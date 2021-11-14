УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10919 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
7 852 184

В Україні за добу від COVID-19 померли 403 особи, зафіксовано 14 490 нових випадків зараження, понад 11 тис. осіб одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 403 особи, зафіксовано 14 490 нових випадків зараження, понад 11 тис. осіб одужали

За добу 13 листопада в Україні зафіксовано 14 490 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1069, медпрацівників – 135).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Зазначається також, що за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 403 особи, зафіксовано 14 490 нових випадків зараження, понад 11 тис. осіб одужали 02 госпіталізовано – 4 881 особу;

В Україні за добу від COVID-19 померли 403 особи, зафіксовано 14 490 нових випадків зараження, понад 11 тис. осіб одужали 02 летальних випадків – 403;

В Україні за добу від COVID-19 померли 403 особи, зафіксовано 14 490 нових випадків зараження, понад 11 тис. осіб одужали 02 одужало – 11 146 осіб.

За даними МОЗ, за весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 403 особи, зафіксовано 14 490 нових випадків зараження, понад 11 тис. осіб одужали 02 захворіло – 3 217 639 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 403 особи, зафіксовано 14 490 нових випадків зараження, понад 11 тис. осіб одужали 02 одужало – 2 631 240 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 403 особи, зафіксовано 14 490 нових випадків зараження, понад 11 тис. осіб одужали 02 летальних випадків – 76 705;

В Україні за добу від COVID-19 померли 403 особи, зафіксовано 14 490 нових випадків зараження, понад 11 тис. осіб одужали 02 проведено ПЛР-тестувань – 15 225 531.

Читайте також: В Україні за добу від COVID-19 померли 695 осіб, зафіксовано 23 572 нові випадки зараження, понад 25 тис. осіб одужали

Автор: 

