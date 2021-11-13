У Латвії депутатів без COVID-сертифікатів не пускатимуть на засідання і не платитимуть зарплату

Парламент Латвії підтримав заборону невакцинованим проти коронавірусу депутатам відвідувати засідання та брати участь у дискусіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Delfi.

З 15 листопада невакцинованим депутатам буде заборонено відвідувати офлайн та онлайн засідання Сейму, а також засідання комісій.

Депутати мають показати сертифікат про вакцинацію парламентській комісії з мандатів, етики та заяв. На найближчому засіданні Сейму комісія має назвати імена депутатів, у яких немає свідоцтва і вони не можуть брати участь у засіданні. Таким депутатам не будуть платити зарплату та компенсації.

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Якщо свідоцтво про вакцинацію комісії з мандатів нададуть пізніше, про це оголосять під час наступного засідання. Як зазначає Reuters, наразі дев'ять депутатів (зі 100) відмовились від вакцинації.

Депутат може не вакцинуватися, якщо в нього є офіційна довідка про протипоказання - висновок консиліуму лікарів про те, що щеплення потрібно відкласти.

У парламенті вирішили ввести заборону для невакцинованих депутатів, щоб підвищити довіру громадськості до політики країни щодо протидії коронавірусу, повідомили в пресслужбі парламенту.

За даними hromadske, за майже два роки пандемії у Латвії з 1,89 мільйонами населення виявили 239 575 тисяч випадків COVID-19, з них 3 734 людини померли від ускладнень.

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У Латвії також триває вакцинація проти коронавірусу. Reuters називає її однією з найменш вакцинованих країн ЄС. Станом на 13 листопада, за даними Національної служби охорони здоров'я, принаймні одне щеплення проти COVID-19 зробили 65% населення, а 58% вже повністю вакцинувалися.

Однак Reuters пише, що такий нижчий за інші країни Європейського союзу, де в середньому вакцинували 76% людей.

Нагадаємо, в Україні з 15 листопада набирають чинності нові правила допуску до Верховної Ради. Депутатів, журналістів та інших відвідувачів пускатимуть до приміщень парламенту лише тих, хто вакцинувався проти коронавірусу, має негативний тест або довідку про одужання.