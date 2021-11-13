Путін заявив про готовність Лукашенка та Меркель до діалогу щодо міграційної кризи на кордоні ЄС

Президент Росії Володимир Путін заявив, що президент Білорусії Олександр Лукашенко та канцлер Німеччини Ангела Меркель готові йти на діалог один з одним щодо міграційної кризи на кордоні ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російський Інтерфакс.

Путін висловив сподівання, що найближчим часом відбудеться прямий контакт білоруської влади з лідерами ЄС, зокрема з канцлером Німеччини.

"Я так зрозумів з розмов і з Олександром Григоровичем Лукашенком, і з канцлером Меркель, вони готові поговорити один з одним", - сказав президент РФ.

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При цьому, за словами Путіна, не слід забувати, звідки виникли кризи, пов'язані з мігрантами, Білорусь не є "першовідкривачем цих проблем".

"Вони мають і політичний, і військовий, і економічний характер. Військовий, тому що всі брали участь, скажімо, в операціях в Іраку, а зараз там дуже багато курдів з Іраку. І в Афганістані 20 років воювали, зараз більше там афганців", – сказав російський президент.

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Це є військово-політичні причини, зазначив Путін, але є й економічні проблеми.