У водійські права вноситимуть інформацію про право керувати виключно автомобілями з автоматичною коробкою, - МВС

Від грудня у посвідченнях водія з'явиться відмітка про складання практичного іспиту на керування авто з автоматичною коробкою передач у вигляді коду "78".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МВС України.

Зазначається, що з таким документом водії зможуть керувати авто лише з автоматичною коробкою передач, а за її відсутності - з будь-якою.

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