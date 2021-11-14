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Новини
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На Кліматичному саміті у Глазго уклали нову угоду, яка містить чіткий план зі скорочення використання вугілля

На Кліматичному саміті у Глазго уклали нову угоду, яка містить чіткий план зі скорочення використання вугілля

На Кліматичному саміті у Глазго уклали нову угоду, спрямовану на запобігання небезпечній зміні клімату. Вперше в історії вона містить чіткий план зі скорочення використання вугілля - викопного палива, яке продукує найбільше викидів парникових газів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Угода вимагає більш термінового скорочення викидів і обіцяє більше грошей для країн, що розвиваються, щоб допомогти їм адаптуватися до кліматичних впливів, інформує BBC. Документ покликаний обмежити підвищення температури до 1,5°C.

Водночас зобов'язання щодо поетапної відмови від вугілля, яке було включено до попередніх проєктів переговорів, не отримало загальної підтримки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський прибув до Британії для участі у кліматичній конференції ООН, його супроводжує дружина, - ОП

Країни врешті погодилися лише "поступово скорочувати", а не "відмовлятися від вугілля". Президент саміту Алок Шарма сказав, що "глибоко шкодує", як розгорнулися події.

У межах угоди країни зобов'язалися зустрітися наступного року, щоб пообіцяти подальше значне скорочення викидів вуглецю, щоб досягти мети у 1,5 °C. Поточні обіцянки, якщо вони будуть виконані, повинні обмежити глобальне потепління до 2,4 °C.

За словами вчених, якщо глобальна температура підвищиться більш ніж на 1,5°С, Земля, ймовірно, зазнає серйозних наслідків, таких як вплив сильної спеки на мільйони людей.

Країни, що розвиваються, також були незадоволені відсутністю прогресу щодо концепції "втрат та збитків". Це ідея про те, що багатші країни повинні компенсувати біднішим наслідки зміни клімату, до яких вони не можуть адаптуватися.

Також читайте: На саміті щодо клімату понад 40 країн зобов'язалися відмовитися від вугілля. Серед них і Україна, - The Guardian

Попри ослаблення формулювань щодо вугілля, деякі спостерігачі, як і раніше, розглядають остаточну угоду як перемогу, наголошуючи, що це перший випадок, коли вугілля прямо згадується у документах ООН такого типу.

На вугілля щорічно припадає близько 40% викидів CO2, що робить його центральним елементом зусиль для досягнення цільового показника у 1,5°C.

Однак Ларс Кох, політичний директор благодійної організації ActionAid, каже, що розчарований згадуванням в угоді лише вугілля.

"Це дає можливість багатим країнам, які видобувають і забруднюють довкілля понад століття, безперешкодно продовжувати видобуток нафти та газу", - сказав він.

Читайте: На пленарному засіданні кліматичної конференції ООН у Глазго між делегатами України та Росії відбулася пікіровка, - ЗМІ

Нагадаємо, 4 листопада стало відомо, що понад 40 країн світу, зокрема і Україна, домовились поступово припинити використання вугілля для виробництва електроенергії. Вугільні електростанції в Україні вважаються одним із найбільших забруднювачів повітря в Європі.

Автор: 

Велика Британія (5535) зміни (68) клімат (180) угода (628) екологія (1346) вугілля (2469)


