваться может только тот, кто ЛЕГАЛЬНО въехал в страну. А не в дырку в колючей проволоке пролез. ИМХО вполне разумное требование. Вот только никак не могу вспомнить где это требование было... в США наверное...
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13.11.2021 21:38 Відповісти
Все же хотят заставить Европу договариваться с террористами.
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13.11.2021 19:50 Відповісти
Путін - "я тут ні при чому - нехай скоро ніхто домовляється з самопроголошеним ніхто
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13.11.2021 19:52 Відповісти
Меркель связалась с Куйлом и незаметно для себя превратилась в его шестёрку.
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13.11.2021 19:54 Відповісти
какого хрена эти все беженци не валят в арабские страны, или как минимум в рашку ? страна богатая, многонациональная, громадная, есть где развернуться, много мусульман проживает и в составе россии . чего бы не бежать в чечню, дагестан, татарстан и так далее . братья мусульмане их бы приняли как своих.... радушно и дали бы им приют.ведь они все братья. нет нужна европа сытая и дробрая, которая даст современное жильё, мат помощ, пособия вечные, работать ненужно, а что не так так сожгут пол города и разгромят супермаркеты....перетянут все семьи для воссоединения онных....а семьи у них громадные....((
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13.11.2021 19:56 Відповісти
Realno s nepriznonim "prezidentom",tocnej samazvancam Merkel govorit nemozet,po drugomu eto budet kak bi priznanyja lukosenka
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13.11.2021 19:59 Відповісти
За словами Путіна, не слід забувати, звідки виникли кризи, пов'язані з мігрантами, Білорусь не є "першовідкривачем цих проблем". - Ога... Вьетнам, Ангола, Лаос , Йемен, Куба - это звенья одной цепи. ... тока где амеры были, народ имеет достойную жистю. К примеру ЭМИРАТЫ, хотя углеводороды такие же , шо и в Йемене, хiба шо "Нимец " - в Абу-Даби.
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13.11.2021 20:09 Відповісти
Если шизанутого путинского холуя Лукашенку "признает" бывшая канцлерша Меркель, это не изменит отношения мирового политикума к белорусскому долбанутому чмо Лукашенке....
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13.11.2021 20:24 Відповісти
Такое впечатление что существует заговор неомарксистов с российской гэбней о том чтобы утопить в плавильном котле коренные народы государств ЕС. Чекисты наверняка понимают чем это грозит ЕС. Власти ЕС - сомневаюсь. Но вот что интересно - гэбня понимает что развалив ЕС можно перестараться и газ уже просто некому будет толкать.
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13.11.2021 20:35 Відповісти
пдараса путина не нужно слушать. пдараса путина нужно обоссать.
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13.11.2021 20:57 Відповісти
Мені подобається !!!!
Путін заявив про готовність. Су@а
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13.11.2021 21:01 Відповісти
Эта баба сного все испортит. Кто ее просит вмешиваться? Польша? - Нет. Латвия? - Нет. Литва? - Нет.
Литва однозначно сказала, что с террористическим режимом Лукашенки договариваться не будет.
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13.11.2021 21:40 Відповісти
Меркель та Лука, чудовий симбіоз....курви і самозванця.))))
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13.11.2021 21:56 Відповісти
Макрель опускается все ниже, даже интересно где остановится
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13.11.2021 22:16 Відповісти
дєдєерівка недоумкувата, вже не знає ще як підлизатися до путєна...
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13.11.2021 22:19 Відповісти
На арене "разводящий" от ФСБ, Путин действует привычно, методом откровенной лжи и провокаций, другому его не обучали.
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14.11.2021 00:06 Відповісти
Меркель уже во все дири суют.
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14.11.2021 00:48 Відповісти
Меркел решила легализовать непризнанного Лукашенко! Это в ее стиле и в интересах Путина, с которым у нее "особые отношения" со времен ГДР-СССР, ШТАЗИ-КГБ
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14.11.2021 08:48 Відповісти
Для того что-бы захватить Белорусь пуйлу нужна подпись легитимного, а не пришей рукав. Как только бульбофюррер поставить подпись под любым официальным документом с ЕС с Белорусью можно будет попрощаться.
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14.11.2021 17:07 Відповісти
 
 