МОЗ (5389) статистика (2247) коронавірус (19922)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
показати весь коментар
14.11.2021 08:51
+7
Данные по всем смертям за сутки в Украине - в студию! А то так можно бесконечно спекулировать. И желательно с разбивкой по возрастам! Сейчас мы посмотрим, только лишь ковид убивает детей? Только лишь ковид убивает молодых людей? Или ковид убивает мизерную часть? Та если б вам давали полную картину смертей за сутки, вы б на ковид даже внимание не обращали. Если действительно так переживаете за жизни украинцев
показати весь коментар
14.11.2021 10:38
+6
Благодаря антиваксерам в родном городе президента Кривом Роге под ковид закрыты все больницы города (кроме 3 больниц) из 17 существующих.
показати весь коментар
14.11.2021 08:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ти хочаб один раз дивився при якому відсотку вакцинованих повинно зупинитися зростання числа інфікованих?
показати весь коментар
14.11.2021 18:11 Відповісти
В Німеччині вакцинованих - 70% населення. Причому вакцинують і дітей від 12 років.Число інфікованих не зменшується, а зростає. Сумно, але - факт! В Австрії привитих трішки менше ніж в Німеччині, 60 з чимось там %.Число захворівших - зростає... У нас, нажаль точного числа дорослого населення мабуть і кабмін не знає, Привито двома дозами приблизно 9 млн. дорослого населення. Кожного дня, за словами Ляшка, прививається близько зоо тис. людей. Масово прививають вже більше 10 днів. Це ще 3 млн. привитих однією дозою. Перехворівших "короною", які сьогодні не потребують вакцинації - теж немало. І "вишенька на тортик" - вєлікоє множество "антиваксів" в моргах... Сумна статистика, та все ж, число інфікованих ніби-то повинно зменшуватись а воно - зростає. Я не агітую проти вакцинації, мені просто цікаво: ЧОМУ ТАК?
показати весь коментар
14.11.2021 19:11 Відповісти
Ну, Україні до Німеччини як до неба рачки, а ти дивуєшся, що у нас захворюваність росте, при тому, що ти добре знаєш, що вона росте і в Німеччині. Де логіка?
А от яка країна збила зростання і захворюваністі і смертності - то це Ізраїль.
показати весь коментар
14.11.2021 20:34 Відповісти
Та тому ж і дивуюсь, що не бачу някої логіки: кількість вакцинованих - зростає, а разом з цим зростає кількість захворівших. Де логіка? А Ізраїль почав вакцинацію ТРЕТЬОЮ дозою. Тому що після другої дози, через півроку почали хворіти вакциновані, 20% захворівших. І дійсно, після третьої дози, захворівших стало значно менше. А пройде півроку і що, знову прививатись? До безкінечності, через кожні півроку?
показати весь коментар
14.11.2021 20:49 Відповісти
Так, повторимо ще раз
Ти хочаб один раз дивився при якому відсотку вакцинованих повинно зупинитися зростання числа інфікованих?
показати весь коментар
14.11.2021 21:16 Відповісти
Зважуйте та вказуйте Вашому оппоненту на кількість населення Німеччини - 83 млн, та кількість пенсіонерів при рівні достатку та життя.
показати весь коментар
14.11.2021 21:39 Відповісти
Куратор)
показати весь коментар
15.11.2021 07:48 Відповісти
Заздриш!? А де твою "мамку" кацапську рашистку-трампістку Vedana забувся, ще не всіх ваших ботів-проввокаторів запустила на Цензорі!? Не хватає рук у старої кацапської клячі!?
показати весь коментар
15.11.2021 08:17 Відповісти
)) дурбэлыха
показати весь коментар
15.11.2021 10:07 Відповісти
в тебе самокритика навіть є? Отєто вже добре
показати весь коментар
15.11.2021 10:09 Відповісти
От ДТП погибло более 2000 украинцев с начала года! А давай запретим автомобили, а?
показати весь коментар
14.11.2021 11:05 Відповісти
Ты, спекулируя на проблеме, уносящей по 10 жизней в день, предлагаешь прекратить борьбу с проблемой, кторая, несмотря на сегодняшние усилия уносит по 700 и более в день, а когда мы прекратим борьбу, будет уносить еще больше? Ты точно украинец?
показати весь коментар
14.11.2021 11:14 Відповісти
Я не понял, тебе что не жалко этих 2000 людей??? А ведь среди них очень много детей! А сколько утопленников! Так может запретить людям подходить к водоёмам? И я ещё раз прошу дать полную расшифровку по сопутствующим заболеваниям этих 700 людей, умерших типа от ковида а сутки? Реально они умерли от ковида или они умерли от сильно запущенных своих хронических проблем? А ковид лишь был у них катализатором обострения?
показати весь коментар
14.11.2021 11:20 Відповісти
Жалко. И я сам соблюдаю и других призываю соблюдать ПДД. Но теории управления рисков считается, что риск погибнуть в ДТП - это приемлемый для общества риск в обмен на удобства от автотранспорта. Ты не знал этого?
показати весь коментар
14.11.2021 11:40 Відповісти
Ну так может если соблюдать карантинные правила поведения в местах массовых скоплений людей, то и вакцины были бы не нужны? Это абсолютная аналогия с ПДД. Идёшь на красный свет - кто тебе доктор? Не дезинфицируешь руки после скоплений? Кто тебе доктор? Едешь с превышением скорости? Ходишь без маски в магазине? Это одно и то же! Нужна дисциплина! И нужен контроль! А не загонять всех в хлев и насильно обкалывать вакцинами - как гормонами скот!
