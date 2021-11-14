В Україні за добу від COVID-19 померли 403 особи, зафіксовано 14 490 нових випадків зараження, понад 11 тис. осіб одужали

За добу 13 листопада в Україні зафіксовано 14 490 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1069, медпрацівників – 135).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Зазначається також, що за минулу добу:

госпіталізовано – 4 881 особу;

летальних випадків – 403;

одужало – 11 146 осіб.

За даними МОЗ, за весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 217 639 осіб;

одужало – 2 631 240 осіб;

летальних випадків – 76 705;

проведено ПЛР-тестувань – 15 225 531.

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