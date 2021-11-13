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Новини Силовики
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Власник аптеки на Луганщині продавав громадянам фальшиві COVID-довідки для перетину пункту пропуску, - прокуратура

Власник аптеки на Луганщині продавав громадянам фальшиві COVID-довідки для перетину пункту пропуску, - прокуратура

Жителя селища Мілове Старобільського району Луганської області підозрюють у розповсюдженні підроблених довідок про результати тестів на COVID-19.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської обласної прокуратури, один "документ" коштував 600 грн.

Фальшиві копії бланків мережі медичної лабораторії зі списку Міністерства охорони здоров’я містили QR-код та були виготовлені двома мовами - українською та англійською.

"Збут підроблених довідок про негативний результат дослідження на коронавірусну хворобу організував власник місцевої аптеки. Розповсюджував їх серед громадян, які перетинали державний кордон на пункті пропуску "Мілове", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку року виявлено понад 80 випадків підробки COVID-документації, до яких причетні медики, - МОЗ

Правоохоронці задокументували факт продажу п’яти таких "довідок" на 3 тис. грн.

Під час санкціонованих обшуків у чоловіка виявлено та вилучено довідки-результати досліджень, блокноти з чорновими записами, флешносії, комп’ютерну техніку.

Чоловікові повідомлено про підозру. За вказані дії передбачено покарання до 3 років позбавлення волі.

Автор: 

підробка (437) Правоохоронні органи (2705) прокуратура (3665) силовики (2512) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+3
А за фальшивые деньги где отбывать наказание? В Нацбанке?
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13.11.2021 22:07
+2
Ага, якщо кіллер вбиває людину - він не винуватий, а винуватий той хто заказував. Залізна логіка плоскоземельщіков.
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13.11.2021 21:44
+2
Та нема там ніякого попита.
Чёта в ентом деле я не догоняю.
Если гражданин выезжает из Украины выпустят без сертификата. России украинский сертификат не нужен.
Если гражданин въезжает в Украину он сперва должен предъявить сертификат а потом только приобрести его в аптеке. Аптека не стоит на нейтральной полосе.
P.S 200 грн. и вы въезжаете в Украину без теста и Дии.
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13.11.2021 21:46
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13.11.2021 21:03 Відповісти
Ага, якщо кіллер вбиває людину - він не винуватий, а винуватий той хто заказував. Залізна логіка плоскоземельщіков.
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13.11.2021 21:44 Відповісти
Та нема там ніякого попита.
Чёта в ентом деле я не догоняю.
Если гражданин выезжает из Украины выпустят без сертификата. России украинский сертификат не нужен.
Если гражданин въезжает в Украину он сперва должен предъявить сертификат а потом только приобрести его в аптеке. Аптека не стоит на нейтральной полосе.
P.S 200 грн. и вы въезжаете в Украину без теста и Дии.
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13.11.2021 21:46 Відповісти
Ну якщо є покупці то має бути товар.
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13.11.2021 21:53 Відповісти
Тоже так подумал. Но владелец аптеки не означает постоянно быть быть в аптеке. Значит на пункте пропуска каким-то образом присутствовал. Надо бы поискать его связь со Степановым, доктором-полиграфистом.
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13.11.2021 21:58 Відповісти
Скрипач аптекарь не нужен
это наша корова, и мы её будем
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14.11.2021 00:00 Відповісти
"ковидеть" - продавать гражданам фальшивые Covid-справки.
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13.11.2021 21:27 Відповісти
Он это делал для ухудшения эпидситуации в ОТСОСе. Понять и простить.
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13.11.2021 21:39 Відповісти
Да за это можно и наградить!
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13.11.2021 21:59 Відповісти
Наказание за фальшивые сертификаты должно быть работы в ковидной больнице!
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13.11.2021 21:58 Відповісти
А за фальшивые деньги где отбывать наказание? В Нацбанке?
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13.11.2021 22:07 Відповісти
За фальшивые деньги - кормить и поить фальсификатами продуктов и напмтков и лечить от последствий поддельными лекарствами.
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13.11.2021 23:03 Відповісти
Наркоту продавати можна, а папірці - ні?
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13.11.2021 22:14 Відповісти
Ти наркоту саме у цій аптеці купляєш?
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14.11.2021 01:41 Відповісти
Ось вони, головні несуни ковіду до нас. Ї
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14.11.2021 01:43 Відповісти
Трешку реальной посадки с конфискацией за изготовление и распространение подделок . И ни какой " амнистии", и оно попустит...
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14.11.2021 09:43 Відповісти
Підробляти собачі паспорти має право лише держава
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14.11.2021 13:13 Відповісти
 
 