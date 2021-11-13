За даними НБУ, після візиту Зеленського з Оману в Україну не надійшло жодних інвестицій

Обсяг прямих інвестицій із Султанату Оман до України у 2020 році та у першому півріччі 2021 року дорівнює нулю.

Про це свідчать дані Національного банку України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.

Нагадаємо, в Оман президент Володимир Зеленський разом з родиною полетів 5 січня 2020 року. Як повідомили в ОП, візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.

Зокрема, у ОП повідомили, що Зеленський зустрівся із главою МЗС Оману Юсуфом бін Аляві. Під час зустрічі президент України зазначив, що Україна зацікавлена в прямих інвестиціях з Оману, наголосивши на таких перспективних галузях як енергетика та важка промисловість, будівництво, сільське господарство, інформаційні технології та інновації, розвиток інфраструктури, медицина, туризм.

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Також у ОП заявили, що Зеленський провів зустріч з виконавчим президентом Державного генерального резервного фонду Султанату Оман Абдулсаламов аль-Муршід. Під час зустрічі сторони констатували, що нинішній рівень двостороннього інвестиційного співробітництва не відповідає наявному потенціалу. Президент наголосив, що Україна пропонує значні можливості для інвестування. Повідомлялося, що оманська сторона висловила зацікавленість в активізації співпраці в інвестиційній сфері та прийняла запрошення Володимира Зеленського відвідати Україну для ознайомлення з перспективними проектами та напрямами співпраці.

Експрезидент Грузії, колишній глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив, що теж любив літати до країн затоки, йому подобалося "грітися на сонечку". Але в результаті таких "зігрівань" економіка Грузії отримала понад $400 млн інвестицій.

Згідно з наданими МЗС відповідями на запити нардепів, "зустрічі були спрямовані на підтримку позитивної динаміки українсько-оманського співробітництва, координацію взаємних кроків, спрямованих на зміцнення дипломатичних відносин між країнами, активізацію двостороннього торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва".

Під час пресконференції 20 травня 2020 року Зеленський заявив, що поїздка до Оману була приватною. "Це була моя приватна поїздка. ... У мене є сім'я, жива сім'я, живі діти, які полетіли в Оман просто на відпочинок. У них є можливість і повне право на це. У цьому немає ніякого секрету", - зазначив він. Водночас голова держави розповів, що відбулася низка офіційних зустрічей. Зокрема, Зеленський обговорював з лідером Омана плани на майбутнє, призначення посла, інвестиції та їхній розмір.

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Офіс Президента не відповів на запит Цензор.НЕТ про джерела фінансування візиту Володимира Зеленського в Султанат Оман і програму поїздки.

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