Кабмін блокує виплату боргів виробникам "зеленої" енергетики. Керівнику "ГарПоку" Петриковцю погрожували звільненням, він сам написав заяву, - джерело

Уряд від імені прем'єр-міністра Дениса Шмигаля блокує розрахунок за боргами з виробниками зеленої енергетики. Це в той час, коли облігації для покриття цих витрат випущені, а гроші від їхнього продажу вже перебувають на рахунку "Ощадбанку".

Про це Цензор.НЕТ повідомило поінформоване джерело.

Коли з 2020 року перестали платити виробникам "зеленої" енергетики, довго точилися дискусії, як вирішити це питання. Зрештою, було ухвалено рішення випустити цінні папери "Укренерго" на 825 мільйонів доларів США з прибутковістю 6,875% під державні гарантії.

Це сталося на початку поточного тижня, відбулося остаточне розміщення облігацій, ця процедура готувалася пів року. Купували ці папери, зокрема ЄБРР -75 млн дол.

Ці цінні папери розмістили, гроші зайшли на рахунки "Укренерго" у вівторок цього тижня, потім "Укренерго" продало валюту, гроші в гривнях переказали на ДП "Гарантований покупець", який отримав ці гроші пізно ввечері в четвер. Потім "Гарантований покупець" мав учора переказати кошти виробникам "зеленої" енергетики, там близько 1200 компаній, які є гравцями на ринку "зеленої" енергетики.

І тут розпочалися каруселі. Спочатку надходила купа погроз на адресу керівника "Гарантованого покупця" Костянтина Петриковця, що якщо він покладе ці платіжки для розрахунку з виробниками "зеленої" енергетики, його звільнять, потім він зрештою сам написав заяву про звільнення. Це сталося у п'ятницю ввечері.

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За даними джерела Цензор.НЕТ, гроші зараз перебувають на рахунку в "Ощадбанку", а дивні речі при цьому продовжуються.

На його переконання, Петриковець написав заяву, бо його почали змушувати чинити не за законом. Він із цим не погоджувався. За законом він мав ці гроші переказати, але поклав платіжки і пішов. Після цього почався тиск на керівника "Ощадбанку" Сергія Наумова. Дивно, що цей тиск та погрози надходять безпосередньо від прем'єр-міністра. Він не полінувався сам набрати Петриковця, сам набрав Наумова і сказав останньому: "Якщо ці гроші не зупиниш, ти теж будеш звільнений".

Наголошується, що вчора "Ощадбанк" тримав гроші на рахунку.

Ситуацію, що склалася, можна також пов'язати із судовим процесом "Енергоатома" проти "Гарантованого покупця". Зазначається, що ці гроші, які зайшли для розрахунку із "зеленою" енергетикою, "Енергоатом" намагається вкрасти за тими схемами, які у них є. Вони намагаються ці платіжки блокувати і паралельно намагаються домогтися рішення суду, щоб ці гроші блокувати на рівні "Гарантованого покупця", списати "Енергоатому".

Питання в тому, що ЄБРР та інші покупці цих облігацій, а в договорі чітко прописано, що НЕК "Укренерго" зобов'язана забезпечити шлях проходження цих коштів, що вони надійдуть виробникам "зеленої" енергетики. У договорі також чітко зазначено, що уряд зобов'язується забезпечити, що гроші спокійно дійдуть від покупців облігацій до виробників "зеленої" енергетики. Це цільові гроші. Але хтось, на переконання джерел Цензор.НЕТ, намагається ці гроші прибрати до своїх рук.

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Зазначимо, що зобов'язання Кабміну закріплено в постанові Кабміну від 11 листопада поточного року. Кабмін в ухвалі про випуск облігацій "Укренерго" чітко вказав, що гроші, отримані від облігацій, мають бути спрямовані на виплату заборгованості перед "зеленими" виробниками. Те, що відбувається зараз, дуже дивно. Це все (підготовка до випуску облігацій. – Ред.) готувалося багато місяців, сам Кабмін кілька днів тому прийняв ухвалу, що гроші будуть спрямовані "зеленим". Чому зараз це стало для них шоком або сюрпризом, залишається загадкою.

Усі, хто купили ці облігації, просто шоковані. А якщо гроші спрямовуються не туди, то ЄБРР та МВФ вважатимуть, що це просто є міжнародним фінансовим шахрайством.

За даними джерела Цензор.НЕТ, МВФ і ЄС зазначили, що поки не буде здійснено розрахунок, енергосистему України не з'єднають з енергосистемою ЄС.

Крім того, ті, хто купували ці цінні папери, чітко розуміли, куди ці гроші підуть. Наразі існує загроза, що вони можуть попросити достроково повернути їхні вкладення, якщо гроші спрямують не за призначенням. Виходить парадокс.

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