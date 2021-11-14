Минулої доби поранено воїна, війська РФ 7 разів відкривали вогонь на Донбасі. Зранку зазнав поранення водій-санітар внаслідок ворожого обстрілу, стан важкий, - ООС

Минулої доби, 13 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це йдеться в ранковому зведенні штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в напрямку Троїцького ворог здійснив обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі населеного пункту Чермалик противник задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-17.

Також повідомляється, що біля населеного пункту Гнутове російські найманці обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Катеринівки, що на Луганщині, окупанти двічі вели вогонь, застосовуючи міномети калібру 120 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

В бік Золотого-4 ворожі війська здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.

Крім того, як зазначено, поблизу Старогнатовки противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил зазнав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - сказано в зведенні.

Читайте також: Внаслідок обстрілу з боку збройних формувань РФ поранено українського воїна, - ОТУ "Схід"

За даними штабу, станом на 7 годину ранку 14 листопада з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку Невельського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.

"Внаслідок обстрілу водій-санітар зазнав поранення. Пошкоджено два санітарні автомобілі. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – важкий", - зазначається в повідомленні.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити вогневу активність.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.