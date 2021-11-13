Адвокат Лероса Черезов пожартував зі спростування ДБР щодо протоколу допиту нардепа: Цікаво, у Новорічному концерті "Кварталу" буде номер про палець

Адвокат народного депутата Гео Лероса Ігор Черезов переконаний, що з допиту його підзахисного у ДБР міг би вийти хороший номер для гумористичного шоу.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"А мені цікаво: у Новорічному концерті студії "Квартал 95" буде номер про палець? Ми готові занедорого написати номер і навіть зіграти в ньому, правда виступати - задорого. Ну, чи можна просто крутити відео з допиту Гео Лероса на концерті. Камера в слідчому кабінеті була. Якщо ні - віддайте відео у "Дизель Студіо". Єгор Крутоголов мене легко зіграє. Потім Державне бюро розслідувань напише, що цього не було й відео "завантажене з анонімного інтернет-каналу". До речі! Прикро, що не кинули в мережу протокол першого допиту Лероса про відео. Там теж заліковий стендап", - зауважив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лерос про протокол його допиту в ДБР: Текст дуже схожий на той, що я говорив

Нагадаємо, 11 листопада нардеп Гео Лерос повідомив, що йому вручають підозру за "за середній палець у Верховній Раді".

Пізніше ДБР офіційно поінформувало, що Леросу повідомлено про підозру за середній палець у бік Зеленського та Єрмака.

13 листопада Цензор.НЕТ опублікував фрагмент допиту нардепа Лероса в ДБР. Натомість в ДБР стверджують що цей документ - фейк.