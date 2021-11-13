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Новини ДТП
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Водій, який збив двох підлітків на переході в Харкові, цьогоріч засуджений за крадіжку, в суді є ще одна справа за керування під наркотиками, - директор "СЕНС Консалтинг" Маслов

Водій, який збив двох підлітків на переході в Харкові, цьогоріч засуджений за крадіжку, в суді є ще одна справа за керування під наркотиками, - директор

Адвокати Дмитро Круговий і Віталій Галенченко представляють одного з потерпілих у ДТП, що сталася 11 листопада в Харкові, також запропонували представляти дівчину.

Про це повідомив у фейсбуці засновник юридичної компанії "СЕНС Консалтинг" Леонід Маслов, інформує Цензор.НЕТ.

"Діти (13 років) перебувають під наглядом лікарів, отримують якісні ліки і високопрофесійні медичні послуги. Land Cruiser дійсно має відношення до сім'ї Раїни (голова Харківської районної державної адміністрації Юрій Раїна. - Ред.), але підозру пред'явлено іншій особі", - вказав він.

За словами Маслова, напередодні адвокатам не вдалося поспілкуватися з слідчим і процесуальним керівником.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водієві, що збив двох підлітків у Харкові, повідомлено про підозру, - Офіс генпркурора

"Підозра - порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом в стані [наркотичного] сп’яніння, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286-1 КК України).

Під час обрання запобіжного заходу оголошено ім'я ЛИСЕНКО Дмитро Вікторович, 28.09.1987, раніше судимий. На фото воно в капюшоні.

Слідча суддя Бородіна обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 340500 гривень (слідчий просив заставу 10 млн). Прокурор оскаржуватиме розмір застави.

Примітка.

1) Оскільки всі живі, тримати під вартою без альтернативи застави законом заборонено.

Також читайте: Водій позашляховика, який збив підлітків на переході у Харкові, може вийти із СІЗО під заставу 340 тис.грн

2) Максимальний розмір застави 80 прожиткових мінімумів (198,5 тис грн), але з урахуванням обставин у виключних випадках може бути збільшений.

Санкція ч. 2 статті 286-1 КК передбачає до 8 років. У разі, якщо тяжкість середня - до 3 років.

Будемо тримати в курсі", - підкреслив Маслов.

Також він повідомив, що сьогодні адвокати Круговий та Галенченко зустрілися з начальником відділу з транспортних злочинів. Той повідомив, що "всі встановлені свідки події були допитані, діти визнані потерпілими, очікується розгляд клопотання про арешт автомобіля (він зараз вилучений)".

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"Наркотики у машині та при водії, за нашими даними, виявлені не були. Натомість, як вже повідомляли, тест на наркотики сеча не витримала. В понеділок буде ознайомлення з наявними матеріалами. Пообіцяли повну відкритість.

Поліцейське керівництво вже розуміє, що справа під контролем громадськості і не лише їхнє начальство має бачити роботу і бути в курсі подій. Потрібно тримати їх в тонусі", - йдеться в повідомленні.

Маслов зазначає, що підозрюваний водій в травні місяці цього року судимий за крадіжку, отримав три роки умовно. "Особа з таким само ПІБ притягнута до адміністративної відповідальності за статтею по 130 (керування у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння), справа перебуває на розгляді суду Шевченківського району імені Ф.Е.Дзержинського (так, у нас досі такі суди). Як відомо автомобіль належить не підозрюваному (власник юридична особа). Наразі вивчаємо питання щодо правомірності перебування в його користуванні та дій службових осіб власника з цього приводу. Саме ця інформація має бути предметом особливої уваги", - переконаний Маслов.

Нагадаємо, 11 листопада позашляховик Toyota Land Cruiser, не реагуючи на червоний сигнал світлофора, в’їхав у групу людей, які переходили дорогу. За даними поліції, постраждали двоє дітей віком 13 років. Їх госпіталізували.

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Автор: 

адвокат (934) ДТП (4465) Харків (5549) Маслов Леонід (56)


