Адвокат Лероса Черезов пожартував зі спростування ДБР щодо протоколу допиту нардепа: Цікаво, у Новорічному концерті "Кварталу" буде номер про палець
Адвокат народного депутата Гео Лероса Ігор Черезов переконаний, що з допиту його підзахисного у ДБР міг би вийти хороший номер для гумористичного шоу.
Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"А мені цікаво: у Новорічному концерті студії "Квартал 95" буде номер про палець? Ми готові занедорого написати номер і навіть зіграти в ньому, правда виступати - задорого. Ну, чи можна просто крутити відео з допиту Гео Лероса на концерті. Камера в слідчому кабінеті була. Якщо ні - віддайте відео у "Дизель Студіо". Єгор Крутоголов мене легко зіграє. Потім Державне бюро розслідувань напише, що цього не було й відео "завантажене з анонімного інтернет-каналу". До речі! Прикро, що не кинули в мережу протокол першого допиту Лероса про відео. Там теж заліковий стендап", - зауважив він.
Нагадаємо, 11 листопада нардеп Гео Лерос повідомив, що йому вручають підозру за "за середній палець у Верховній Раді".
Пізніше ДБР офіційно поінформувало, що Леросу повідомлено про підозру за середній палець у бік Зеленського та Єрмака.
13 листопада Цензор.НЕТ опублікував фрагмент допиту нардепа Лероса в ДБР. Натомість в ДБР стверджують що цей документ - фейк.
Будь ласка, зачекайте...
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Зеленського за те що не так вже і давно, він обзивав Україну
європейською повією, яка віддається всім кому не ліньки.
За це йому ще тоді треба було фейс начистити, бо образив
весь народ України!
изваяют и поставят памятник... со средним пальцем
згадуванні про мужній вчинок депутата Лероса!
Не должен быть Президентом Украины, человек, косивший от Армии.
Все руководители Израиля, не только отслужили в Армии, но, как офицеры, участвовали в спецоперациях, внутри вражеских территорий.
В Украине, видимо, единственный министр Резников, который служил в десантных войсках, и имеет более 100 прыжков с парашютом.
Враг уважают силу, впервые, за 2.5 года власти Зе, применена сила- беспилотник, давно пора, активно воевать .....
Якщо почне - то це означатиме, що і Пінкуч приєднується до рижемразівської антиЗЕшобли.
а во времена квн они по времени не совпали и никогда вместе в высшей лиге не играли
я знаю родителей крутоголова. костяк команды - из Николаева
с год примерно. они порохоботы
у рыгатника юмор площадный. уровня "гы гы гы".
а "дизелята" тоньше. у них сатира. многие вещи надо угадывать.
Что бы ни-будь изменилось?
https://uk.worldwidedictionary.org/%D1%88%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8
пeрший раз чую оту муть що ти написав
https://forum.pravda.com.ua/index.php?action=profile;u=26398 t.rex
5 листопада 2021 08:34:25
IP/Host: ---.b025.la.net.ua
Госпсуд Києва визнав недійсним bail-in акцій "ПриватБанку" за позовом компанії з групи Приват Ігоря Коломойського.
Про це повідомила пресслужба Приватбанку, судовий реєстр.
Так, 1 листопада 2021 року суддя господарського суду м. Києва Джарти В.В. задовольнила позов ТОВ "Реватіс". Воно позивалося до "ПриватБанку", Мінфіну, а також Фонду гарантування вкладів, НБУ та уряду.
"Реватіс" просив визнати недійсними договори придбання та купівлі-продажу акцій ПриватБанку (процедура bail-in) під час націоналізації Приватбанку у 2016 році.
Компанія входить до групи "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Водночас "антиколомойський" закон №590-ІХ передбачає право колишніх акціонерів банків на компенсацію заподіяної шкоди, але унеможливлює визнання недійсними договорів, укладених в процесі виведення банку із ринку.
Також, повідомили у Приватбанку, суд проігнорував приписи ЗУ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Ним чітко встановлено заборону витребування акцій банку проданих інвестору (в даному випадку - державі).
Банк висловив занепокоєння ігноруванням судами зазначених законів.
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1110820.0
а чому не було рекції такої швидкої як на середній палець Лєроса?
Це донька відомого макіївського Васі Джарти. Який вже догорає в пеклі.
и еще их не надо всех сажать
их надо лишить всего. конфискация и поражение в правах. чтобы они вернулись в ту грязь откуда вылезли.
Не спас его тот фак, хотя надежды на это были громадные. Жаль.
думаю, може то наследственность?
сначала дебил, после уже выбирает с кем связаться
и кому факи тыкать и где насрать
Боже, який «облом» для режисерів «95-го кварталу» - маса тем для «обсирання» діючої влади, і ніякої можливості втілить це на сцені…
https://nypost.com/2018/12/12/man-builds-a-giant-middle-finger-statue-to-flip-off-town-officials/
Фармацевты вышли на тропу троллинга!
13 листопада 2021, 02:40 pm
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3709091.html ФАКовий **********