показати весь коментар
14.11.2021 11:54 Відповісти
Для штамма Альфа этого хватило бы (правда, при гораздо более строгом соблюдении, как в Сингапуре или Вьетнаме, им долго удавалось сдерживать ковид). Но Дельта гораздо заразнее, и опыт показывает, что справиться с ним можно разве что массовой вакцинацией с бустерной дозой плюс масочный режим, как это сделал Израиль.
показати весь коментар
14.11.2021 12:01 Відповісти
Вот только при штамме альфа смертность была выше, а заражаемость ниже, судя по европейским государствам. Не показатель ли это того, что коллективный иммунитет сформировался при альфе? И сейчас уже работает. Та же ситуация была при испанке. Сначала вирус бьёт беспощадно, а потом подавляется коллективным иммунитетом и сходит на нет. Коллективным иммунитетом - ещё раз повторяю! А не вакцинами. Так как при испанке вакцин не было.
показати весь коментар
14.11.2021 12:07 Відповісти
Для коллективного иммунитета при Альфе надо чтоб переболело 75-80% населения. Этого и близко не было.
https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_reproduction_number COVID-19 (Alpha variant) Respiratory droplets and aerosol 4-5[37] 75-80%
показати весь коментар
14.11.2021 12:21 Відповісти
Шведы после первой волны ковида протестировали население. Извинились за то, что не ввели локдаун и одними из первых в Европе провакцинировали население. Потому как переболело только 5% населения. Естественный коллективный иммунитет? Его реально достичь. Переболеют все, летальность будет 10-15%. Устроит?
показати весь коментар
14.11.2021 12:28 Відповісти
И снова в пример испанку ) даже при том уровне медицины при полном отсутствии противовирусных и антибиотиков летальность была ниже. Летальность от ковида 2 %. Не более, а скорее гораздо ниже. Так как многие даже не тестируются при лёгкой форме.
показати весь коментар
14.11.2021 12:36 Відповісти
Здесь нужно ориентироваться не на испанку, а на способности медицинской системы. Более 20% больных нужен кислород. 10-15 процентам он просто жизненно необходим. Цифры летальности при коллапсе медицинской системы (хотя полного коллапса и не было) все видели на примере Испании и Италии - около 15% на пике. А 2% - это когда помощь могут оказывать всем нуждающимся.
показати весь коментар
14.11.2021 13:16 Відповісти
Может удивлю тебя, но кислород жизненно необходим всем людям на 100% )) а если серьезно, то при испанке кислород нужен был ещё больше. Люди синели на глазах. Людей сортировали в больницах по цвету кожи. Синюшный цвет кожи говорил о заражении испанкой.
показати весь коментар
14.11.2021 13:29 Відповісти
А если тебе скажут, что появился новый штамм гамма, при котором нужно колоть сразу пять вакцин? )) Ну потому что фарм компании наделали этого шмурдяка, а эпидемия заканчивается, и надо израсходовать. Не пропадать же добру )) побежишь делать?))
показати весь коментар
14.11.2021 12:10 Відповісти
Уже было. В армии, перед поездкой на полигон в Казахстан, мне кололи противочумной пентаанатоксин и плюс противохолерную вакцину. И ничего,и я и все мои все сослуживцы пережили это вполне нормально. Наверное, нам ее кололи иностранные агенты капиталистической Биг фармы, внедрившиеся в советскую армию?
показати весь коментар
14.11.2021 17:20 Відповісти
Румыния. Население в 2 раза меньше Украины. Умерших от ковида 307 чел. Процент полной вакцинации в стране 35%. Умерших вакцинированных от ковида 21 чел. При 100 % вакцинации умерших было бы 60 чел. вместо 300. А где же та 99% гарантия, что вы не умрете, если вакцинируетесь? )) И если в Румынии так бодренько умирают вакцинированные, то у меня вопрос - каким же таким чудом в Украине ни одного умершего вакцинированного? Чудеса да и только )))
показати весь коментар
14.11.2021 12:46 Відповісти
35% это ни о чём. С какого потолка взято "умерших вакцинированных от ковида 21 чел."? Что это за альтернативная логика про 60 чел вместо 300 при 100% вакцинации? Вакцинация не так работает. Собственно, это касается не только ковида.
показати весь коментар
14.11.2021 12:58 Відповісти
Пошел массовый отказ от вакцинации Модерной в цивилизованных странах, связанный с выявлением большого числа побочных реакций. Очень много людей этим решением защищены от возникновения у них многих заболеваний в будущем. А как же быть с теми, которые уже получили модерну и уже жалеют, что согласились на вакцинацию? Ничего страшного! Они исполнили свою роль подопытных кроликов и могут умирать со спокойным сердцем ) будущие поколения их не забудут ) но и не вспомнят )) кроме этого по АстраЗенеке тоже фиксировались побочные явления. У файзера и остальных вакцин ещё все впереди )
показати весь коментар
14.11.2021 13:02 Відповісти
> "Пошел массовый отказ от вакцинации Модерной в цивилизованных странах"

