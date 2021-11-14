На Кліматичному саміті у Глазго уклали нову угоду, яка містить чіткий план зі скорочення використання вугілля
На Кліматичному саміті у Глазго уклали нову угоду, спрямовану на запобігання небезпечній зміні клімату. Вперше в історії вона містить чіткий план зі скорочення використання вугілля - викопного палива, яке продукує найбільше викидів парникових газів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
Угода вимагає більш термінового скорочення викидів і обіцяє більше грошей для країн, що розвиваються, щоб допомогти їм адаптуватися до кліматичних впливів, інформує BBC. Документ покликаний обмежити підвищення температури до 1,5°C.
Водночас зобов'язання щодо поетапної відмови від вугілля, яке було включено до попередніх проєктів переговорів, не отримало загальної підтримки.
Країни врешті погодилися лише "поступово скорочувати", а не "відмовлятися від вугілля". Президент саміту Алок Шарма сказав, що "глибоко шкодує", як розгорнулися події.
У межах угоди країни зобов'язалися зустрітися наступного року, щоб пообіцяти подальше значне скорочення викидів вуглецю, щоб досягти мети у 1,5 °C. Поточні обіцянки, якщо вони будуть виконані, повинні обмежити глобальне потепління до 2,4 °C.
За словами вчених, якщо глобальна температура підвищиться більш ніж на 1,5°С, Земля, ймовірно, зазнає серйозних наслідків, таких як вплив сильної спеки на мільйони людей.
Країни, що розвиваються, також були незадоволені відсутністю прогресу щодо концепції "втрат та збитків". Це ідея про те, що багатші країни повинні компенсувати біднішим наслідки зміни клімату, до яких вони не можуть адаптуватися.
Попри ослаблення формулювань щодо вугілля, деякі спостерігачі, як і раніше, розглядають остаточну угоду як перемогу, наголошуючи, що це перший випадок, коли вугілля прямо згадується у документах ООН такого типу.
На вугілля щорічно припадає близько 40% викидів CO2, що робить його центральним елементом зусиль для досягнення цільового показника у 1,5°C.
Однак Ларс Кох, політичний директор благодійної організації ActionAid, каже, що розчарований згадуванням в угоді лише вугілля.
"Це дає можливість багатим країнам, які видобувають і забруднюють довкілля понад століття, безперешкодно продовжувати видобуток нафти та газу", - сказав він.
Нагадаємо, 4 листопада стало відомо, що понад 40 країн світу, зокрема і Україна, домовились поступово припинити використання вугілля для виробництва електроенергії. Вугільні електростанції в Україні вважаються одним із найбільших забруднювачів повітря в Європі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
за, так званою, альтернативною на сьогодні енергетикою - майбутнє і в цьому немає сумнівів...
для прикладу приведи інших та другорядних сжигателей топлива..
і чому так їх поділив, тоже непонятно..
А ті, хто дивиться далі з урахуванням всього того, що ці самі "борці" виробляють під приводом =боротьби= з вірусом, пишуть, що "бгагодєтєлі" цілком здатні таки запозичити той китайський соціальний рейтинг і, таким чином, забороняти або дозволяти піплу користуватися автом і скільки. І можливо, не обмежаться лише автом.
Зате собі не відмовлятимуть ні в чому. Так само, як вони без масочок зустрічаються. Як в тому ж Глазго. А піпл би оштрафували. "Боротьба", вона для =еліти= і обслуги - різна.
Зеленский типа закрывает то, что у нас не работает + на это еще и деньги получит
-від свого вугілля та електрики відмовилась-закупає в окупантів
и разлагается бетон дольше чем пластик!
запретить пользоваться бетоном!
А при выплавке металла как греется планета!
Запретить металл и пересадить всех идиотов на оленей.
*************.
Правда ему взамен угля понадобится чуть не триллион кубометров газа в год. На рынке Азии уже дефицит, несмотря на то, что туда перенаправляют поставки СПГ.