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Новини
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Кабмін блокує виплату боргів виробникам "зеленої" енергетики. Керівнику "ГарПоку" Петриковцю погрожували звільненням, він сам написав заяву, - джерело

Кабмін блокує виплату боргів виробникам

Уряд від імені прем'єр-міністра Дениса Шмигаля блокує розрахунок за боргами з виробниками зеленої енергетики. Це в той час, коли облігації для покриття цих витрат випущені, а гроші від їхнього продажу вже перебувають на рахунку "Ощадбанку".

Про це Цензор.НЕТ повідомило поінформоване джерело.

Коли з 2020 року перестали платити виробникам "зеленої" енергетики, довго точилися дискусії, як вирішити це питання. Зрештою, було ухвалено рішення випустити цінні папери "Укренерго" на 825 мільйонів доларів США з прибутковістю 6,875% під державні гарантії.

Це сталося на початку поточного тижня, відбулося остаточне розміщення облігацій, ця процедура готувалася пів року. Купували ці папери, зокрема ЄБРР -75 млн дол.

Ці цінні папери розмістили, гроші зайшли на рахунки "Укренерго" у вівторок цього тижня, потім "Укренерго" продало валюту, гроші в гривнях переказали на ДП "Гарантований покупець", який отримав ці гроші пізно ввечері в четвер. Потім "Гарантований покупець" мав учора переказати кошти виробникам "зеленої" енергетики, там близько 1200 компаній, які є гравцями на ринку "зеленої" енергетики.

І тут розпочалися каруселі. Спочатку надходила купа погроз на адресу керівника "Гарантованого покупця" Костянтина Петриковця, що якщо він покладе ці платіжки для розрахунку з виробниками "зеленої" енергетики, його звільнять, потім він зрештою сам написав заяву про звільнення. Це сталося у п'ятницю ввечері.

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За даними джерела Цензор.НЕТ, гроші зараз перебувають на рахунку в "Ощадбанку", а дивні речі при цьому продовжуються.

На його переконання, Петриковець написав заяву, бо його почали змушувати чинити не за законом. Він із цим не погоджувався. За законом він мав ці гроші переказати, але поклав платіжки і пішов. Після цього почався тиск на керівника "Ощадбанку" Сергія Наумова. Дивно, що цей тиск та погрози надходять безпосередньо від прем'єр-міністра. Він не полінувався сам набрати Петриковця, сам набрав Наумова і сказав останньому: "Якщо ці гроші не зупиниш, ти теж будеш звільнений".

Наголошується, що вчора "Ощадбанк" тримав гроші на рахунку.

Ситуацію, що склалася, можна також пов'язати із судовим процесом "Енергоатома" проти "Гарантованого покупця". Зазначається, що ці гроші, які зайшли для розрахунку із "зеленою" енергетикою, "Енергоатом" намагається вкрасти за тими схемами, які у них є. Вони намагаються ці платіжки блокувати і паралельно намагаються домогтися рішення суду, щоб ці гроші блокувати на рівні "Гарантованого покупця", списати "Енергоатому".

Питання в тому, що ЄБРР та інші покупці цих облігацій, а в договорі чітко прописано, що НЕК "Укренерго" зобов'язана забезпечити шлях проходження цих коштів, що вони надійдуть виробникам "зеленої" енергетики. У договорі також чітко зазначено, що уряд зобов'язується забезпечити, що гроші спокійно дійдуть від покупців облігацій до виробників "зеленої" енергетики. Це цільові гроші. Але хтось, на переконання джерел Цензор.НЕТ, намагається ці гроші прибрати до своїх рук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через борги в "зеленій" енергетиці Україна отримала статус країни з надвисокими ризиками для інвесторів, - юрист

Зазначимо, що зобов'язання Кабміну закріплено в постанові Кабміну від 11 листопада поточного року. Кабмін в ухвалі про випуск облігацій "Укренерго" чітко вказав, що гроші, отримані від облігацій, мають бути спрямовані на виплату заборгованості перед "зеленими" виробниками. Те, що відбувається зараз, дуже дивно. Це все (підготовка до випуску облігацій. – Ред.) готувалося багато місяців, сам Кабмін кілька днів тому прийняв ухвалу, що гроші будуть спрямовані "зеленим". Чому зараз це стало для них шоком або сюрпризом, залишається загадкою.

Усі, хто купили ці облігації, просто шоковані. А якщо гроші спрямовуються не туди, то ЄБРР та МВФ вважатимуть, що це просто є міжнародним фінансовим шахрайством.

За даними джерела Цензор.НЕТ, МВФ і ЄС зазначили, що поки не буде здійснено розрахунок, енергосистему України не з'єднають з енергосистемою ЄС.

