Власник аптеки на Луганщині продавав громадянам фальшиві COVID-довідки для перетину пункту пропуску, - прокуратура

Жителя селища Мілове Старобільського району Луганської області підозрюють у розповсюдженні підроблених довідок про результати тестів на COVID-19.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської обласної прокуратури, один "документ" коштував 600 грн.

Фальшиві копії бланків мережі медичної лабораторії зі списку Міністерства охорони здоров’я містили QR-код та були виготовлені двома мовами - українською та англійською.

"Збут підроблених довідок про негативний результат дослідження на коронавірусну хворобу організував власник місцевої аптеки. Розповсюджував їх серед громадян, які перетинали державний кордон на пункті пропуску "Мілове", - йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці задокументували факт продажу п’яти таких "довідок" на 3 тис. грн.

Під час санкціонованих обшуків у чоловіка виявлено та вилучено довідки-результати досліджень, блокноти з чорновими записами, флешносії, комп’ютерну техніку.

Чоловікові повідомлено про підозру. За вказані дії передбачено покарання до 3 років позбавлення волі.