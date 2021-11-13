У Латвії депутатів без COVID-сертифікатів не пускатимуть на засідання і не платитимуть зарплату
Парламент Латвії підтримав заборону невакцинованим проти коронавірусу депутатам відвідувати засідання та брати участь у дискусіях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Delfi.
З 15 листопада невакцинованим депутатам буде заборонено відвідувати офлайн та онлайн засідання Сейму, а також засідання комісій.
Депутати мають показати сертифікат про вакцинацію парламентській комісії з мандатів, етики та заяв. На найближчому засіданні Сейму комісія має назвати імена депутатів, у яких немає свідоцтва і вони не можуть брати участь у засіданні. Таким депутатам не будуть платити зарплату та компенсації.
Якщо свідоцтво про вакцинацію комісії з мандатів нададуть пізніше, про це оголосять під час наступного засідання. Як зазначає Reuters, наразі дев'ять депутатів (зі 100) відмовились від вакцинації.
Депутат може не вакцинуватися, якщо в нього є офіційна довідка про протипоказання - висновок консиліуму лікарів про те, що щеплення потрібно відкласти.
У парламенті вирішили ввести заборону для невакцинованих депутатів, щоб підвищити довіру громадськості до політики країни щодо протидії коронавірусу, повідомили в пресслужбі парламенту.
За даними hromadske, за майже два роки пандемії у Латвії з 1,89 мільйонами населення виявили 239 575 тисяч випадків COVID-19, з них 3 734 людини померли від ускладнень.
У Латвії також триває вакцинація проти коронавірусу. Reuters називає її однією з найменш вакцинованих країн ЄС. Станом на 13 листопада, за даними Національної служби охорони здоров'я, принаймні одне щеплення проти COVID-19 зробили 65% населення, а 58% вже повністю вакцинувалися.
Однак Reuters пише, що такий нижчий за інші країни Європейського союзу, де в середньому вакцинували 76% людей.
Нагадаємо, в Україні з 15 листопада набирають чинності нові правила допуску до Верховної Ради. Депутатів, журналістів та інших відвідувачів пускатимуть до приміщень парламенту лише тих, хто вакцинувався проти коронавірусу, має негативний тест або довідку про одужання.
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дeржава: я можу алe мeнi трeба для цього ось цe ось цe i ось цe.
ти: цe мeнi нe пiдходить
дeржава: у мeнe нeмає iнших варiантв бо однi хочуть однe iншi - iншe. я можу лиш для всiх отакe.
коли ви там компромiс народитe умнiки?
наразі Національна технічна група експертів з імунізації МОЗ України рекомендує проводити планову вакцинацію проти інших інфекційних хвороб щонайменше через 14 днів після отримання другої дози вакцини проти COVID-19, а вакцинацію проти COVID-19 - принаймні через 14 днів після отримання щеплення проти інших інфекційних хвороб.
провені рекомендації не стосуються вакцинації за екстреними показаннями, наприклад, екстрених щеплень проти сказу та правцю.
Зелефак, зелемат и ******* этим Европам. У все теперь по барабанзелю. Чемпионы же, фуле...
Депутат парламента - это не уборщица. Это представитель народа. Он получил мандат от своих избирателей, чтобы отстаивать их интересы. Он не является наёмным работником.
Отстранение депутатов под таким предлогом - это государственный переворот, который немедленно делает всю власть нелегитимной.
Ти мабуть і пальцем ковбасу ріжеш? ні ножів ні вилок немає в домі??? Істе мабуть руками - як Індуси? Чи як Кацапи - все лише ложками???
Ніхто в домі голки не тримає... все що рветься - все викидається???
Ну сочиняють дуже весело... мабуть СОЧІНЄНІЯ - то було єдине, що вони робили з домашнього завдання в школі
https://mobile.twitter.com/MVarfolomeieva/status/1459494412631908360 9 ч
Не треба нам тих вакцинацій, ми хочемо мати законне, конституційне право помирати від короновірусу. І хоч весь цивілізований світ вже зробив щеплення, ми досі будемо вважати це експериментом над простим нарідом.
Удивительно. Все остальные вирусы ведут себя в точности до наоборот.
Люди стали настільки багаті, що викидають одноразові маски після п'ятого прання
Це - нонсенс. Якщо йдеться про протипоказання, то до чого тут відкладена дата укольчика ? Прямо консиліум необхідний ?
2. З 15 листопада невакцинованим депутатам буде заборонено відвідувати офлайн та онлайн засідання Сейму, а також засідання комісій.
Логіка і здоровий глузд помахали ручкою.
3. У парламенті вирішили ввести заборону для невакцинованих депутатів, щоб підвищити довіру громадськості до політики країни щодо протидії коронавірусу, повідомили в пресслужбі парламенту.
Що й потрібно було довести (правда, воно вже давно очевидне): йдеться про політику, нічого спільного з медициною "боротьба" не має.
e здивуюся якщо ти мiй комeнт як захист того кого ти ботом опрeдiлила сприймeш. така вжe в тeбe каша в голoвi. по комнeтам видно