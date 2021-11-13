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Новини
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Я відмовився виконувати незаконні вказівки представників Кабміну і мене звільнили, - директор ДП "Гарантований покупець" Петриковець

Я відмовився виконувати незаконні вказівки представників Кабміну і мене звільнили, - директор ДП

Кабінет Міністрів України зібрався на позачергове засідання у суботу, 13 листопада, щоб звільнити з посади директора державного підприємства "Гарантований покупець" Костянтина Петриковця.

Про це йдеться в повідомленні керівника, опублікованому пресслужби ДП, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, причиною звільнення стала відмова "виконувати незаконні вказівки представників уряду щодо розрахунків з виробниками електроенергії з відновлюваних джерел".

"Це виключно політичне рішення. Я буду оскаржувати його в законному порядку та відстоювати свою ділову репутацію, професійну честь і гідність", - переконаний Петриковець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін блокує виплату боргів виробникам "зеленої" енергетики. Керівнику "ГарПоку" Петриківцю погрожували звільненням, він сам написав заяву, - джерело

Він підкреслив, що "Гарантований покупець" діє "виключно в рамках правового поля: як того вимагає закон, а не політичні забаганки".

"Держпідприємство у відповідності до закону спрямувало 19,3 млрд гривень коштів від НЕК "Укренерго" на погашення заборгованості перед виробниками. Так вимагає закон і жодні спроби політичного тиску, телефонні дзвінки і погрози не змусять державне підприємство відступити від норм закону і використати ці кошти як заманеться політикам", - переконує керівник.

Нагадаємо, за даними джерел "Цензор.НЕТ", уряд від імені прем'єр-міністра Дениса Шмигаля блокує розрахунок за боргами з виробниками зеленої енергетики. Це в той час, коли облігації для покриття цих витрат випущені, а гроші від їхнього продажу вже перебувають на рахунку "Ощадбанку". Зокрема, погрожували керівнику "Гарантованого покупця" Костянтину Петриковцю.

Також читайте: 60% енергоблоків державних ТЕС не працюють через брак вугілля, – "Укренерго"

Автор: 

Кабмін (14057) звільнення (2663) Укренерго (2681) Гарантований покупець (184)


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Топ коментарі
+28
Цю зелену шоблу скоро на осинові коли садити будуть.
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13.11.2021 20:31
+26
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13.11.2021 20:38
+17
Що там верещук верещала)) про корупцію,га?
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13.11.2021 20:31
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Цю зелену шоблу скоро на осинові коли садити будуть.
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13.11.2021 20:31 Відповісти
Чмо Петриковця подарувало Ахмєтці 19 млрд , а тепер він святий і праведний. Він перечислив бабло . Краще б віддав Рижому аблігації. А чим Петруковцю заплатив Рижий. ?
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13.11.2021 20:54 Відповісти
Так шморгаль вирішив напевно собі ті грошенята вивести як найбільшому генератору метану?
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13.11.2021 21:06 Відповісти
Ахметка вже став ЗЕленим? Його на кол? Не поганий варіант? )))
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13.11.2021 20:57 Відповісти
А який його улюблений колір$?
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13.11.2021 21:01 Відповісти
https://www.kmu.gov.ua/news/zmineno-kerivnika-dp-garantovanij-pokupec https://www.kmu.gov.ua/news/zmineno-kerivnika-dp-garantovanij-pokupec

А КМУ БРЕШЕ КАК СОБАКА НА БЛОХ...

Змінено керівника ДП «Гарантований покупець»
http://mpe.kmu.gov.ua/ Міністерство енергетики України , опубліковано 13 листопада 2021 року о 22:16

Сьогодні на засіданні Уряду було змінено керівника ДП «Гарантований покупець».

Причиною звільнення є непрофесіоналізм та завдання збитків підприємству внаслідок продажу значного обсягу електроенергії з боку Гарантованого покупця за завідомо заниженими цінами на користь окремих фінансово-промислових груп. Ця транзакція могла завдати збитків державі в розмірі понад 500 млн грн і призвела до зменшення відсотку розрахунків з інвесторами у зелену енергетику. Це у свою чергу призвело до позовів виробників з альтернативних джерел до Гарпоку на суму близько 1,5 млрд грн та було предметом розгляду профільного комітету Верховної Ради України з відповідним зверненням щодо зміни керівника.

У понеділок буде створена комісія для аналізу вказаних транзакцій. Результати будуть публічно оприлюднені наступного тижня. Якщо вказані факти знайдуть підтвердження, матеріали будуть передані до правоохоронних органів.

