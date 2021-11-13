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Новини Війна
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Внаслідок обстрілу з боку збройних формувань РФ поранено українського воїна, - ОТУ "Схід"

Внаслідок обстрілу з боку збройних формувань РФ поранено українського воїна, - ОТУ

Сьогодні, 13 листопада, на Донбасі внаслідок обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації військовослужбовець Об’єднаних сил дістав уламкові поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на фейсбук-сторінку оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності ОТУ "Схід", - йдеться в повідомленні.

Пораненому надали першу медичну допомогу та транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я задовільний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із загиблими внаслідок підриву на невідомому пристрої військ РФ підполковником Русланом Прусовим та майстер-сержантом Вадимом Федосеєвим попрощаються завтра в Миколаєві

Зазначається, що українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил (ООС).

Нагадаємо, від початку доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню, 1 з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Автор: 

армія рф (17160) поранення (2792) Донбас (22354) Об’єднані сили (598) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+6
фото 10 ноября.... а Вам не кажется что пропала благородная седина у найвеличнейшего?)))

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13.11.2021 22:01
+5
Суки!
Найшвидшого одужання.
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13.11.2021 21:21
+5
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13.11.2021 21:38
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Суки!
Найшвидшого одужання.
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13.11.2021 21:21 Відповісти
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13.11.2021 21:38 Відповісти
фото 10 ноября.... а Вам не кажется что пропала благородная седина у найвеличнейшего?)))

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13.11.2021 22:01 Відповісти
Лєнка пофарбувала.
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13.11.2021 22:03 Відповісти
Круто. Мені 42 і я повністю білий.
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13.11.2021 22:29 Відповісти
Кожний сивіє по-своєму Через три дні - 61 А у мене лише борода з вусами сиві і на скронях трохи сивини!
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13.11.2021 22:37 Відповісти
Он мутант, там ишо с шерстью на груди вопросы
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13.11.2021 23:31 Відповісти
еще и мудант...мутант ... от выбрали ))))) врагам не пожелаешь )))))
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13.11.2021 23:36 Відповісти
Ждём от Меркель м Макрона гневных нотаций хутину
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13.11.2021 21:48 Відповісти
Не діждетесь. Вони ************* як і наш зелений зрадник.
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13.11.2021 22:02 Відповісти
Но ткнуть носом Меркель надо - шоб молчала про байрактары
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13.11.2021 22:04 Відповісти
Макрель з Мікроном мовчать "в тряпочку", чекають може щось капне від *****.
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13.11.2021 22:15 Відповісти
Вночі 14 листопада бойовики на Донбасі обстріляли санітарні машини українських військових під Невельським і важко поранили водія "швидкоъ допомоги"
Пошкоджено два санітарні автомобілі. Військовому надали домедичну допомогу та евакуювали до лікарні. Він у важкому стані.
У штабі зазначають, що відкривали вогонь у відповідь, щоб змусити бойовиків припинити обстріл.
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14.11.2021 08:34 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
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14.11.2021 10:11 Відповісти
 
 