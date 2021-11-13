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За даними НБУ, після візиту Зеленського з Оману в Україну не надійшло жодних інвестицій

За даними НБУ, після візиту Зеленського з Оману в Україну не надійшло жодних інвестицій

Обсяг прямих інвестицій із Султанату Оман до України у 2020 році та у першому півріччі 2021 року дорівнює нулю.

Про це свідчать дані Національного банку України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.

Нагадаємо, в Оман президент Володимир Зеленський разом з родиною полетів 5 січня 2020 року. Як повідомили в ОП, візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.

Зокрема, у ОП повідомили, що Зеленський зустрівся із главою МЗС Оману Юсуфом бін Аляві. Під час зустрічі президент України зазначив, що Україна зацікавлена в прямих інвестиціях з Оману, наголосивши на таких перспективних галузях як енергетика та важка промисловість, будівництво, сільське господарство, інформаційні технології та інновації, розвиток інфраструктури, медицина, туризм.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся із главою МЗС Оману Юсуфом бін Аляві: планується нарощування торговельно-економічної співпраці. ФОТО

Також у ОП заявили, що Зеленський провів зустріч з виконавчим президентом Державного генерального резервного фонду Султанату Оман Абдулсаламов аль-Муршід. Під час зустрічі сторони констатували, що нинішній рівень двостороннього інвестиційного співробітництва не відповідає наявному потенціалу. Президент наголосив, що Україна пропонує значні можливості для інвестування. Повідомлялося, що оманська сторона висловила зацікавленість в активізації співпраці в інвестиційній сфері та прийняла запрошення Володимира Зеленського відвідати Україну для ознайомлення з перспективними проектами та напрямами співпраці.

Експрезидент Грузії, колишній глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив, що теж любив літати до країн затоки, йому подобалося "грітися на сонечку". Але в результаті таких "зігрівань" економіка Грузії отримала понад $400 млн інвестицій.

Згідно з наданими МЗС відповідями на запити нардепів, "зустрічі були спрямовані на підтримку позитивної динаміки українсько-оманського співробітництва, координацію взаємних кроків, спрямованих на зміцнення дипломатичних відносин між країнами, активізацію двостороннього торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва".

Під час пресконференції 20 травня 2020 року Зеленський заявив, що поїздка до Оману була приватною. "Це була моя приватна поїздка. ... У мене є сім'я, жива сім'я, живі діти, які полетіли в Оман просто на відпочинок. У них є можливість і повне право на це. У цьому немає ніякого секрету", - зазначив він. Водночас голова держави розповів, що відбулася низка офіційних зустрічей. Зокрема, Зеленський обговорював з лідером Омана плани на майбутнє, призначення посла, інвестиції та їхній розмір.

Також читайте: Зеленський не зобов'язаний декларувати витрати на поїздку в Оман, - глава НАЗК Новіков

Офіс Президента не відповів на запит Цензор.НЕТ про джерела фінансування візиту Володимира Зеленського в Султанат Оман і програму поїздки

Детальніше читайте в статті Юрія Бутусова "Ще ніхто не виправляв провал у комунікації новою брехнею".

Автор: 

Зеленський (23653) інвестиції (2044) Оман (80)


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Топ коментарі
+87
Та не...ну не может же Наивеличайший, вся #ОПа и целая свора зебобиков врать. А вы хорошо искали?
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13.11.2021 23:04
+86
Только вот искать нужно не инвестиции, а очередные офшорные счета величайшего зеленого брехуна и барыги.
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13.11.2021 23:14
+65
Жодна притомна людина їх і не чекала.

