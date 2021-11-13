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Справу проти мене сфабрикували СБУ та ДБР на замовлення з Офісу Президента, - ексголова Міненерго Демчишин

Справу проти мене сфабрикували СБУ та ДБР на замовлення з Офісу Президента, - ексголова Міненерго Демчишин

Ексміністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин вважає, що відкриту проти нього кримінальну справу сфабрикували СБУ та ДБР на замовлення Офісу Президента.

Про це він написав у коментарі, переданому агентству "Інтерфакс-Україна" 13 листопада, інформує Цензор.НЕТ.

"Справу, яку сфабрикували проти мене СБУ та ДБР, пошили білими нитками з Офісу Президента. Вона носить суто політичний характер, і я розумію, що їх цікавить зовсім не моя скромна персона. Тут, до речі, видно і слід Коломойського. Це в нього таке "тонке почуття гумору", щоб у такий спосіб вітати з днем народження", - зазначив Демишин.

Він наголосив, що не бачить нічого незаконного у купівлі вугілля в українських шахт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексміністру енергетики Демчишину вручили підозру за "сприяння терористичній групі чи терористичній організації", - СБУ

"Щодо юридичної складової вона не витримує жодної критики. Тому що апріорі не може бути нічого незаконного в тому, що держава купувала вугілля в українських державних шахт із рахунками на контрольованій території та зі сплатою податків до українського бюджету", - йдеться у коментарі.

"Загалом, я пишаюся досягненнями нашої команди в енергетичній сфері. Спочатку ми врятували країну від віялових відключень та енергетичної катастрофи, уготованої нам Кремлем. А потім змогли відмовитися від російського газу, від російської електрики та від російського антрациту", - написав ексміністр енергетики.

Демчишин висловив сумнів у професіоналізмі нинішнього керівництва сферою енергетики.

"А що тепер? А судді хто? Ті, хто не забезпечив достатніх запасів ні вугілля, ні газу до зими. Ті, хто заради "аварійної допомоги" готовий зробити рукостислим маріонетку Путіна Лукашенка? Ті, хто поставив країну на межу енергетичної катастрофи? А нам усім залишається лише на Бога сподіватися, щоб дарував теплу зиму та не застудив Україну сибірськими морозами", - вважає ексміністр.

Також читайте: 60% енергоблоків державних ТЕС не працюють через брак вугілля, – "Укренерго"

На його думку, відкрите провадження необхідне владі для відволікання уваги. "Ця справа завершиться так само безславно, як розвалилися багато інших "рейтингових" справ за останні два роки. Така ж фальсифікація. Час нас розсудить. А поки що збанкрутіла влада дилетантів намагається від свого управлінського провалу відвернути увагу нехай і порожніми, але гучними кримінальними справами", - йдеться в коментарі.

"Зазвичай, найбільш шумно у них по п'ятницях, коли справу підганяють, щоб "слуги" розповідали про нього на вечірньому токшоу. Хоча за останні роки я як свідок у різних справах не раз відвідував правоохоронні органи, ніхто й ніколи не поставив мені жодних запитань у вугільній справі, і очевидно, що підозру фабрикували на замовлення і нашвидкуруч", - підсумував Демчишин.

Нагадаємо, 12 листопада правоохоронці повідомили Демчишину про підозру у сприянні терористичній групі чи терористичній організації. Він обіймав посаду міністра енергетики з грудня 2014 року до квітня 2016 року.

За інформацією Служби безпеки України, зазначений чиновник упродовж грудня 2014 - лютого 2015 року видав низку наказів, якими призначив на посади державних підприємств, які перебувають на тимчасово окупованих територіях України, представників терористичних організацій "Л/ДНР".

Читайте також: Ексміністру енергетики Демчишину вручили підозру за "сприяння терористичній групі чи терористичній організації", - СБУ

У Державному бюро розслідувань уточнили, що поставки здійснювалися за участю колишнього високопосадовця, який зараз є народним депутатом України.

У Бюро зазначають, що дії Демчишина поставили енергетичну сферу України у залежність від РФ та терористичних організацій "Л/ДНР", чим підірвали економічну безпеку держави у 2014-2015 роках, а також позбавили країну можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів.

