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"Росія тут зовсім ні до чого", - Путін про міграційну кризу на кордоні ЄС

Російський президент Володимир Путін заявив, що ні РФ, ні російські авіакомпанії не пов'язані з міграційною кризою, що склалася на західних кордонах Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російський Інтерфакс.

"Хочу, щоб усі знали: ми тут зовсім ні до чого. На нас усі намагаються з будь-якого приводу і взагалі без жодного приводу якусь відповідальність покласти. Ні, наші авіаційні компанії не возять цих людей - взагалі, жодна наша компанія не возить", - сказав він.

Путін додав, що, за словами Лукашенка, не возить мігрантів до кордону і "Белавіа", а ключова ланка в організації перевезень перебуває в ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Як ви доїхали сюди? Москва!", - деякі мігранти в Білорусі дісталися до польського кордону через столицю РФ. ВIДЕО

"До речі, "Белавіа", як мені Олександр Григорович (сказав - ред.), теж не возить. Чартери замовляють, безвізовий в'їзд. Люди купують квитки та полетіли. Так, діють групи відповідальні за переправлення цих людей до європейських країн, але вони давно діють . Ключова ланка знаходиться в країнах Євросоюзу", - сказав президент РФ.

"Росія тут абсолютно ні до чого, ми абсолютно не беремо участі у жодних процесах", - ще раз наголосив Путін.

Також читайте: Путін заявив про готовність Лукашенка та Меркель до діалогу щодо міграційної кризи на кордоні ЄС

Білорусь (7922) мігранти (1105) путін (23733) Євросоюз (13300)


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Топ коментарі
+63
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13.11.2021 19:06
+32
"Віримо", як бульбофюреру.
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13.11.2021 19:05
+32
Просто рога и копыта немного торчат, но это не наши рога и копыта...
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13.11.2021 19:06
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14.11.2021 07:12 Відповісти
Вспомнила и "пожалела" эта мразь детей. А в Сирии сколько детей поубивал, не жалел? Где только не появляется сапог рашки, там слёзы и кровь
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14.11.2021 07:19 Відповісти
Іхтамнєт?
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14.11.2021 08:42 Відповісти
як завжди, настамнет. і 2 десантника які загинули були здуті вітром на територію білорусі. вітер ніс їх десь від уралу чи з удмуртії? ну, зі сходу на захід
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14.11.2021 10:02 Відповісти
Две штуки баксов с носа по словам эмигранта от Москвы до границы с Беларусью. А в машине минимум 4 человека и рашка здесь не причем??????
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14.11.2021 10:31 Відповісти
А кто это сделал.....?! (Людвиг Аристархович из Наша Раша)
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18.11.2021 09:41 Відповісти
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