А 73% - так, вірували.
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13.11.2021 23:06
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Иди штаны стирай ,зеголосилка засратая,а то небось всю хату себе запердел,от того ,что тебе прямо сказали кто ты есть ,дерьмо)
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14.11.2021 20:16 Відповісти
Кацапська жаба з українським ніком.Ти,огидна вдвічі висранка,хоч би перднула щось українською,щоб претендувати тут на українську думку.Згинь під лавку і не завонюй простір.
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14.11.2021 22:18 Відповісти
Люблю,когда зесрань в обсере -це тепер твоя доля,дегенератіна )))
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14.11.2021 22:29 Відповісти
жаба,інх,лизни мальдівського в засране дупло
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15.11.2021 07:08 Відповісти
Глыба мирового масштаба и криворожский чмошник
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14.11.2021 20:41 Відповісти
Продуктивный визит.
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13.11.2021 23:55 Відповісти
а как относительно оттока капитала в Оман из Украины?!
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14.11.2021 00:01 Відповісти
Брехло то еще, он уже набрехал на сотни миллиардов инвестиций а по факту ноль.
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14.11.2021 00:14 Відповісти
Какие инвестиции ?там только новые офшоры зекрысы найти можно
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14.11.2021 00:59 Відповісти
А вы все инвестиции ждали? Ну вы наивные дятлы….
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14.11.2021 01:07 Відповісти
Да и фото Янелоха с султаном Омана подозрительно на фотошоп смахивает...
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14.11.2021 01:13 Відповісти
Султан в это время в Европе пребывал,болел.
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14.11.2021 07:57 Відповісти
Это загримированный артист глубокого жанра и одновременно советник нелоха Лёха Арестович.
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14.11.2021 14:46 Відповісти
Ну ладно, з Оману не привіз інвестицій...
А з Еміратів?
І, взагалі, хоч звідкиля - привіз щось?
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14.11.2021 01:46 Відповісти
тобто...добрий настрій зеЛенкі Вам якось по фіг? )))
нахаляву вигуляти дружину вже й не можна??? ))))

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14.11.2021 09:21 Відповісти
Крупнейшими инвесторами в Украину являются Кипр, Нидерланды и.. Россия. Если учесть что деньги из Кипра, Нидерландов, Великобритании это деньги из украинских оффшоров, то картина получается совсем странной.