Також вони призвели до отримання Російською Федерацією ширших можливостей для подальшого втручання у внутрішні справи України та підривної діяльності на території української держави.

В Офісі Генерального прокурора України пояснили, що у схемі незаконних поставок вугілля енергогенеруючим підприємствам України було задіяно два вугледобувні підприємства ДП "Шахта імені К.І. Кисельова" та ДП "Луганськвугілля", які перебували під контролем незаконних збройних формувань, а одне з них взагалі не працювало.

Читайте: Ми фактично в стані енергетичної війни. Росія блокує постачання вугілля з Казахстану, - Міненерго

Автор: 

СБУ (12761) вугілля (2469) Демчишин (57) ДБР (3467) Офіс Президента (2018)


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Топ коментарі
+25
чего-то при этом "гаде" все работало как часы.

а когда пришли "не-гады" из квартала, все полетело в пестукпрохожейбабушке.

Так вот, б..., верни нам "гадов" - надоело падать в обмороки от ценников и мерзнуть.
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13.11.2021 22:18
+14
А для чего поднимают тарифы на это добро твои зельоные сопли? Чтобы что???
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13.11.2021 22:30
+13
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13.11.2021 22:43
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Та какие там фабрикации ,на тебе гад ,пробы ставить негде .
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13.11.2021 22:11 Відповісти
чего-то при этом "гаде" все работало как часы.

а когда пришли "не-гады" из квартала, все полетело в пестукпрохожейбабушке.

