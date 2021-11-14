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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Минулої доби поранено воїна, війська РФ 7 разів відкривали вогонь на Донбасі. Зранку зазнав поранення водій-санітар внаслідок ворожого обстрілу, стан важкий, - ООС

Минулої доби поранено воїна, війська РФ 7 разів відкривали вогонь на Донбасі. Зранку зазнав поранення водій-санітар внаслідок ворожого обстрілу, стан важкий, - ООС

Минулої доби, 13 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це йдеться в ранковому зведенні штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в напрямку Троїцького ворог здійснив обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі населеного пункту Чермалик противник задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-17.

Також повідомляється, що біля населеного пункту Гнутове російські найманці обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Катеринівки, що на Луганщині, окупанти двічі вели вогонь, застосовуючи міномети калібру 120 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

В бік Золотого-4 ворожі війська здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.

Крім того, як зазначено, поблизу Старогнатовки противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил зазнав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - сказано в зведенні. 

Читайте також: Внаслідок обстрілу з боку збройних формувань РФ поранено українського воїна, - ОТУ "Схід"

За даними штабу,  станом на 7 годину ранку 14 листопада з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку Невельського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.

"Внаслідок обстрілу водій-санітар зазнав поранення. Пошкоджено два санітарні автомобілі. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – важкий", - зазначається в повідомленні.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити вогневу активність.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Автор: 

обстріл (28171) поранення (2792) Донбас (22354) найманці рф (2043)


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Топ коментарі
+13
По медичним машинам стріляють рашисти.
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14.11.2021 08:11
+10
Надо Меркель ткнуть носом в факты обстрела !!!
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14.11.2021 08:58
+8
Де занепокоєння від Європи?
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14.11.2021 08:15
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По медичним машинам стріляють рашисти.
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14.11.2021 08:11 Відповісти
Де занепокоєння від Європи?
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14.11.2021 08:15 Відповісти
особливо про важке поранення водія "санітарки" і дві посічені "таблетки"
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14.11.2021 09:05 Відповісти
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14.11.2021 08:17 Відповісти
Надо Меркель ткнуть носом в факты обстрела !!!
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14.11.2021 08:58 Відповісти
*****, где Байрактары?
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14.11.2021 09:06 Відповісти
В Староконстантинове! Но скоро передислоцируют под Львов, чтобы путина не тревожить!
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14.11.2021 09:12 Відповісти
Одужання нашим пораненим.

Орки зумисно цілилися в санітарні автомобілі ?
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14.11.2021 09:19 Відповісти
А де наша свідка скільки разів та з якого відповідали по оркам, скільки зруйнованого дотів чи укріплень, . Бо такі інфо як више тільки зруйновує моральний дух , підтверджує в безпечності та не відповідальності посадових та їх бездіяльності, де факти нашій відповіді.... що це за ***** по нам б'ють а ми підраховуємо скільки у них гаубиць ..
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14.11.2021 09:32 Відповісти
А мены противно й гидко від отих щоденних повідомлень штабу ООС, що у відповідь на минометні обстріли зі 120-го калібру, які заборонені "мінськими", наші використали стрілецьку зброю, яка не заборонена, і не просто використали, а й ще змусили ворога припинити обстріли! Це при тому, що миномет може ефективно "працювати" на відстані 5-7 километрів, а стрілецька броя - 500-1000 метрів! За кого вони "держать" усіх нас? За ідіотів, не інакше!
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14.11.2021 09:50 Відповісти
Так точно, і мені гідко таку ху.. дивитися. Та і в загалі, сводкі як похоронні листи підкладають, в своїй немощності пидписюються.
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14.11.2021 09:55 Відповісти
Невжен в мінських домовленностях йшла мова про Байрактари. Будь ласка докази.
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14.11.2021 09:43 Відповісти
Мабуть про безпілотники до мовлення якісь були прописан
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14.11.2021 09:51 Відповісти
Про заборону польотів безпілотників (дронів) прописано у договорі про "режим повної тиші" у липні 2020. Як і про заборону розвідки.
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14.11.2021 11:00 Відповісти
Не ображайте даремно добре слово "договір".
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14.11.2021 11:24 Відповісти
Можна, "договорняк про бездіяльність української армії"
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14.11.2021 11:49 Відповісти
Боже, поможи
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14.11.2021 10:45 Відповісти
Наш гундосый Говнокомандувач шото пробубнит по поводу продолжающегося пиримирия ?
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14.11.2021 11:17 Відповісти
 
 