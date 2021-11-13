Водій, який збив двох підлітків на переході в Харкові, цьогоріч засуджений за крадіжку, в суді є ще одна справа за керування під наркотиками, - директор "СЕНС Консалтинг" Маслов
Адвокати Дмитро Круговий і Віталій Галенченко представляють одного з потерпілих у ДТП, що сталася 11 листопада в Харкові, також запропонували представляти дівчину.
Про це повідомив у фейсбуці засновник юридичної компанії "СЕНС Консалтинг" Леонід Маслов, інформує Цензор.НЕТ.
"Діти (13 років) перебувають під наглядом лікарів, отримують якісні ліки і високопрофесійні медичні послуги. Land Cruiser дійсно має відношення до сім'ї Раїни (голова Харківської районної державної адміністрації Юрій Раїна. - Ред.), але підозру пред'явлено іншій особі", - вказав він.
За словами Маслова, напередодні адвокатам не вдалося поспілкуватися з слідчим і процесуальним керівником.
"Підозра - порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом в стані [наркотичного] сп’яніння, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286-1 КК України).
Під час обрання запобіжного заходу оголошено ім'я ЛИСЕНКО Дмитро Вікторович, 28.09.1987, раніше судимий. На фото воно в капюшоні.
Слідча суддя Бородіна обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 340500 гривень (слідчий просив заставу 10 млн). Прокурор оскаржуватиме розмір застави.
Примітка.
1) Оскільки всі живі, тримати під вартою без альтернативи застави законом заборонено.
2) Максимальний розмір застави 80 прожиткових мінімумів (198,5 тис грн), але з урахуванням обставин у виключних випадках може бути збільшений.
Санкція ч. 2 статті 286-1 КК передбачає до 8 років. У разі, якщо тяжкість середня - до 3 років.
Будемо тримати в курсі", - підкреслив Маслов.
Також він повідомив, що сьогодні адвокати Круговий та Галенченко зустрілися з начальником відділу з транспортних злочинів. Той повідомив, що "всі встановлені свідки події були допитані, діти визнані потерпілими, очікується розгляд клопотання про арешт автомобіля (він зараз вилучений)".
"Наркотики у машині та при водії, за нашими даними, виявлені не були. Натомість, як вже повідомляли, тест на наркотики сеча не витримала. В понеділок буде ознайомлення з наявними матеріалами. Пообіцяли повну відкритість.
Поліцейське керівництво вже розуміє, що справа під контролем громадськості і не лише їхнє начальство має бачити роботу і бути в курсі подій. Потрібно тримати їх в тонусі", - йдеться в повідомленні.
Маслов зазначає, що підозрюваний водій в травні місяці цього року судимий за крадіжку, отримав три роки умовно. "Особа з таким само ПІБ притягнута до адміністративної відповідальності за статтею по 130 (керування у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння), справа перебуває на розгляді суду Шевченківського району імені Ф.Е.Дзержинського (так, у нас досі такі суди). Як відомо автомобіль належить не підозрюваному (власник юридична особа). Наразі вивчаємо питання щодо правомірності перебування в його користуванні та дій службових осіб власника з цього приводу. Саме ця інформація має бути предметом особливої уваги", - переконаний Маслов.
Нагадаємо, 11 листопада позашляховик Toyota Land Cruiser, не реагуючи на червоний сигнал світлофора, в’їхав у групу людей, які переходили дорогу. За даними поліції, постраждали двоє дітей віком 13 років. Їх госпіталізували.
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Бо ще в першому можна це пояснити бажання показати Порошенку дулю в кармані.
Але в другому-це вже як накласти самому собі купу на голову
В першому турі було багато кандидатів. Тільки абсолютні дурні бачили тільки клоуна олігарха.
Це мені нагадує персонажа фільму ,,Помилка резидента,, який після вбивства пішов грабити ларьок щоб його впіймали на крадіжці.
шо нам втирають?
Нажаль Харків все більше починає походити на наркостолицю України, чи близько до цього - НАРКОДІЛЄР який живе в общазі скоріш за все купив собі Ленд Крузер і під кайфом збиває людей