А теперь как оно есть на самом деле: в скандинавских странах приостановили (а не "массовый отказ") использование модерны для людей моложе тридцати лет. Вместо модерны будут использовать файзер.

> " которые уже получили модерну и уже жалеют, что согласились на вакцинацию?"

Ссылочкой порадуете на "жалеют"?

> "и могут умирать со спокойным сердцем "

Что, все привитые модерной теперь помруть? Ссылочкой с подтверждением и статданными порадуем или всё как обычно?
показати весь коментар
14.11.2021 14:35 Відповісти
Ага, я щеплена модерною, то я вже всьо?... Того***??? Дух мій пише з того світу?
показати весь коментар
14.11.2021 15:04 Відповісти
Нет, у тебя ещё есть время составить завещание и лечиться от тромбоза ) пока деньги не закончатся. А потом отрыв тромба и тогда уже всьо )
показати весь коментар
14.11.2021 15:13 Відповісти
Ага... Замість посилання на "сказачных" жалующіхся , лякаєте мене власними тромбозами, та намірами складати заповіт. А що вам вже пора Антиваксе??? Чи то ви просто мрієте "вслух"? Давайте розказуйте побрехеньки без посиланнь : -
- уже получили модерну и уже жалеют, что согласились на вакцинацию? Ничего страшного! Они исполнили свою роль подопытных кроликов и могут умирать со спокойным сердцем ) будущие поколения их не забудут )
 бегу за чаем с піченькамі, настало время АКУІТЕЛЬНИХ історій!!!
показати весь коментар
14.11.2021 15:38 Відповісти
Моей сотруднице поставили тромбоз через пару недель после вакцинации. Уже две недели на больничном. Я мог бы сбросить тебе заключение врача, если бы сотрудница разрешила. Только зачем метать бисер перед тобой. Ты же все равно потом скажешь: та это единичный случай, со мной такого не случится. Так ведь? А единичный или нет - время покажет.
показати весь коментар
14.11.2021 15:58 Відповісти
О Да.. Душещипательный рассказ. Жаль что пиндежь. Сам придумывал - прослезился хоть *?????
показати весь коментар
14.11.2021 16:00 Відповісти
> "А единичный или нет - время покажет."

Похоже, тебе именно там апдейты скидывают.
показати весь коментар
14.11.2021 17:26 Відповісти
Можешь порадовать данным у скольких именно людей развивается "тромбоз от вакцины"? Или очередного бложика начитался, где лечат ослиной мочой и лопухом?
показати весь коментар
14.11.2021 17:02 Відповісти
Вместо ссылочки на "жалеют" могу свести с людьми, которые сейчас лечатся от тромбозов, вызванных вакцинацией Модерной. Только боюсь, что разговаривать с вами они много не будут. А в знак благодарности за вашу пропаганду просто возьмут вас за ноги и хряснут головой об асфальт ))
А на счёт того, что все вакцинированные помрут, так я думаю только упоротый ваксер может орать, что вакцинированные теперь будут бессмертными )) со своей стороны сделаю осторожный прогноз, что все вакцинированные будут умирать именно из-за тромбов. Закономерность УЖЕ вырисовывается. Ищите сами с помощью Гугла. А со временем тромбоз будет усугубляться. Тромбам только дай зародыш, а дальше они будут расти в сосудах лавинообразно. Вакцины от короны дают эти зародыши тромбообразования.
показати весь коментар
14.11.2021 15:11 Відповісти
не зацикливайтесь на тромбозах. У моих знакомых после РНК вакцин вылезла онкология и аутоим. заболевания. Но ваксеры конечно же скажут, что это чисто случайно совпало. Нас рассудит время.
Лет через 5 все станет хоть немного яснее.
показати весь коментар
14.11.2021 15:29 Відповісти
Я если ничего не случится через пять лет, вы, наконец, позасовываете свои языки себе в задницы (пардон) и перестанете городить околесицу? мРНК вакцины только начали применять; если "вылезло" онко, значит оно уже было.
показати весь коментар
14.11.2021 17:04 Відповісти
вы действительно считаете что отдаленные последствия ( в тч. онкология) реально вылезут у всех через 6 мес??
вы вообще в курсе, сколько времени в обычных условиях уходит на клин.исследование нового препарата?
и что значит экстренное его применение?
я не понимаю, сколько еще вы будете тут чушь писать??
или это уже проявляется побочное действие вакцины на когнитивные функции ....
показати весь коментар
14.11.2021 17:11 Відповісти
> " считаете что отдаленные последствия ( в тч. онкология) реально вылезут у всех через 6 мес??"

О как мы запели. А когда вам то же самое говорят, что последствия после вакцин будут у мизерного процента людей (этот процент сопоставим с последствиями от фиговой жратвы, других лекарств и тд), то антиваксеры бьются в припадке и рассказывают про горы трупов от вакцин.

> "вы вообще в курсе, сколько времени в обычных условиях уходит на клин.исследование нового препарата?"

