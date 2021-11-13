Внаслідок обстрілу з боку збройних формувань РФ поранено українського воїна, - ОТУ "Схід"

Сьогодні, 13 листопада, на Донбасі внаслідок обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації військовослужбовець Об’єднаних сил дістав уламкові поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на фейсбук-сторінку оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності ОТУ "Схід", - йдеться в повідомленні.

Пораненому надали першу медичну допомогу та транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я задовільний.

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Зазначається, що українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил (ООС).

Нагадаємо, від початку доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню, 1 з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.