Водій, який збив двох підлітків на переході в Харкові, цьогоріч засуджений за крадіжку, в суді є ще одна справа за керування під наркотиками, - директор "СЕНС Консалтинг" Маслов

Адвокати Дмитро Круговий і Віталій Галенченко представляють одного з потерпілих у ДТП, що сталася 11 листопада в Харкові, також запропонували представляти дівчину.

Про це повідомив у фейсбуці засновник юридичної компанії "СЕНС Консалтинг" Леонід Маслов, інформує Цензор.НЕТ.

"Діти (13 років) перебувають під наглядом лікарів, отримують якісні ліки і високопрофесійні медичні послуги. Land Cruiser дійсно має відношення до сім'ї Раїни (голова Харківської районної державної адміністрації Юрій Раїна. - Ред.), але підозру пред'явлено іншій особі", - вказав він.

За словами Маслова, напередодні адвокатам не вдалося поспілкуватися з слідчим і процесуальним керівником.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водієві, що збив двох підлітків у Харкові, повідомлено про підозру, - Офіс генпркурора

"Підозра - порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом в стані [наркотичного] сп’яніння, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286-1 КК України).

Під час обрання запобіжного заходу оголошено ім'я ЛИСЕНКО Дмитро Вікторович, 28.09.1987, раніше судимий. На фото воно в капюшоні.

Слідча суддя Бородіна обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 340500 гривень (слідчий просив заставу 10 млн). Прокурор оскаржуватиме розмір застави.

Примітка.

1) Оскільки всі живі, тримати під вартою без альтернативи застави законом заборонено.

Також читайте: Водій позашляховика, який збив підлітків на переході у Харкові, може вийти із СІЗО під заставу 340 тис.грн

2) Максимальний розмір застави 80 прожиткових мінімумів (198,5 тис грн), але з урахуванням обставин у виключних випадках може бути збільшений.

Санкція ч. 2 статті 286-1 КК передбачає до 8 років. У разі, якщо тяжкість середня - до 3 років.

Будемо тримати в курсі", - підкреслив Маслов.

Також він повідомив, що сьогодні адвокати Круговий та Галенченко зустрілися з начальником відділу з транспортних злочинів. Той повідомив, що "всі встановлені свідки події були допитані, діти визнані потерпілими, очікується розгляд клопотання про арешт автомобіля (він зараз вилучений)".

Читайте також: ДТП у Харкові: водій, який збив дітей на переході, був під метадоном, - прокуратура

"Наркотики у машині та при водії, за нашими даними, виявлені не були. Натомість, як вже повідомляли, тест на наркотики сеча не витримала. В понеділок буде ознайомлення з наявними матеріалами. Пообіцяли повну відкритість.

Поліцейське керівництво вже розуміє, що справа під контролем громадськості і не лише їхнє начальство має бачити роботу і бути в курсі подій. Потрібно тримати їх в тонусі", - йдеться в повідомленні.

Маслов зазначає, що підозрюваний водій в травні місяці цього року судимий за крадіжку, отримав три роки умовно. "Особа з таким само ПІБ притягнута до адміністративної відповідальності за статтею по 130 (керування у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння), справа перебуває на розгляді суду Шевченківського району імені Ф.Е.Дзержинського (так, у нас досі такі суди). Як відомо автомобіль належить не підозрюваному (власник юридична особа). Наразі вивчаємо питання щодо правомірності перебування в його користуванні та дій службових осіб власника з цього приводу. Саме ця інформація має бути предметом особливої уваги", - переконаний Маслов.

Нагадаємо, 11 листопада позашляховик Toyota Land Cruiser, не реагуючи на червоний сигнал світлофора, в’їхав у групу людей, які переходили дорогу. За даними поліції, постраждали двоє дітей віком 13 років. Їх госпіталізували.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Водія, який скоїв наїзд на підлітків у Харкові, затримали. Ймовірно, він під дією наркотиків, - Монастирський. ВIДЕО