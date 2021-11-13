"Росія тут зовсім ні до чого", - Путін про міграційну кризу на кордоні ЄС

Російський президент Володимир Путін заявив, що ні РФ, ні російські авіакомпанії не пов'язані з міграційною кризою, що склалася на західних кордонах Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російський Інтерфакс.

"Хочу, щоб усі знали: ми тут зовсім ні до чого. На нас усі намагаються з будь-якого приводу і взагалі без жодного приводу якусь відповідальність покласти. Ні, наші авіаційні компанії не возять цих людей - взагалі, жодна наша компанія не возить", - сказав він.

Путін додав, що, за словами Лукашенка, не возить мігрантів до кордону і "Белавіа", а ключова ланка в організації перевезень перебуває в ЄС.

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"До речі, "Белавіа", як мені Олександр Григорович (сказав - ред.), теж не возить. Чартери замовляють, безвізовий в'їзд. Люди купують квитки та полетіли. Так, діють групи відповідальні за переправлення цих людей до європейських країн, але вони давно діють . Ключова ланка знаходиться в країнах Євросоюзу", - сказав президент РФ.

"Росія тут абсолютно ні до чого, ми абсолютно не беремо участі у жодних процесах", - ще раз наголосив Путін.

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