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Топ коментарі
+9
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14.11.2021 03:42
+8
І в той самий час, Німеччина і Британіє знову відкривають свої шахти. Була стаття недавно, що в плані енергетики світ повертається до вугілля- альтернативні джерела себе не оправ дочують. Всіці міжнародні форуми-шоу для бідних, де збирається світова еліта поспілкуватись. Чув по радіо тільки літаків там було 400 штук! Кажу ще раз: світ чітко розділився на світову еліту і решта населення і владу свою вони не віддадуть нікому-Трамп як приклад.
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14.11.2021 02:08
+8
У цьому питанні Україна на першомі місці у світі-
-від свого вугілля та електрики відмовилась-закупає в окупантів
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14.11.2021 03:42
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І в той самий час, Німеччина і Британіє знову відкривають свої шахти. Була стаття недавно, що в плані енергетики світ повертається до вугілля- альтернативні джерела себе не оправ дочують. Всіці міжнародні форуми-шоу для бідних, де збирається світова еліта поспілкуватись. Чув по радіо тільки літаків там було 400 штук! Кажу ще раз: світ чітко розділився на світову еліту і решта населення і владу свою вони не віддадуть нікому-Трамп як приклад.
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14.11.2021 02:08 Відповісти
https://stopthesethings.com/2021/04/25/big-backpedal-a-week-after-shutting-its-coal-fired-plants-germany-forced-to-reopen-them/
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14.11.2021 02:20 Відповісти
зараз нічому не можна вірити...ні недавнім статтям, сумнівного походження, ні почутому якось по радіо...одних літаків було 400 шт, у глазго...це разом з пезпілотниками, хіба що, які охороняли мирне небо...
за, так званою, альтернативною на сьогодні енергетикою - майбутнє і в цьому немає сумнівів...
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14.11.2021 06:34 Відповісти
з безпілотниками
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14.11.2021 06:35 Відповісти
то что бонзі мира на самолетах туда прилетели- факт) не не оленях же им ездить... а самолет - один из основніх сжигателей топлива
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14.11.2021 09:20 Відповісти
що таке, оце ,,один из основніх сжигателей топлива,, - непонятно...
для прикладу приведи інших та другорядних сжигателей топлива..
і чому так їх поділив, тоже непонятно..
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14.11.2021 09:46 Відповісти
Та всем пох все строят заводы развиваются и только наши олени ведутся на бумажки
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14.11.2021 07:00 Відповісти
Саме так. Обурені люди в коментах писали, що лицемірні "борці" кожне попхалося на персональному літачку, їздять кортежами на автах, але з вумними і "турботливими" пиками розказують плебсу, як йому жити.

А ті, хто дивиться далі з урахуванням всього того, що ці самі "борці" виробляють під приводом =боротьби= з вірусом, пишуть, що "бгагодєтєлі" цілком здатні таки запозичити той китайський соціальний рейтинг і, таким чином, забороняти або дозволяти піплу користуватися автом і скільки. І можливо, не обмежаться лише автом.

Зате собі не відмовлятимуть ні в чому. Так само, як вони без масочок зустрічаються. Як в тому ж Глазго. А піпл би оштрафували. "Боротьба", вона для =еліти= і обслуги - різна.
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14.11.2021 09:32 Відповісти
І в той самий час, Німеччина і Британіє знову відкривають свої шахти.-Таки да. А что делает Байден: Администрация Байдена объявила о своем намерении возглавить революцию в области чистой энергии, которая приведет к созданию энергетического сектора без выбросов углерода. Решать задачу декарбонизации предполагается за счет инвестирования в возобновляемые источники энергии - ветряную, солнечную и водородную .Обращает на себя внимание отсутствие в этом перечне атомной энергетики и гидростанций.Потребности в инвестициях на эти цели на четыре года 2 трлн долл. Истинные патриоты США должны Байдена образумить и остановить.
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14.11.2021 13:05 Відповісти
Еще в 2016 голу три крупнейших страховых компаний мира отказались страховать и финансировать все что связано с углем, это намного важней чем слухи об открытии шахт на фоне газового кризиса. И без Глазго крупный инвестор избегает угольную отрасль уже не первый год и это ключевое. У УГЛЯ НЕТ БУДУЩЕГО это факт!
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14.11.2021 14:09 Відповісти
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14.11.2021 03:42 Відповісти
Главное, что не пошел по пути Дякулы!
Зеленский типа закрывает то, что у нас не работает + на это еще и деньги получит
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14.11.2021 09:26 Відповісти
У цьому питанні Україна на першомі місці у світі-
-від свого вугілля та електрики відмовилась-закупає в окупантів
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14.11.2021 03:42 Відповісти
використання вугілля, це лише поверхня айсбергу. https://ecolog-ua.com/news/plastykova-epidemiya-ruh-na-znyshchennya-planety-chy-mozhlyvo-shche-zapobigty-nablyzhennyu Пластикова епідемія: рух на знищення планети. Чи можливо ще запобігти наближенню екологічної катастрофи?
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14.11.2021 04:49 Відповісти
чувак - а бетона сколько на планете!
и разлагается бетон дольше чем пластик!

