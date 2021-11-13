Я відмовився виконувати незаконні вказівки представників Кабміну і мене звільнили, - директор ДП "Гарантований покупець" Петриковець

Кабінет Міністрів України зібрався на позачергове засідання у суботу, 13 листопада, щоб звільнити з посади директора державного підприємства "Гарантований покупець" Костянтина Петриковця.

Про це йдеться в повідомленні керівника, опублікованому пресслужби ДП, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, причиною звільнення стала відмова "виконувати незаконні вказівки представників уряду щодо розрахунків з виробниками електроенергії з відновлюваних джерел".

"Це виключно політичне рішення. Я буду оскаржувати його в законному порядку та відстоювати свою ділову репутацію, професійну честь і гідність", - переконаний Петриковець.

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Він підкреслив, що "Гарантований покупець" діє "виключно в рамках правового поля: як того вимагає закон, а не політичні забаганки".

"Держпідприємство у відповідності до закону спрямувало 19,3 млрд гривень коштів від НЕК "Укренерго" на погашення заборгованості перед виробниками. Так вимагає закон і жодні спроби політичного тиску, телефонні дзвінки і погрози не змусять державне підприємство відступити від норм закону і використати ці кошти як заманеться політикам", - переконує керівник.

Нагадаємо, за даними джерел "Цензор.НЕТ", уряд від імені прем'єр-міністра Дениса Шмигаля блокує розрахунок за боргами з виробниками зеленої енергетики. Це в той час, коли облігації для покриття цих витрат випущені, а гроші від їхнього продажу вже перебувають на рахунку "Ощадбанку". Зокрема, погрожували керівнику "Гарантованого покупця" Костянтину Петриковцю.

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