Крім того, ті, хто купували ці цінні папери, чітко розуміли, куди ці гроші підуть. Наразі існує загроза, що вони можуть попросити достроково повернути їхні вкладення, якщо гроші спрямують не за призначенням. Виходить парадокс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутати фракції "Слуга народу" пропонують випуск ОВДП для погашення боргів на енергоринку

Автор: 

Кабмін (14057) Ощадбанк (758) Укренерго (2681) Зелений тариф (420) Гарантований покупець (184)


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Топ коментарі
+14
Денег в стране нету, угля нету, в стране война, оружия неначто закупать, а они переживают как Ахметову заплатить мзду за енергию которой он не производил.
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13.11.2021 19:58
+7
чуєте-чуєте (роблю глибокий вдих)...смердить бенею
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13.11.2021 20:24
+4
сериал - беня против гудка продолжается... попкорн тут кстати...
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13.11.2021 20:05
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якась незрозуміла каша, а не новина. "МВФ і ЄС зазначили, що поки не буде здійснено розрахунок, енергосистему України не з'єднають з енергосистемою ЄС." Нікого не бентежить, що щоб з'єднатися із енергосистемою ЄС треба спочатку прокласти дроти?
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13.11.2021 19:51 Відповісти
Спочатку потрібно зробити багато чого. Перше що потрібно це зробити можливість щоб Україна могла прожити деякий час в "замкнутомі" варіанті генерації. Перше що робиться, це ГАЕС. Нещодавно було введено в експлуатацію четвертий гідроагрегат другої черги Дністровської гідроакумулюючої електростанції.
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13.11.2021 20:09 Відповісти
Денег в стране нету, угля нету, в стране война, оружия неначто закупать, а они переживают как Ахметову заплатить мзду за енергию которой он не производил.
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13.11.2021 19:58 Відповісти
Переживают на этом ресурсе, Вы заметили?
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13.11.2021 21:46 Відповісти
Паталогічна жадність. Не одного фраєра згубила.
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13.11.2021 20:03 Відповісти
сериал - беня против гудка продолжается... попкорн тут кстати...
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13.11.2021 20:05 Відповісти
чуєте-чуєте (роблю глибокий вдих)...смердить бенею
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13.11.2021 20:24 Відповісти
Ніякого парадоксу. "І опит - син ошибок трудних, і гєній - парадоксов друг"(с). Це просто грабунок. Бо у Кабміну немає ні досвіду (попри важкі, але відомі "помилки", ні тим більше - генію. Є жадоба наживи і відсутність гальм.
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13.11.2021 20:26 Відповісти
Кабмин блокирует выплату долгов производителям "зеленой" энергетики. / У скандалов и непоняток вокруг Яценюка , Порошенко, оборонпрома, "зеленой" энергетики автор один-ФСБ. Политика украинских властей по финансовому шантажу инвесторов в возобновляемую энергетику выгодна Путину, который является ярым противником "зеленой" энергетики.-05.07.21 Политика Украины против "зеленой" энергетики выгодна Путину
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13.11.2021 21:28 Відповісти
Не ту страну назвали Гондурасом.
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13.11.2021 23:51 Відповісти
Обывателя, к сожалению, этот важнейший вопрос интересует мало, а ведь это тупое кидалово и жирный плевок в лицо международным финансовым организациям с далеко идущими последствиями. Однако проходимцев и дилетантов у власти это не беспокоит, тут как в известном анекдоте "нацарював рублів двісті та втік".
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14.11.2021 00:14 Відповісти
Коли заходить сонце і зростає споживання електроенергії "зелена енергетика" не працює.
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14.11.2021 02:24 Відповісти
Це в твоїй будці зростає вечером, бо ти квартал по телеку включаєш і свєт, як приходиш з роботи, а в країні загалом споживання вдень більше майже вдвічі.
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14.11.2021 08:52 Відповісти
По-твоему зелёная энергетика это только солнечные станции?
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14.11.2021 21:04 Відповісти
Верните им разницу и пусть продают на рыночных условиях
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14.11.2021 06:58 Відповісти
Зелёная энергетика, это требование Евросоюза и мы эти требования выполняем. Многие устанавливают солнечные батареи и Евросоюз мог бы помочь.
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14.11.2021 07:19 Відповісти
они построят пару тец и заводов а лохи пусть строят станции и платят за свет по 7 грн
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14.11.2021 09:43 Відповісти
Зачем нужно выполнять требования, которые опустошают бюджет и приносят баснословные прибыли Ахметову? Вы понимаете, что мы из своего кармана ему платим по 7грн за кВт?
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14.11.2021 21:05 Відповісти
Берут долги что бы заплатить три цены за угольную электрику,который один известный всем аферист оформил,как солнечную,оно нам нужно?
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14.11.2021 08:28 Відповісти
Регионалам Януковича-Порошенко?

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14.11.2021 08:38 Відповісти
Отлично что блокируют. Надо вообще прикрыть эту лавочку по грабежу бюджета зелёными стервятниками
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14.11.2021 10:05 Відповісти
Може досить грабувати країну по схемі "зелений тариф"? Вже набудовано еквівалент восьми атомних блоків, а електроенергію купуємо у ворога!
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14.11.2021 10:28 Відповісти
Давно пора закрыть зеленую энергетику,это грабеж обычных людей.Наш уровень жизни не позволяет платить за такую электроэнергию.Это старая схема рыжого таракана,дотационные шахты,а теперь дотационная зеленая энергетика.На дотации уходит пенсия,соцвыплаты и зарплата бюджетников,а также финансирование школ,больниц и тп.Товарищи,протолкнувшие законы по зеленой энергетике должны сидеть за подрыв экономики Украины
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14.11.2021 12:13 Відповісти
Може досить грабувати країну по схемі "зелений тариф"? Вже набудовано еквівалент восьми атомних блоків, а електроенергію купуємо у ворога!
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14.11.2021 14:45 Відповісти
Надо принять зелёная энергетика только себя
И излишки можно продать
А то скупил электроэнергию по0,90 коп
А нам впаривает цене в 4 раза дороже ''' круто '''
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14.11.2021 15:02 Відповісти
 
 