Так вот, б..., верни нам "гадов" - надоело падать в обмороки от ценников и мерзнуть.
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13.11.2021 22:18 Відповісти
Что работало? Поднятие цены на газ и элетрику. На газ, чтобы кредиты МВФ отдавать (власть сама предложила). На электричество, потому что, цена на уголь Роттердам + (власть умозрительно решила поставить)
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13.11.2021 22:27 Відповісти
А для чего поднимают тарифы на это добро твои зельоные сопли? Чтобы что???
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13.11.2021 22:30 Відповісти
а ты глянь на мировые цены за газ при порошенко и при зеленском.
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14.11.2021 00:30 Відповісти
Коли платили по 90копійок за кубічний метр - то чомусь не звертали уваги на "міровиє цени"...
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14.11.2021 16:13 Відповісти
Вспомнила бабка когда девкой была. А курс какой тогда был? А цены на продукты? В цену на газ для потребителя входит и зарплата газовиков. Индекс инфляции еще учтите.
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14.11.2021 21:36 Відповісти
в будку, дуняша. там пальцем поковьіряешь в серлеще
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13.11.2021 22:37 Відповісти
скажи, ты специально херню пишешь сочиняя на ходу?
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13.11.2021 22:38 Відповісти
он не сочиняет, сегодня сам серлещ диктует. бенефис бородатой бабьі в должности папика игоковича
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13.11.2021 22:40 Відповісти
думаешь уже разослали по зеленым группам тезисы?
вообще похоже. ни на один уточняющий вопрос эти сявки не могут ответить. не в материале. не довели.
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13.11.2021 22:49 Відповісти
Ах, пізнаю почерк Сєруні Лєщенка. Він же тупіший Подоляка, на фіга замінили?
Подоляк добре ;ЗЕ!диджитал; ганяв, дарма Вовік його звільнив. Просто народ уже поржав і наржався до блювоти, так що рейтинги ;позитивними блогерами; вже не піднімеш.
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13.11.2021 22:42 Відповісти
До того Серёжи всей вашей братии по уму- как до луны.
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13.11.2021 23:30 Відповісти
Який розум у нього? Альфонс російської діджейки.
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14.11.2021 00:24 Відповісти
Какая власть и когда предложила?
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13.11.2021 23:03 Відповісти
Та майте ж ви совість то! Ще не всі зроблені разом, а ті що зроблені - до кінця не усвідомлюють це! Дайтє ім єщьо сто днєй!
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13.11.2021 22:29 Відповісти
да плачу по БАРЫГЕ...
и да ВЕРНИСЬ БАРЫГА ...ой ВЕРНИСЬ....
и сгинь ты погань ты ублюдочно квартальная...
что властью нагло называется....
вы самозванцы... напялив шапку аль корону-
а на деле перевернул горшок с дерьмом... себе на бошку...
строите из себя царей....
а по итогу в вашу сторону плюются даже звери в зоопарке.....
вам бы ноги салом смазать и бежать бежать и без оглядки....
чтоб вас зверюшек безобразных... тупых и наглых и немного трюхнутых-- ..народ бы не распял на первом же попавшемся столбе...
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13.11.2021 23:21 Відповісти
Что такое? Роттердам два + захотелось? Так перечисли Пете с Ринатом материальную помощь. Они же в связи с деолигархизацией так "страдают"!
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13.11.2021 23:28 Відповісти
Caps - це вже 100% - істерія! (Барига в решті решт буде там, де йому пророкував місце покійний Зінченко, - на лаві підсудних)!
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14.11.2021 08:14 Відповісти
Не знаю, о чем ты. Тарифы баснословно взлетели именно при гадах. Думаешь, люди полные идиоты и не помнят? А "мерзнешь" ты чего? У меня батареи горячие. Нет проблем.
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13.11.2021 23:26 Відповісти
Какие люди? Ты про нарит? Да, идиоты. Есть сомнения? Тебе, дураку кинули подачку газ по 7, а для промышленности сделали 37. Подобная фигня и с электроэнергией. До идиотов не доходит, что электроэнергия и газ включаются в себестоимость товаров, которые они покупают. Сэкономили копейку, потеряют гривну. Тарифы для населения должны повышаться и они будут повышаться.
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14.11.2021 04:14 Відповісти
І валізи з грішми для "підтримки бойового духу" ЛДНРівських бойовиків за вугілля (антрацит та енергетичну "рядовку"), які заходили в Україну з окупованих територій і яке Петя з Рінатом втюхували як "вРотВамДам+", теж йшли регулярно! P.S. Зеленський, звісно, слабак, але після нього, сподіваюсь, прийде Дійсно Патріот (Безсмертний на приклад), який розкрутить і Кучмини, і Януковича, і Ющенківські, і, нарешті, Порошенківські (ще з часів його Ригівського минулого й до сьогодення) мутки. "Нє бєспокойся, Козлодоєв, сядут усє"(с)
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14.11.2021 08:11 Відповісти
🤣 Головне слово - "сподіваюсь"! Ну давай, сподівайся. Це одна із небагатьох прівєлєгій яка вам, мудрому нарідові, дозволена. Поки що...
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14.11.2021 16:10 Відповісти
Злодії у вишиванках,набагато небезпечніші для України.
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13.11.2021 22:19 Відповісти
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13.11.2021 22:43 Відповісти
Скоро буде зелене шобло його просити рятувати енергетику. Він все правильно каже.
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13.11.2021 22:24 Відповісти
Якщо будуть зимою морози буде повний колапс і замерзатимуть цілі міста.
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13.11.2021 22:25 Відповісти
Не волнуйся так за Ахметку. Раскулачат бизнес-партнёра Порошенка.
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13.11.2021 22:29 Відповісти
дуняшка, клоун ахметке полстраньі слил за поддержку на его говноканалах. помогло не надолго. как тебе новьій начальник серлещ? ласковьій, как подоляк?
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13.11.2021 22:38 Відповісти
Та в Сірьожі дуже не побалуються. Згадую його відео з кулаком для анального фістингу на столі.
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13.11.2021 22:45 Відповісти
бєдний іго-гокович
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13.11.2021 22:49 Відповісти
А може йому через пару разів і сподобається. Зебіли- вони такі...
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14.11.2021 00:25 Відповісти
Напомнили мне об одном знакомом и его рассказ о лечении простаты) "Сначала было больно, а потом начало нравится"
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14.11.2021 03:41 Відповісти
Схоже у Сірьожі кулачок *********** у задньому проході комфортно влаштувався)
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14.11.2021 00:37 Відповісти
А Беню когда?
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13.11.2021 22:40 Відповісти
а кому зеленые твои млн простили в этом году коммунальщикам и энергопоставляющим компаниям?
160 млн - фирташу, коломойскому и ахметову
а в прошлом 30 млн долгов энергоатома и Укргидроэнерго
а?
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13.11.2021 22:44 Відповісти
Так раскулачивали ж уже: Добропольеуголь забрали. Сильно помогло? Добыча падает каждый месяц, на сентябрь месяц отставание от плана более 10%, а за август - 30%. А рабочие безумно рады задолженностям по зарплате. Теперь у государства появилось еще одно дотационное объединение. Ты счастлив?
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14.11.2021 04:22 Відповісти
А де "узеленські", які при таких заявах (в період з 2015 по початок 2019) галасували про свавілля банкової? Де "нацжони", яки плигали по машинах "звинуваченого"? Де "громадське обурення" на каналі Г+Г? Ну і, врешті решт, де індекс борщу (з того ж Г+Г)????