запретить пользоваться бетоном!
А при выплавке металла как греется планета!
Запретить металл и пересадить всех идиотов на оленей.
*************.
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14.11.2021 12:33 Відповісти
Пример с бетоном неудачный, так как это фактически природный материал, камень. Природе от него особого вреда не будет. В отличие от бетона, пластик может разлагаться с образованием кучи гадости, пластик плавает на поверхности воды, где принимается морскими жителями за хавку.
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14.11.2021 13:19 Відповісти
будем топить Японию
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14.11.2021 07:11 Відповісти
Вопрос , а когда откажутся, от использования , огнестрельного, оружия , танков ,самолётов военных, ракет , они же загрезняют , атмосферу в разы больше
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14.11.2021 08:42 Відповісти
Нам это решение легко поддержать.. угля у нас по факту практически нет. ( в наличии)
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14.11.2021 09:21 Відповісти
тю, так мі уже чемпионы в отказе от угля - наш запас на ТЕС 10% от необходимого)) тут клован впереди платеты всей
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14.11.2021 09:21 Відповісти
Дадада. Все переходим на росийский газ. А не хотят те кто навязывает нам свою *екологию* сами сократить свои производства вместо того чтобы лоббировать сокращение потребление ресурсов слаборазвитым странам?
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14.11.2021 10:33 Відповісти
Відновлювальні джерела енергії це не просто енергетика, а філософія життя. Безвідходне виробництво без накопичення сміття, бо сміття здатне лише накопичуватися. Але антивакцинатори не вірять у всесвітнє потепління і сруть де попало.
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14.11.2021 10:43 Відповісти
полезный идиот, а ты не интересовался что в разы больше захламление природы при производстве и утилизации средств для получения "Відновлювальні джерела енергії"?
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14.11.2021 12:38 Відповісти
Якщо вдночас зникнуть пасажири цих сраковозок, світ за короткий час вирішить проблеми котрі нагромадилися завдяки цим "добродіям"!
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14.11.2021 11:08 Відповісти
Это пиец счас заживем
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14.11.2021 12:30 Відповісти
Китай и так отказывается.

Правда ему взамен угля понадобится чуть не триллион кубометров газа в год. На рынке Азии уже дефицит, несмотря на то, что туда перенаправляют поставки СПГ.
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14.11.2021 12:45 Відповісти
Байден разъезжал на саммите по климату с кортежем из 85 машин.

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14.11.2021 12:56 Відповісти
Верим тебе, кацапский бот!
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15.11.2021 11:01 Відповісти
Шмыгаль убеждает что зеленая энергетика -абсолютное зло.Это не совсем так. В 2020 г. СЭС и ВЭС предотвратили выброс 7,73 млрд м3 углекислого газа и загрязнение окружающей среды 0,414 млн тонн золы и шлака.
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14.11.2021 12:57 Відповісти
Я не понял, эта статейка в качестве отмазки нашего уряда и самого шмыга? Объяснение нам почему уголь на ТЭЦ не заготовили? А я понял у нас шмыг - посипака Греты Тумберг и за экологию планеты Земля очень сильно борется. А вы украинцы - терпилы, будете без угля зимой, мёрзните дальше! Главное чтобы над Глазго небо чистое было…
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14.11.2021 13:01 Відповісти
украина заранее начала выполнять
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14.11.2021 13:37 Відповісти
 
 