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14.11.2021 01:56 Відповісти
С учётом фактически единой экономики с парашей до 14года, динамика весьма положительна. Кстати, а почему вы не привели такую же табличку для периода правления Нелоха-1?
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14.11.2021 07:00 Відповісти
Почитал бы ЗЕ!, что про него народ на Цензоре пишет, он бы сам застрелился, шоб не мучаться.
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14.11.2021 02:02 Відповісти
Ну ... Фіма Звягільскій не застелився ж! і дожив до 88 років... Схоже що не можна такі справи пускати на самотік... Кучма підтвердить...
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14.11.2021 02:23 Відповісти
Ага ЩАЗ Осел застрелиться , для этого надо иметь то чего у него не было не когда , надо как минимум иметь СОВЕСТЬ , а вот сдохнуть от передоза оно может как не хрен делать.
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14.11.2021 19:52 Відповісти
Нехай подивляться не
звіти Єрмака ФСБ
цього гімна побільшало
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14.11.2021 02:35 Відповісти
....вернули только лыжи, на которых тёща зеленского спустилась в Оман с Карпат.... но без палок...
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14.11.2021 05:15 Відповісти
Звідкіля ж візьметься нормальний президент і влада,якщо система заточена під те,щоб туди "вибирали" одних покидьків? Український нарід наївний,як стадо баранів у загоні. Хоча "як"-можна і прибрати,тому,що насправді так воно і є. Україна-це загін,нарід-вівці,пастухи-олігархи.
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14.11.2021 06:06 Відповісти
Ідіотіна
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14.11.2021 06:42 Відповісти
За що ж тебе так мама з татом назвали? Як же ж тобі бідненькому в світі живеться?Мабуть погано.Правда й мені з такими як ти теж несолодко.Морально в першу чергу!
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14.11.2021 19:36 Відповісти
Перший покидьок це ти та тобі подобні
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14.11.2021 08:06 Відповісти
Щезни,жаба зазомбована!
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14.11.2021 19:37 Відповісти
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14.11.2021 06:18 Відповісти
Поставили б іншого. Бо народ дозволяє керувати собою усіяким віслюкам, а за кожним віслюком у політиці стоїть гроссмейстер.
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14.11.2021 12:10 Відповісти
/
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14.11.2021 06:46 Відповісти
Зелебеня врет как дышит. Даже не знаю как его будут называть в истории Украины. Самый лживый или самый бездарный президент. а может и то и другое вместе
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14.11.2021 07:38 Відповісти
Популіст
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14.11.2021 09:41 Відповісти
Пройде зовсім короткий відрізок часу і Україна забуде це бездарне , брехливе, тупориле у всі відношеннях створіння, яке своєю безтолковкою не могло зрозуміти куди, для чого і на скільки воно лізе.?
PS і все таки я не покидаю віру в те що Кремель і ФСБ причетні до вибору ,,в'ялічайшого''
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14.11.2021 17:09 Відповісти
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14.11.2021 07:40 Відповісти
Люцифер, украінську націю розбавили чужаками і вона перестала бути нацією. Це, як бочка з медом, коли іі розбавити відром гімна -мед ніби і є, а істи вже не можна. Цьому відру гімна наші проблеми до дупи, воно своім смердить.
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14.11.2021 08:56 Відповісти
Нам треба підтримувати міф про розумних євреїв та дурних українців. Наші керівники з ОП, КМ та ВР не дадуть збрехати. Забути про Голодомор, а говорити про Голокост. Добре, що домовилися з Ізраїлем про пенсії для євреїв-пенсіонерів, які виїжджають туди. Будувати більше меморіалів типу Бабиного Яру. А керівники Ізраїлю приїжджатимуть і навчатимуть нас жити.
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14.11.2021 22:04 Відповісти
Ясен пень,когда шли"переговоры"-этот султан,в в коме лежал.
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14.11.2021 07:55 Відповісти
Ну шо вы тут к бубочке пристали? И какие инвестиции? Просто бубочка в Омане открыл очередной офшорный счет в их банке, а лохам, которые за него проголосовали, прокукарекал об инвестициях.
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14.11.2021 08:23 Відповісти
А он за инвестициями и не ездил,он в Омане встречался из агентами ФСБ получая инструкции по управлении Украиной.
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14.11.2021 08:28 Відповісти
Давно известно, что Зеленский летал не за инвестициями, а за тайными переговорами, скорее сказать, встречами с представителями Путина и это дело СБУ, что там происходило и кто кому что сказал или слил...
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14.11.2021 08:44 Відповісти
Для убедительности аргументов Патрушева, россияне даже сбили в Иране самолёт украинской авиалинии на котором должен был возвращаться резидент.
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14.11.2021 18:24 Відповісти
Які інвестиціі? !!! "Найвеличніший" іздив не по інвестиціі, а на таємну зустріч з гінцем з Москви, торгувався за суму, за яку мав Украіну продати.
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14.11.2021 08:50 Відповісти
Тут только Палыч с Изоляции Донецкой поможет в вопросах ,куда ушли инвестиции и чему посвящался тренинг в Омане .
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14.11.2021 08:51 Відповісти
Его надо правильно инструктировать и развязать руки.
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14.11.2021 18:22 Відповісти
ну и когда ж начнутся хоть какие-то разбирательства по поводу каждодневной брехни, зашкваров и залетов этого зечмошника????