Это уже обсуждалось.
показати весь коментар
14.11.2021 17:18 Відповісти
Вы говорили, что болеть вакцинированные почти не будут? Ну возможно процентов 5-6. Заражаемость вакцинированной Германии не меньше, чем невакцинированной Украины! Говорили, что вакцинированные не будут умирать от ковида? Сегодня в Румынии за сутки 21 вакцинированный жмур. Вы врёте на каждом шагу! Больше вам веры нет!
показати весь коментар
14.11.2021 17:29 Відповісти
Вот только Германия слегонца больше Украины, как по населению, так и по его плотности. У них вакцинировано меньше 70% двумя дозами, остатка с головой хватает, чтобы вирус гулял. Про Румынию вроде уже спрашивали подтверждение, в ответ был лишь шум эфира.
показати весь коментар
14.11.2021 17:39 Відповісти
То есть ты не веришь, что в Румынии за сутки умер 21 вакцинированный? И если ты в этом убедишься, то перестанешь рекламировать свои вакцины?
показати весь коментар
14.11.2021 17:57 Відповісти
Давай статданные Румынии. И я не занимаюсь рекламой, т.к. это здравый смысл, примерно как лечить ангину антибиотиками (да, есть валом уникумов, лечащих ангину полосканиями и лопухом).
показати весь коментар
14.11.2021 18:04 Відповісти
В Германии заражённых больше 50000 за сутки, в то время как в Украине 24000. Что не так? В Германии население в 2 раза больше. И заражённых в 2 раза больше. Все четко. Влияние вакцины на заражаемость нулевая
показати весь коментар
14.11.2021 17:59 Відповісти
А не приходило в голову, что в Германии каждый первый с симптомами обращается к врачу и делает тест, а в Украине хорошо если каждый десятый?
показати весь коментар
14.11.2021 18:01 Відповісти
Бесполезно. Пусть дохнут - мир станет чище. Жаль медиков, конечно. Ну и адекватных людей, которые вынуждены будут придерживаться ограничений весной. Ну и школьников, которые на дистанционке не дополучат знаний. А так глубоко пох.
показати весь коментар
14.11.2021 18:07 Відповісти
Ага, так пох, что ты тут изо дня в день на овно исходишь, рекламируя свою заряженную от телевизора воду в ампулах )))
показати весь коментар
14.11.2021 20:12 Відповісти
Почитай про испанку. Два года и сдохла испанка. Без всяких вакцин, антибиотиков и противовирусных. Если коронавирус за два года не сдохнет, будем искать лабораторных умельцев из фарм компаний, которые в одной лаборатории разрабатывают новые штаммы, а в другой - вакцины от них, и вешать их на столбах за яйцы
показати весь коментар
14.11.2021 20:30 Відповісти
Ага, а до тебя про испанку никто не читал? (кстати она не 2 года циркулировала, а лет двадцать). Ты вообще в курсе средней продолжительности жизни в то время? В курсе сколько детей тогда доживало до совершеннолетия? Хочешь в те времена? И тебе конечно же совсем не известно, как миграция и плотность населения влияет на распространение вирусов. И про мутации вирусов тоже не слышал? Обязательно должны быть какие-то секретные лаборатории?
показати весь коментар
14.11.2021 21:48 Відповісти
Ага, лет 50 циркулировала и до сих пор циркулирует )) средняя продолжительность в то время и до испанки была не ахти ))) только причем здесь испанка до средней продолжительности жизни, если тогда не было ни антибиотиков, ни противовирусных? А в средние века продолжительность была ещё ниже и смертность среди детей 90 %. Тоже из-за испанки наверно )))
показати весь коментар
14.11.2021 23:02 Відповісти
Циркулировала она с 1900 года. Продолжительность жизни напрямую влияет не только на испанку, а даже на онко. Смертность среди детей влияет на то, что выживают только сильнейшие. Если из 9 детей выживают двое, то логичным будет предположить, что иммунитет у них лучше, чем у семи умерших. Это называется естественным отбором. Антибиотики никак не влияют на течение вирусных заболеваний - достали уже этим бредом. Нормальных противовирусных от ОРВИ нет до сих пор.
показати весь коментар
15.11.2021 08:06 Відповісти
А не приходило в голову, что в Германии уровень медицины другой? И лечат там по-другому. Поэтому и умирает там раз в 10 меньше коронованных чем в Украине. И питание там у людей другое. А соответственно иммунитет изначально сильнее. В итоге окажется, что вакцина это чистая пустышка, плацебо. А количество умерших четко зависит от уровня медицины
показати весь коментар
14.11.2021 18:09 Відповісти
От ковида лечения нет, есть только поддерживающая терапия. Основное "лечение" это вакцинация. В Украине вакцин валом и большей частью они тех же производителей, что и в Германии.