Зі свого боку запевняємо, що зміна керівника не вплине на виконання зобов'язань перед виробниками електроенергії з альтернативних джерел.

без комментариев....
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13.11.2021 23:28 Відповісти
Що там верещук верещала)) про корупцію,га?
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13.11.2021 20:31 Відповісти
Потрібно розділяти владу зєльонців і Україну. А то деякі разом і зє готові знищити і державу. Головне для них- щоб склеїв ласти.
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13.11.2021 20:57 Відповісти
Чергова подоляцька курва на сайті);
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13.11.2021 21:08 Відповісти
Звідки вас, зебілів, подоляк бере? Як ти школу закінчило, зебіле? Ну мля, от перечитай само свій же комент. Ти ж дебіл.
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13.11.2021 21:33 Відповісти
"Скаженний прінтер" тиражує "закони" які сам же і порушує... Нам теж можна (якщо хтось не пойняв)!
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13.11.2021 20:34 Відповісти
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13.11.2021 20:38 Відповісти
зЄпота...
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13.11.2021 20:51 Відповісти
Единицы имеют человеческую гордость , остальные твари дрожащие ! Респект!
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13.11.2021 20:49 Відповісти
Можешь сразу ахметовскому каналу респект передать как полезный дурачок.
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13.11.2021 22:09 Відповісти
Вот ,реально,теперь совсем насрать кто и чей канал мочит вашу зекрысу...даже кот в президентах Украины был бы намного полезнее -хотя бы спецоперации не скрывал в угоду пуйлу и бабло не воровал себе в офшоры...
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13.11.2021 22:27 Відповісти
И это правильно. Афера Порошенка и Ахметова с этой зеленой энергетикой уже очень дорого обошлась Украине
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13.11.2021 20:49 Відповісти
Украине дорого обошёлся асфальт от зекрысы...ну ничего,этому полудохлому зенаркоше уже не долго осталось)
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13.11.2021 21:01 Відповісти
Свидетель - "полвареника"?
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13.11.2021 21:06 Відповісти
доля ахметова в зеленой энергетитке 25%
обьясни мне две вещи
1. как раньше спокойно платили?
2. зачем было подписывать с "зелеными" меморандум в 2020 году, определять цены и сроки оплаты и принимать бл закон?
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13.11.2021 21:28 Відповісти
Раньше платили по той причине, что работали АЭС, а ТЕС на угле лишь поддерживали баланс.
Потом Герус вклинился, много блоков АЭС остановили, зато полностью загрузили ТЭС Ахметова и его компаньонов.
В результате достаточно дешёвой от АЭС стало меньше, а угольные дают дорогую энергию. Вот тогда с балансом по зеленой энергетике дебит с кредитом и перестали сходится.

Ну при этом еще надо понимать, что началась эта бодяга еще при Януковиче, когда ветровую практически отдали Ахметову, а солнечную Клюеву.

И отдельно выскажу личное мнение. Ветровая энергетика Украине не нужна. Причина в том что ветер дует и днем и ночью, а ночью у нас избыток атомной. Ну и ветряк практически ничего не вырабатывает если скорость ветра ниже 4,6 м/с.
А вот солнечные электростанции нужны, так как начинают производить электроэнергию как всходит Солнце, а заодно и увеличивается потребление.
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13.11.2021 22:36 Відповісти
1. ну т.е. все сами сделали кинули зеленых а теперь "спасите помогите"?
2. открой для себя слово "флюгирование винта"
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13.11.2021 22:54 Відповісти
Ви пишите кратко, как выстрел. Отсюда мне непонятна вся глубина вашей мысли
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13.11.2021 22:58 Відповісти
Да, спорить с вами не стану, слишком долго писать и пояснять.
Но вы не понимаете темы, как и минимум 98% населения в Украине, а может и больше.
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13.11.2021 22:59 Відповісти
да куда уж мне.
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13.11.2021 23:01 Відповісти
Это не было попыткой оскорбить вас.
Но я изучал энергосберегающие технологии и зеленую энергетику не один год, при этом в Украине этому практически не обучают, а потому и учителей тоже мало.
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13.11.2021 23:04 Відповісти
я не изучал зеленую энергетику
я изучал подобные штуки военного направления и я не думаю что если там есть изменение шага винта то его не делают в ветряках используемых в ЗЭ
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13.11.2021 23:09 Відповісти
чтобы долго не искать