или только указательный палец - страшное преступление???
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14.11.2021 09:24 Відповісти
Когда будет запрос от социума. Пока что в большинстве социум только в комментариях на Цензоре готов писать, так что имеем что имеем.
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14.11.2021 12:12 Відповісти
Ну во первых Оман не ахти вообще какой " инвестор", нет у него подобных возможностей ( это не Катар, ОАЭ или Саудовская Аравия), и во вторых Зелю принимал даже не султан ( ныне покойный,, ну так совпало) а так себе " пятая спица в колесе". Да и местами туризма и отдыха Оман как бы не славится.. Возможно тайная встреча с представителями Рашистана.. или еще кого. Другое в голову не приходит. Спалился Зеля в общем. С него " конспиратор" как с профессора Плейшнера.
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14.11.2021 09:33 Відповісти
Как президенту, клоуну и копейки не доверят.
А как просто клоуну - заплатят, но надо хреном но рояле играть за пару долларов.
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14.11.2021 09:33 Відповісти
а він що, за інвестиціями їздив? офшори і продаж землі,ось що він парешал...
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14.11.2021 09:56 Відповісти
Я не понял, а где сметуны? Шото их не слышно((
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14.11.2021 10:11 Відповісти
Кто молчит - значит или в него уже инвестировали, или припугнули.
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14.11.2021 12:14 Відповісти
после визита Зеленского из Омана в Украину не поступило никаких инвестиций /Зеленский поздравил Израиль : Вы - образец.А образец источник антисемитоарабской пропаганды. Пропаганды, заразившей часть граждан Украины.Заявлявших: пока последний ******** ХАМАСА-араб не перевернётся вверх кишками./На одного "шлёпнутого" еврея будет "прихлопнуто" не меньше 100 арабов/ Каток Цахала прокатится по Палестине и за ним будет оставаться только территория Израиля.Пианист в кипе не понимает, что следствием его безответственных заявлений будут арабские батальоны в бандформированиях ДНР .В дополнение к израильским наёмникам среди террористов ДНР.
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14.11.2021 10:17 Відповісти
Поверить пархатому??? Что за вздор? И каким "недюжинным" интеллектом надо обладать что бы поверить пархатому неучу и никудышному "артисту"-кавээнщику?
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14.11.2021 10:29 Відповісти
ВРАЖАЄ ТЕ , як багато лохів73 ,не дивлячись на кричущі антидержавні дії блазня все ще підтримують його , а ПОРОХУ з подачі путлеровської пропаганди закидають надумані обвинувачення . ЗАШКВАР!! ЗЕБІЛИ !!!
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14.11.2021 10:32 Відповісти
А борцуни Лещенко , Наєм , Шабунін та всі свободівці мовчать собі в тряпочку.
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14.11.2021 10:38 Відповісти
Пусть это недалёкое существо сначала расскажет, что оно делало в Омане.
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14.11.2021 11:02 Відповісти
так он туда летал не для того что б они давали инвестиции в Украину,
а что б он туда инвестировал свои офшоры
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14.11.2021 11:12 Відповісти
як це? а мільярд дерев? це вам не "єтадругоє"!
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14.11.2021 11:54 Відповісти
А, то він по садженці літав домовлятися? Ти ба який, на перспективу все робить. Ще й за свої кошти! Не як клятий барига...
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14.11.2021 12:13 Відповісти
Оман зелёная страна, просто утопает в зелени. Им 1 миллиард саженцев это почти совсем ничего.
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14.11.2021 18:18 Відповісти
А буво нуль з мінусом? Хто з математиків?
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14.11.2021 15:00 Відповісти
Оно ездило туда для встречи с руководством ПИД,,,раши получить инструкцию, решить свои офшорные вопросы и получить смотрящего кремлевскую Крысу ермака.....
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14.11.2021 17:25 Відповісти
не, ну они там в Омане все повернутые сектанты, это ясно. как и ясно то, что они все же не идиоты.
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14.11.2021 18:11 Відповісти
Их просто немогло быть. Ясно было уже тогда, что Зеля врёт!
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14.11.2021 18:16 Відповісти
спіймав себе на думці що ненавиджу цього нелоха навіть більше ніж яника...
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14.11.2021 19:47 Відповісти
Так я давно говорил , что по сравнению с Ослом , даже Хам не настолько смедючий кусок говна.
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14.11.2021 19:54 Відповісти
Это точно !
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14.11.2021 21:56 Відповісти
Поверить что Осел Оманский летал в Оман за баблом , может только полный идиот , ну или зелебобик , что в принципе одно и то же.
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14.11.2021 19:55 Відповісти
Зато в Оман надійшли чергові офшори нєлоха
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14.11.2021 20:12 Відповісти
поїздка вiслюка в Оман на зустрiч з гебешними та кремлядськими кураторами...

i все це за кошти українцiв-сплатникiв податкiв...
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14.11.2021 20:36 Відповісти
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14.11.2021 20:48 Відповісти
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14.11.2021 20:49 Відповісти
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14.11.2021 20:50 Відповісти
Зеля в Омане - Украина в обмане((?
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14.11.2021 22:52 Відповісти
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