Ковиду пофиг иммунитет, он его кушает на завтрак. В южных странах ЕС с качеством хавки, выпивки и жизни проблем нет, полно долгожителей в 90+ лет. Но пришел ковид и тушки померших не успевали выносить.
показати весь коментар
14.11.2021 18:25 Відповісти
Тогда почему одни люди (подавляющее большинство, даже не вакцинированные) легко переносят ковид, а у других лёгкие сгорают за 2 дня?
показати весь коментар
14.11.2021 18:30 Відповісти
Вообще-то все люди по разному переносят одни и те же заболевания. Странно, что ты этого не знаешь. Может, ты рептилоид?
показати весь коментар
14.11.2021 20:22 Відповісти
Ничесе, как ты по-научному объяснил!) Сразу видно, что ты не рептилоид ) а дебилоид )))))
показати весь коментар
14.11.2021 20:33 Відповісти
Ну уж извиняй, какие вопросы, такие и ответы. Возьми любое заболевание - у одних пройдёт легко, у других тяжело. Это называется "летальность", и она практически всегда находится между 1 и 99%, а не "все выздоравливают" или "все помирают".
показати весь коментар
14.11.2021 20:51 Відповісти
Почему среди десятков тысяч заболевших коронавирусом футболистов всего лишь единицы тяжёлых форм? И 1-2 смерти. Даже без вакцинации. А вот среди обычных среднестатистических обывателей статистика совершенно другая. Значит есть закономерности. Значит играет роль иммунитет, физическая подготовка, питание, активный образ жизни...
показати весь коментар
14.11.2021 21:11 Відповісти
Ну в профессиональный футбол играют молодые здоровые ребята. Почему они должны умирать? Тем не менее даже среди них смерти есть.
показати весь коментар
14.11.2021 21:53 Відповісти
Плюс футболисты, как и все профессиональные спортсмены, очень тщательно следят за своим здоровьем.
показати весь коментар
14.11.2021 21:56 Відповісти
Подожди, но ведь ты сказал, что ковид кушает иммунитет на завтрак )) а тут уже оказывается, что если тщательно следить за здоровьем, то ковид подавится иммунитетом? ) И прошу заметить без какой-либо вакцины )) как же вы любите менять показания ))
показати весь коментар
14.11.2021 23:07 Відповісти
Внезапно, быстро реагировать на симптомы и сразу обращаться ко врачу при их появлении (а не ждать пока само пройдёт), а ещё лучше обращаться если известено возможный контакт, это тоже "тщательно следить за своим здоровьем".

ПС Почему ты такой тупой?
показати весь коментар
14.11.2021 23:12 Відповісти
Не пойму, к чему твой последний пост )) я тебе о силе иммунитета против ковида. А ты мне о врачах каких-то ))) я к врачам не обращался уже лет 10. Ну не болею я. Что мне теперь? Как ещё следить за здоровьем? И зачем делать вакцины? Если я за день пробегаю больше, чем ты за год твоей никчёмной жизни )))) конечно, если ты болезненный сдохлик, то ты обязан вакцинироваться! Хотя, не понимаю, зачем нам в стране здохлики, ну то ладно )))
показати весь коментар
14.11.2021 23:24 Відповісти
Это всё уже объясняли 100500 раз, и зачем делать вакцины всем, и что ковиду фиолетов твой иммунитет, и сколько ты там пробегаешь в день (лол, ты курьер в доставке ногами штоль?..)
показати весь коментар
14.11.2021 23:29 Відповісти
Почему не умирают футболисты от ковида?
показати весь коментар
14.11.2021 23:32 Відповісти
Умирают. И бегуны умирают, и другие спортсмены.
показати весь коментар
15.11.2021 08:08 Відповісти
Есть ещё один нюанс, про который реже говорят, но который весьма актуален: течение болезни очень сильно зависит от того, какое количество вируса попало при заражении. Именно поэтому молодые и вполне здоровые медики, работавшие в числе первых в ковидных госпиталях (когда ещё не было вакцин), умирали на раз-два.
показати весь коментар
14.11.2021 23:31 Відповісти
Товарищ сказал, что умирают в равной степени все. А я сказал, что все зависит от иммунитета. Если у человека здоровое питание, здоровый образ жизни, сбалансированное поступление витаминов в организм, то и иммунитет будет силен без каких-либо вакцин. И никакой ковид не возьмёт
показати весь коментар
14.11.2021 23:10 Відповісти
Бред. Проблема "витаминов" и "здорового питания" актуальна в Украине, это правда, поэтому наши люди и любят педалировать тему питания как якобы предотвращающую заболевания. Однако первой в Европе легла Италия, потом, в числе прочих Испания, Португалия, Греция и остальные. В южной Европе проблемы "здорового питания" и отсутствия витаминов нет. Жратва отличная, доступная, люди живут долго, девяносто лет это обыденность. От ковида это всё не помогло.
показати весь коментар
14.11.2021 23:19 Відповісти
Ты уверен, что умерли именно те, кто потреблял сбалансированный комплекс витаминов? Ты знаешь, что ты можешь хоть обожраться аскорбинки, но это тебе не поможет, если при этом у тебя будет дефицит, скажем, витамина Е или группы В? Ты такой примитивный в этих вопросах, что с тобой становится жутко не интересно. Ты уверен, что умершие в первую волну занимались спортом? Я тебе говорю - футболисты не умирают от ковида! Это не домыслы. Это факт! Вот и думай почему! А не начинаешь рассказывать, что итальянцы хорошо кушают ))))
показати весь коментар
14.11.2021 23:31 Відповісти
Про футболистов тебе уже объяснили причины выше.