Безусловно, изменяемый шаг винта увеличивает диапазон эффективных рабочих скоростей ветрогенератора. Однако внедрение данного механизма ведет к усложнению лопастной конструкции, к увеличению веса ветрового колеса, а также снижает общую надежность ВЭУ. Следствием этого является необходимость усиления конструкции, что приводит к значительному удорожанию системы не только при приобретении, но и при эксплуатации
Современные ветрогенераторы представляют собой высокотехнологичные изделия, мощность которых составляет от 100 до 6 МВт. ВЭУ инновационных конструкций позволяют экономически эффективно использовать энергию самого слабого ветра - от 2 м/с. При помощи ветрогенераторов сегодня можно с успехом решать задачи по электроснабжению островных или локальных объектов любой мощности.
Источник: https://oboiman.ru/ingeneer/ustrojstvo-i-princip-raboty-kineticeskogo-vetrogeneratora.html
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13.11.2021 23:06 Відповісти
То, что вы изучали, это очень крутая морская техника, производить которую умели и умеют всего несколько стран.

А в своей ссылке вы как раз указали самые уязвимые точки ветряков. Да можно в быту ловить и 2 м/с, однако этого хватит ну возможно на метеорологическом пункте (как пример), но никак не для единой энергосистемы. И их надо постоянно обслуживать, а те же высотные работы совсем не дешевы.
В отличии от ВЭС, СЭС собственно требуют лишь диспетчера, охраны полей (а если это и так охраняемая территория, например АЭС, то доп охрана и не нужна), ну и зимой сметать снег с пластин. То есть совсем минимальные расходы на обслуживание.

Но давайте не будем. Это не проще того, что вы изучали, а я уже собрался спать.
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13.11.2021 23:24 Відповісти
Основным получателем денег от этого гарантироного покупателя является Ахметов.
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13.11.2021 20:56 Відповісти
Что ты врешь? Зебилов отмазываешь? У ахметки в зеленой энергетике только 15% ---остальные реальные западные инвесторы!
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13.11.2021 21:23 Відповісти
А 40% не хочеш!
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13.11.2021 21:48 Відповісти
Глянь список ниже, много там западных инвесторов?
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13.11.2021 21:58 Відповісти
Ага. Он под малый процент брал деньги в западных банках, на них покупал оборудование, используя схемы ухода от налогов, а потом строил тут электростанции за киловатт энергии которых платят дороже всех. Очень прибыльный бизнес.
Ну и небедные, но не входящие во власть люди ставили себе мощные СЭС возле своего дома. Чистый, хороший заработок, если можешь себе позволить 20 тысяч долларов на СЭС, при наших тарифах быстрая окупаемость, а потом доходность выше, чем процентами на депозите.
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13.11.2021 22:42 Відповісти
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13.11.2021 21:29 Відповісти
остальные 50% фирмы-мелочи. это топ 10
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13.11.2021 21:31 Відповісти
і використати ці кошти як заманеться політикам", - Джерело:

певно на асфальт не хватає
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13.11.2021 20:58 Відповісти
Правильно ,мочите зекрыс )
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13.11.2021 20:59 Відповісти
То что ЗЕленая шобла плюёт на закон это понятно, но ты бы, мил человек, с таким же усердием отстаивал права бытовых потребителей, как переживаешь за олигархов-владельцев ВИЭ.
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13.11.2021 21:09 Відповісти
Ахмет і у териконі прикопати може
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13.11.2021 21:22 Відповісти
Я згоден з Петриковцем. В енергетичній сфері у нас влаштована зеленими менеджерами катастрофа, але вона не пов'язана ніяк із зеленою енергетикою.
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13.11.2021 21:24 Відповісти
обязательно посмотрите фильм "Прямий доказ" сегодняшний
на ютуб канале "Прямого"

народ там жах. прямые обвинения высшего руководства страны в срыве минимум четырех операций диверсантов "Шведа" и срыв обороноспособности ПВО путем развала трех схем поставки клистронов в Украину.
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13.11.2021 21:25 Відповісти
И шо дальше, они скажут что все так делают)))
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13.11.2021 22:02 Відповісти
как "так"?
сорванные операции
1. сеть российской агентуры в органах управления страной - сорвана
2. вытаскивание пленных из "Изоляции" вместе с основными тюремщиками - сорвана
3. "вагнеровцы" - сорвана

