Власник аптеки на Луганщині продавав громадянам фальшиві COVID-довідки для перетину пункту пропуску, - прокуратура
Жителя селища Мілове Старобільського району Луганської області підозрюють у розповсюдженні підроблених довідок про результати тестів на COVID-19.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської обласної прокуратури, один "документ" коштував 600 грн.
Фальшиві копії бланків мережі медичної лабораторії зі списку Міністерства охорони здоров’я містили QR-код та були виготовлені двома мовами - українською та англійською.
"Збут підроблених довідок про негативний результат дослідження на коронавірусну хворобу організував власник місцевої аптеки. Розповсюджував їх серед громадян, які перетинали державний кордон на пункті пропуску "Мілове", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці задокументували факт продажу п’яти таких "довідок" на 3 тис. грн.
Під час санкціонованих обшуків у чоловіка виявлено та вилучено довідки-результати досліджень, блокноти з чорновими записами, флешносії, комп’ютерну техніку.
Чоловікові повідомлено про підозру. За вказані дії передбачено покарання до 3 років позбавлення волі.
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Питання хто породив попит?
Чёта в ентом деле я не догоняю.
Если гражданин выезжает из Украины выпустят без сертификата. России украинский сертификат не нужен.
Если гражданин въезжает в Украину он сперва должен предъявить сертификат а потом только приобрести его в аптеке. Аптека не стоит на нейтральной полосе.
P.S 200 грн. и вы въезжаете в Украину без теста и Дии.
Скрипачаптекарь не нужен
это наша корова, и мы её будем