Про витамины тебе уже тоже по-моему несколько раз говорили: в южной (да и центральной тоже) Европе проблема "несбалансированного питания" и "витаминов" отсутвует как класс.
показати весь коментар
14.11.2021 23:34 Відповісти
Бред! Ты, как и миллионы европейцев и американцев, понятия не имеешь о сбалансированном питании. Я своими глазами видел как и что едят американцы и этих бочкотелых европейцев.
показати весь коментар
14.11.2021 23:42 Відповісти
Качество повседневного питания в Украине не идёт ни в какое сравнение с качеством питания в Европе (к сожалению для Украины). Никакой проблемы в витаминах и балансе нет вообще, т.е. я даже не знаю что тут обсуждать. Значительную часть продуктов, которые продаются в магазинах и на рынках южной Европы, в Украине видели только по телеку, увы. Любой южноевропеец за день и поест и рыбы, и мяса, и овощей-фруктов, и запьёт вином или пивом. В штатах да, больше разброс, там больше хавают junk food.
показати весь коментар
15.11.2021 00:09 Відповісти
Тебе говорят про Италию, а не про США. Там, где эпидемия косила всех, люди по 100 лет раньше жили и не болели.
показати весь коментар
15.11.2021 08:11 Відповісти
Кто говорил? Вакцинация снижает вероятность переболеть в 5 раз - это официальные данные исследований. В 10-11 раз снижает риск госпитализации и смерти. Мало?
показати весь коментар
14.11.2021 18:02 Відповісти
А ну ретельніше можна про модерну? Хто жалівся? Де саме?
показати весь коментар
14.11.2021 15:24 Відповісти
Цивилизованные страны - это скандинавы? У молодых людей мРНК вакцины могут вызывать миокардиты с частотой до 10-15 случаев на 100000 прививок. Случаи легкие, временные, госпитализации требуют лишь единицы. Ни смертью, ни какой либо патологией в будущем это не грозит. Ну решили они, что лучше использовать другие вакцины - их выбор. Вместе с тем Модерна обеспечивает максимальный уровень антител и наилучшую защиту от ковида.
AZ усиленно топили кацапские помойки, потому как она являлась главным конкурентом для их Спутника. Нет, как и от любой прививки от ковида там есть вероятность тромбоцитопении - 1 случай на 100000 прививок. В исключительных случаях это может привести к смерти.
Это повод не прививаться? 0,001% осложнений от прививки вас пугают, а 20-30% тех же осложнений, но в гораздо более тяжелой форме в случае заболевания почему-то нет?
показати весь коментар
14.11.2021 15:54 Відповісти
Бгг. "20-30%, "0,001%" - для антиваксеров то всё клинопись)
показати весь коментар
14.11.2021 17:22 Відповісти
не з весни, а середини літа.
наріду з кожної діри, особливо це стосується мордокниги, вливають брехню мордоську, ось і боїться "мудрий" православний нарід бісівського чіпування .
шкода що через "вибір" бидломасси страждати будуть і притомні громадяни.
показати весь коментар
14.11.2021 14:57 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 