Справу проти мене сфабрикували СБУ та ДБР на замовлення з Офісу Президента, - ексголова Міненерго Демчишин

Ексміністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин вважає, що відкриту проти нього кримінальну справу сфабрикували СБУ та ДБР на замовлення Офісу Президента.

Про це він написав у коментарі, переданому агентству "Інтерфакс-Україна" 13 листопада, інформує Цензор.НЕТ.

"Справу, яку сфабрикували проти мене СБУ та ДБР, пошили білими нитками з Офісу Президента. Вона носить суто політичний характер, і я розумію, що їх цікавить зовсім не моя скромна персона. Тут, до речі, видно і слід Коломойського. Це в нього таке "тонке почуття гумору", щоб у такий спосіб вітати з днем народження", - зазначив Демишин.

Він наголосив, що не бачить нічого незаконного у купівлі вугілля в українських шахт.

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"Щодо юридичної складової вона не витримує жодної критики. Тому що апріорі не може бути нічого незаконного в тому, що держава купувала вугілля в українських державних шахт із рахунками на контрольованій території та зі сплатою податків до українського бюджету", - йдеться у коментарі.

"Загалом, я пишаюся досягненнями нашої команди в енергетичній сфері. Спочатку ми врятували країну від віялових відключень та енергетичної катастрофи, уготованої нам Кремлем. А потім змогли відмовитися від російського газу, від російської електрики та від російського антрациту", - написав ексміністр енергетики.

Демчишин висловив сумнів у професіоналізмі нинішнього керівництва сферою енергетики.

"А що тепер? А судді хто? Ті, хто не забезпечив достатніх запасів ні вугілля, ні газу до зими. Ті, хто заради "аварійної допомоги" готовий зробити рукостислим маріонетку Путіна Лукашенка? Ті, хто поставив країну на межу енергетичної катастрофи? А нам усім залишається лише на Бога сподіватися, щоб дарував теплу зиму та не застудив Україну сибірськими морозами", - вважає ексміністр.

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На його думку, відкрите провадження необхідне владі для відволікання уваги. "Ця справа завершиться так само безславно, як розвалилися багато інших "рейтингових" справ за останні два роки. Така ж фальсифікація. Час нас розсудить. А поки що збанкрутіла влада дилетантів намагається від свого управлінського провалу відвернути увагу нехай і порожніми, але гучними кримінальними справами", - йдеться в коментарі.

"Зазвичай, найбільш шумно у них по п'ятницях, коли справу підганяють, щоб "слуги" розповідали про нього на вечірньому токшоу. Хоча за останні роки я як свідок у різних справах не раз відвідував правоохоронні органи, ніхто й ніколи не поставив мені жодних запитань у вугільній справі, і очевидно, що підозру фабрикували на замовлення і нашвидкуруч", - підсумував Демчишин.

Нагадаємо, 12 листопада правоохоронці повідомили Демчишину про підозру у сприянні терористичній групі чи терористичній організації. Він обіймав посаду міністра енергетики з грудня 2014 року до квітня 2016 року.

За інформацією Служби безпеки України, зазначений чиновник упродовж грудня 2014 - лютого 2015 року видав низку наказів, якими призначив на посади державних підприємств, які перебувають на тимчасово окупованих територіях України, представників терористичних організацій "Л/ДНР".

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У Державному бюро розслідувань уточнили, що поставки здійснювалися за участю колишнього високопосадовця, який зараз є народним депутатом України.

У Бюро зазначають, що дії Демчишина поставили енергетичну сферу України у залежність від РФ та терористичних організацій "Л/ДНР", чим підірвали економічну безпеку держави у 2014-2015 роках, а також позбавили країну можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів.

Також вони призвели до отримання Російською Федерацією ширших можливостей для подальшого втручання у внутрішні справи України та підривної діяльності на території української держави.

В Офісі Генерального прокурора України пояснили, що у схемі незаконних поставок вугілля енергогенеруючим підприємствам України було задіяно два вугледобувні підприємства ДП "Шахта імені К.І. Кисельова" та ДП "Луганськвугілля", які перебували під контролем незаконних збройних формувань, а одне з них взагалі не працювало.

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