Цікаво, а що д'Єрмак вигадає ще, коли білінгкети таки дійсно оприлюднять розслідування по "вагнергейту" на наступному тижні? Наступ "шахтарів" та "трактористів" по всій лінії рощмежування? А де ж ті "шахтарі" з "трахтористами" набої беруть на сьомому році війни???

І те недолуге до цих пір збирається глядіти в .... "тій стороні"???

Як на мене, то в Маріїнському парку гілок вистачіть усім... Аби тіко проблем з мотузкою не було...
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13.11.2021 22:37 Відповісти
Постачання електроенергії в Крим економічно вигідне - Демчишин

23 листопада 2015,
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13.11.2021 22:41 Відповісти
ну так и договор готовили. но не подписали потому как кацапы хотели чтобы крым там был кацапским а наши настаивали на формулировки "временно неконтролируемые территории"
договор не подписали на условиях кацапов. все
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13.11.2021 22:46 Відповісти
договор не подписали, потому что опоры подорвали...не?
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13.11.2021 22:57 Відповісти
Опоры сразу и восстановили) Но договор так и не подписали...
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14.11.2021 03:47 Відповісти
бо тогда уже зассали...
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14.11.2021 11:56 Відповісти
от, якби за це його притягували (а там максимум що: адмінштраф; або ж звільнення з посади за ініціативою Яценюка, але такого не сталось) - заперечень не було б. Тільки по-факту - там лише одним непідписаним договором (зі згадкою про "крьімский федеральньій округ") і обмежилося.
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13.11.2021 22:57 Відповісти
Кто-то реально верит что ни гривны которые перечисляли 2 года за уголь не попало в руки боевиков?
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13.11.2021 22:46 Відповісти
это проблемы владельцев ТЭС которым государство платило за энергию и уголь.
страна перечисляля деньги фирмам украинским. что они потом с ними делали - разбирайтесь
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13.11.2021 22:47 Відповісти
ща про брата пороха будет
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13.11.2021 22:51 Відповісти
Складно поешь. Но могу себе представить, что бы ты пел, если бы этот зашквар случился при Зе. А тут- зрада- и не зрада- вовсе.
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13.11.2021 23:32 Відповісти
это придуманная зрада
а у зебзика реальных дел столько наворочено - ему жизни не хватит отсидеть
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13.11.2021 23:38 Відповісти
Клоун, на Луганскую ТЭС уголь как доставлялся из Лугандона, так и доставляется - там с неоккупированной территории даже подъездных путей нет. Прикинь? Но раньше про это говорили, а сейчас заткнулись. Ты уже напрямую у паРаши электроэнергию собрался покупать. Не зрада? Ну-ну.
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14.11.2021 04:30 Відповісти
Кто перечислял? Беры выще- СБУ налом возило!
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13.11.2021 23:09 Відповісти
НБУ перичеслял на счета. все платежки есть

а СБУ+Менты+ГУР были ОХРАНОЙ для перевозки налички на зарплату сотрудников этих фирм

