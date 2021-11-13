Внаслідок обстрілу з боку збройних формувань РФ поранено українського воїна, - ОТУ "Схід"
Сьогодні, 13 листопада, на Донбасі внаслідок обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації військовослужбовець Об’єднаних сил дістав уламкові поранення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на фейсбук-сторінку оперативно-тактичного угруповання "Схід".
"Сьогодні збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності ОТУ "Схід", - йдеться в повідомленні.
Пораненому надали першу медичну допомогу та транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я задовільний.
Зазначається, що українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил (ООС).
Нагадаємо, від початку доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню, 1 з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
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Найшвидшого одужання.
мудант...мутант ... от выбрали ))))) врагам не пожелаешь )))))
Пошкоджено два санітарні автомобілі. Військовому надали домедичну допомогу та евакуювали до лікарні. Він у важкому стані.
У штабі зазначають, що відкривали вогонь у відповідь, щоб змусити бойовиків припинити обстріл.
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.