и это только по ГУР МО
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13.11.2021 22:13 Відповісти
І відразу побіг на канал до Ахметова жалітися
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13.11.2021 21:47 Відповісти
В принципе логично. Не в 95 квартал же ему бежать...
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13.11.2021 22:00 Відповісти
У 95-го есть тв канал?
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13.11.2021 22:06 Відповісти
конечно есть. называется "Квартал"
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13.11.2021 22:13 Відповісти
Г+Г. "Починаючи з квітня 2010 року 100 % акцій телекомпанії належить «1+1 медіа», якою повністю володіє Ігор Коломойський. " (С) Педивикия.
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13.11.2021 23:00 Відповісти
Откуда взялся борг Украины перед "инвесторами" в зеленую энергетику? Это обязательства государства - она обязуется из бюджета т.е. народными деньгами перекрыть разницу между зелёной ценой и ценой реализуемой населению и предприятиям. И эта афера была заложена при Овоще (как же Ахметка , Колесников, Суркисы его друзяки). Т.е. вместо того, чтобы развивать дешёвую электрику гос. АЭС, государство берётся платить частнику за дорогой продукт за счёт народа. При Пети эту афёру не прикрыли (порешали), благо есть кем прикрыться - ЕС за зеленую энергетику. Только у Зели яйца, как оказалось, чтобы приостановить это безобразие по выкачиванию бабла, точно как возврат НДС и скрутки. Если соевые скулят за этих "инвесторов" пусть и помогают им, покупая в 5раз дороже электричество.
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13.11.2021 22:03 Відповісти
О ответь на два вопроса
1. как раньше спокойно платили?
2. зачем было подписывать с "зелеными" меморандум в 2020 году, определять цены и сроки оплаты и принимать бл закон?
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13.11.2021 22:14 Відповісти
топ 10 владельцев "зеленой энергетики"
найди там тех кого ты перечислил (кроме ахметки разумеется)

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13.11.2021 22:16 Відповісти
а возмущаемся мы потому что твои зеленые криворукие бараны. все развалили, везде обосрались и просрали деньги. поздравляю шарик - ты баран
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13.11.2021 22:17 Відповісти
Шмыгаль, в прошлом директор ТЭС Ахметова, вдруг почему- то решил что зеленая энергетика -абсолютное зло. Это не совсем так . В 2020 г. СЭС и ВЭС сэкономили 4,6 млн тонн каменного угля
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13.11.2021 22:37 Відповісти
печалька...Уже и новое авто присмотрел, и место отдыха подобрал...А тут такой облом...
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14.11.2021 00:30 Відповісти
Облом как раз у зекрыс -они снова для Запада маргиналы и взяточники)
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14.11.2021 00:50 Відповісти
фиолетово. Главное - остались деньги в стране.
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14.11.2021 01:01 Відповісти
В стране?зекрысы собрались их распилить,но под давлением ЕС теперь отдадут,в том числе и ахметке)
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14.11.2021 01:46 Відповісти
"распилить" - это понятно. Так действовали все власти, не исключая папередников. Но "распиливали" бы при строительстве дорог, инфраструктуры, и т.д, и т.п... Но "под давлением ЕС" теперь эти средства уйдут исключительно в офшоры, перед этим "встряхнув" курс доллара", и в страну больше не вернутся...
И зачем нужны подобные "инвесторы"?
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14.11.2021 10:55 Відповісти
Так зекрысы распилили уже все и вся- дороги с ифоструктурой и допиливают ковид фонд ,а делиться не захотели -так что пусть теперь обтекают,зовясь на весь мир -мародерами,взяточниками и ворами -Украине все равно ничего не светило)
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14.11.2021 11:43 Відповісти
Ещё одного проворовавшегося свинарчука Порошенки с трудом попросили на выход?

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14.11.2021 08:19 Відповісти
https://superagronom.com/news/13937-valoviy-zbir-sonyashniku-v-********-zbilshitsya-na-chvert--kapshuk https://superagronom.com/news/13937-valoviy-zbir-sonyashniku-v-********-zbilshitsya-na-chvert--kapshuk


https://agronews.ua/news/v-********-prognozuyut-podalshe-zrostannya-cziny-na-sonyashnykovu-oliyu/

ЩО БИ ЦЕ ЗНАЧИЛО?
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14.11.2021 08:47 Відповісти
https://agrotrend.com.ua/za-rik-eksport-************-zerna-zbilshyvsya-na-3-mln-tonn/ https://agrotrend.com.ua/za-rik-eksport-************-zerna-zbilshyvsya-na-3-mln-tonn/

А це значить що і ціна на хліб зросте більше як на 30%.
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14.11.2021 08:49 Відповісти
" по долгам с производителями "зеленой" энергетики. Это в то время, когда облигации для покрытия этих расходов выпущены, а деньги от их продаж уже находятся на счете "Ощадбанка"
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14.11.2021 10:36 Відповісти
 
 