или ты думаешь государство с фирмами налом рассчитывались?
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13.11.2021 23:37 Відповісти
кстати, счета скорее всего были открыты в Укрсоце - госбанке
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13.11.2021 23:39 Відповісти
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13.11.2021 23:08 Відповісти
фабриковать дела наши спецслужбы уже научились..., это хорошо получается, осталось научиться расследовать реальные дела и наказывать настоящих преступников... мерзкое зрелище, когда обиженный мошенник и бандит с помощью своей марионетки пытается наказать тех людей, которые когда-то предотвратили дефолт страны и попытались отнять у вора награбленное...
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13.11.2021 23:23 Відповісти
Прийшла на зміну щоколядному баризі зелена плісінь, яка ніби нічого не ****...ть з бюджета, а тільки п...здИть з телевізорів.
В результаті в економіці повний п...здець, а ********** звітує про успішне ранкове какання і вже третій рік бореться з Порохом(
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14.11.2021 00:46 Відповісти
ДБР те зможе. Ті "специ" пальцем не роблені, з пальца можуть "висмоктати" злісне *********** з особливим цинізмом.
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14.11.2021 07:10 Відповісти
Торгувати із террористами це торгівля на крові. Ротердам + і придумали щоб не платити ОРДЛО, всі ці розказні про наших людей і наші шахти, це для ідіотів. Не могли вони платити всі податки якщо держава не має туди доступу і впливу, а платили ствльки стільки хотіли. Коротше, схема була сіра і гидотна і добре що знайшлися небайдужі які її припинили.
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14.11.2021 07:21 Відповісти
Самая лучшая оборона для святейшего и честнейшего экс министра-нападение.Главное побольше свистеть.Авось пронесет...
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14.11.2021 07:36 Відповісти
Свистит Шут... И свистит уже третий год...На брехне залез в кресло Короля и продолжает брехать.... Но всегда есть конец "выступления" ...и его уже сейчас ненавидят 90% населения страны...
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14.11.2021 07:42 Відповісти
А потом смогли отказаться от российского газа, Источник:

Ну да, построив "газовый коллайдер", и по кругу гоняя через счетчики ордынский газ...
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14.11.2021 11:00 Відповісти
http://kyiv-heritage.com/sites/default/files/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE.pdf Ставленник Порошенко Демчишин отказался от модернизации наших ТЭЦ и котельных, когда помошь предложили в 2014 году Польша и Япония. Отказ был в пользу сохранения использования угля, формируя тем самым, http://argumentua.com/stati/kak-medvedchuk-i-ko-vparivayut-ugol-ukraine бизнес Медведчука под "африканский" уголек . Судить и садить за измену!
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14.11.2021 11:35 Відповісти
Надо или выпускать Демчишина или выпускать Семенченко. Один торговал на крови, а другой ценой своей жизни пробовал остановить эту торговлю. Держать обоих в СИЗО не логично.
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14.11.2021 18:29 Відповісти
посадить этого гада демчишина и надолго!!Мы помнит твои козни и работу на интересы путина"" А веерные отключен6ия.А УГОЛЬиз ЮАР, и США по завышенным ценам!! А электрознергию в КРЫМ, а уголь из ДНР:::??? козёл ДЕБИЛЬНЫЙ !! НЕТ МОЗГОВ, НЕ ХРЕН ЛЕЗЬТЬ В МИНИСТРЫ!! А ТЕПЕРЬ ПОСИДИШЬ в тюрьме , 5-6 ЛЕТ И СТАНЕШЬ УМНЕЕ!!
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14.11.2021 19:06 Відповісти
В дурке инет появился? В Украине не было веерных отключений с 90-х. В Украину не доставлялся уголь из ЮАР и США по завышенным ценам. Уголь из Лугандона как покупался, так и покупается. Разница лишь в фирмах-прокладках. Только раньше он покупался практически по себестоимости у предприятий, которые были зарегистрированы в Украине. А сейчас его покупают у москалей. При этом это все тот же лугандонский уголь, но уже значительно дороже. Может не стоит писать комменты, если у тебя мозгов нет? Ну и на выборы тоже лучше не ходить: и для тебя лучше и для страны в целом.
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14.11.2021 19:49 Відповісти
 
 