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Топ коментарі
+19
В этой стране без самосуда наверно уже не обойтись ! Правоохранительная система мёртвая, а балом правит повсеместная корупция ! Видя всё это день изо дня нормальные люди переполняются негативом, и от злости могут и начудить.
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14.11.2021 01:31
+11
Паравоз? Три роки за середню тяжкість під наркотою? Це насмішка?
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14.11.2021 01:46
+10
Если у нас 73% проголосовали за клоуна-наркомана то самосуд тут не поможет.
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14.11.2021 05:14
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не витримала сеча пекельного борошнавідходняку 💉
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14.11.2021 00:21 Відповісти
В этой стране без самосуда наверно уже не обойтись ! Правоохранительная система мёртвая, а балом правит повсеместная корупция ! Видя всё это день изо дня нормальные люди переполняются негативом, и от злости могут и начудить.
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14.11.2021 01:31 Відповісти
Если у нас 73% проголосовали за клоуна-наркомана то самосуд тут не поможет.
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14.11.2021 05:14 Відповісти
Бо 73%і є такими ж, як цей Харківський
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14.11.2021 07:37 Відповісти
Насчёт самосуда ты прав. Те, кто зарабатывает на вот таких подонках, берет с них бабосы и отправляет их в мир бандитствовать дальше. Главным достижением судовой системы считается снятие ограничений на пенсии судьям. У них уже под сто тысяч. Мало им. С вот таких подонков не набрались.
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14.11.2021 07:39 Відповісти
Далі випускайте цих торчків під особисте зобов'язання.
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14.11.2021 01:42 Відповісти
Та його випустять, сто пудів, у нас адже зараз як? Вкрав мішок картоплі, посадили, а збили людей, відразу ж винний стає учасником АТО і його відразу випускають
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14.11.2021 05:45 Відповісти
Паравоз? Три роки за середню тяжкість під наркотою? Це насмішка?
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14.11.2021 01:46 Відповісти
Лінч був розумний дядько.
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14.11.2021 04:18 Відповісти
Вот я за всю историю США не помню что-бы выбрали президента дебила и наркомана! Поэтому да Линч был умный чувак и это реальная историческая личность которого выбрали судьёй! А у нас бы выбрали какого-то Арахамию!
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14.11.2021 05:17 Відповісти
Хіба тільки арахамію? Ви підрахуйте відсоток жидів у країні та зрівняйте з відсотком жидів у ВР та радах усіх рівнів...те ж стосується і усіляких інородців.
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14.11.2021 10:47 Відповісти
Доки лайно керує в Україні,на різних гілках влади-доти це все не припиниться...
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14.11.2021 07:00 Відповісти
Преступление властей в том, что подобных не лишают прав вождения пожизненно.
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14.11.2021 07:07 Відповісти
Так у нас нічого не заважає і без прав їздити)
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14.11.2021 07:34 Відповісти
Вместе с лишением прав надо конфисковывать средство передвижения, так оно является орудием преступления. Если кто-то кого-то зарежет, ты нож, как орудие преступления отбирается у преступника навсегда.
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14.11.2021 11:23 Відповісти
Этот недочеловек наверняка голосовал "за Зеленскава" еще с первого тура.
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14.11.2021 07:10 Відповісти
Не буду говорить за второй тур, но в первом туре за Зе голосовали только дебилы. Как раз такие как этот.
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14.11.2021 07:21 Відповісти
А в другому дебіли в квадраті.
Бо ще в першому можна це пояснити бажання показати Порошенку дулю в кармані.
Але в другому-це вже як накласти самому собі купу на голову
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14.11.2021 07:36 Відповісти
Логічно. Але можна розглянути ще так.
В першому турі було багато кандидатів. Тільки абсолютні дурні бачили тільки клоуна олігарха.
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14.11.2021 14:09 Відповісти
До речі, всі ці, здається 30%, ввійшли і в 73%.
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14.11.2021 14:12 Відповісти
А во втором туре- еще бОльшие дебилы, которые на мой вопрос типа "чем вам Порох не угодил?", ни один, Карл, ни один так и не смог дать мне вразумительного и вменяемого ответа. Ну не доблёобы ли?
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14.11.2021 11:29 Відповісти
Дійсно,за всю історію США не було президентів-наркоманів,двічі судимих.Тобто люди там мають мораль,додержуються християнської(протестантської) етики.Яка вражаюча відмінність від українців.73% більшість обирає подібних собі
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14.11.2021 07:36 Відповісти
Посадили бы тогда-сейчас,не было бы трагедии...
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14.11.2021 07:43 Відповісти
А вот это называется "причинно-следственная связь", но в данном случае скорее всего все порешали бабки
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14.11.2021 11:31 Відповісти
Недолуга правоохоронна система створює передумови безкарності, яка породжує нові більш тяжкі злочини
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14.11.2021 08:08 Відповісти
От процитированного текста блевать хочется и одновременно этим юристам морды набить. Консалтеры, млять.
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14.11.2021 08:18 Відповісти
Він-же вчитель,знає що за крадіжку дають 3-4 роки а за збиття людей автомобілем 8-12.
Це мені нагадує персонажа фільму ,,Помилка резидента,, який після вбивства пішов грабити ларьок щоб його впіймали на крадіжці.
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14.11.2021 08:21 Відповісти
Чудны дела твои господи.. У чувака дело есть о вождении под наркотиками , а у него права на руках, запрета на вождение нет, и машина не конфискована. Нужно в закон вводить статью - нахождение за рулем в состоянии наркотического или алкогольного опьянения ( даже без аварии) ведет за собой к лишению прав вождения пожизненно, конфискация транспортного средства, и денежный штраф (шестизначный). при чем без всяких отмазок и индивидуального " подхода" в зависимости от персоны.
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14.11.2021 09:27 Відповісти
Отличное у нас правосудие! Гори они вАду!.. У чувака куча дел судовых, а он на джипе разъезжает и детей калечит! Пора браться за старый, добрый самосуд ,прямо на дороге, чтобы этих тварей уничтожать на месте!!
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14.11.2021 10:38 Відповісти
"Land Cruiser дійсно має відношення до сім'ї Раїни (голова Харківської районної державної адміністрації Юрій Раїна. - Ред.), але підозру пред'явлено іншій особі",- Хм... от цікаво : це що? - найшли козла відпущення? бо виникає логічне питання: якого милого і яким чином не будь-яка машинка, а Land Cruiser голови адміністрації опинилась у якогось кримінального типчика?!!!!
шо нам втирають?
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14.11.2021 10:58 Відповісти
а ще цікаво - щось нічого не чути про справу того крутелика з Харкова, який вбив таки людину на перехресті, розтрощивщи його авто на друзки і поранивши інших... ???
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14.11.2021 11:05 Відповісти
"Підозра - порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом в стані [наркотичного] сп'яніння, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286-1 КК України). Джерело:
Нажаль Харків все більше починає походити на наркостолицю України, чи близько до цього - НАРКОДІЛЄР який живе в общазі скоріш за все купив собі Ленд Крузер і під кайфом збиває людей
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14.11.2021 13:47 Відповісти
 
 