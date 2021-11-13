Путін заявив про готовність Лукашенка та Меркель до діалогу щодо міграційної кризи на кордоні ЄС
Президент Росії Володимир Путін заявив, що президент Білорусії Олександр Лукашенко та канцлер Німеччини Ангела Меркель готові йти на діалог один з одним щодо міграційної кризи на кордоні ЄС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російський Інтерфакс.
Путін висловив сподівання, що найближчим часом відбудеться прямий контакт білоруської влади з лідерами ЄС, зокрема з канцлером Німеччини.
"Я так зрозумів з розмов і з Олександром Григоровичем Лукашенком, і з канцлером Меркель, вони готові поговорити один з одним", - сказав президент РФ.
При цьому, за словами Путіна, не слід забувати, звідки виникли кризи, пов'язані з мігрантами, Білорусь не є "першовідкривачем цих проблем".
"Вони мають і політичний, і військовий, і економічний характер. Військовий, тому що всі брали участь, скажімо, в операціях в Іраку, а зараз там дуже багато курдів з Іраку. І в Афганістані 20 років воювали, зараз більше там афганців", – сказав російський президент.
Це є військово-політичні причини, зазначив Путін, але є й економічні проблеми.
Будь ласка, зачекайте...
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Нічого не поробиш. Ми в такій же ситуації.
От тільки, на відміну від нас, поляки і литовці цього не заслуговують: вони десятиріччями не мітингували проти нато, за руський язік і не обирали януковичів та недолугу , зелену мафію 😡
поляки не гнуться
не дай Бог, вы надумаете випихнути "біженців-террористів" в Україну !
посольство Бундесів згорить а на стіні буде напис:
"руїнами
РейхстагаБундес-посольства задоволений !
Тільки для того , щоби із Лукою почали рахуватися і розмовляти в Європі !
Уступки международным террористам заканчиваются предсказуемо.
наступного два Хла привезуть 100 тис.
з терористами біло-рашкою переговорів не ведуть !
сначала вам - проблемы
потом - вам их решение и устранение
но на условиях
фуйла,
так кто управляет хаосом ?
ци бабця Анжела возомнила себе Брюселем ?
пока она не приватная, то успеет дров наломать. Ей то чё?
МАРАЗМАТИК ведь заявлял , что он тут ни при чем 😀
что у лугандонцкв,
что у Луки Мудищева...
копняками за паребрик !
не зважаючи на "обєспокоєнності"
будь який договорняк Анжели з Хлом та Лукою зачіпає інтереси всього ЄС !!!!
в ЕСС есть закон про миграцию и мигрантов. именно по нему в германии был кризис мигрантов лет пять назад. так вот. любая страна ес ОБЯЗАНА принять ЛЮБОГО мигранта если он заявит что он беженец. принять, разместить, одеть и профинансировать. А потом разбираться притесняют его дома или нет. в этом случаю поляки и литва приняли свои законы которые процедуру чуть меняют под предлогом "не успеваем обработать всех - пусть сидят в междустранье - область между границами. вот по этим законам поляки и выпихивают этих "беженцев" но не в РБ а за свою границу - проще говоря на контрольно-следовую полосу
те кто уже прорвался или шаг ступил на землю Польши - все. считается беженцем и к нему применяется закон. вот ***** и мог поломать Ангелу на верховенство общего закона над местными
а что касается 5 км - показывали польское село прямо на границе. возле лес. вот из леса те кто перебежал выходят в село и еду просят. а их отлавливают и в "лагерь" для мигрантов отправляют
Читала законы РБ. По беженцам все обязанности, как и по международному закону. По мигрантам: заполнить миграционную карту, оформить визу на выезд из РБ и все. Максимальное время пребывания - не более 5 дней /с различными исключениями/.
Теперь наконец поняла, почему эти мигранты, прибывающие в РБ, не объявляют себя беженцами /пока не прибыли в пункт назначения/.
Путін заявив про готовність. Су@а
Литва однозначно сказала, что с террористическим режимом Лукашенки договариваться не будет.